 Затримано людину, яка опублікувала відео влучання ракети в літак МАУ в Ірані, - Fars

Як повідомляє іранське напівофіційне агентство Fars, свідка затримали представники Корпусу вартових Ісламської революції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Агентство не розкрило подробиць, проте уточнило, що результати розслідування будуть представлені громадськості.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
https://twitter.com/hashtag/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1217114423044653058&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2020%2F01%2F14%2F7237376%2F
https://maxim-nm.livejournal.com/560283.html?fbclid=IwAR2dtIS626RTD6ORgUaZ-d0Rgcm9hrVBTy-T7DAzPNB7UVGlP1CZJCck9rc
73/43%збілів прошу вняти, що і в Україні ви таку встановлюєте.
Та то він хотів сказати, що він є "з Мородору", але дуже хвилювався, та надрукував біс_зна_що.
"Они думают, что их это не коснется. А когда приедут мусора, арестуют за лайк / репост и повезут на страшные муки - будет уже поздно." мусора' - смiття, му'ки - борошна.
Вони думають, що їх це не торкнеться. А коли приїдуть мусора, заарештують за лайк/репост і повезуть на страшні муки - буде вже пізно.
А так,какой резон,если вождь людоедов признал,шо они сбили.
Это,чисто,узнать почему камера была наведена именно на эту точку.
Тут и дураку понятно,шо первую ракету просто не успел заснять.
абы резать одно другого
в исламе нет суда
дервиши))
Вроде бы это приложение очень надёжное...
а если просто запостить - то 2 пальца
бородатые звери еще не осилили
Расстреляют как предателя и врага народа!