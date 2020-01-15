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 Звільнена з полону Гончарова про звірства найманців РФ: Трупи з "Ізоляції" майже щодня виносили

Звільнена з полону найманців РФ українка Тетяна Гончарова відсиділа в катівнях терористів три роки і сім місяців. Їй 41 рік і свій вибір стати інформатором ГУР вона зробила свідомо.

Про це вона розповіла в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ

"Перша розмова була спокійною, мені навіть зробили чай. Все було культурно. Бесіду вів явно росіянин, бо в нього був жахливий московський акцент, назвався він Славіком. ФСБівець, хоч і в цивільному, років до 30. Все питав, як давно я знаю свого напарника, чи знаю, чим він займається, чи відомо мені про його співпрацю з українськими спецслужбами тощо. Такі собі загальні питання. Жодного, натомість, питання особисто про мене взагалі не було поставлено. Я намагалася на все відповідати просто "так/ні". Мило поспілкувалися отак хвилин 30, і мене відпустили", - розповіла вона про затримання.

"Приїхала додому в паніці і не знала, що робити - бігти або залишатися. Ми, звичайно, проговорювали з куратором питання евакуації. Але вже просто не було сенсу – вони були з усіх боків, і ніяких шансів вирватися в мене не було. Фальшивих документів чи конспіративних квартир в мене теж не було – це вже якось занадто. Куратор сказав одразу збиратися та виїжджати, але я відповіла, що навкруги "хвости". Тим більше, дуже явні, навіть для людини, яка далека від всіх цих подробиць. Але чоловіків за 30 в чорному напівспортивному одязі та взутті з вічними сумочками-"бананками" на животі видно завжди й дуже чітко. Куратор порекомендував на допиті "косити" під дівчинку-дурочку, робити вигляд, що не розумієш, чим напарник займався й до останнього не розповідати все до кінця. Тобто ні що робили, ні прізвища – якщо вони не знають, то самому краще не говорити", - додала Гончарова.

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"2 червня, через день, мене знову з самого ранку викликали на повторну бесіду до "МДБ". Я заходжу до кабінету… й одразу, без попередження, отримую сильний удар в голову. Мені навіть не прийшлося зображати сльози, бо був розбитий ніс, і все потекло. Це вже був інший слідчий, я потім дізналася, що навіть місцевий, з Донецьку. Отже, він вдарив мене і сказав: "Сідай і пиши". Питаю – так а що писати? Він відповідає: "Все, що ти знаєш, що робила, все, що робив напарник". Я бачу, що вони вже все знають. Але спробувала опиратися – мовляв, я не знаю, що він робив, можу казати тільки за себе. Визнала, що тільки фотографувала – мовляв, йшла по вулиці, клацнула, та й все. Мовляв, так, була знайома з цією молодою людиною та знала про його проукраїнські погляди, але гадки не мала, чим саме він займається. Перечитав він те, що я написала, йому не сподобалося і він вийшов. На його місце зайшло відразу 8 людей. Половина росіян, половина місцевих. Вони розсілися навколо мене й почали бомбардувати питаннями – одними й тими самими: "що ти робила, кому передавала, для чого передавала". І так по колу. Ти навіть не встигаєш відповідати, бо то питає той, що прямо перед тобою, то той, що за спиною сидить. А час від часу підходять і б’ють, доволі сильно, як для дівчини – або по голові, або по ребрах. Ну, якщо не подобається, як ти відповідаєш. А я ж все намагалася впирати на те, що просто викладала все в групу "Вконтакте", й гадки не мала, куди там далі ця інформація йшла. Все це тривало години дві. Після групового допиту мені надягнули мішок на голову та повезли "на базу", "на підвал". Тобто на "Ізоляцію" (територія колишньої арт-галереї в Донецьку, яку російські бойовики перетворили на в’язницю та "базу МДБ". - Ред.). Самі "МДБівці" називають її "військово-секретною базою". Мене одразу спустили в підвал і, не знімаючи мішка, почали катувати. Без будь-яких попереджень підключили електричний струм до п’яток. Я майже одразу знепритомніла, тому навіть не знаю скільки це тривало й чи говорила я щось. Іншим підключали електроди й до інших місць – голови, геніталій, зубів. Мій напарник Роман постраждав набагато більше за мене – в нього й ребра кілька разів ламалися, й з головою в нього проблема", - розповіла Гончарова..

