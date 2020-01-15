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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України, Події
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 Росія могла порушити санкції, продавши Ірану ракетну систему, з якої було збито літак МАУ, - Єльченко

Розслідування можливого порушення Росією міжнародних санкцій, введених проти Ірану, має бути важливою частиною розслідування обставин збиття літака МАУ 8 січня.

Про це під час спілкування з журналістами у Вашингтоні заявив посол України в США Володимир Єльченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Це, можливо, питання більш далекої перспективи. Але ми маємо говорити про певну міжнародну відповідальність тих людей і тих компаній, які займаються такими продажами", - сказав посол журналістам.

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Але зараз більш важливим питанням, сказав Єльченко, є питання відповідальності Ірану, як на індивідуальному рівні – тих людей, які віддавали та виконували наказ, у результаті якого був збитий літак, - так і держави на міжнародно-правову рівні.

"Оскільки Іран повністю визнав свою участь і свою провину в цій трагедії, я сподіваюся, що цей шлях буде пройдено іранською стороною до кінця і вона виплатить всі належні компенсації, і родинам загиблих, і авіакомпанії, і все інше, що потрібно робити в цих випадках", - сказав посол України.

Єльченко розповів, що Україна отримала усю відповідну розвідувальну інформацію, хоча й не негайно, від США.

Читайте: Представників Boeing включать до складу комісії з розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані, - Єльченко

За його словами, затримка із публічними заявами українського керівництва щодо причини падіння літака була насамперед викликана тим, що саме українські фахівці вилітали до Ірану, щоб здійснювати розслідування на місці катастрофи, і існували побоювання, що Іран міг не дати їм на це дозвіл.

Також компанія-виробник літака Boeing, сказав посол, запропонувала свої послуги і повну підтримку у розслідуванні.

"Україна отримує певний доступ до тих чорних скриньок і, напевно, будемо у подальшому робити все спільно із фахівцями Boeing. Вони обов'язково увійдуть до складу тієї групи, яка утворюється з тих країн, громадяни яких загинули в тій автокатастрофі, і, звичайно, США як виробника двигунів і літака Boeing", - сказав посол.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169934
 
   
 Топ коментарі
 
модификация этого "тора" однозначно была произведена в раше так как в союзе были более старые модели.... другое дело будет ли оманский поднимать этот вопрос, думаю что нет.....
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РФ нужно признать всем цивилизованным миром - страной спонсором терроризма и Украина должна это первой сделать!!!
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ну и что ты Киев жирным выделяешь ватничек..... у умных людей серийные номера уже сверены и страна производитель и поставщик установлены решается вопрос наклонить ли рашу очередными санкциями.....
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Але ж цю систему могла продати Ірану і інша країна.
Адже контрабанда зброї це справа така собі....
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Украинская фирма «Прогресс», входящая в государственный концерн «Укроборонэкспорт», в 2000 - 2001 годах продала шесть ракет Х-55 в Иран и столько же ракет Китаю в нарушение закона о нераспространении ракетного вооружения.
В марте 2005 года генпрокурор Пискун, а вслед за ним и президент Ющенко, признали, что в 2001 году имел место факт контрабандной передачи Украиной 12 крылатых ракет Х-55 Ирану и 6 ракет Китаю.
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Вызывайте Кучму в суд, пока он ласты не склеил. А то Йованович только в продаже Кольчуг его обвинила, а на выходе с того дела - ноль.
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Не бьіло такого , Украина всегда строго придерживалась ограничений в торговле оружием. Ракетьі передавались только РФ .
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Типичная российская операция , ракетьі передавались РФ , а оказались в Китае и Иране. Никаких международньіх последствий не бьіло , как и расследования.
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Людей не повернеш. Якби вони ще так переживали за видачу без покарання вбивць Небесної сотні. А так пахне лицемірством.
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Эту систему можно купить в любом военторге паРаши.
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Продали разом з іхтамнєтами....Через те і вонідла...
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модификация этого "тора" однозначно была произведена в раше так как в союзе были более старые модели.... другое дело будет ли оманский поднимать этот вопрос, думаю что нет.....
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Продала и научила сбивать пасажирские самолетьі.
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Армения - неизвестное количество «Тор-М2КМ», по состоянию на 2019 год
Азербайджан - 8 единиц «Тор-М2Э», по состоянию на 2016 год
Белоруссия - 17 единиц 9K332 Тор-M2E, по состоянию на 2019 год
Венесуэла - 8 комплексов 9К331 «Тор-М1», по состоянию на 2012 год.
Греция - 21 комплекс 9К331 «Тор-М1», по состоянию на 2016 год
Египет - 10 комплексов 9К331М «Тор-М1», по состоянию на 2016 год
Иран - 29 комплексов 9К331 «Тор-М1», по состоянию на 2016 год
Китай - 24 комплекса 9К331 «Тор-М1», по состоянию на 2016 год
Кипр - 6 комплексов 9К331 «Тор-М1», по состоянию на 2019 год
Россия - более 120 комплексов 9К331, 9К332, Тор-М/М1/М2/М2У по состоянию на 2019 год
Украина - 6 единиц было представлено на параде 24 августа 2018 в Киеве.
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ну и что ты Киев жирным выделяешь ватничек..... у умных людей серийные номера уже сверены и страна производитель и поставщик установлены решается вопрос наклонить ли рашу очередными санкциями.....
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І хто ж продав - Кіпр, у якого цих комплексів всього 6 чи рашка, у якої їх аж 120 і їх заміняють більш ********* ЗРК?
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То что рашка как матка пичкает все в мире террористические государства и организации это ни для кого не секрет. Вопрос в том рулил ли установкой кацапский Ванька или все же это был чурбан.
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Пусть хоть глянет каком году было введено эмбарго и в каком проданы ТОР, кстати в конце 2020 срок эмбарго истекает и Ирану вновь можно будет продавать оружие.
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А кто обучал иранские экипажи? Российские ПВОшники. Коллеги которых потом МН-17 сбили. Да и сбитие Ту-154 над Черным морем в 2001 тоже дело рук российских ПВО. Тогда они Кучму то ли подкупом, то ли шантажом сподвигли согласиться на выплату компенсаций без признания вины.
Так что уровень подготовки российских ПВО на предмет безопасности гражданских самолетов - ниже плинтуса. Что уж говорить об уровне тех, кого они обучали...
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Який хороший посол.
А оцей посол,-гівняненький :"Засідання РадБезу ООН щодо авіакатастрофи літака Boeing 737-800 є недоцільним,оскільки Тегеран уже визнав свою провину. Про це постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив на брифінгу у Вашингтоні"https://hromadske.ua/posts/posol-********-pri-oon-sklikati-zasidannya-radbezu-shodo-katastrofi-litaka-mau-nedocilno
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РФ нужно признать всем цивилизованным миром - страной спонсором терроризма и Украина должна это первой сделать!!!
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Европе это не выгодно, где тогда покупать дешевый газ?
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Очень многие страны мира продают оружие, напрямую, через вторых и третьих лиц, в т.ч. и откровенным террористам. Продают от пистолетов до ракетных комплексов и любой мощности. Эти страны в основном известны. Но почему то к оплате за убийство, произведенным ими оружием, их не привлекали и не привлекают.
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Вата, в отличие от твоей *********,другие страны не сбивают постоянно гражданские суда и не травят людей химическим оружием, не устраивают фабрики пыток на Донецке.☝️☝️☝️
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Мне совершенно непонятно почему отправляют в спам комментарий Тополева. Коммент по теме, оскорблений нет, высказал свое мнение. За что спамите? Нечем возразить по существу?
А вопрос он поставил правильно, рынок вооружения абсолютно безконтрольный, никакие международные институции бороться с этим неспособны, т.к. доказать поставки в обход санкций почти невозможно.
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По его словам, задержка с публичными заявлениями украинского руководства о причине падения самолета была, в первую очередь, вызвана тем, что именно украинские специалисты вылетали в Иран, чтобы осуществлять расследование на месте катастрофы, и существовали опасения, что Иран мог не дать им на это разрешениеИсточник: https://censor.net.ua/n3169934

В связи вот с этим заявлением, мне на ум приходит фраза, приписываемая Талерайну, о том, что язык дан, чтобы молчать и скрывать свои мысли. А еще - притча о буридановом осле (в версии Лейбница). А еще многочисленные пословицы, типа: "И рыбку съесть, и в воду не залезть" (есть варианты), "Капитал приобрести и невинность соблюсти", "И мальчика родить, и девочкой остаться".
А если серьезно, то человеку с таким дипломатическим стажем, не следует держать окружающих за полных идиотов: есть Конвенция о международной гражданской авиации, есть правила ИКАО. И в соответствии с вышеуказанными документами формируется комиссия по расследованию. В нее много кто входит. И вы хоть три делегации украинских специалистов посылайте - это ничего не меняет. Иран Конвенцию подписал. Он в любом случае инфу предоставит. И не Украине одной.
К чему приводит игнорирование этих международных правил, объясняю на примере: 01.09.1983 г. над о. Сахалин был сбит Ю. Корейский Боинг 747. Был он сбит абсолютно правильно и законно (если правильностью можно считать целую цепь случайностей и недоработок международного права (кстати, эти недоработки после этой катастрофы устранили). Однако, СССР этого не признал и вышеуказанные правила нарушил. Для СССР это обернулось такими осложнениями, что потом, ему (СССР) пришлось на себя вину взять (хотя, повторюсь, самолет был сбит "по правилам"). Но СССР в 1983 г. был не чета Ирану.
Я конечно понимаю, чтобы член "Партии регионов" по старой партийной привычке, да не лизнул начальство? Такого не могёт быть. "На это я пойтить не могу" (С). Ну, лизни, кто тебе запрещает? Но в подробности-то не вдавайся: на подробностях тебя ведь и поймают, и выведут на чистую воду.
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ну да
сначала кацапа за мн17 спросите
там ясно и так чей
а тут они хотят с дервишей спросить
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офф топ
рядовая вата холопы будут без доллара .... Росія могла порушити санкції, продавши Ірану ракетну систему, з якої було збито літак МАУ, - Єльченко - Цензор.НЕТ 6721
Россия продолжит отказ от доллара из-за агрессивной политики США. Об этом в интервью газете The Times of India сказал министр иностранных дел Сергей Лавров. Одним из приоритетных направлений в экономике страны он назвал расширение расчетов в национальных валютах. По словам главы внешнеполитического ведомства, это реакция на непредсказуемость экономической политики Вашингтона и «злоупотребление статусом доллара как мировой резервной валюты».
Накануне Лавров побывал на Шри-Ланке, где, в том числе, сказал о намерении развивать военно-техническое сотрудничество.
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tZE inform

@tZEinform

·19 мин
Для сведения посла Украины в США г-на Ельченко. На вооружении ВС Ирана состоит 27 комплексов 9К331 «Тор-М1» полученных по межправительственному соглашению между РФ и Ираном подписанного в 2005 году. Объем поставки - 29 комплексов. За время эксплуатации уничтожено 2 комплекса.
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не сами слепили из говна и палок..это слаборазвитая помойка
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А какого рожна РФ должна соблюдать санкции, вводимые не ООН, а одними лишь США?
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Панимаиш, Ваня, ООН в нынешнем виде - это отхожее место, где каждый "полноправный член" может наложыть на стол свое вето по любому вопросу.
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Это я заметил, что США с союзниками по НАТО давно сделали из ООН клоунов, в результате миром правит закон Джунглей, как и во все предшествующие эпохи.
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Я знав, що ти розумний, Іване! ПаРаша має бути знищена, цапи(всі) мають понести колективну відповідальність, цапська язика заборонена, а пересування їх обмежене(Архіпєлаг Новая Зємля)
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Ну а я бы поставил вопрос более серьезно. Это называется...удаленное управление. Оно сейчас есть у каждого на работе. Когда сисадмин без вашего ведома заходит на ваш рабочий стол и делает ....порядочек.
Точно такой же умышленный порядочек мог сделать и сисадмин с ТОР -М1 .....умышленно и целенаправлено, без ведома Ирана. Ну по сути сделав иранцев ...лохами.
Істотних змін зазнала апаратура бойової машини. Обслуга машини була зменшена до трьох чоловіків (командир, оператор, механік-водій). Для запровадження другого цільового каналу встановлена двопроцесорна обчислювальна система з підвищеною швидкодією і розширеним функційним контролем. Станція виявлення має 3-канальну цифрову систему обробки сигналів для ефективнішого захисту від перешкод. Для захисту від хибних міток впроваджений спеціальний алгоритм. Використаний новий підсилювач, що забезпечує вищу чутливість. Кількість цілей, які система здатна виявити і розпізнати, збільшено до 48. Для підвищення точності супроводу цілі станції наведення в телевізійно-оптичному візирі за кутом місця доданий автомат супроводу цілі. Для сполучення з УБКП 9С737 «Ранжир» встановлені додаткові радіостанції і апаратура передачі даних.
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Не могла! А порушує постійно і є державою терористом! Потрібно не маніпулювати і все називати конкретно своїми іменами!
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Мало того, схоже російськи оператори цієї системи і натиснули кнопку, коли збивали український Боінг. Іранці цього не хочуть визнавати, щоб не наражатись на санкції і не підставляти росіян. Тільки це шлях помилковий. Росіяни свідомо підставили іранців, щоб насолоджуватись конфліктом, замішаним на крові цивільних жертв. Тому провина іранців в декілька разів меньша, ніж росіян. Але треба повністю визнатись і здати руцьких.
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