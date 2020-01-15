 Палата представників Конгресу США передасть Сенату нові свідчення тиску Трампа на Зеленського, - американські ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляють американські ЗМІ.

Палата представників сподівається внести їх у протокол до початку процесу про імпічмент в Сенаті.

Частина цієї інформації засекречена з метою захисту особистої конфіденційної інформації. Зокрема, вона містить текст листа особистого адвоката Трампа - Руді Джуліані - президенту України Володимиру Зеленському. Скриншот листи було надано соратником Джуліані - Львом Парнасом - Комітету з розвідки Палати представників.

"Ці документи, а також ті, які недавно були оприлюднені відповідно до закону про свободу інформації, демонструють, що існує більше доказів, які мають стосунок до планів президента щодо України, але вони були приховані самим президентом", - заявив голова Комітету з розвідки палати представників Адам Шифф.

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Він зазначив: "Всі ці нові докази підтверджують те, що ми вже знаємо: президент і його соратники тиснули на українських чиновників, щоб ті оголосили про розслідування, яке принесе президенту політичну вигоду. Не може бути повного і справедливого судового розгляду в Сенаті без документів, які президент Трамп відмовляється надати Конгресу".

Палата, як очікується, проголосує в середу за передачу документів про імпічмент Трампа Сенату для судового розгляду.

Члени сенату США, зможуть розпочати проведення слухань з питання про імпічмент, ймовірно, 21 січня, повідомив спікер сенату Мітч Макконнелл.

"Палата представників, ймовірно, нарешті, в середу передасть нам справу (про імпічмент, – ред.)", - заявив він журналістам. За словами Макконнелла, це дозволить сенаторам почати підготовку до слухань, після чого "наступного вівторка можна буде почати розгляд справи".