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Все про:діти (1782) насилля (116) Офіс генерального прокурора (21)

 Від початку 2020 року зареєстровано 259 кримінальних проваджень за фактами насильства над дітьми, - Офіс Генпрокурора

Вже від початку 2020 року за фактами насильства над дітьми, що спричинило їхню загибель, відкрито 259 кримінальних проваджень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"В Офісі Генерального прокурора розпочав свою роботу відділ протидії насильству щодо дітей управління захисту прав дітей та протидії насильству. Новий підрозділ займатиметься захистом прав неповнолітніх, які стали жертвами насильства або свідками злочинів", - йдеться в повідомленні.

Вже з початку 2020 року за фактами насильства над дітьми, що спричинило їхню смерть, відкрито 259 кримінальних проваджень за ст. 115 КК України (умисне вбивство), де процесуальне керівництво здійснюється ювенальними прокурорами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Генпрокурора просить Іран передати українським правоохоронцям чорні скриньки збитого літака МАУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169956
 
 
 Топ коментарі
 
В России президент педофил! Он даже средь бела дня не стесняется бегать по красной площади, задирать маленьким мальчикам маечки вверх и целовать им низ животика.. если сюда прийдет русский мир он будет так же бегать по Киеву и домогаться украинских детей. Нельзя этого допустить! Педофилия страшное зло!.
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Від початку 2020 року зареєстровано 259 кримінальних проваджень за фактами насильства над дітьми, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 6917

Возраст 48 лет. Вызывал девушек которым в деды годится. Педофил Слуги Народа.
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Дети в Украине не защищены законодательно государством. За убийство и насилие детей сроки мизерные.Законодателям - депутатам на детей наплевать. Скоты сидят в Раде, бесчувственные биороботы. В Америке или Израиле за крик на ребенка садят в тюрьму на 3 мес. А у нас ? У нас дети никому не нужны, в мусорку выбрасывают безнаказанно.
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"А какая разница? Главное что-бы дети чистенькие были и накормленые" Бубочка
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Зрада! Ибо сказано: " Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его"
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Ментам, кто убил Кирилла Тлялова, уже вынесен приговор. Убийцы, которые развлекаясь, стреляя возле детской площадки, уже сидят ? Від початку 2020 року зареєстровано 259 кримінальних проваджень за фактами насильства над дітьми, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 1816
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В России президент педофил! Он даже средь бела дня не стесняется бегать по красной площади, задирать маленьким мальчикам маечки вверх и целовать им низ животика.. если сюда прийдет русский мир он будет так же бегать по Киеву и домогаться украинских детей. Нельзя этого допустить! Педофилия страшное зло!.
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походу тебя в детстве кто то обидел..................
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Від початку 2020 року зареєстровано 259 кримінальних проваджень за фактами насильства над дітьми, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 6917

Возраст 48 лет. Вызывал девушек которым в деды годится. Педофил Слуги Народа.
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ДУРДОМ,до 16-ти лет должны отвечать за деяние своих отроков родители и не важно как они добются в воспитании кнутом или пряником.А из 16-ти должна наступать для ,,невоспитаных уродов,, в полной метре.
Так так получается ужасающий провал.Воспитывать ребенка наказывая его НЕЛЬЗЯ, закон не предусматривает осуждение не совершолетних обвиняя родителей.А достижение полноценной ответственности наступает из 18-ти лет.Вобщем два года криминальных действий остаются безнаказаными.Да кстати призыв на военную службу в 18 лет никто не отменялтак как и закон об продаже спиртного лицам не младше 22 лет.Так что творится в долбаной Украине?C 16 до 18 можно грабить и убивать,из 18-ти можна погибать за Украину но нельзя даже и выпить так как по закону можна пить из 22-ти лет.
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де ти таку дурницю вичитав))) кримінальна відповідальність настає в Україні із 11 років, після 14 років особа може відбувати покарання реально в колонії)))
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з 16 років настає кримінальна відповідальність за будь-який злочин, навіть ухилення від сплати податків, не що "грабежі-розбої"))
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Довбаний ти, мудак! Більшіть населення---ідіоти, так!, але причому тут УКРАЇНА?! Якщо ти щось не доганяєш,то причому тут земля на якій ти проживаєш?! Га? Чіп.
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І тобі добрий день убогий.Про яку ти землю говориш,землю для могили та і то треба купувати і вже роками?А земля яку ми і так не маємо до кінця року буде продана,вірніше вона уже роками не наша,народу країни просто тепер документально все це оформлять.А країна Україна вже тільки для лохів щоб викачувати із народу зароблені для шикування тих кого ми на свою голову утримуємо.
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