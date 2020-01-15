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 Політика України, Економіка
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Все про:приватизація (180) Укртрансгаз (56) Укртранснафта (9) Енергоатом (50) Укргідроенерго (9) Укренерго (49) Укргазвидобування (81) міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (9)

 Кабмін планує продаж до 50% "Укртрансгазу", "Укргазвидобування", "Укртранснафти", відмовилися від приватизації "Укргідроенерго", "Укренерго" та "Енергоатому", - законопроєкт

Уряд України в середу розгляне доопрацьований законопроєкт про перелік об'єктів права держвласності, що не підлягають приватизації, який передбачає збереження за державою мінімум 50% + 1 акції "Укртрансгазу", "Укргазвидобування" та "Укртранснафти" і 100% "Укргідроенерго", "Укренерго" та "Енергоатому".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в пояснювальній записці до документа, наявній у розпорядженні "Інтерфакс-Україна".

Згідно із запискою, після першого розгляду законопроєкту на засіданні Кабміну 27 грудня 2019 року відбулися погоджувальна нарада і засідання урядового комітету, за підсумками яких списки зазнали істотних змін.

Якщо в першому варіанті Мінекономіки допускало продаж до 50% у всіх об'єктах, то тепер їх кількість скорочено до 22, тоді як в 135 об'єктів пропонується закріпити в держвласності 100%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін передав на приватизацію 530 державних підприємств.

Читайте: Кабмін передав на приватизацію 530 державних підприємств

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169960
 
   
 Топ коментарі
 
який преЗедент таке й МендельКабмин планирует продажу до 50% "Укртрансгаза", "Укргазвыдобування", "Укртранснафты", отказались от приватизации "Укргидроэнерго", "Укрэнерго" и "Энергоатома", - законопроект - Цензор.НЕТ 2288
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Задержалась зеленая шобла. Планировали до конца 2019 все распродать и на Израиль.
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Даже ошибки то такое..., а обратите внимание на стиль написания самого текста! В деловой речи это "базар гоп-стоп"!
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"Да какая разніца какіє букви пісать?"
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- Джастін Трюдо разом з народом. ЗЕ один, без народу. Хоча для ЗЕ "яка різниця?".
- Який же після цього, ти "слуга народу"?

Кабмін планує продаж до 50% "Укртрансгазу", "Укргазвидобування", "Укртранснафти", відмовилися від приватизації "Укргідроенерго", "Укренерго" та "Енергоатому", - законопроєкт - Цензор.НЕТ 7133
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Велічайший Янелох і якийсь Джастін Трюдо
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Какие к этому Менделю, или как там ее, могут быть претензии? Она всю жизнь общалась на иврите. Ничо,, она женщина умная, еще пару лет и она сможет на украинском языке писать без ошибок. . Вот я не пойму, кем она работает? Вроде как говорящей головой при Ослике Оманском, и весь его бред она должна озвучивать с умным видом, ну типа, не так поняли холопы. Только Богдан, гад, отбивает у Мендельши ее хлеб, он намного чаще, даже с умным видом что-то там кукарекает о том, что сказал или подумал наш Віслючок Оманський.

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Це мародерство і барижництво чи ще ні Зебоби?
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Зесептиконы, кацапы или Беня все скупит?
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не-не...))))
еще ... автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом - и в Ялту! (с)
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та ну!
ему там не понравилось)))) у него с Оманом уже нехорошие ассоциации (как впрочем и у нас))))
так что - в Ялту!!! он там свой среди своих)))
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Есть еще одно место, где Ослик Оманский свой среди своих. И не только он, а почти вся его молодая коМАНДА, 95 анал, и его хозяин, Беня КАЛомойский.. И там никто не будет заставлять его говорить по украински, потому что там все говорят на иврите.

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Кстати,Савелий Крамаров тоже еврей.Правда артист хороший был
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Наиболее прибыльные компании! Все правильно, зачем какому то бюджету бабло, бабло надо коломойскому и на выплату премий "борцам" за честность!
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Беня сам в шоке (так пи**еть даже он не мог)
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поню были времена когда гтс была стратегическим обектом...... но не для шутов.....
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распродавть дело не трудное.... а вот приобрести, наладить, чтобы приносило прибыль бюджету и стране, это мало кто может......
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"отказались от приватизации "Укргидроэнерго", "Укрэнерго" и "Энергоатома" - мабуть там є люди, котрі змогли послати ЗЄбариг за Х...лом.
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На премию Наему и Лещенко за волнтёрство!
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На зарплаты министрам, найемам, депутатам, судьям, прокурорам...
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когда все продадут,чем торговать будут? торгаши ср*ные
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А зачем им дальше торговать? Когда все продадут, они свалят домой, на землю обетованную.
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За приватизацию в самой коррумпированной стране где у власти казнокрад на казнокраде в мире нужно судить и казнить. Поэтому украинский народ уже сейчас приватизацию предателей народа считает тяжким преступлением против государства Украина и её народа.
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Там сегодня будет мордобойчик. За Беларусь. Драка уже началась, ожидается второй раунд. Обещает быть интересно.
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Барыга говорите был у власти пять лет? Ну-ну..............
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Кабмін планує продаж до 50% "Укртрансгазу", "Укргазвидобування", "Укртранснафти", відмовилися від приватизації "Укргідроенерго", "Укренерго" та "Енергоатому", - законопроєкт - Цензор.НЕТ 420

