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 Депутати Європарламенту закликають РФ наслідувати приклад Ірану і визнати факт збиття "Боїнга" на Донбасі

Російська Федерація має взяти на себе відповідальність за збиття літака Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми зараз спостерігаємо за унікальною ситуацією, коли Іран випереджає Росію у своєму визнанні відповідальності. Росія має взяти на себе відповідальність за збиття МН17, але вона досі цього не зробила. Доказова база ідентична, але Росія відмовляється визнати свою провину", – заявив у коментарі Радіо Свобода німецький депутат Міхаель Галер.

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Якщо раніше євродепутати дозволяли собі так висловлюватися лише в кулуарах і не на запис, то тепер відверто засуджують Росію і порівнюють реакції Тегерану і Москви на збитий літак.

"Влада Ірану визнала свою відповідальність через кілька днів. І тут ми бачимо величезний контраст із поведінкою Росії, коли на території Україні був збитий літак Малайзії", – заявив у коментарі Радіо Свобода депутат із Литви Андрюс Кубілюс.

Попри те, що Іран взяв на себе відповідальність за збиття українського лайнера, в Європарламенті закликають до всебічного і прозорого розслідування, бо, за словами депутатів, досі лишається багато питань без відповідей.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

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Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

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Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

8 листопада 2019 року Міжнародний суд ООН оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

14 листопада Спільна слідча група у зверненні до можливих свідків констатувала, що володіє інформацією, яка вказує на те, що вплив Російської Федерації поширювався на адміністративні, фінансові та військові питання терористів "ДНР", а їхня інтенсивність підвищилася в першій половині липня 2014 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169929
 
   
 Топ коментарі
 
Ага ждите. Пидорашка уже Польшу обвиняет в нападении на ссср. А вы еще сомневаетесь в ихней адекватности.
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Бубочка в рот набрал, со всех сторон. Но не воды.) А так всё правильно.
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Сегодня слушала выступление министра иностранных дел Словакии - " мы не можем сидеть сложа руки и наблюдать КАК СБИВАЮТ ГРАЖДАНСКИЕ САМОЛЕТЫ РАКЕТАМИ"
А БУБОЧКА - молчит . Оба самолета связаны с Украиной и агрессором рашей- а он воды в рот набрал
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Ага ждите. ********* уже Польшу обвиняет в нападении на ссср. А вы еще сомневаетесь в ихней адекватности.
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Чем то депутаты Европарламента напоминают Зеленского.
Так же уверенно ведут свою партию к проигрышу.
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Та ти шо,мерзота рашистская,охреневшая до безобразия? Будете жестоко страдать и индивидуально и всем кагалом татромордовским,будете удушены а-ля сссссср
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Про малазийский уже молчат. **** в Гаагу уже не требуют отправить. Вот для жтого он и сбил украинский самолет .
А БУБОЧКА ВОДЫ В РОТ НАБРАЛ
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Если раньше евродепутаты позволяли себе так высказываться только в кулуарах и не под запись, то теперь откровенно осуждают Россию и сравнивают реакции Тегерана и Москвы на сбитый самолет.
"Власти Ирана признала свою ответственность за несколько дней. И здесь мы видим огромный контраст с поведением России, когда на территории Украины был сбит самолет Малайзии", - заявил в комментарии Радио Свобода депутат из Литвы Андрюс Кубилюс.Источник: https://censor.net.ua/n3169929
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Сегодня слушала выступление министра иностранных дел Словакии - " мы не можем сидеть сложа руки и наблюдать КАК СБИВАЮТ ГРАЖДАНСКИЕ САМОЛЕТЫ РАКЕТАМИ"
А БУБОЧКА - молчит . Оба самолета связаны с Украиной и агрессором рашей- а он воды в рот набрал
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Молчит? Ты, видно, совсем глухая, если не слышала обращение Президента по поводу всего проделанного, что бы Иран сознался через три дня, либо не хотела слушать, ну так и не гони волну про "молчание президента" или он тебе лично обязан "звітувать"?
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Ваш коммент, зебобик- прекрасный образец кацапско - базарного хамства 😀😀😀
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Бубочка в рот набрал, со всех сторон. Но не воды.) А так всё правильно.
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Ось тут вже можна Сашуню Грей замінити на Моніку...

