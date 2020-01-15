 Кабмін планує продаж до 50% "Укртрансгазу", "Укргазвидобування", "Укртранснафти", відмовилися від приватизації "Укргідроенерго", "Укренерго" та "Енергоатому", - законопроєкт

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в пояснювальній записці до документа, наявній у розпорядженні "Інтерфакс-Україна".
Згідно із запискою, після першого розгляду законопроєкту на засіданні Кабміну 27 грудня 2019 року відбулися погоджувальна нарада і засідання урядового комітету, за підсумками яких списки зазнали істотних змін.
Якщо в першому варіанті Мінекономіки допускало продаж до 50% у всіх об'єктах, то тепер їх кількість скорочено до 22, тоді як в 135 об'єктів пропонується закріпити в держвласності 100%.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін передав на приватизацію 530 державних підприємств.
- Який же після цього, ти "слуга народу"?
еще ... автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом - и в Ялту! (с)
ему там не понравилось)))) у него с Оманом уже нехорошие ассоциации (как впрочем и у нас))))
так что - в Ялту!!! он там свой среди своих)))
Уже уходите? А, разве ещё что-нибудь есть?
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Вот в чём фишка. А то, что гос. предприятия в частных (и честных) руках больше прибыли дают - так это известно....
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Визнаюсь, у другому турі голосував за Зеленського. І активно та свідомо агітував за нього. Була надія, що цей "кіт в мішку" виявиться справжнім державним діячем з волею вивести Україну з мороку корупції і зради. Але виявилось навпаки. "Кіт в мішку" виявивсь з рогами, ратицями, собачим писком і рохкає по свинячому.
Зєлю геть. Дострокові. Негайно.
ото вам всім "мудрьоним" і діагноз - "а я ж думав"... обісралися самі, обісрали всю країну!
п.с. жуйТЕ
Російського шпигуна і мародера Порошенка на довічне з конфіскацією!!!!!!
K04EGAR IV
@K04EGR
·4 мин
при порошенко цена газа была 8 500 грн, но и мороз зимой был под двадцатку. При коломойском цена газа около 8 000 грн, но среднемесячная температура зимы +10с. Вот и посчитайте, сколько миллиардов оседает в карманах нафтогазовой мафии по зеленому Ротердаму+.
оставим ''прибыльные сельские больницы школы ''
пишут УКрспирт ,,убыточен,,, за такие слова
директора без суда на 15 лет с конфискацией и не ошибетесь
и так во многом другом
tZE inform
@tZEinform
·41 мин
Мы еще увидим, как г-н Коломойский залезет на броневичек и будет кричать как он боролся с режимом Зеленского Структуры Коломойского официально обвинили украинские государственные структуры в нарушении санкций США против "Роснефти"