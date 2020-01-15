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 Україна закупила ліки для лікування розсіяного склерозу, - МОЗ

На замовлення Міністерства охорони здоров'я України UNDP Ukraine/ПРООН в Україні закупила високоефективний препарат для лікування розсіяного склерозу. Ліки вже поїхали в регіони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Препарат "Фінголімод" минулого року було закуплено вперше. Вартість річного курсу лікуванням становитиме близько 32 тис. грн, але ще рік тому вартість була близько 400 тис. грн в аптечній мережі. Такого зниження ціни вдалося досягти за рахунок підвищення конкуренції завдяки тому, що оригінальний препарат втратив патентний захист, і інші виробники отримали можливість виробляти генеричні препарати", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Україні близько 20 тис. хворих на розсіяний склероз, водночас під час формування потреби на 2019 рік регіонами була заявлена потреба лише для 3,5 тис. пацієнтів.

У МОЗ очікують, що впродовж наступних років вдасться ще більше знизити вартість лікарських засобів за рахунок збільшення конкуренції між виробниками ліків як оригінальних, так і генеричних форм. Це дозволить значно збільшити охоплення лікуванням пацієнтів з розсіяним склерозом. Важливо, щоб під час формування потреби на 2020 рік регіонами була заявлена потреба для усіх пацієнтів, які потребують лікування.

Крім того, розподілено по регіонах ліки проти хвороби Гоше, онкологічних, серцево-судинних захворювань, ліки для дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектру аутизму, з шизофренією, афективними розладами, гіперкінетичними розладами, медичні вироби для оперативного лікування судинно-мозкових захворювань, медичні вироби для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів, мукополісахаридозу, для онкогематологічних хворих, протитуберкульозні препарати, від раку молочної залози, легеневої артеріальної гіпертензії, препаратів для лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити": активісти пікетують ОП з вимогою забезпечити своєчасну закупівлю ліків для ВІЛ-позитивних пацієнтів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169947
 
