 Палата представників Конгресу США передасть Сенату нові свідчення тиску Трампа на Зеленського, - американські ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляють американські ЗМІ.
Палата представників сподівається внести їх у протокол до початку процесу про імпічмент в Сенаті.
Частина цієї інформації засекречена з метою захисту особистої конфіденційної інформації. Зокрема, вона містить текст листа особистого адвоката Трампа - Руді Джуліані - президенту України Володимиру Зеленському. Скриншот листи було надано соратником Джуліані - Львом Парнасом - Комітету з розвідки Палати представників.
"Ці документи, а також ті, які недавно були оприлюднені відповідно до закону про свободу інформації, демонструють, що існує більше доказів, які мають стосунок до планів президента щодо України, але вони були приховані самим президентом", - заявив голова Комітету з розвідки палати представників Адам Шифф.
Він зазначив: "Всі ці нові докази підтверджують те, що ми вже знаємо: президент і його соратники тиснули на українських чиновників, щоб ті оголосили про розслідування, яке принесе президенту політичну вигоду. Не може бути повного і справедливого судового розгляду в Сенаті без документів, які президент Трамп відмовляється надати Конгресу".
Палата, як очікується, проголосує в середу за передачу документів про імпічмент Трампа Сенату для судового розгляду.
Члени сенату США, зможуть розпочати проведення слухань з питання про імпічмент, ймовірно, 21 січня, повідомив спікер сенату Мітч Макконнелл.
"Палата представників, ймовірно, нарешті, в середу передасть нам справу (про імпічмент, – ред.)", - заявив він журналістам. За словами Макконнелла, це дозволить сенаторам почати підготовку до слухань, після чого "наступного вівторка можна буде почати розгляд справи".
Депеши из Ирана в мировых СМИ на фоне уличных беспорядков в городах:
По меньшей мере три ведущие государственного телевидения Ирана сообщили, что увольняются с работы в знак протеста против попытки властей скрыть правду о крушении украинского самолета, сбитого иранскими ПВО.
«Спасибо зрителям за то, что принимали меня. Сегодня это закончилось. Я никогда не вернусь на телевидение», - написала в социальных сетях телеведущая Захра Хатами. Ведущая Сааба Рад сообщила, что после 21 года на телевидение и радио она ощущает, что не может продолжать работу.
«Не могу поверить в убийство моих соотечественников. Извините, что я лгала вам 13 лет. Несколько лет назад я ушла с работы и никогда на нее не вернусь», - сообщила их бывшая коллега Джеларе Джабари.
В первые дни после катастрофы, унесшей 176 человеческих жизней, власти Ирана утверждали, что причиной крушения стали технические неполадки. Но затем им пришлось признать, что лайнер был сбит ПВО. Согласно нынешней версии, речь идет о трагической ошибке, ответственность за которую власти возлагают на США.
Если дошло до увольнения телеведущих, и это не фейк ньюс, то на улицах иранских городов и в студенческих кампусах действительно происходит серьезное брожение - через 40 лет жесткого режима аятолл.
Назначается принудительное лечение наркомании в Украине только по решению суда. Основанием для судебного разбирательства может послужить официальное заявление от близких родственников о том, что в результате дальнейшего употребления психотропных средств может возникнуть угроза для жизни самого наркомана или его окружения. Доказать наличие такой опасности довольно сложно, ведь в любом случае пагубное пристрастие несет риски для благополучия всех, вовлеченных в неприятную ситуацию.