 Затримано людину, яка опублікувала відео влучання ракети в літак МАУ в Ірані, - Fars

Як повідомляє іранське напівофіційне агентство Fars, свідка затримали представники Корпусу вартових Ісламської революції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Агентство не розкрило подробиць, проте уточнило, що результати розслідування будуть представлені громадськості.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.