 
 Топ коментарі
 
...дайте его оманскому нелоху вместе с селедкой... Украина закупила лекарства для лечения рассеянного склероза, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6351
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Тут комментируют те,кто не имеет понятия,что такое рассеяный склероз.При нём нет никакой потери памяти. Моя мама медленно умирала от этого страшного диагноза...Рассеяный потому что любой орган человека отмирает с каждым днём.Это ужас наблюдать,как человек каждый день испытывает невыносимую боль,теряет зрение,и превращается в овощ. И всё это без всяких потерь памяти,как подумали некоторые.Болезнь неизлечима.Её можно лишь немного задержать.Дай Бог чтоб эти лекарства попали в Украину,чем раньше тем лучше...
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зеленожопым уродам даже прочитать правильно не хватает ума- только сейчас этот препарат потерял патентную защиту! 400000 грн платить врядли бы кто-то смог у Украине до этого за такой препарат. А еще, кремлевские твари, валите на хрен в пидорашку, если вам, уродам, наша церковь не нужна- там будет вам скрепненько, с гундяев будете освящать убийства людей, и оружие всех мастей. Вот это конечно да, освящать убийства- это правильно, да рашетвари?куда там томосу.
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нет, просто факт на пустом месте. Хотя слугам, судя по их турбулентности, это пригодится.
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Да, это, конечно, не томос.
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все заслуги идут в совокупности, а не какой то факт рутинной работы. Кстати, Томос -это достижение, а закупка лекарств-рутина.
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А в чем достижение? Бога-то нет. Может надо было в образование инвестировать церковные сборы?
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лучше передать студии "Квартал " они бы на эти деньги сериальчик сняли . хороший смешной Україна закупила ліки для лікування розсіяного склерозу, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8824
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вот и предложи слугам отменить все льготы религиозным общинам.
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Странно от немецкой медсестры слышать антигуманные рассуждения о лекарствах для пациентов! Медицинская деонтология существует и у ср. мед. персонала.
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А до сьогоднішнього дня не закуповувала? Нє? Зраджений дружиною (судячи з лементу з самого ранку)? Від розсіяного склерозу лише цей препарат допомагає?
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зеленожопым уродам даже прочитать правильно не хватает ума- только сейчас этот препарат потерял патентную защиту! 400000 грн платить врядли бы кто-то смог у Украине до этого за такой препарат. А еще, кремлевские твари, валите на хрен в *********, если вам, уродам, наша церковь не нужна- там будет вам скрепненько, с гундяев будете освящать убийства людей, и оружие всех мастей. Вот это конечно да, освящать убийства- это правильно, да рашетвари?куда там томосу.
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А я, хоть и не кацап, думаю, что зрада. Цензор таким образом пытается прибавить очков зелебене
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Шановний, я оце начебто зеленожопому і відповідав. 🤔 Та й гундяжв для мене не є церковнослубителем. Лише служителем культу "руукого міра", церкви якого служать більше дияволу і є насправді сектами.
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Зеленожопая тварь, продавшая ***** Украину оптом!
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Ну що ж, з цим важко не погодитися критично мимлячому українцю. 😁
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И космоса нет и МКС тоже.И америкосы на Луну не летали,иГагарин тоже хрен знает куда летал.Я серьезно-это не шутка.Нас всех крупно нае..(обманули).
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Говорят, что даже томос - не настоящий.
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Андерс Томас может и настоящий,а за остальную муйню не ручаюсь
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Зеленожопых - к ответу! Выдают достижения Супрун за свои!
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У більшості - так. Але мене це не дивує. 😁
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Кортикостероиды, иммуносорпрессанты и моноклональные антитела. Что вам не так?
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А я хіба писав, що не так? Я просто уточнив, що закуповувала і до цього, тільки не цей препарат.
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...дайте его оманскому нелоху вместе с селедкой... Украина закупила лекарства для лечения рассеянного склероза, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6351
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Його анамнез вказує, що склєроз, який спостерігається у пацієнта лікуванню ліками не підлягає.
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...чтоб вспомнил как домой добрался??? и куда в обмороке по пути залетал???
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Це не розсіяний склероз, це схоже на алкогольний токсикоз. Хоча може і не алкогольний.
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Хорошая новость для Гончарука! Он не помнит что в стране нет почасовой оплаты труда как во всех нормальных странах.Дайте ему две дозы!
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Каким боком память имеет отношение к рассеяному склерозу?
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Спасибо, мне не надо. Україна закупила ліки для лікування розсіяного склерозу, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2320 А вот наскрозь совково-рускамирскому папику Зюзи это очень кстати.
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Что хорошее лекарство для дряхлеющего *****.
Но всё же лучше дихлофос.
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МОЗ сообщил, что хоть некоторые их клерки иногда находят документы и решают с ними немного поработать.
Ждем новость о закупке туалетной бумаги в ОПУ.
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Цензор льет воду на мельницу зеленожопых!
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Тут комментируют те,кто не имеет понятия,что такое рассеяный склероз.При нём нет никакой потери памяти. Моя мама медленно умирала от этого страшного диагноза...Рассеяный потому что любой орган человека отмирает с каждым днём.Это ужас наблюдать,как человек каждый день испытывает невыносимую боль,теряет зрение,и превращается в овощ. И всё это без всяких потерь памяти,как подумали некоторые.Болезнь неизлечима.Её можно лишь немного задержать.Дай Бог чтоб эти лекарства попали в Украину,чем раньше тем лучше...
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У меня MS с 2001 года... Сейчас многое изменилось, но раньше , еще 10 лет назад, все было очень печально...
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В чем новость?

Или для ЗЕ купили и сообщают???
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Ага-а,только по рассеяности все отдала в комерческие аптеки где их стоимость превышает в разы.А в социальных хоть шаром покоти.
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От рассеянного склероза помогает израильский Копаксон. Не знают как он действует, но говорят, что помогает. Раньше он стоил 13 000 грн., некоторым давали бесплатно, а остальным по блату за пол цены. Сейчас стоит около 10 000 грн. и наверное также распределяют. Не может быть чтобы доктора мимо себя деньги пропустили.
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Не наговаривайте. Супрун спасла нашу медицину от коллапса! А зеленожопые примазываются!
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Я колол копаксон, побочные еффекты были такие, что я через полгода отказался... Копаксон - это позавчерашний день. Вчерашний редь - это Rebif. Сегодня принимают Fingolimod (Gilenya).
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Я хренею сдесь от порохоботов и зебилов. Новость которая ни как, не вяжется с каким-то политическим достижением, (результат удешевления препарата это потеря патентной защиты), каждый хочет перетянуть на себя. P.S: рассеянный склероз, это не тот склероз в общепринятом понимании, связанный с потерей памяти, так что прописывание этого препарата депутатам и правительству, как многие здесь желают, к нужному эффекту не приведёт.
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Далой иностранные организации!
Только клиника БАРИС может правильно закупить лекарства за бюджетный счёт!
Далой Супрун!
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А навіщо МОЗ таке пише, він має це робити самостійно, а краще налагодити виробницство в нас. Все для цього є.
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Будем лечить от склероза Депутатов, министров ...
Что бы не забывали предвыборных обещаний!

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