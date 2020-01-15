 Від початку 2020 року зареєстровано 259 кримінальних проваджень за фактами насильства над дітьми, - Офіс Генпрокурора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"В Офісі Генерального прокурора розпочав свою роботу відділ протидії насильству щодо дітей управління захисту прав дітей та протидії насильству. Новий підрозділ займатиметься захистом прав неповнолітніх, які стали жертвами насильства або свідками злочинів", - йдеться в повідомленні.
Вже з початку 2020 року за фактами насильства над дітьми, що спричинило їхню смерть, відкрито 259 кримінальних проваджень за ст. 115 КК України (умисне вбивство), де процесуальне керівництво здійснюється ювенальними прокурорами.
Возраст 48 лет. Вызывал девушек которым в деды годится. Педофил Слуги Народа.
Так так получается ужасающий провал.Воспитывать ребенка наказывая его НЕЛЬЗЯ, закон не предусматривает осуждение не совершолетних обвиняя родителей.А достижение полноценной ответственности наступает из 18-ти лет.Вобщем два года криминальных действий остаются безнаказаными.Да кстати призыв на военную службу в 18 лет никто не отменялтак как и закон об продаже спиртного лицам не младше 22 лет.Так что творится в долбаной Украине?C 16 до 18 можно грабить и убивать,из 18-ти можна погибать за Украину но нельзя даже и выпить так как по закону можна пить из 22-ти лет.