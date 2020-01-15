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 Політика України, Економіка
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Все про:Газпром (513) Нафтогаз (683) Росія (14752) Коболєв (201) Вітренко Юрій (102)

 "Це не ми відмовилися купувати газ з РФ, а "Газпром" перекрив постачання газу в Україну", - Вітренко

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у 2014 році не зміг домовитися з Росією про постачання газу в Україну, тому "Газпром" перекрив поставки газу в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "Гордон" розповів виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

За його словами, багато політиків розповідають всім, що це вони в 2014 році ухвалили рішення відмовитися від російського газу.

"Насправді це не Україна відмовилася від російського газу, а Росія у 2014-му перекрила нам газ. Це не ми відмовилися купувати газ із РФ, а "Газпром" перекрив постачання газу в Україну. І варіантів у нас було небагато: або йти на політичні поступки Кремлю, а це означало б визнати анексію Криму й окупацію Донбасу. Або залишити майже 90% українських сімей без газу для обігрівання своїх осель. Ми розуміли, що зиму – а вона була дуже холодною – ми не пройдемо", - розповів Вітренко.

На запитання журналістки, невже за цей час у компанії не був розроблений умовний "план Б" на випадок, якщо Росія перекриває газовий вентиль, Вітренко заявив, що "якраз і почав тоді працювати над "планом Б"".

"Тодішній прем'єр-міністр Яценюк узагалі скерував Коболєва в Москву домовлятися щодо газу. Це в березні – квітні 2014-го було. Коболєву не вдалося домовитися. Далі почалися тристоронні переговори: ми звернулися до Європи не із проханням "дайте нам газ", а із проханням допомогти забезпечити постачання газу з Росії. Усі, підкреслюю – усі! – європейські політики казали нам тоді: "Немає альтернативи російському газу, треба якось домовитися із РФ, щоб вони поновили вам постачання"", - продовжив він.

Вітренко заявив, що його "завданням було розробити і швидко впровадити "план Б", попри те, що в нього ніхто не вірив".

"Навіть більше, не вірив навіть у те, що може надходити достатня кількість газу з Європи в Україну. Гюнтер Еттінгер, тодішній єврокомісар з енергетики, мені особисто казав, що в Європі немає достатньої кількості газу, їм самим не вистачає, і вони його докуповують у Росії", - зазначив він.

Також читайте: Топменеджмент "Нафтогазу" має отримати $29 млн преміальних від виплачених "Газпромом" $2,9 млрд, - Вітренко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169954
 