"Мучили вже не ті, які привезли, - там був свій персонал катів. Тюремниками були військові танкісти "ДНР". База "МДБ", але персонал – типу військові. Хтось міг принести їжі чи вивести в туалет, а хтось займався тортурами. Спочатку я 3 місяці взагалі була єдина жінка там, навколо одні чоловіки. Керівник цього жахливого місця, Кулік Дмитро Павлович, наразі перебуває під арештом в Україні і з комфортом живе в СІЗО. Він місцевий, з Донецької області. Як виявилося, поки я сиділа в ув’язненні, він виїхав на підконтрольну Україні територію – здається, тут батьки в нього, і його арештували. Та я дуже боюся, що пройде суд і його поміняють як "беркутівців". Або навіть без суду. Коли почали виводити на роботи, то бачила його майже щодня, особливо коли доводилося мити його кабінет. Він власноруч катував людей. Іноді міг просто напитися, йому ставало нудно, і когось висмикували з камери, щоб звіряче бити", - додала вона.

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"На момент, коли я потрапила в "Ізоляцію", туди не завозили їжу та одяг. Тобто перші місяці я відсиділа в тому, в чому була, коли мене арештували. В кофті, джинсах та балетках на босу ногу. Ні про яке миття взагалі не йшлося – я волосся півтора місяці руками розчісувала. Якщо хочеш до туалету, то є хіба необрізана 5-літрова баклажка з-під води. Вже вибачте за подробиці, якщо чоловікам туди попасти можна, то жінкам – нереально, не кажучи вже про великі потреби. Якщо дуже повезе, то раз на 3 дні могли вивести на 5 хвилин до туалету, де ти притьмом умилася, сходила в туалет, попрала нашвидкуруч білизну – і все, назад до камери. Навіть коли є співкамерники, говорити ні про що серйозне не можна, адже всюди відеокамери з гарним звуком та зображенням, все фіксується цілодобово. Умови там покращилися хіба в останній рік-два – дівчата розповіли, які там були. Ніби в камерах з’явилися раковини та туалети, і навіть поставили пральні машинки. Таке враження, що "днрівці" до чогось готуються – може, самі там сидіти. Згодом мене почали використовувати на господарських роботах – в основному відмивати від крові кімнати, де щойно мордували людину. Заходиш туди – а там калюжі крові повсюди, навіть на стелі, й зуби, й шматки кісток. Тобі дають щіточку, трохи більшу за зубну, відбілювач і кажуть – мий. І ставай на стільчик, лізь на стелю, й щоб все вимила начисто. Якось виходжу в хол – мені тоді доручили їжу іншим бранцям рознести. А прямо під ногами в холі лежать два якихось хлопця, забиті вже не знаю чи до смерті – але поруч валяється повністю погнута металева бита, та й стільчики металеві покручені, бо ними явно били. І довелося їх просто переступити і йти далі. Там трупи майже щодня виносили. Загалом я провела рік і три місяці в "Ізоляції". Весь цей час у мене не було жодного зв’язку ні з ким, туди доступ заборонений", - зазначила Гончарова.

