 Україна закупила ліки для лікування розсіяного склерозу, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Препарат "Фінголімод" минулого року було закуплено вперше. Вартість річного курсу лікуванням становитиме близько 32 тис. грн, але ще рік тому вартість була близько 400 тис. грн в аптечній мережі. Такого зниження ціни вдалося досягти за рахунок підвищення конкуренції завдяки тому, що оригінальний препарат втратив патентний захист, і інші виробники отримали можливість виробляти генеричні препарати", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Україні близько 20 тис. хворих на розсіяний склероз, водночас під час формування потреби на 2019 рік регіонами була заявлена потреба лише для 3,5 тис. пацієнтів.

У МОЗ очікують, що впродовж наступних років вдасться ще більше знизити вартість лікарських засобів за рахунок збільшення конкуренції між виробниками ліків як оригінальних, так і генеричних форм. Це дозволить значно збільшити охоплення лікуванням пацієнтів з розсіяним склерозом. Важливо, щоб під час формування потреби на 2020 рік регіонами була заявлена потреба для усіх пацієнтів, які потребують лікування.

Крім того, розподілено по регіонах ліки проти хвороби Гоше, онкологічних, серцево-судинних захворювань, ліки для дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектру аутизму, з шизофренією, афективними розладами, гіперкінетичними розладами, медичні вироби для оперативного лікування судинно-мозкових захворювань, медичні вироби для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів, мукополісахаридозу, для онкогематологічних хворих, протитуберкульозні препарати, від раку молочної залози, легеневої артеріальної гіпертензії, препаратів для лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити": активісти пікетують ОП з вимогою забезпечити своєчасну закупівлю ліків для ВІЛ-позитивних пацієнтів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж