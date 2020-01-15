 За добу на Донбасі поранено двох українських воїнів, найманці РФ здійснили 10 обстрілів, - штаб ОС

Про це йдеться у зведенні штабу ООС станом на 07:00 15 січня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.

"Чотири обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: неподалік Новотроїцького та Мар'їнки – зі стрілецької зброї; поблизу населеного пункту Невельське – з великокаліберних кулеметів; поруч із Широкиним – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Шість обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: поруч із Луганським – зі станкових протитанкових гранатометів; тричі в районі населеного пункту Оріхове – з артилерійських систем 122 калібру – 8 снарядів, з мінометів калібру 120 мм - 28 мін, з 82-мм міномету – 8 мін, а також застосував автоматичні гранатомети; поблизу Кримського – з міномету калібру 82 мм – 8 мін та з великокаліберних кулеметів; неподалік Новолуганського – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у зведенні.

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Учора, 14 січня, у результаті ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь по захисниках Світлодарська, де випустили 2 міни з 82-мм міномету.

За поточну добу втрат з нашого боку немає.