Після перших катувань мене підняли в "стакан". Це така дуже маленька кімнатка, де можна зробити максимум два маленькі кроки від стіни до стіни. Я там пролежала 2 доби. Вони іноді підходили й питали, чи я нормально почуваюся, приносили чай та хліб. Щоправда, я його не їла, бо, як я тюремникам потім сказала: "А сенс мені їсти щось, якщо ви мене все одно почнете бити й буде нудити?". На наступний допит знову приїхав "ФСБівець" Славік - той, що був ввічливим на першій бесіді. Говорить: "Нам треба, щоб ти під відеозапис сказала чітко все, що ти робила – знімала, прослуховувала. Без усіляких оцих "помню-не помню" та валяння дурочки". Показав мені фотографію водійських прав моєї подруги, яка мене звела з куратором з ГУР. Стало очевидно, що вони знають все, тому я й перестала грати в гру "я – не я, й корова – не моя". Ну назвали їм "нік" мого куратора в мережі, але що це їм дало? Вони сказали – добре, за тиждень у тебе запис. Й перевели мене із "стакану" в кімнатку два на два метри – хоч трохи більшу. Там полки для канцелярії перетворили на спальне місце, дуже вузеньке, де можна було спати тільки на боку. Тиждень просиділа тихо, й потім повезли знову на допит до "МДБ". Там увімкнули камеру, і я почала говорити. Але зовсім скоро вимкнули і цей Славік сказав, що, мовляв, я не так говорю як треба, не тими словами. А я відповідаю: "Ну вибачте, у нас з моєю подругою в лексиконі нема такого, щоб вона говорила, що дала мені завдання". А він почав вимагати, щоб я сказала саме те, що вони хочуть – тобто, що я тільки-що не суперагент, мені тут давали великі завдання, я взагалі військовослужбовець і так далі. Зрештою, мені просто написали на аркуші, що саме говорити. Через день влаштували цілий екзамен – вивчила я чи ні. Ну, й ось тільки після цього мене знову повезли до "МДБ", де я вже на камеру сказала те, що їм треба, їхніми ж словами. Ну, й все – сиди й чекай, поки так звані суди почнуться. В "Ізоляції". Де я 3 тижні сиділа навіть після того, як в мене був вирок на руках", - розповіла Гончарова.

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"В "Ізоляції" сиділи доволі різні люди. Були й їхні, "днрівські" військові. Було чимало тих, з яких вони вибивали гроші. Було чимало таксистів, яких десь там у чомусь запідозрили, а тепер катували, й люди знати не знають, за що. Були, звичайно, й проукраїнські. На моїх очах нікого не вбили, але знаю, що таких було чимало посеред тих, хто сиділи в інших камерах. А про трупи ми дізнавались дуже просто – охоронці, не ховаючись і голосно викликали швидку, так, що було чутно, як вони кажуть, що на труп. Згадую, якось медики, які приїхали, питають: "А хто це?". А тюремник такий кричить іншому в другий кінець коридору: "А кого нам вчора привезли, хто це взагалі був?". А той відповідає: "Та я що, знаю? Потім МДБ скаже". Тобто забили людину, навіть не знаючи за що. Як ідейну мене навіть поважали. На одному з перших допитів спитали: "Так ты идейная типа?". Я кажу, що так. І додаю – хіба це погано, так ви ж, мабуть теж, за свою "ДНР" ідейно, то в чому питання? Вони – ну так, ми теж. Так, кажу, чого ви до мене це з презирством кажете – про ідейність, а про себе – з якимось пафосом? Чи ще цікавіше, коли сидить типу слідчий, що мене допитує, з українським паспортом і пише в документі: "Громадянка ворожої держави – України". Я перепитую – так у вас же самого який паспорт? Він відповідає – є український. Ну, то питаю – як же ви з паспортом ворожої держави в "МДБ" працюєте? Він посміхається – "Давайте не будем на эту тему, Таня". Згадую як на "Ізоляції" мене виводив з камери якийсь їхній танкіст і почав лаятися в спину – мовляв, "шльондра ти". А я нічого не відповідаю. Він зрештою питає: "Чому мовчиш?". А я кажу: "Так а що мені говорити, якщо те, про що ви кажете, не має до мене жодного стосунку? От якби ви мене шпигункою чи "укропкою" назвали – тоді так, це про мене, не питання. А так, що мені сказати?". Той так подивився на мене й каже: "Ну вибач, якщо образив". І більше ніколи не лаявся на мене шльондрою чи повією", - резюмувала Гончарова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169938
 
   
 Топ коментарі
 
"Трупы из "Изоляции" почти каждый день выносили"

а кацапская проститутка зельцман поздравил хуйла с новым годом. "да какая разница", правильно зелескот?!
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не проиграли...
просто малоросня сдала свою страну...
погибших, изувеченных - взяла и сдала за мифический бутерброд, который им никто так и не дал...
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дайте Зеле и Ермаку почитать, а также Бойко Шуфриче Королевской и главное куму пуйла....
шоб они особій статус им к прощению добавили...
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знающий расклады Чел комментирует это интервью....
но Зе-вырожденцу похер под каким памятником встречаться и как называется улица...