Депутаты Европарламента призывают РФ последовать примеру Ирана и признать факт сбивания "Боинга" на Донбассе - Цензор.НЕТ 5724
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Сашуня Грэй хочаб Україну не висміювала. Тож нехай зебубка всі ці дроти з усіх боків приймає! Хоча, може йому приємно?)
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Сашуня насправді файна дівка. Ще й індастріал музикою займається... інакше кажучи, творчих проектів повний рот )))
Тобто не варто її ображати, порівнюючи з Віслюком.
P.S.: також вона "взяла участь" в операції "Ватная буря"

Депутаты Европарламента призывают РФ последовать примеру Ирана и признать факт сбивания "Боинга" на Донбассе - Цензор.НЕТ 127
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"Ватная буря" и камень-русофоб )))))
Камень-русофоб - главный герой набега на Одноклассники в 2015. Употребляется как апофеоз тупости и доверчивости дорогих россиянцев.
Публика Одноклассников очень, очень уязвима для толстого троллинга, поскольку не обезображена интеллектом и состоит из сферических жлобов, ТП и прочего поцреотично настроенного быдла чуть менее чем полностью. Набег начался с того, что, аноны постили фейковые русофобские цитаты, приписывая их реальным персонажем. Например, в ололо-политической группе постится пикча с Дуровым и цитатой, что Россия это - страна рабов, а у русских генетически рабский менталитет. После чего довольный тралль исправно собирал с Одноглазников обильный баттхерт.
Разновидностью идеи были фейковые герои, якобы воевавшие за Россиюшку в реальных и воображаемых конфликтах, например, дядюшка Гитлер, проливавший кровь за Русский мир на Донбасе. Подобные темы, ожидаемо вызвали у поциентов опухание ЧСВ и чувства национальной гордости.
Идея пришлась во вкусу политачерам, и началась т. н. операция «Ватная буря». Поклёп фейковых цитат был поставлен на поток. По ходу дела выяснился пугающий факт: дна не было. То есть вообще. Публика в Одноклассниках верила абсолютно любой толстоте. Они исправно подрывались от Бисмарка, якобы говорившего что «русские это народ-*****», с фейкового министра обороны Японии в образе анимешной девочки-транса, заявлявшего, что «русских нужно дрессировать» и с фотографии молодого Путина в образе румынского наци, утверждавшего, что «русские так и останутся скотом». Никто даже не усомнился ни в подлинности цитат, ни в реальности их авторов и уж, конечно, никто не пробовал проверить их подлинность простым запросом в Гугл.
Охреневший с таких раскладов анон предпринял решительную попытку нащупать дно. В ход пошла уж совсем запредельная хрень, вроде фотографии камня из Чикаго, который лежит на обочине дороги, рассуждающего, как ему хорошо в Америке и как плохо было бы в дикой России. Ещё одним тараном был рисунок с весёлой улиточкой, радостно сообщавшей, что «русские - это не народ, а душегубы и злодеи».
Как уже ранее сообщалось, дна действительно не было. Одноклассники на полном серьёзе вступали в полемику с камнем, доказывая ему что в России трава зеленее и вообще, американцы - идиоты. Улиточке же предлагалось повторить свои слова, «когда Красная Армия войдёт во Львов». Этому народу, действительно, можно было впаривать абсолютно любую чушь.
После столь обескураживающего открытия набег как-то заглох сам собой и к этой теме почему-то больше не возвращались.
И да, в ходе операции погибла порно-актриса Саша Грей, которую аноны выдали за медсестру Александру Серову, выносившую с поля боя раненных ополченцев. Этот фейк получил некоторую известность и даже сама акриса позднее выступила с шуточным опровежением, что слухи о её смерти сильно преувеличены.

