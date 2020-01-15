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Все про:обстріл (5881) Донбас (12940) найманці РФ (955) операція Об'єднаних сил (1961)

 За добу на Донбасі поранено двох українських воїнів, найманці РФ здійснили 10 обстрілів, - штаб ОС

14 січня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це йдеться у зведенні штабу ООС станом на 07:00 15 січня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.

"Чотири обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: неподалік Новотроїцького та Мар'їнки – зі стрілецької зброї; поблизу населеного пункту Невельське – з великокаліберних кулеметів; поруч із Широкиним – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Шість обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: поруч із Луганським – зі станкових протитанкових гранатометів; тричі в районі населеного пункту Оріхове – з артилерійських систем 122 калібру – 8 снарядів, з мінометів калібру 120 мм - 28 мін, з 82-мм міномету – 8 мін, а також застосував автоматичні гранатомети; поблизу Кримського – з міномету калібру 82 мм – 8 мін та з великокаліберних кулеметів; неподалік Новолуганського – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у зведенні.

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Учора, 14 січня, у результаті ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь по захисниках Світлодарська, де випустили 2 міни з 82-мм міномету.

За поточну добу втрат з нашого боку немає.

За добу на Донбасі поранено двох українських воїнів, найманці РФ здійснили 10 обстрілів, - штаб ОС 01
За добу на Донбасі поранено двох українських воїнів, найманці РФ здійснили 10 обстрілів, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169933
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Під Орехово щось рогаті оборзелі.... сподіваюсь, що наші воїни дали кацапам по рогах!!??
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Депутат литовського Сейму Арвідас Анушаускас запропонував почати відзначати день взяття Москви польсько-литовськими військами в 1610 році.
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Під Орехово щось рогаті оборзелі.... сподіваюсь, що наші воїни дали кацапам по рогах!!??
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Депутат литовського Сейму Арвідас Анушаускас запропонував почати відзначати день взяття Москви польсько-литовськими військами в 1610 році.
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Эта война никогда не кончиться, пока не приготовит Украина Армию большую и не пойдет освобождать свою землю и атака должна быть, как лавина, которая сносит все на своем пути. И нужно не равным вооружением воевать, а нужно превосходящим противника и в том числе и всю военную авиацию использовать! И освободить Донбасс за максимум дней 5. По Сунь Цзы - искусству войны - атака должна быть быстрая, как лавина. Нужно быстро атаковать и разносить противника в пух и прах! И должно быть преимущество в разы большее в количестве Армии и вооружении, чтобы все произошло быстро и потери были маленькими! Только тактически еще нужно правильно делать атаки - окружать и разносить со всех сторон! И нужно выждать еще момент, когда в РФ начнутся митинги скоро. Потому что там вся страна в долгах и там доходы граждан беспрерывно падают! А скоро еще мировой кризис бахнет и нужно поступать также, как они поступили с нами, когда Украина ослабла и они атаковали и нужно выждать момент ослабления РФ и тогда вернуть свое! российские политологи и ФСБшники эти говорят в интернете, что Путина свергнут в этом году или ближайшие, но до конца срока он не досидит. Не знаю, на сколько им можно верить, но если это так, то нужно готовиться к возврату своих земель Армией!
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горіть у пеклі москалі (с)... і вата, яка закликала в наш дім чужого солдата

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А мы уже никогда не услышим об ответных действиях воинов ЗСУ?
Сумно. Дуже сумно. А ще й прикро...
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