Уже уходите? А, разве ещё что-нибудь есть?
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Водафон уже азерам продали."Все пропьем-а флот не опозорим."."Царская морда-ты шо земли казенные разбазариваеш?"
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Зебобик а почему ты не рад? Ты ведь за Зебила голосовал!
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Ты рамсы попутал! Только зебобики по будкам шарятся... Хотя скоро Беня будку у вас заберет!
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шавочка, але ж голосував? мені просто цікаво, а чого ти чекав?
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*Система * продовжує ПРацювати !?..
..
...Кабмін планує продаж до 50% "Укртрансгазу", "Укргазвидобування", "Укртранснафти", відмовилися від приватизації "Укргідроенерго", "Укренерго" та "Енергоатому", - законопроєкт - Цензор.НЕТ 3511..
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Ой ты смотрю на хозяина начал скулить.. Ничего пройдет пару месяцев начнешь рычать. Да трудно тебе зебобик думал тебя кормить с барского стола будут но походу у тебя и косточку последнюю отобрали!
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Это как Барыга "отстоял Украину"? Организовав Иловайский и Дебальцевский котлы? Сотворив вместе с Йухлом минский договорняк? Или сажая за решетку патриотов и убивая их, как, например, Мужчиля (Лесника) ?
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Что-то купит за безценок беня. Что-то купят москали и прощай...незалежность.
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Ребята, особенно те, кто картинки оставил. Картинки правильные. Только фишка в том, что продавать надо, но.... продавать надо так, чтобы конечный выгодопреобретатель был известен (это полезно как для антимонопольного законодательства, так и для противодействия отмыванию средств, нажитых преступным путем: а скажи-ка, мил человек, денюжка у тебя откуда вить взялося?).
Вот в чём фишка. А то, что гос. предприятия в частных (и честных) руках больше прибыли дают - так это известно....
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Хрень и КОРРУПЦИЯ! Продавать нужно сразу все 100%
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Чомусь в країнах Персидської затоки весь видобуток з надр в руках держави і корупції нема, держави процвітають. Може це все тому, що шобла Зеленського - крадії? Чи навіть гірше - холуї у крадіїв?
________
Визнаюсь, у другому турі голосував за Зеленського. І активно та свідомо агітував за нього. Була надія, що цей "кіт в мішку" виявиться справжнім державним діячем з волею вивести Україну з мороку корупції і зради. Але виявилось навпаки. "Кіт в мішку" виявивсь з рогами, ратицями, собачим писком і рохкає по свинячому.
Зєлю геть. Дострокові. Негайно.
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ванько, невже ти бахіню зрадив? чуєш, а що то за слово "визнаюсь", чи в тебе мову відібрало?
ото вам всім "мудрьоним" і діагноз - "а я ж думав"... обісралися самі, обісрали всю країну!
п.с. жуйТЕ
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Вонько - дешовая проститутка, он не только бахиню, он и Украину продаст за фанфурик стекломоя.
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Дякую, що нагадали, продажний Генадію Кабмін планує продаж до 50% "Укртрансгазу", "Укргазвидобування", "Укртранснафти", відмовилися від приватизації "Укргідроенерго", "Укренерго" та "Енергоатому", - законопроєкт - Цензор.НЕТ 6298 :
Російського шпигуна і мародера Порошенка на довічне з конфіскацією!!!!!!
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уті путі))) як у вас бидлованів цікаво логіка працює)))
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все приехали станция конечная расходимся
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Кабмин планирует продажу до 50%.... Украины.
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Подходи торопись покупай живопись... Распродажа по бросовым ценам стратегических и енергетических предприятий... Потом хватайтесь за голову когда Ахметки и Фирташи скупят за бесценок не нужное порежут на металл а на осталльное повысят тарифы чтобы выжать все соки и убежать.
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K04EGAR IV

@K04EGR

·4 мин
при порошенко цена газа была 8 500 грн, но и мороз зимой был под двадцатку. При коломойском цена газа около 8 000 грн, но среднемесячная температура зимы +10с. Вот и посчитайте, сколько миллиардов оседает в карманах нафтогазовой мафии по зеленому Ротердаму+.
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Раз у этой Зеленой шоблы не вышло распродать все быстро в турборежиме - то значить уже не получится у них никогда !!! Ну и Слава Богу !!!
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распродадим все ,,,убыточное,,,
оставим ''прибыльные сельские больницы школы ''
пишут УКрспирт ,,убыточен,,, за такие слова
директора без суда на 15 лет с конфискацией и не ошибетесь
и так во многом другом
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tZE inform

@tZEinform

·41 мин
Мы еще увидим, как г-н Коломойский залезет на броневичек и будет кричать как он боролся с режимом Зеленского Структуры Коломойского официально обвинили украинские государственные структуры в нарушении санкций США против "Роснефти"
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