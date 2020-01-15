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Все про:авіакатастрофа (487) Іран (407) Кабмін (3195) допомога (964)

 Кабмін сьогодні ухвалить рішення про виділення держдопомоги родичам загиблих під час катастрофи літака МАУ

Кабінет Міністрів України планує ухвалити розпорядження про виділення коштів для надання допомоги родичам загиблих під час катастрофи літака МАУ в Ірані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному на Урядовому порталі.

Щодо питання виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім'ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 року на території Ісламської Республіки Іран, доповідатиме міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

Також Кабмін розгляне проєкти розпоряджень: про затвердження переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2020 році та обсягів бюджетних коштів для їхнього фінансування; про погодженням відчуження основних фондів дочірньої компанії "Газ Україниˮ Національної акціонерної компанії "Нафтогаз Україниˮ та проєкт протокольного рішення.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що уряд виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі лайнера в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги і проконтролює належне виконання страхових виплат.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169951
 
 
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А Оманський не бажає платити? Адже вся вина за їхню загибель на ньому.
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200 тысяч гривен это конечно же сильно... могли бы уже и по 1 млн дать,не обеднели бы,а если не дай бог на том самолете летели бы не 9 украинцев а 180? То сколько бы выдали по 2 тысячи?
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Если точнее, то : госпомощи родственникам погибших при крушении самолета Коломойского. Почему народ должен своими деньгами оплачивать расходы Коломойского? Его самолет - вот он пускай все затраты и несет. Или может государство начнет давать помощь родственникам погибших в автоаварии? Или погибших в результате несчастных случаев? С какого это перепугу погибшие в самолете вдруг оказались голубой крови? Только потому что клоун это слуга Коломойского?
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Зелемон Оманский может еще и долг МАУ в один миллиард простит, под шумок.
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З юридичної точки зору 200 тис. це незаконна виплата, не передбачена жодним нормативним актом. МАУ приватна компанія. Страхова виплатить сім'ям страхові відшкодування. Коломойський виплати згідно колективного договору. Іран виплатить компенсацію матеріальної і моральної шкоди.
За Скнилівську трагедію де загинуло 77 українців виплтила держава Україна всі разом страхові-компенсаційні виплати від 10 тисяч до максимум 100 тис. грн. І для цього люди судилися роками. І гуманний ЄСПЛ в 2016 році сказав, що все ок. Компенсації достатньо для сатисфакції.
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