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 У справі про розгін Євромайдану в ніч на 30 листопада 2013 року призначили нових прокурорів

Наступне засідання призначено на 10 березня.

У Шевченківському суді 14 січня продовжили слухати справу стосовно ексспівробітників київського "Беркута" у справі про розгін Майдану в ніч на 30 листопада 2013 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Обвинувачувані - колишні заступники командира київського полку міліції спеціального призначення "Беркут" Олег Мариненко, Андрій Дядюк, Микола Тягнирядно, а також командири рот Юрій Шевченко і Євген Антонов.

У справі призначили нових прокурорів - Марину Карпенко та Володимира Гриньківа. Вони продовжили заявляти матеріали щодо потерпілих, які необхідно було долучити до справи. Йшлося про медичні документи, що свідчать про отримання травм та ушкоджень потерпілими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд оголосив відвід новим прокурорам у справі про розстріл Майдану, що відпустив ексберкутівців

Сторона захисту заявила, що документи отримано нібито незаконним способом. За словами адвоката Смехнова, також з документів незрозуміло, де, коли і за яких обставин були завдані пошкодження, і потерпілі нібито зверталися з "побутовими травмами".

На думку прокурорів, всі докази були зібрані в рамках КПК і є обґрунтованими.

"Саме питання про неприпустимість якихось доказів голослівне, ми тільки долучаємо документи, а не вивчаємо зміст доказів", - зауважила прокурор Марина Карпенко.

Прокурори Карпенко та Гриньків оскаржили клопотання адвоката. Однак суддя Віталій Циктіч долучив до справи і клопотання, і матеріали потерпілих, і повідомив, що висновки про них робитиме в нарадчій кімнаті (у фіналі всього процесу перед ухваленням рішення. – Ред.).

Адвокат потерпілих Марина Ліліченко прокоментувала заяви захисту про "побутові травми" потерпілих.

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"У часи Майдану дуже багато людей зверталися з нібито "побутовими травмами", якщо це не вогнепальне поранення. Люди боялися, що якщо вони зізнаються, їх затримають або покарають, і такі випадки були", - пояснила Ліліченко.

Під час засідання встигли долучити матеріали щодо 5 потерпілих. У справі їх понад 150, за одне засідання встигають долучити матеріали щодо 5-7 потерпілих.

Наступне засідання суддя призначив на 10 березня, і далі - по два засідання на місяць тривалістю 1,5 години.

Нагадаємо, справу передали до суду 2015 року. Її починали слухати двічі - у 2016-му через самовідвід судді, а у 2017-му - через об'єднання зі справою Мариненка. До об'єднання справи в суді фактично дійшли до розгляду її по суті, опитали потерпілих, а після об'єднання справу слухають "з нуля". Оскільки стався відвід і справу почали слухати заново, потерпілих доведеться допитувати знову, коли досліджуватимуть докази. Щонайменше двоє потерпілих у цій справі вже померли. Всі обвинувачені перебувають під особистим зобов'язанням.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169935
 
 
 Топ коментарі
 
Так зелебоба же отпустил в росисю беркутовцев, дело вообще по-идее нужно закрыть за неимением состава преступления...
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Та давайте уже портнову с бужинской и богданом, вместе им легче тикать будет.
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Так зелебоба же отпустил в росисю беркутовцев, дело вообще по-идее нужно закрыть за неимением состава преступления...
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Та давайте уже портнову с бужинской и богданом, вместе им легче тикать будет.
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Прийшов наказ з Кримля - реабілітувати беркут і тодішню владу, приховати злочини.
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Был отдан устно приказ когда Оманский с Х@йлом с глазу на глаз перетирали во Франции и по телефону созванивались.
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кто виноват соевым оленям, что по делу, которое в суде с 15-го года, нету приговора?
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Сначала узнай сколько подобные дела тянуться в мировой практике. и подумай о том кто виноват что их просто отпустили.
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уважаемый, дело УЖЕ В СУДЕ, значит следствие и сторона обвинения сочли что собрали все доказательства и их достаточно для направления в суд обвинительного акта. потому мне не понятны сроки рассмотрения дел в суде по 5 лет.
статья 6 конвенции про права человека: "Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом"
а потом украина сотни тысяч евро компенсации по решениям европейского суда выплачивает
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Нові будуть вивчати справи роками і знов по колу.
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Кто знает какие статьи УК им инкриминируют?
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дорогенькі порохолюби не заробляйте на шароварщені я добре знаю як патреотизим перетворюєтся на збагачення за ради бабла ліпили тризуба на чоло і мародерили приклад Новосетловка і я те все бачив на свої очі . Як в подертих штанах заищати Україну а як заробляти на війні ваш смердючий порох зрадив Україну і злив частину країни заради бабла так само я прода морякв
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Слово патріотизм грамотно написати не можеш, а туди ж "в калашный ряд с рускамирским свиным рылом" (с) .
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Удивительное дела! В коментах на Ц в последнее время почти перестали появляться боты-холуи корпорации ЗЕлупа & кагал. У справі про розгін Євромайдану в ніч на 30 листопада 2013 року призначили нових прокурорів - Цензор.НЕТ 4713 Подозреваю, что их всех вместе Никитка Подтираев с АраХАМией вывезли для проведения сеансов змбирования (нет, не в Трускавец) в свинарники бывшего колхоза "Червонэ дышло".
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Жалкая, позорная клоунада. Преступников отпустили, теперь назначат декоративных прокуроров)))))))))) Легкий жанр в стиле "Сватов"...
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За Разгон будут "судить", а за Институтскую отпустили. Логично для ЗЕлуп.
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