Трупы из "Изоляции" почти каждый день выносили, - освобожденная из плена Гончарова о зверствах наемников РФ - Цензор.НЕТ 4344 Отец Солдата

@uspenovka19632

·11 ч

Это правда.А еще,ЭТА правда лишь подтверждает то,что пропавших без вести в родном городе в разы,если не на порядок, больше ((( А не вот жта вся мусорская туфта о сотнях -там тысячи,если,не десятки тысяч.
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Пять лет назад надо было забор строить,а не предлагать "мой мирный план"и особые статусы.Как писал поляк Освенцим по сравнению с НКВД был детской игрушкой.Сейчас же там их наследники продолжают кровавое дело..Дети топчут флаги Украины.Славят Россию.Презирают Украину.Раньше была слабая надежда,что там есть ещё"наши" люди.А сейчас- может быть кто то и остался. Может кто то...А врагов.
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просто когда Украина туда зайдёт, эта злобная часть уедет на Россию, их же местные украинцы, сами рвать начнут за убитых и покалеченых своих!!
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Все было зря. Мы проиграли.
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не проиграли...
просто малоросня сдала свою страну...
погибших, изувеченных - взяла и сдала за мифический бутерброд, который им никто так и не дал...
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А то, что вы описали называется не проиграли?

Хуже того, проигрыш даже в умах и сердца. Даже тут на цензоре, люди считающие себя патриотами страны, постоянно пишут как это замечательно, что РФ забрал Донбасс, и приводят доводы. И если честно, я даже не знаю, что хуже это или безразличие
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проиграли, это когда ты потерпел поражение в борьбе...
а когда ты выспался, сходил в теплый сортир, позавтракал, посмотрел телек в своем мирном городе...., а потом пошел на выборы и проголосовал за русофила и украинофоба ... - это называется немотивированная капитуляция и сдача своей страны...- просто так..
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как бы это не называл ты, русские своего добились, значит мы проиграли. Всех устраивает продажа земли, выдача преступников, отвод войск с НАШЕЙ земли(хотя теперь то какая разница, ну продадут на пару тысяч гектаров меньше офшорным компаниям). Никого не возмущает нарушение конституции, кумовство, закручивание гаек.
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Вы кацапьё сраное никогда и не выигрывали, понты, сиди у себя в саранске тихо и молись на *****
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Ты дурак если считаешь что мой ник совпадает с моей фамилией, а тем более с национальность, фамилия у меня самая украинская, я родился и живу всю жизнь в одном украинском городе, в рососисии никогда не был, родственников там не имею, в савок не хочу. По твоей логике судя по твоему нику ты хотел сказать что ты еврей с 7см? Или как? А вот парень совсем с другой планеты cloud2009 26ea8082. Вот из-за таких придурков как ты, так и живем.
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Щоб не зробити вищезгаданих помилок необхідно ,хоча б розмовляти і думати українською мовою. А якщо розмовляють російською -то "какая разніца".... Звільнена з полону Гончарова про звірства найманців РФ: Трупи з "Ізоляції" майже щодня виносили - Цензор.НЕТ 8556
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Я специально отдал ребенка в украинскую школу, чтоб он знал родной язык, но мне увы уже тяжеловато выучить его и поверь от этого я меньше свою родину не люблю.
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"поверь от этого я меньше свою родину не люблю." - я тут їхспердом виступати не збираюсь.
Просто такий приклад - Андрій Слюсарчук дуже хотів стати лікарем але вчився на штукатура,бажання "лікувати" перемогло,зробив собі "диплом" через знайомих, "лікував", різав,прахфєсори йому асистували. Потім щось пішло не так,його викрили і посадили,вийшов і тепер він не розмінюється на якісь районні лікарні,а "оперує" в інституті раку! Чи хотів і хоче він комусь нашкодити-не знаю.Але принаймі без медичної освіти ,а тим більше без навиків хірурга - "оперувати" живу людину це явно не до доброго результату.
Мова у людини це не тільки спосіб спілкування ,а ще й "backdoor" до людської свідомості бо на мові котрою людина спілкується дуже легко залити потрібну концепцію ніж на ,скажімо іноземній.
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Ну все, значит я маскаль. А бекдор в 40 лет трудновато менять.
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Получается и крымчаки были правы и донбас. Вот такой вот горе патриотизм к этому и приводит. Только вот что мне делать?
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Получилось русскоязычные украинцы и не украинцы совсем, кстати у меня по украинскому было 5, а у тебя?
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таки так, кацапи програли, бо ізгої Трупи з "Ізоляції" майже щодня виносили, - звільнена з полону найманців РФ Гончарова про звірства найманців РФ - Цензор.НЕТ 6375
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Я не кацап. Осталось только землю распродать и я буду киприотом.
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Продашь свою земельку здесь и прикупишь на Кипре?
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Нет мне дуля с маком досталась а не земелька, а вот тут ее всю выкупят кипрские компании, а если земля на которой я живу принадлежит кипру, то я буду киприотом.
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Якщо так вважаєш, то можеш збирати шмотки і їхати в "ДНР" - "какая разніца? проігралі жє".
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А зачем ехать то, примут земельный закон и продадут всяким русским мудакам.
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А кто то хочет с этим породниться, кому то без разницы, неужто мы так деградировали, потеряли чувство самосохранения, что не понимаем с чем столкнулись? Сколько им нужно ещё убить Украинцев?
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Да какая разница кого там куда выносили и какой выбор ты сделала...
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Для Гааги нужны документально подтвержденные факты. Словам никто не верит.
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задокументировать ее слова и будут документы, "Караджичи" расписки не оставляют
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Это будут только свидетельские показания.
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Что, падаль рашистская,оправдывать будешь пытки и убийства людей ?
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Надо это давать читать таким сраным зеледечтелям, как Смвохо
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ну прочитает и что ? думаете сразу одумается ? ага щас
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Сивохо и прочая зе-мразь только порадуется - они на генном уровне ненавидят украинцев...

