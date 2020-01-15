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 Політика України, Суспільство
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Все про:заробітна плата (612) Найєм (274) Укроборонпром (569)

 Не було ніколи зарплати в 300 тис., лише одноразові виплати за "волонтерський" період роботи в концерні, - Найєм

Заступник Генерального директора державного концерну "Укроборонпром" Мустафа Найєм заявив, що задекларований ним дохід за грудень майже вдвічі нижчий за той, що він отримав у листопаді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів на сторінці в мережі Facebook.

"Тому що не було ніколи "зарплати в 300 тисяч". Була одноразова виплата декількох премій і надбавок за попередній "волонтерський" період роботи в концерні", - йдеться в повідомленні.

Найєм зазначив, що його справжня зарплата може бути переглянута в обидва боки залежно від результатів його роботи й успіхів всієї компанії.

"І так, у колишнього керівництва Концерну офіційні виплати були майже удвічі менші. "Результати" нам і країні ще довго розгрібати. А про їхні неофіційні доходи ми дізнавалися від Бігуса і НАБУ. Тепер все відкрито і можна вибирати, що результативніше і ближче: досвідчені злодії з маленькими зарплатами і великими відкатами біля керма державних стратегічних підприємств чи команда менеджерів з величезними амбіціями і однією, білою і відкрито задекларованою зарплатою", - підкреслив він.

Також читайте: Припинивши схематоз і зробивши міністрам білі високі зарплати, ми долаємо корупційну практику у владі, - Гончарук

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступник Генерального директора державного концерну "Укроборонпром" Мустафа Найєм за місяць отримав понад 300 000 гривень зарплати.

Пізніше Генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус урізав зарплати деяким керівним співробітникам "Укробронпрому". Зниження відбулося в середньому на 40%.

Зокрема, дохід Мустафи Найєма знизився майже удвічі - з 310 тисяч до 170. Таке ж зниження відбулося у заступника Айвараса з маркетингу Михайла Морозова. Його дохід у грудні минулого року склав 262 тис, а в листопаді - 465.

Не було ніколи зарплати в 300 тис., лише одноразові виплати за волонтерський період роботи в концерні, - Найєм 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169944
 
 
 Топ коментарі
 
рыдаю...
премии за "волонтерство"? оригинально...
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охрененное волонтёрство. он вообще знает значение этого слова?
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А за волонтерство разве платят деньги?! Походу девочка вНаем нас за лохов держит!
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рыдаю...
премии за "волонтерство"? оригинально...
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Они в лотерею выиграл второй наволонтёрил...
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"премии за волонтерство" креативней отмазка, чем посевания судьи Зварыча) ноу хау для ылиты
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хотела зайти на его страницу, чтобы написать о безвозмездном значении этого слова, но увы, он не Пастор, все закрыто, только для друзей. Когда и за сколько люди меняются....
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В Украине появился первый волонтёр, который сидел на зарплате Наем, ну не пались так)))))
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Тому, що він справжній волонтер, за справжні гроші. А не за дякую.
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охрененное волонтёрство. он вообще знает значение этого слова?
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Волонтёр - человек, занимающийся общественно полезной деятельностью на безвозмездной основе в зависимости в каком Государстве проводится деятельность. К примеру, в Республике Казахстан с 2020 года планируется внедрение Студенческого Ваучера, или же, выдача студентам дополнительных вознаграждении в виде повышении государственной стипендии на 30%.

А вдруг они испытывает на себе законы Казахстана, безвозмездно?
Этого волонтёра, который способствовал приходу Зелемойского к власти, нельзя же заподозрить в испытании мозгов зебов на количество поглощаемого говна...
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Чурка голимая иди волонтерь у себя в горах... присосались уроды как не жы** так чурбаны...
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А за волонтерство разве платят деньги?! Походу девочка вНаем нас за лохов держит!
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"Потому что не было никогда "зарплаты в 300 тысяч". Была единоразовая выплата нескольких премий и надбавок за предыдущий "волонтерский" период работы в концерне", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3169944

Пуштун тоже считает малоросню идиотами....