 
 Топ коментарі
 
хоть кто-то вменяемый....
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А теперь "мы" дахаваримся, это будит пабъеда и мы дружно опять сядем на бутылку!
да, зебилятки, так понимать? "Это не мы отказались покупать газ из РФ, а "Газпром" перекрыл поставки газа в Украину", - Витренко - Цензор.НЕТ 3612
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Нравится на кацапской бутылке сидеть? Надо увеличивать добычу своего газа, и делать это надо было еще 15 лет назад. Уже тогда было понятно, какие у нас будут отношения с лаптеногими
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Кстати, да...я с предубеждением к нему относился, зная кто его мамочка. Но человек говорит четко, без пафоса. Да и результаты говорят за себя
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не без этого, но это не уровень манипуляторов категории "армия, мова, вира"
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Это манипуляция в контексте второго транша премии после выплаты Газпромом 3 млрд. А премии вызвали резонанс в обществе и надо показать теперь как герои Коболев и Витренко спасли от холодной смерти 90% населения Украины. Такой смысл его тезисов.
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Дурень, так, тепер виправдовується. А треба було як Світ-Зоря-Душа-Перлина України, та сама шо любі-мої, поїхати до Москви, і переконати, твердо і чітко заявити: бери шо хочеш, а ми хочемо і будемо брати газ по 500 баксів!
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за оплату Газпромом 2,9млрд дол. Коболев и Витренко получат 1% премии-29млн дол, а за списанные Газпрому по этому же соглашению 7,5млрд дол они заплатят в бюджет 75 млн.?
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Руководство "Нафтогаза" уже заработало 4,6 млрд. и взяло себе премию за работу 46 млн. Газпром из этих 4,6 вернул только 2,9 млрд, но руководство "Нафтогаза" снова хочет премию в 25,6 млн. ...
"лох не мамонт - не вымрет"(с)
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вітренко заявляє так, ніби він із газпрьома
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А теперь "мы" дахаваримся, это будит пабъеда и мы дружно опять сядем на бутылку!
да, зебилятки, так понимать? "Это не мы отказались покупать газ из РФ, а "Газпром" перекрыл поставки газа в Украину", - Витренко - Цензор.НЕТ 3612
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Еханый насос,говорили шо из Словакии покупаем.Зрада!!!
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витренко иди к милованову вы как биба и боба.....
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Понятно. Пусть все хоть замёрзнут к чёрту, но не дадим частникам добывать украинский газ! Раком или боком - но только российский...
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что-то производить или добывать - это не про нас!, а вот перепродать русский газ - это про нас!)))
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Вот это поворот!
А пэтя пять лет кичился, шо он энергонезависим уже, а то просто ему газ не продавали
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Ага. Осталось разобраться с "мовой", "вірой" та "здатной відстояти суверенітет" по версии пороха.
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Интересно , какие идиоты могут поставить под этой галиматьей лайк ?? Как в их головах уживается смысл первой и второй части предложения ??! Это какой то особый вид людей , для которых смысл в высказываниях - не самое главное .
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у тебя, вперде, все это время было тепло в доме?
Если да, то завали хлебало и скажи Пете спасибо, говнюк.
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Поверь, если такие заявления, то таки скоро будем покупать.
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Я только не понимаю, почему при собственной добыче газа около 20 млрд.м3 и потреблении населением 17 млрд.м3, почему он считает, что 90% семей остались бы без тепла? Может правильно говорить, что все 100% семей были бы с теплом, но 90% промышленности было бы без газа зимой?
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ну сидеть в теплом доме без работы тоже вариант
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Мухи и котлеты, сэр. Мухи и котлеты...
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Потрібно відновити пряме постачання газу з Росії і припинити переплачувати по різних там "ротердамах" та "планах Б"!
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Нравится на кацапской бутылке сидеть? Надо увеличивать добычу своего газа, и делать это надо было еще 15 лет назад. Уже тогда было понятно, какие у нас будут отношения с лаптеногими
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Такі борошна, що не має прямих поставок?
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муки,страдания... ммм... пусть будит борошна)))
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Потрібно стати федеральним округом расєйської ********** і припинити переплачувати по різних там "ротердамах" та "планах Б"!
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Бо більшість населення вже за рискою зубожіння, а підлога країни мерзне через економію.
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вы уже пАбедили роттердам+ по углю ))))0
улоб подорожал в два раза...
шас с газом добьетесь "пАбеды"))))))
эти пропагандоны в конец измельчали ))))
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Не верю я этому Витренко зная его мамашу совкодрочерку
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Учитывая увиденное всеми украинцами и не только действо на сцене, когда земоська лаяла на шокослона, обещая порвать и его, и всех его приспешников, как Тузик грелку, остается вопрос, почему газовые махинаторы до сих пор при своих должностях? Грелка оказалась крепче зубов?
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А що триндять?Україна не захотіла здавати свої інтереси і відмовилась купувати газ на таких умовах.
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Вон оно че оказывается..... а Петя утверждал что из принципа не покупаем....
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А Витренко это как раз подтверждает. Не он же с Коболевым принимали решение не идти на политические уступки.
И вариантов у нас было немного: либо идти на политические уступки Кремлю, а это означало бы признать аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. Либо оставить почти 90% украинских семей без газа для обогрева своих жилищ. Источник: https://censor.net.ua/n3169954
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Ты не вырывай из контекста! Андрей правильно подметил, что Петро брехал!
Читай полностью:

По его словам, многие политики рассказывают всем, что это они в 2014 году приняли решение отказаться от российского газа. "На самом деле это не Украина отказалась от российского газа, а Россия в 2014-м перекрыла нам газ. Это не мы отказались покупать газ из РФ, а "Газпром" перекрыл поставки газа в Украину. Источник: https://censor.net.ua/n3169954
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Так ты же как раз и вырвал из контекста. Перекрыли чтобы Украина пошла на уступки, но политическое руководство приняло решение отказаться от прямых поставок, но на уступки не идти. А если бы пошли, то прямые поставки возобновились.
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Что оказывается? не гальмуй як той вітрєнко, політичне рішення приняли ті за яких цей вітрєнко каже що не вони відмовилися а расєя сама припинила...
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Ви як той кацап, намагаєтесь Причину видати за Слідство. Спочатку причина - Курятник анексував Крим та розгорнув бойові дії на Донбасі, а ось слідство - в зв'язку з намаганнями курятнику легалізувати свої дії та змусити визнати захоплення земель, намагагалися нав'язати визнання за рахунок газових умов. Саме тому не було підписано угоду про постачання газу. І доречі, в статті мова йде про період март-апрель 2014 і розробляти план "Б" стали тільки після цього, а про відмову від "прямих" поставок Яценюк оголосив вже десь в листопаді. Вітренко хоче сказати, що він супер пупер менеджер без вказівки Яценюка почав ********** план "Б", та что в це повіре?
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А Зебіля радий домовлятися ,навіть, якщо попередні 5 років Україна зціпивши зуби робила по-своєму.
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... Мы понимали, что зиму - а она была очень холодной - мы не пройдем.
...Это в марте - апреле 2014-го было. Коболев не смог договориться.

Завралась тварь совсем. В апреле уже и газ не очень нужен, лето на носу.
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Авжеж він мав на увазі наступний сезон. Але як у квітні знати про зиму... Може прикмети які народні ))
А взагалі кожна зима - холодна, чи вам зараз тепло як влітку
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Пять років не одержували напрямую газу з московії,а тепер казочки і брехню розповідають, що треба нам газ з рашки. Ідіоти досить займатись брехнею і маніпуляціями.
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тут вітренко маніпулює поняттями - кацапи ж не перекрили трубу - газ як йшов, так і продовжував поступати. Не закупався газ Україною у кацапії по причині відсутності контракту. Кацапи зі свого боку можуть казати про те, шо вони не продавали Україні газ (шо в лоп шо по лбу). Вітренко висловився з позиції кацапстана - він себе позіціонує в цій заяві як москвоцентричний, шо характерно для всієї Зє!каманди
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Зє!льона плєсєнь самоусвідомлює себе частиною уруского міра, вони носії вєлікай уруской халтури, йєзика і скрєп, в них опщій халтурний код савєцкого гражданіна
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для них правільна церква - "УПЦ" МП, центр цівілізації - масква, хдє на Красной площаді мавзолєй вождю, правільний йєзик, пєсні лєпса, кіно мігалкова...
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поет - пушкін, пісатєль - толстой, дєрєво - бярьоза, цвєт - красний, радіо - попов
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а! Бандера - УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Вот жеж **** ты белобрысая, Витренко.
Следуя твоей логике, это не вы выиграли арбитраж на 3 миллиарда, это русские его проиграли.
Так за что вы, суки, 29 миллионов долларов дерибанить на премии собираетесь?!
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суки кацапы поставляли в Украину смердючий газ. Сперва не верил. Но братан с Одессы отсоединил шланг и начал дышать. Ели откачали. Правильно, что от газа отказались , перетравили бы всех. Надо американский,
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суки кацапы поставляли в Украину смердючий газ. Сперва не верил. Но братан с Одессы отсоединил шланг и начал дышать. Ели откачали. Правильно, что от газа отказываются, перетравили бы всех. Надо американский,
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Правильно, пацак. Ваш газ - в Украину, причем бесплатно. А всем пацакам - валежник собирать, ну, можно еще коровьи лепешки, но это только если ***** разрешит
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Ці всі владні мудлозвони працюють тільки на себе ненаситних. Хоча б одна ця падла почала робити ревізію можливостей добування свого газу, чи одна падла може сказати скільки газу добувається в Україні сьогодні, скільки сьогодні українського газу розкрадається?
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Гавнопацак номерной, успокойся и бегом за валежником, а то на всех может не хватить "Це не ми відмовилися купувати газ з РФ, а "Газпром" перекрив постачання газу в Україну", - Вітренко - Цензор.НЕТ 5301
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