кстати:
НЕОЖИДАННО. Киллер, убивший Амину Окуеву, может быть связан с партнером ЗеленскогоТрупи з "Ізоляції" майже щодня виносили, - звільнена з полону найманців РФ Гончарова про звірства найманців РФ - Цензор.НЕТ 549..
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Новость почему-то не вызывает удивления.
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"Трупы из "Изоляции" почти каждый день выносили"

а кацапская проститутка зельцман поздравил ***** с новым годом. "да какая разница", правильно зелескот?!
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Зеля вообще в курсе, что эти неважно кто делает с нормальными гражданами Украины??
Безусловно плюс, что обменяли пленных,но этот плюс невилируется минусом сотрудничества с врагом и наплевательского отношения к армии, добровольцам, волонтёрам.
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За все эти ужасные злодеяния их параша развалится.
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Порошенкоботы говорят, что надо было её там оставлять, а не менять на ублюдков расейских. Надо было этой прекрасной женщине в плену под пытками сидеть, потерпела бы.
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Та чёртова Изоляция и в мирное время тюрьмой была, треклятому пятому цеху от меня пламенный привет, чтоб он сгорел, и обе вагранки закозлились!
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Аааа, так ты коллаборантская гнида,оказывается ,из местечковых...Посты у тебя падлючие,в основном, антиукраинские
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А Сівохо вже визначився коли і де ставати на коліна перед даунбасом? Бо треба чергу займати.
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Оце такі московіти, які самі себе назвали росіянами, визволителя. Це кати всього живого і нормального на цьому світі. Вони вороги всім. У них всі піндоси і чурки, та і свої не такі. А донбасята у переважній своїй масі прості поліцаї, про яких після другої світовой війни радянська пропаганда розповідала в кіно і відвела місце українцям. Це вони змальовували себе. Жахливішої і істогти, як московіти немає на світі. Вони українців катували ще з часів Хмельницького, який помилково їх назвав братами, а коли зрозумів помилку і хотів вийти з їх "капкану", то вони його отравили і вину переклали на жінку-полячку. Такі вони сизволителі.
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Таких людей даже такой скот как ЛДНР уважает.
А тебя Зе, сожали в стакан? а Может ток к пяткам подключали или яйцам? Ила какая разница, правда?
Ты, сопля, ты и ногтя ее не стоишь, жидовская ты тварь, как и Сивоха, бывше жирное дерьмо, и т.д.
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И вот этих садистов и украинофобов БЕЗ ФИЛЬТРАЦИИ нам "настоятельно" рекомендует друг зеленского путлер втулить в живое тело Украины, чтобы вся остальная территория стала таким же даунбассом! Разве можно подобное допустить? А проводить выборы, чтобы живодеры оказались в рядах депутатов и продолжали нас уничтожать изнутри, сводя на нет все то прогрессивное, чего добились наши граждане с 2014 года?!! Это уму непостижимо! По-моему, цена завершения войны в интерпретации зеленского, будет для нас ужасной и неподъемной.
