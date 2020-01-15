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Все про:Іран (407) чорна скринька (16) розбиття (251) Офіс генерального прокурора (21)

 Офіс Генпрокурора просить Іран передати українським правоохоронцям чорні скриньки збитого літака МАУ

Офіс Генерального прокурора і Служба безпеки України звернулися в компетентні органи Ірану з проханням передати українській стороні бортові самописці з літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого іранськими військовими поблизу Тегерана.

"Офіс Генерального прокурора та Служба безпеки України звернулися до компетентних органів Ісламської Республіки Іран із запитом про правову допомогу, пов’язану з передачею українським правоохоронцям бортових самописців з літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який виконував рейс PS752 Тегеран-Київ та був збитий іранськими військовими" , - йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Також у відомстві запевнили, що українська сторона вживає всіх заходів для забезпечення належного розшифрування бортових самописців та збереження доказів у розслідуванні обставин авіакатастрофи.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169946
 
 
 Топ коментарі
 
А які підстави є у ОГПУ українського розливу вимагати у іранців "чорні скриньки"? Та після заяв:"добре, що там було лише 11 українців..." і "ймовірність теракту виключена. То двигун горів, екіпаж не фахово діяв.." навіть Канада буде проти, щоб "чорні скриньки" вам, чорноротим віддати.
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Так найвелічайший і найрозумнійший і найсвітліший давно домовився, що ви таке написали? Він знав і давно домовився, ще до того, як літак стояв в аєропорту.
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только сейчас? Но Иран еще не определился, кому он их отдаст.
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Нив коем случае !!! Эти гопники похерят все
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Может, всё-таки, пусть лучше французы почитают? А то Зеля с Даниловым - те ещё расследователи.
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а что, Украина читает ящики современных самолетов или для кого она их забирает?
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А які підстави є у ОГПУ українського розливу вимагати у іранців "чорні скриньки"? Та після заяв:"добре, що там було лише 11 українців..." і "ймовірність теракту виключена. То двигун горів, екіпаж не фахово діяв.." навіть Канада буде проти, щоб "чорні скриньки" вам, чорноротим віддати.
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Просит?? Еще на колени бухнитесь перед ними как военнопленные как Зе на стадионе шмякнулся.. Украина должна НАСТАИВАТЬ на передаче ящиков.
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То фігня. Тєрпіл ніхто слухати не буде.
Тут Зєлєнскій в порталі застряв. Зеленский застрял в стене в Вилейке (звонок в МЧС) думаю,треба РНБО скликати.
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Це щоб "підтвердити", що іранці московською ракетою не стріляли?

Скажуть помилка пілота (або ще щось видумають), як того ***** хоче.
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ага всем передадут и Франции и нам и Канаде и у себя пару оставят..... захват оператора который снимал нашумевшее видео с пуском ракет говорит о том что ксиру пофиг что требует весь мир......
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А зачем на самолетах гирокомпас?Если Земля круглая,так он там и нахрен не нужен.
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просить долго будут...
есть еще такое слово - настаивают, если не можете в слух сказать - требует
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Скоріше за все путєн побачивши що "ящики " можуть попасти до Франції , де влада Макрона не абсолютна , то дав команду зєлі на перехоплення "ящиків " . Ну , а ці з 95 кварталу в своєму стилі .
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Навряд чи інформація з чорних скриньок проллє світло на причини, через які Іран збив наш літак.
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розвідки потерпілих країн докопаються, та й в Ірані хотять знати правду, уродженців Ірану в літаку найбільше.
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