 Кабмін планує продаж до 50% "Укртрансгазу", "Укргазвидобування", "Укртранснафти", відмовилися від приватизації "Укргідроенерго", "Укренерго" та "Енергоатому", - законопроєкт

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в пояснювальній записці до документа, наявній у розпорядженні "Інтерфакс-Україна".

Згідно із запискою, після першого розгляду законопроєкту на засіданні Кабміну 27 грудня 2019 року відбулися погоджувальна нарада і засідання урядового комітету, за підсумками яких списки зазнали істотних змін.

Якщо в першому варіанті Мінекономіки допускало продаж до 50% у всіх об'єктах, то тепер їх кількість скорочено до 22, тоді як в 135 об'єктів пропонується закріпити в держвласності 100%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін передав на приватизацію 530 державних підприємств.

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