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Мені про такі катування розказувала колись моя тітка , яка відсиділа 11 років в сталінських лагерях. ЇЇ 21 річну вчительку в 1944 році забрало НКВД по доносу багатодітної матері ( тій радянська влада влада пообіцяла корову ) дітей якої вона вчила в школі . І такі тортури вона пройшла в тюрмах НКВД : Камеру футляр в якій неможливо було сісти і зверху на неї лилась холодна вода. І камеру з сокамерницями в якій не можливо було сісти і витягнути ноги на холодній бетонній підлозі. Нквдешники вибивали "признания " в тому , що вона бендерівка. І
11 років магаданського лагеря. І інших жахів в там. Про які страшно писати.
Часи змінюються , "руський мир"- ні .
У мене виникають питання : Ви хочете його повернення ? Ви хочете повернення в СССР ? Хочете , що б з вашими рідними сталось подібне ? Ви хочете реінтеграцію цих виродків і вбивць в Україну ?
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Расея - это пристанище рабов и мрази. Фашистская страна, по всем критериям, плодит редчайших ублюдков которые ненавидят весь мир на генном уровне. Это огромная злобная клоака с бесхвостыми обезьянами у которых мозг заменён на телевизор и это будет ещё не одно десятилетие. Тупость, злоба, зависть и раболепие низов спаянное с подлостью и мерзостью верхов + 100 летняя селекция детей и внуков палачей и стукачей дали результат и надеяться на то что вместо плешивого ***** придёт лучший не стоит. В говне живут только гельминты . А их сателлиты-лугандоны - это точно такие же ублюдки, дети телевизора.
Но беда в том что без объединения с ними нам не обойтись ибо отдать территорию - значит сдаться. Мне нравиться способ - "помириться" чтоб закрыть границу и втихую пердавить ублюдков которые этого заслужили за годы войны. А способов - миллион, поучиться у Израиля когда они мочили после войны фашистов по всему миру...вот достойный пример.
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вот так и нужно поступать со всеми пособниками оккупантов - с медведчуками, шуфричами и тд
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Это те кто "пропал без вести" или как говорит Путин " не выявленные" ( поэтому обмену не подлежат). Реинтеграция говорите, там же" наши" люди..., какая разница...
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Руssкий мир - ЦЕ ФАШИЗМ, КАНІБАЛІЗМ, САТАНІЗМ!
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Боже! Я знаю Ти є! Суди цих потвор та мерзотників!!!
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Порохоботов туда.
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Так там у катівнях і є порохоботи, бо зелетоби не воюють, вони брати-малороси.
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Рашистская паскуда,будешь сильно страдать от тяжелой болезни долго если желаешь другим невинным людям несчастий ,отсчет обратный пошел...
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Ось таких людей треба показувати по телебаченню, щоб елохторат почув і побачив, що напсравді відбувалося на окупованих територіях зі справжніми Патріотами України.
Хоча про що це я? Ім же ж "какаяразница"
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Ось таких людей треба показувати порохоботам, щоб бачили кого саме нова влада нарешті звільнила з полону. І шоб не волали, вибалушивши очі "разбазарілі абмєнний фонд, нам атдалі лугандонскіх таксістав".
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ото йюля правильно казала - кинути на них ядрьону бімбу - ше один Чорнобиль
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