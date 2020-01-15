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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Велика Британія (1096) Іран (407) перемовини (1429) розбиття (251) Пристайко (328)

 Пристайко 15-16 січня проведе у Великій Британії зустрічі з главами МЗС країн, чиї громадяни загинули під час аварії літака МАУ

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко 15-16 січня відвідає Велику Британію, де має намір зустрітися з главами МЗС п'яти країн, чиї громадяни загинули в результаті аварії в Ірані українського літака "Міжнародних авіаліній України" (МАУ).

"15-16 січня 2020 року міністр закордонних справ України Вадим Пристайко перебуватиме з робочим візитом у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії", - повідомляє пресслужба МЗС в середу, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в рамках візиту Пристайко візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ України, Канади, Великої Британії, Швеції та Афганістану з метою координації зусиль для забезпечення належного розслідування обставин катастрофи літака "МАУ" рейсу "PS 752" в Тегерані.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169955
 
   
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Руку даже подадут ему? Дипломатия она такая - даже когда хочется тупо заржать при виде чудака несущего такую чушь, то западный дипломат даже и виду не подаст. Правда после встречи хохот будет слышно еще долго.
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Важко йому буде доказати, що Іран не винен.
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О чём ты - Дрыстайко будет втирать что виноват только Иран и вообще - виновата сторона, которая не закрыла воздушное пространство...
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Не удивлюсь если Пристайко повторит там свой перл и скажет "Славу Богу что британцев погибло меньше чем канадцев"
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А можно Пристайке перед поездкой рот сургучем залить, шоб только сидел там и только глазами блымал?

Кстати, это всех зеленых говорунов касается. Бо они постоянно серьезным дядькам на Западе несут такую херь, которая только нашим зебилам зайдет.
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Если "проведёт встречи" - то это было бы в Киеве. А так, это его пригласили в Лондон на встречи... Ох уж эти слуги уродов, ну так и пыжатся показать свою значимость. Сплошные величайшие лидеры современности
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А могли бы к себе всех пригласить. Самолет-то украинской авиакомпании..
Вторичные эти все ЗЕ. Никакой инициативы. Гляньте https://bitter-onion.livejournal.com/2870074.html
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За последние 10 лет были сбиты 2 гражданских самолета пакетами
РАКЕТЫ- российские
Так что раше надо объявлять эмбарго , чтобы она развалилась и мир был спокоен
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Эмбагро это джек пот для цен на кацапскую нефть и газ.
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P.S.Видимо Меркель не зря лично приезжала к ***** и беспокоилась по ,,Северному потоку-2,,
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Цікаво що перевозив український саолет що цого збили і збили ціленаправлено.
По всіх характеристиках літак не мав бути перегруженим та не мали права знімати 80 чемоданів пасажирів.Адже ця модель літака передбачує 249 місць для пасажирій а їх було разом із єкіпажем тільки 176.Якщо взяти до уваги що кожен важить по 100 кіло та мав по 100 кіло багажу що просто неймовірно то ці 80 чемоданів не вписуються нікуди адже номінальна взлітна маса Боїнга 737-800 становить 20.540 кг.
Так що перевозив цей літак?Як що наркоту то иранцям не було рації його збивати а ось як що зброю то збивати його був сенс тільки у ,,их там нету,,
Так як не крути але наш літак був збитий ціленаправлено та відпускниками із кацапії.
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Основные характеристики самолета Boeing 737-800737-800РазмерыДлина (м)39.5Размах крыла (м)34.3Высота (м)12.5Площадь крыла (кв.м)125.0ВесМакс. взлетный вес (кг)78 240 - 79 000Макс. посадочный вес (кг)63 320Вес пустого (кг)41 140Макс. вес без топлива (кг)61 690Макс. коммерческая загрузка (кг)20 540Емкость топливных баков (л)26 020Летные данныеДальность полета с макс. загрузкой (км)5 400Макс. крейсерская скорость (км/ч)850Длина пробега (м)1 630ДвигателиCFMI CFM56-7B24/26,
2 x 10980-11930 кгс
Пассажирский салонКол-во кресел (эконом)189Кол-во кресел (эконом/ бизнес)160Ширина салона (м)3.54

Так що перевозив український літак як що у нього був при полупустому салоні перегруз у 80 чемоланів пасажирів?
https://www.airlines-inform.ru/commercial-aircraft/boeing-737-800.html
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