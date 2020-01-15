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Все про:авіакатастрофа (487) арешт (1057) відеофіксація (43) затримання (3094) Іран (407)

 Затримано людину, яка опублікувала відео влучання ракети в літак МАУ в Ірані, - Fars

Особу, яка опублікувала відео влучання ракети в літак МАУ в Ірані, заарештували.

Як повідомляє іранське напівофіційне агентство Fars, свідка затримали представники Корпусу вартових Ісламської революції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Агентство не розкрило подробиць, проте уточнило, що результати розслідування будуть представлені громадськості.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З'явилося ще одне відео нібито падіння літака МАУ в Ірані - в нього могли влучити дві ракети. ВIДЕО

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169930
 
 
 Топ коментарі
 
еще одно подтверждение что не случайно сбили
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"людину, що опублікувала відео, на якому зображений ракетний удар по українському літаку поблизу Тегерана, було заарештовано елітним підрозділом Корпусу Вартових Ісламської революції" - це ознака авторитарної, диктаторської системи влади.
73/43%збілів прошу вняти, що і в Україні ви таку встановлюєте.
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Почему? Я например удивился, что чувак снимает ночное небо, где ничего не видно и тут вдруг откуда не возьмись летит ракета и сбивает самолет. Может он сообщник? Откуда он знал, что сейчас взлетит ракета и собьет самолет? Зачем он снимал и что?
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было две ракеты, Иран же сказал. Сначала первая бахнула, потом человек начал снимать и заснял уже вторую.
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Да, уже посмотрел видео. Было две ракеты. Просто жесть..
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Time или BBC именно по твоему вопросу связалась с ним и спросили, как он умудрился снять ночное небо? Небы ло ли это фейком? Он и ответил, что после первого взрыва начал снимать.
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Да, я пропустил новость о двух ракетах. Каюсь.
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Если было две ракеты, то о какой случайности может идти речь?
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да чтобы гарантированно поразить истребитель, то может и 8-ми не хватить, если что. тем более если "Тор" был "на автомате" и как всегда в совковой "технике" что-то пошло как всегда.
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еще одно подтверждение что не случайно сбили
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Весьма сомнительно, что кто-то от нечего делать заблаговременно снимал звездное небо. Возможно была утечка информации о том что данный самолет намереваются сбить
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Було 2 ракети. Знімати людина почала після влучання першої.
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Первая ракета не попала и возможно ее вообще не было. На видео видно, что самолет летит не подбитый и тут бах. Странно все это.
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Из новости непонятно про какое именно видео идёт речь. Но если про то там где попадание. То его снимал вроде сторож на стройке. Когда появилось видео журналисты из The New York Times оперативно установили место съёмки по Гугл картам. Там на видео видно что это строительная площадка, стоит бетономешалка, рядом сторожевая будка. На видео видно что он покурить вышел. После первого попадания ракеты начал снимать.
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"людину, що опублікувала відео, на якому зображений ракетний удар по українському літаку поблизу Тегерана, було заарештовано елітним підрозділом Корпусу Вартових Ісламської революції" - це ознака авторитарної, диктаторської системи влади.
73/43%збілів прошу вняти, що і в Україні ви таку встановлюєте.
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Смороду думають, що їх це не торкнеться. А коли приїдуть сміття, заарештують за лайк/репост і повезуть на страшні борошна - буде вже пізно.
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що за переклад дебільний? смороду думають)))
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страшні борошна, приїдуть сміття -- ги-ги-ги
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"+ смороду."

