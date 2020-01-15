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Все про:катування (190) Донбас (12940) полонені (727) найманці РФ (955) Гончарова Тетяна (1)

 Судив нас "військовий трибунал "ДНР", з колишніх українських суддів. Суди по 5-10 хвилин: щось там зачитали - і в тюрму, - звільнена з полону Гончарова

Звільнена з полону найманців РФ українка Тетяна Гончарова відсиділа в катівнях терористів три роки і сім місяців. Вона розповів про те, як її "судили" терористи "ДНР".

Про це вона розповіла в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Суди тривали зазвичай 5-10 хвилин. Щось там зачитали – і назад в тюрму. Свідків ніяких не було, хіба один раз прийшов якийсь чоловік, який був присутнім при відкритті машини мого напарника. І коли його спитали, що ви бачили, так той навіть сказав – не бачив нічого, відійшов покурити. Судив нас так званий "військовий трибунал ДНР" з числа колишніх українських суддів, суддя – Людмила Стратейчук, прокурор – Кротова. Дали мені 14 років у колонії загального режиму в Сніжному, адже інших для жінок на окупованій території просто нема", - розповіла Гончарова.

"У СІЗО, куди мене нарешті перевели, набагато краще, ніж на "Ізоляції". Так, там до тебе теж не дуже добре ставляться – косо дивляться через твою статтю, не дають зв’язку. Але там тиша й спокій. Й хоч раз на місяць до тебе можуть прийти твої рідні. Умови в камері набагато кращі, й головне – нікого не б’ють та не вбивають. Нас не розділяли із кримінальниками, тож, сиділа в камері зі злодійками, наркоманками тощо. І вони якось не звертали на нас увагу, ніяких проблем з цим у СІЗО не було. А от в колонії в мене почалися проблеми. Як тільки я вийшла з карантину і зайшла до спального приміщення, то одразу почула, як одна із ув’язнених каже іншій – та вона обстрілювала будинки та вбивала людей. Тобто, ясно, налаштовує людей проти мене. Потім у нас почався конфлікт з цією наркоманкою, яка мала пожиттєве. У неї було зелене світло від керівництва – могла бити кого завгодно й де завгодно. Ну, бо співпрацювала з начальством, яке, до речі, теж саме, що й при Україні. Й їй явно дали завдання на мене. Якось вона сіла на моє ліжко, я зробила їй зауваження. Та одразу кинулася на мене – мовляв, ти стріляла, ти убивала. І, зрештою, вдарила в обличчя. Я вирішила не відповідати, бо потім мене ж і зробили б винною та відправили б до карцеру. Ну, а цій наркоманці нічого не було за бійку", - додала Гончарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трупи з "Ізоляції" майже щодня виносили, - звільнена з полону найманців РФ Гончарова про звірства найманців РФ

"Взагалі намагалася не встрявати в політичні розмови. Ну бо який сенс – ще й донесуть начальнику, що я щось там не те сказала. Тим більше, там люди весь конфлікт просиділи за ґратами, і чули про все тільки з російських каналів. Навіть плутають екстрадицію й обмін – думали, що обмінювати і їх будуть. Хоча, до речі, багато хто хоче перевестися в Україну досиджувати строк. Там і комфортніше, і більше шансів на УДО. Якого в "ДНР" взагалі не буває, ну, або за кілька тижнів до закінчення терміну ув’язнення.

Приходилося дуже багато й важко працювати. Якщо в "Ізоляції" було важко психологічно, то тут – фізично. Носила шлакоблок, природне каміння, арматуру, залізо, 50-кілограмові мішки з мукою, натягувала сітку-рабицю на спеці тощо. Як тільки треба щось важке робити, то через мою статтю одразу відправляли мене. Єдина робота, від якої я навідріз відмовилася – це вантажити гній. Умови там загалом – трохи краще, ніж в концтаборі. Воду дають кілька годин на день й тільки холодну, дають 2 літри в день на людину, хочеш – пери, хочеш – мийся. Туалет – дірка на вулиці, яку чистять влітку самі ув’язнені", - резюмувала вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169952
 
