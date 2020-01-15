 У справі про розгін Євромайдану в ніч на 30 листопада 2013 року призначили нових прокурорів

У Шевченківському суді 14 січня продовжили слухати справу стосовно ексспівробітників київського "Беркута" у справі про розгін Майдану в ніч на 30 листопада 2013 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Обвинувачувані - колишні заступники командира київського полку міліції спеціального призначення "Беркут" Олег Мариненко, Андрій Дядюк, Микола Тягнирядно, а також командири рот Юрій Шевченко і Євген Антонов.

У справі призначили нових прокурорів - Марину Карпенко та Володимира Гриньківа. Вони продовжили заявляти матеріали щодо потерпілих, які необхідно було долучити до справи. Йшлося про медичні документи, що свідчать про отримання травм та ушкоджень потерпілими.

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Сторона захисту заявила, що документи отримано нібито незаконним способом. За словами адвоката Смехнова, також з документів незрозуміло, де, коли і за яких обставин були завдані пошкодження, і потерпілі нібито зверталися з "побутовими травмами".

На думку прокурорів, всі докази були зібрані в рамках КПК і є обґрунтованими.

"Саме питання про неприпустимість якихось доказів голослівне, ми тільки долучаємо документи, а не вивчаємо зміст доказів", - зауважила прокурор Марина Карпенко.

Прокурори Карпенко та Гриньків оскаржили клопотання адвоката. Однак суддя Віталій Циктіч долучив до справи і клопотання, і матеріали потерпілих, і повідомив, що висновки про них робитиме в нарадчій кімнаті (у фіналі всього процесу перед ухваленням рішення. – Ред.).

Адвокат потерпілих Марина Ліліченко прокоментувала заяви захисту про "побутові травми" потерпілих.

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"У часи Майдану дуже багато людей зверталися з нібито "побутовими травмами", якщо це не вогнепальне поранення. Люди боялися, що якщо вони зізнаються, їх затримають або покарають, і такі випадки були", - пояснила Ліліченко.

Під час засідання встигли долучити матеріали щодо 5 потерпілих. У справі їх понад 150, за одне засідання встигають долучити матеріали щодо 5-7 потерпілих.

Наступне засідання суддя призначив на 10 березня, і далі - по два засідання на місяць тривалістю 1,5 години.

Нагадаємо, справу передали до суду 2015 року. Її починали слухати двічі - у 2016-му через самовідвід судді, а у 2017-му - через об'єднання зі справою Мариненка. До об'єднання справи в суді фактично дійшли до розгляду її по суті, опитали потерпілих, а після об'єднання справу слухають "з нуля". Оскільки стався відвід і справу почали слухати заново, потерпілих доведеться допитувати знову, коли досліджуватимуть докази. Щонайменше двоє потерпілих у цій справі вже померли. Всі обвинувачені перебувають під особистим зобов'язанням.