 Пристайко 15-16 січня проведе у Великій Британії зустрічі з главами МЗС країн, чиї громадяни загинули під час аварії літака МАУ

"15-16 січня 2020 року міністр закордонних справ України Вадим Пристайко перебуватиме з робочим візитом у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії", - повідомляє пресслужба МЗС в середу, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в рамках візиту Пристайко візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ України, Канади, Великої Британії, Швеції та Афганістану з метою координації зусиль для забезпечення належного розслідування обставин катастрофи літака "МАУ" рейсу "PS 752" в Тегерані.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Кстати, это всех зеленых говорунов касается. Бо они постоянно серьезным дядькам на Западе несут такую херь, которая только нашим зебилам зайдет.
Вторичные эти все ЗЕ. Никакой инициативы. Гляньте https://bitter-onion.livejournal.com/2870074.html
РАКЕТЫ- российские
Так что раше надо объявлять эмбарго , чтобы она развалилась и мир был спокоен
По всіх характеристиках літак не мав бути перегруженим та не мали права знімати 80 чемоданів пасажирів.Адже ця модель літака передбачує 249 місць для пасажирій а їх було разом із єкіпажем тільки 176.Якщо взяти до уваги що кожен важить по 100 кіло та мав по 100 кіло багажу що просто неймовірно то ці 80 чемоданів не вписуються нікуди адже номінальна взлітна маса Боїнга 737-800 становить 20.540 кг.
Так що перевозив цей літак?Як що наркоту то иранцям не було рації його збивати а ось як що зброю то збивати його був сенс тільки у ,,их там нету,,
Так як не крути але наш літак був збитий ціленаправлено та відпускниками із кацапії.
2 x 10980-11930 кгс
Пассажирский салонКол-во кресел (эконом)189Кол-во кресел (эконом/ бизнес)160Ширина салона (м)3.54
Так що перевозив український літак як що у нього був при полупустому салоні перегруз у 80 чемоланів пасажирів?
https://www.airlines-inform.ru/commercial-aircraft/boeing-737-800.html