Депутаты Европарламента призывают РФ последовать примеру Ирана и признать факт сбивания "Боинга" на Донбассе - Цензор.НЕТ 2793
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Что бы его в Гаагу отправить надо Россию, как минимум, завоевать, а это пока не предвидится.
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Признать что сбили боинг, сразу плюсом признать поставки оружия на донбас, а это слишком тяжкие последствия для рф
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Эмбарго против раши и Ирана. Турецкий и северный накроются медным тазом
БУБОЧКА не способен играть на мировой карте
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А там где признать поставки- там и признать агрессию против Украины придётся, поэтому добровольно- вряд ли. Кстати, некоторые "дружественные" страны уже обвиняют Иран не в том, что те сбили самолёт, а в том что не закрыли своё воздушное пространство... хмм.. а на какую они мельницу дуют? Если вы понимаете о чём я...
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И какие же? Страны ЕС сразу же свернут все свои производства на территории России, США прекратят производить на своих предприятиях АК, Беларусь прекратит поставлять в ЛДНР продукты и комплектующие для производства мусоровозов и тракторов? - Ну, и т.д.
Короче говоря, вообще прекратят покупать у России нефть, газ и нефтепродукты. Особенно зимой.
Да, и где ж ещё взять такое уникальное пугало для всего Мира, тыкая в которое, можно объяснять все беды, и на этой базе разрабатывать всё новые вооружения?
Словом, такое признание навредит всему "цивилизованному миру". А значит, ещё не время.
Когда нибудь, когда это уже будет не важно.
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Кстати да, европе придется скрипя зубами отказываться от российского газа
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не тильки зброи. але и участь вийскових. або признати. шо армия ходить у самоволку с "буком"
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Вы шутки смеетесь с русских? Шоб они признали правду??? Их от правды корежит, шо чорта от ладана. У них от правды империи подыхают.
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Там дело не в том, что корёжит. Суть, примерно в этом: «Не ведаем, какую сеть себе плетём, единожды солгав.» (Вальтер Скотт).
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Кацапы - это рассадник терроризма
Эти твари,вопреки санкциям наложенных на Иран,продали им ракеты, из которых последние сбили боинг.
Уже за это их надо признать спонсорами терроризма √1 и наложить санкции,б..,
на всё...
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Размечтались, однако. Ещё пар...ны не отчихались по полной за сбитый ними гр.самолет на Донбассом, а теперь снова яешню тухлую двуглавую ворошат вокруг Ирана братского, куда опять же взлетные "огурчики" поставляли". Фу, как порою говорят дерьмо вынюхивающей собаке на прогулке.
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Даже мракобесные аятолы выглядят гуманистами по сравнению с недочеловеками-кацапами
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Дело в том, что Иран религиозное государство и Божий суд для них страшнее, чем Гаага... Так как в Рашке сидят одни безбожники, то им Божий суд до одного места...
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Кем-то продан дядьке был наган. Дядька пошалил да застрелил кого-то. Так кто же главный хулиган?
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***** даже своих катастроф не признает, а они о международных, ихтамнет, он сам упал
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Вони звернулись не за тією адресою.
Їм до бариги.
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Чего ради Россия будет это делать.
Ее восстановили в правах. Газопровод уже готов. Зеленский у власти как они и хотели. Поэтому ничего от них и не ждите.
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Спочатку потрібно провести справжнє розслідування цієї трагедії а потім вже робити висновки.
І розслідування має проводити Малайзія а не якась там Голландія. Адже цей літак відносився до малайзійських авіаліній.
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Путин когда-то врал про сбитый Украиной самолет.


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Это тот редкий случай, когда ***** не соврало. Украина не сбивала тот самолет, но вину взяла на себя.
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Какую большую лопату дерьма бросили иранцы на ссцарика!
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Европейскип депутаты не понимают главной скрепы смехдержавы- даже если поймали со спущенными штанами над кучей *овна,с мятой бумажкой в руке,до последнего орать--это не я!
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Да все не без греха. И украинцы до последнего отпирались сбив кацапский самолет, и американцы врали сбив иранский А300. Иранцы пожалуй оказались самыми честными.
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Подождите, подождите! Иранцы ещё признаются, что самолёт в Тегеране сбивали не они, а российские офицеры.
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Фуйловські мутанти зізнайтесь , а далі вас приймуть у Європу, в Гаагу, довічно і з виплатою репарацій.
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Не вірне розуміння ситуації. РФ перетвориться на Пут іьн хумейни. Чого так складно? Бо там "православний комунізм".
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Самое страшное, что у рашки есть ещё и этот вариант , они могут сознаться , и им за это ничего не будет. Выплатят семьям погибших деньги- и на этом все. То есть рашистский план сработает, если бы сразу признались, то были бы минимум санкции, теперь же по прошествии времени- ограничатся общественным порицанием.
Сознаться в том, что Боинг сбит рашкой, означает признать своё присутствие на Донбассе. Хотя они могут включить своё дежурное про отпускников , разгуливающим на украденном буке, а Европу это устроит.
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Могут даже брехонуть, что пацаны в самоволку на пусковой установке со снаряженными боевыми ракетами в Дамбасию к покладистым девкам поехали. "Накажут" командира батареи, или, максимум, командира дивизиона. Депутати Європарламенту закликають РФ наслідувати приклад Ірану і визнати факт збиття "Боїнга" на Донбасі - Цензор.НЕТ 6841 Европоцам этого для удовлетворения чуйства либерастичной справедливости будет достаточно. Депутати Європарламенту закликають РФ наслідувати приклад Ірану і визнати факт збиття "Боїнга" на Донбасі - Цензор.НЕТ 2645
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