   
 Топ коментарі
 
Ну шо, слуги уродов, интегрируемся?
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Зрадники лютіші за ворогів.
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украинские судьи нигде не пропадут
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да не я бы туда Ленку и всяких спутниц жызни наших СН придурковатых наглых и ублюдочных вместе с их диточками во евреям было все сразу Фуфлекост № 2 по ОРЛДОВСКИ думаю подонок Бубочка сразу бы свой хлебальник закрыл..
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думаю Татьяна Гончарова тебе лайка не поставит за твой высер
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вылизал аж до толстой кишки.. стараются зелебобики фэ гадкое чувство оказалось 70 лет СССР и 25 Независимости и такие тышком подонки сидели сначала крсчане оторых надло было убивать потом даунбассятина которую только напалмом а теперь вот осталась плесень евреская зелебобиковская которую на перекладинах разхвесить надо по всей Украие смотрите 95 лет а никуда мрази бандиты не делись кацап подонки убийцы воры насилники и так умело 95 лет!! скрывали свое истинное нутро не зря говорят что войны поазывают людей В НАСТОЯЩЕМ ОТРАЖЕНИИ кто прятался в мирной жизни тот и во всей красе показал свою сущность и истинность..в войне ...перекрасился приспособился или перекрестившись или сбигавши в Синагогу....... прокричал Ура! Дождалися наши пришли!!!!
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Крымчан - убивать, жителей Донбасса - напалмом, евреев - повесить. Да вы батенька "патриот".
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Молодець що про євреїв не забув-патріот!
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А что делать, если чем больше узнаю разных зеленских и менделей, тем больше понимаю и одобряю тех, кто в прошлом устраивали еврейские погромы. А ведь раньше никогда антисемитом не был.
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Тут ещё на подумать, кто нам жить мешает больше: путин или наши судьи-прокуроры?
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очень бы знать выпускники какой "Академии" эти "судИи" ? Может той что Поклонская - прокурорша Крымская ?
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в своё время такие суды тройками назывались и распространялась их юрисдикция до западной Украины .... при потерях более 13000 мы сумели остановить их по Донецком.....
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В мониторинговой миссии Организации Объединённых Наций также подчеркнули, что среди погибших - 5500 сепаратистов, 4000 украинских военных и 3300 гражданских.
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Не одной даунбаской твари не верю!!! Там одни предатели, а кто не предатель тот или на передке или их уже нет в живых!
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Даже Пионтковский не может понять, что сейчас в Украине правит быдло - ничего не будет, Украину сдадут.
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Ты думаешь, что без кацапов, там было бы какое то восстание, ,,ополченцы", война..Если ты этому веришь, то ты дурак, а может просто провокатор.
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Судьи в лугандоне, по мнению зелёных - ,,наши люди". Надо им помочь, дать хорошую пенсию и комфортные условия создать для её получения. Сивохо постарается.
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Та отож, отощал бедолага, всё о земляках старается сердечный. Пусть поест.
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Интересно, а что ещё нужно для "международного сообщества" чтобы оно назвало вещи своими именами ? "ЛНР" и "ДНР" - террористические организации, а никакое не "ОРДЛО".
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ОРДЛО - это территория. Л/ДНР - это организации.
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У международного сообщества нет понятия ОРДЛО. Есть конфликт на востоке Украины.
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Кто первый перебёг? Гебня, мусорня, прокурня. Но судейские - с особой изощренностью.
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Все предатели благополучно пристроились при оккупантах в прежних должностях, а порой и с повышением. Только не все коту масленица! Еще и лифты за ними приедут, и в кафе "Ветерок" "удачно" сходят, всему свое время. И за страдальцев в "подвалах" и "Изоляции" ответят сполна, только приговор должен оглашать и приводить в исполнение не "самый гуманный суд в мире" типа ПЕЩЕРНОГО. Пришел на память сериал "МЕЧ". Самое ТО. А иначе обменяют или просто отпустят... полностью декриминализировав. Вова вове обещал...
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Такие же судьи и сейчас на Украине - продадутся и будут служить хоть потроху, хоть зё, хоть портнову, хоть пушилину, хоть *****... За 28 лет отрицательного отбора среди судей людей чести просто не осталось.
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Нет!!! Ты что!!! Все продажные судьи заканчиваются за 0м блокпостом. Это все донбосня.
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А що? Сивохо був тут як сир у маслі, а Тетяну Гончарову там катували у той же час.
А тепер за Сивохою ми їм ще щось винні.
Сивохо іди ти туди ... в "Ізоляцію" разом із Монікою, може порозумнішаєте ...
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Судил нас "военный трибунал "ДНР" из числа бывших украинских судей.



макароны везите бесплатные судиям, масты стройте,
пенсии киевские 2-е по счету,...
и будет вам счастие...

ахахаха








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" Судьи" ведь не стреляли.. их п- дла срочно нужно "амнистировать", лучше прямо возле ближайшей стенки.
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вообще, такое впечатление, шо раша, ордлоша и прочие производные имперской параши это эксперемент постсовковых вчоных по психологическому противоестественному отбору среди людей. при совке, помница был такой же эксперемент "савецких вчоных", только физический, с плодовыми мушками. среди них в живых под размножение оставляли только, уродцев, больных, калічных,...... выбивая всех с минимальными признаками здоровости. в проэкции на человеческую жизнь это было бы равно смене людских 50 поколений. ничо не удалось добиться. когда начинали оставлять с каким нибудь доминантным косяком - тотчас же каким то образом включался компенсаторный механизм и в потомстве уродцев начинало преобладать большинство, полностью вёдшее к нивелированию этого противоестественного отбора. среди людей это заметно, как бы по савецким войнам. когда власть начинает выбивають массово мужиков, автоматом бабы начинают рожать их больше чем самочек. почему, вообщем то жюков и был уверен, что фигня, - нарожают. короче, замахались вчоные извести мушек уродствами. всё возвращалось к норме при малейшем потере контроля противоестественного отбора. сегодня это вполне обьяснимо с точки зрения виртуальности мира - Програмер не фраер он абсолютно всё мониторит и запускает компенсаторные процессы. так шо все эти попытки раш вывести психологических уродов противоестественным отбором обречены, как и сама раша и её мелкие производные. чисто вопрос времени - малейшее ослабление контроля и в короткий срок психология уродцев вернётся в рамки среднестатистической нормы. а контроль раша теряет и теряет быстро. как бы она там не пыталась его усилить силовыми структурами. так шо "спокойно, дружищи, спокойно. и пить нам и весело петь" на похоронах последнего обломка империи.
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Все обортни и приспешники фашистско-рашистского быдломира должны быть судимы!!!
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Судил нас "военный трибунал "ДНР" из числа бывших украинских судей. Суды по 5-10 минут: что-то там зачитали - и в тюрьму, - освобожденная из плена Гончарова

ничего нового

украинские суды они такие
Из ордловских судей
половина в ОРДЛО
другая половина в Украине делает ОРДЛО
а ты в тюрьме
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