Та то він хотів сказати, що він є "з Мородору", але дуже хвилювався, та надрукував біс_зна_що.
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Подивилась гугл перекладач , рюзьгою це буде :
"Они думают, что их это не коснется. А когда приедут мусора, арестуют за лайк / репост и повезут на страшные муки - будет уже поздно." Затримано людину, яка опублікувала відео влучання ракети в літак МАУ в Ірані, - Fars - Цензор.НЕТ 4563 мусора' - смiття, му'ки - борошна.
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Суть сказаного правильна але...
Вони думають, що їх це не торкнеться. А коли приїдуть мусора, заарештують за лайк/репост і повезуть на страшні муки - буде вже пізно.
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Как задержали,так и отпустят,конечно,если задерживали не кацапские людоеды.
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Ага, чалматые они добрые, они человека просто так держать не будут...... Они его просто на городской площади на траверсе подъемного крана повесят.
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за голову, да. Але перед тим руки ноги повідрубують.
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Уже не подвесят.Это,если бы сразу,как выложил...
А так,какой резон,если вождь людоедов признал,шо они сбили.
Это,чисто,узнать почему камера была наведена именно на эту точку.
Тут и дураку понятно,шо первую ракету просто не успел заснять.
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Можуть судити та вбити з принципу, щоб інші боялися.
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та да)))
абы резать одно другого
в исламе нет суда
дервиши))
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Сьогодні до "стражів" як колись до СС ідуть фанатики і віддані аятолам іранські зєбіли . Тому подальша доля цією людини дуже й дуже незавидна . Сумна , якщо країни лідери не стануть на захист . Це може й пройти , на "хвилі" , бо сьогодні Ірану невигідна ще й така конфронтація . Після приходу до влади Хомейні , тисячами й тисячами знищено та закатовано іранців які навчались в совку . Там в "підвалах" ще ті малютискуратови трудяться за покликом душі і серця .
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Вопрос, как они его по телеграму пробили?
Вроде бы это приложение очень надёжное...
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По месту съемки нашли. Если то видео что я думаю. То его снимал сторож на стройке.
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это если захотеть и уметь
а если просто запостить - то 2 пальца
бородатые звери еще не осилили
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Теперь после месяца пыток он признается что это он его сбил. Иран это страшная страна.
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Це яскраве підтвердження тому про що без упину меле зєля , мєндель і решта кремлівської кліки : " Іранська влада охоче співпрацює з нами " . Йому що , сурков в Омані вставив в "масгі" перфострічку від древнього компа і воно як папуга , вже який день , повторює одне й теж ? Певно здорово поламав Іран своїм признанням чиїсь плани так що зєлі до сьогодні не можуть отямитись і несуть плутану кремлівську маячню . Від путіна ще не надійшла команда "Стоп" ?
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А чому "стражи" затримали, а не поліція чи місцеве КГБ ? Напевек як у нас - поліція, СБУ, ДБР, НАБУ, САП - аби більше масних (жирних) керівних посад з можливістю "решать вапроси" як прорваний Труба.
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Благодаря правительствам других стран чьи пассажиры находились на борту лайнера мир узнал правду о сбытом Боинг. В случае с правительством Украины они и пальцем не пошевелили выяснить причину гибели своих граждан на борту Украинского лайнера. Один из руководителей отдыхал на курорте в Германии другой вёл сепаратские договорняки с Сурковым в Омане. Верным путём идёте малороссы по сценарию Портнова: одних украинцев посадят, других Портновская свора собирается уничтожить, а в третьих землю забрать смотри публикации Портнова в Телеграмм канале.
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Россияне и иранцы говорят видио было с монтажом. Ракеты не попали. а пролетели мимо. Это фейк короче.
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тогда єто очень хороший фейк. явно не кацапский. т.е. иранцьі еще и косьіе? как они могли пролететь мимо, если они не таранят обьект, а разврьіваются в его близи.
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Конечно, сейчас он расскажет, что на борту уже бьіли трупьі и пилотьі - агентьі цру пьітались сбить иранские ракетьі
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Иранцы стрелочника нашли, на него все и свалят.
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Без видео было бы непонятно почему он упал.
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без видео прошла бьі версия о том, что самолет сам загорелся и упал. по техпричинам. а не ракета(ьі).
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Хуже! Путин бы заявил, что это хохлы сбили Боинг ракетой с украинского истребителя
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слабенько. то Зе з Оману поцілив. там же поряд. усього Оманська затока.
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ну да, 20 спутников туда смотрели и все такие: о, а почему он упал то? наверное Украина, Иран и Раха - не врут.
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Стражи Революции это типа национальных жен в Украине - стражей Майдана.
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Задержан человек, опубликовавший видео попадания ракеты в самолет МАУ в Иране,

Расстреляют как предателя и врага народа!
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Правильно арестовали.. Видно на видео как он своим смартфоном управлял движением ракет!
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Если бы не этот "кинооператор" то причиной катастрофы стал бы перегрев двигателя. Инфа 100%, есть и поттверждение нашей дипмиссии.
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Тут и к бабке не ходи что это кацы сбили самолет
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Ублюдки. А может он подумал, как и оплаченцы - шо сбили самолет врага? Хотя я не знаю че он написал под видео - мог бы просто с этим видео уехать жить в норм. страну. либо, если уж так хотелось опубликовать, мона было высрать: урра, наши сбили пяндосафф, слава Путину.
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Вот он-то и будет главным виновником попадания ракеты в наш самолет.
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Попандос: навів ракету на літак променем телефона.
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