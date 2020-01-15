 Кабмін сьогодні ухвалить рішення про виділення держдопомоги родичам загиблих під час катастрофи літака МАУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному на Урядовому порталі.

Щодо питання виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім'ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 року на території Ісламської Республіки Іран, доповідатиме міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

Також Кабмін розгляне проєкти розпоряджень: про затвердження переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2020 році та обсягів бюджетних коштів для їхнього фінансування; про погодженням відчуження основних фондів дочірньої компанії "Газ Україниˮ Національної акціонерної компанії "Нафтогаз Україниˮ та проєкт протокольного рішення.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що уряд виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі лайнера в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги і проконтролює належне виконання страхових виплат.

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