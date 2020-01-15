 "Це не ми відмовилися купувати газ з РФ, а "Газпром" перекрив постачання газу в Україну", - Вітренко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "Гордон" розповів виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.
За його словами, багато політиків розповідають всім, що це вони в 2014 році ухвалили рішення відмовитися від російського газу.
"Насправді це не Україна відмовилася від російського газу, а Росія у 2014-му перекрила нам газ. Це не ми відмовилися купувати газ із РФ, а "Газпром" перекрив постачання газу в Україну. І варіантів у нас було небагато: або йти на політичні поступки Кремлю, а це означало б визнати анексію Криму й окупацію Донбасу. Або залишити майже 90% українських сімей без газу для обігрівання своїх осель. Ми розуміли, що зиму – а вона була дуже холодною – ми не пройдемо", - розповів Вітренко.
На запитання журналістки, невже за цей час у компанії не був розроблений умовний "план Б" на випадок, якщо Росія перекриває газовий вентиль, Вітренко заявив, що "якраз і почав тоді працювати над "планом Б"".
"Тодішній прем'єр-міністр Яценюк узагалі скерував Коболєва в Москву домовлятися щодо газу. Це в березні – квітні 2014-го було. Коболєву не вдалося домовитися. Далі почалися тристоронні переговори: ми звернулися до Європи не із проханням "дайте нам газ", а із проханням допомогти забезпечити постачання газу з Росії. Усі, підкреслюю – усі! – європейські політики казали нам тоді: "Немає альтернативи російському газу, треба якось домовитися із РФ, щоб вони поновили вам постачання"", - продовжив він.
Вітренко заявив, що його "завданням було розробити і швидко впровадити "план Б", попри те, що в нього ніхто не вірив".
"Навіть більше, не вірив навіть у те, що може надходити достатня кількість газу з Європи в Україну. Гюнтер Еттінгер, тодішній єврокомісар з енергетики, мені особисто казав, що в Європі немає достатньої кількості газу, їм самим не вистачає, і вони його докуповують у Росії", - зазначив він.
"лох не мамонт - не вымрет"(с)
да, зебилятки, так понимать?
А пэтя пять лет кичился, шо он энергонезависим уже, а то просто ему газ не продавали
Если да, то завали хлебало и скажи Пете спасибо, говнюк.
улоб подорожал в два раза...
шас с газом добьетесь "пАбеды"))))))
эти пропагандоны в конец измельчали ))))
И вариантов у нас было немного: либо идти на политические уступки Кремлю, а это означало бы признать аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. Либо оставить почти 90% украинских семей без газа для обогрева своих жилищ. Источник: https://censor.net.ua/n3169954
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По его словам, многие политики рассказывают всем, что это они в 2014 году приняли решение отказаться от российского газа. "На самом деле это не Украина отказалась от российского газа, а Россия в 2014-м перекрыла нам газ. Это не мы отказались покупать газ из РФ, а "Газпром" перекрыл поставки газа в Украину. Источник: https://censor.net.ua/n3169954
...Это в марте - апреле 2014-го было. Коболев не смог договориться.
Завралась тварь совсем. В апреле уже и газ не очень нужен, лето на носу.
А взагалі кожна зима - холодна, чи вам зараз тепло як влітку
Следуя твоей логике, это не вы выиграли арбитраж на 3 миллиарда, это русские его проиграли.
Так за что вы, суки, 29 миллионов долларов дерибанить на премии собираетесь?!