расскажи про эти единоразовые несколько премий....- какие суммы...???
и как часто эти премии...?
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волонтерство не должно оплачиваться ибо само слово теряет смысл.
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один бубочка святой работает за 28 000 тысяч - а эти пороботовские перебежчики и не побоюсь этого слова - предатели - все им мало - ууу - бесстыжие))))
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А волонтерство уже так хорошо оплачивается официально. Можно я список дам реальных волонтеров им хоть по 5 тыс гривен накиньте.
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Волонтерам на ранения скидуются а пуштунам по пол миллиона премии за волонтерство... гнида чёрножопая!
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Еще один "волонтер"....Сотрудники партии СН по всей Украине оказались "волонтерами" и этот туда же... Не було ніколи зарплати в 300 тис., лише одноразові виплати за "волонтерський" період роботи в концерні, - Найєм - Цензор.НЕТ 3745
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Напевне відсотків 73 українців на його місці і про його обставинах говорили те саме. За такі гроші людям з настільки ампутованою совістю нічого не коштує перемалюватися з радикально білого на радикально чорного. Це ж треба, "за результатами роботи". При минулих злодія інформація про відремонтовано техніку, про поставлену у війська техніку, про випробування і запуск у виробництво нових зразків озброєння була майже щотижневою. При ЦИХ спеціалістах - тиша, яку перекривають гучні заяви. І ще. Якщо у вас Є ФАКТИ отримання аідкатів чи інших порушень, що вам заважає садити тих, хто цим займався? Ви навіть справу Свинарчуків не можете до суду довести. Бо говорильня, за яку ви отримуєте гроші - то не робота, за яку справді треба платити.
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И как довести дело "Свинарчуков" до суда, если никто не может показать, что эти же запчасти можно поставить легально по более низкой цене?
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Можно но для этого нада вступить в ОДКБ и Тайожный Союз туда Бубочка нас и ведет!
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Как красиво рассчитались с этим чмошником зеленые за предательство соевого пахана. И теперь это чувырло рассказывает про профессионализм??? А он не посмотрел, что например зарплатв в медицине по Украине составляет чуть больше 6 тыс 6рн в месяц. Или он всю страну за лохов держит,
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Яке волонтерство??? Мустафа, виявляється, волонтер??? Ну-ну... І як це платити за волонтерство? Волонтерство - на те і волонтерство, що людина безкоштовно щось робить...
Згадався старий прикол з баша, дуже в тему:
ххх: хелп! ктонить! каг по инглишу буит волонтерство? я тут резюме заполняю, хочю похвастаца!
ууу: free blowjob
ххх: пасибки!

Я гадаю, чимало справжніхволонтерів дуже обурились, коли почули слова Мустафи...
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Именно Найем гордился реформой полиции, как непосредственный её участник. Это он сказал в интервью, когда в какой-то столовой или кафе поглощал тефтели...
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Как быстро человек превращается в гавно, а почему, да потому что человек и родился гавном. Журналистика это гавно уже не интересует, бабло не то.
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Нет, подобные обернулись в обёртку конфет Рошен, когда им было выгодно, но так говном и остались, а лохторат судил по обёртке...
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Волонте́рство, або волонте́рська дія́льність (від фр. volontaire (доброволець) → лат. voluntariusлат. voluntas (вільне волевиявлення) → лат. volō (бажання, намір)) - добровільна безкорислива суспільно корисна діяльність. Може здійснюватись і окремими людьми, і організаціями[1][2][3][4].
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лещенко и наем -- приспособленцы, которые все время ищут возможность сесть на хлебную жилу.
Путь От грантов "журналистов-антикоррупционеров" до депутатов Рады, а затем и в советы директоров крупнейших украинских корпораций. ))) Головокружительная карьера. )))
Кто то думает что эти ребятки такие талантливые управленцы?
Нет , они талантливые приспособленцы.
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ps кстати , надеюсь что контрразведка хорошо проверила этих гавриков на предмет допуска к тайнам укроборонпрома. есть у меня большие подозрения насчет их сотрудничества с рф
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Мустафа! ты же когда то был журналистом! думай, что пишешь!
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мерзость! какая оплата за ВОЛОНТЁРСТВО???!!! Ты же падло депутатом харчевался.
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Про Бігуса-файна згадка,адже ті брехливі звинувачення з "розслідування" ,так і не були доведені.
І може людям цікаво,за яке волонтерство Найом отримує чималенькі сумми ?
Продажі підвищує ?
Нові розробки озброєння впроваджує ?
Що за приховані таланти ?
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Если Вы Мустафа получили деньги за Вашу работу , то называть это волонтерством уже как-то странно .
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