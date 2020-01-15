 Депутати Європарламенту закликають РФ наслідувати приклад Ірану і визнати факт збиття "Боїнга" на Донбасі

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Ми зараз спостерігаємо за унікальною ситуацією, коли Іран випереджає Росію у своєму визнанні відповідальності. Росія має взяти на себе відповідальність за збиття МН17, але вона досі цього не зробила. Доказова база ідентична, але Росія відмовляється визнати свою провину", – заявив у коментарі Радіо Свобода німецький депутат Міхаель Галер.
Якщо раніше євродепутати дозволяли собі так висловлюватися лише в кулуарах і не на запис, то тепер відверто засуджують Росію і порівнюють реакції Тегерану і Москви на збитий літак.
"Влада Ірану визнала свою відповідальність через кілька днів. І тут ми бачимо величезний контраст із поведінкою Росії, коли на території Україні був збитий літак Малайзії", – заявив у коментарі Радіо Свобода депутат із Литви Андрюс Кубілюс.
Попри те, що Іран взяв на себе відповідальність за збиття українського лайнера, в Європарламенті закликають до всебічного і прозорого розслідування, бо, за словами депутатів, досі лишається багато питань без відповідей.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.
Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.
24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.
8 листопада 2019 року Міжнародний суд ООН оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
14 листопада Спільна слідча група у зверненні до можливих свідків констатувала, що володіє інформацією, яка вказує на те, що вплив Російської Федерації поширювався на адміністративні, фінансові та військові питання терористів "ДНР", а їхня інтенсивність підвищилася в першій половині липня 2014 року.
Так же уверенно ведут свою партию к проигрышу.
А БУБОЧКА ВОДЫ В РОТ НАБРАЛ
"Власти Ирана признала свою ответственность за несколько дней. И здесь мы видим огромный контраст с поведением России, когда на территории Украины был сбит самолет Малайзии", - заявил в комментарии Радио Свобода депутат из Литвы Андрюс Кубилюс.Источник: https://censor.net.ua/n3169929
А БУБОЧКА - молчит . Оба самолета связаны с Украиной и агрессором рашей- а он воды в рот набрал
Тобто не варто її ображати, порівнюючи з Віслюком.
P.S.: також вона "взяла участь" в операції "Ватная буря"
Камень-русофоб - главный герой набега на Одноклассники в 2015. Употребляется как апофеоз тупости и доверчивости дорогих россиянцев.
Публика Одноклассников очень, очень уязвима для толстого троллинга, поскольку не обезображена интеллектом и состоит из сферических жлобов, ТП и прочего поцреотично настроенного быдла чуть менее чем полностью. Набег начался с того, что, аноны постили фейковые русофобские цитаты, приписывая их реальным персонажем. Например, в ололо-политической группе постится пикча с Дуровым и цитатой, что Россия это - страна рабов, а у русских генетически рабский менталитет. После чего довольный тралль исправно собирал с Одноглазников обильный баттхерт.
Разновидностью идеи были фейковые герои, якобы воевавшие за Россиюшку в реальных и воображаемых конфликтах, например, дядюшка Гитлер, проливавший кровь за Русский мир на Донбасе. Подобные темы, ожидаемо вызвали у поциентов опухание ЧСВ и чувства национальной гордости.
Идея пришлась во вкусу политачерам, и началась т. н. операция «Ватная буря». Поклёп фейковых цитат был поставлен на поток. По ходу дела выяснился пугающий факт: дна не было. То есть вообще. Публика в Одноклассниках верила абсолютно любой толстоте. Они исправно подрывались от Бисмарка, якобы говорившего что «русские это народ-*****», с фейкового министра обороны Японии в образе анимешной девочки-транса, заявлявшего, что «русских нужно дрессировать» и с фотографии молодого Путина в образе румынского наци, утверждавшего, что «русские так и останутся скотом». Никто даже не усомнился ни в подлинности цитат, ни в реальности их авторов и уж, конечно, никто не пробовал проверить их подлинность простым запросом в Гугл.
Охреневший с таких раскладов анон предпринял решительную попытку нащупать дно. В ход пошла уж совсем запредельная хрень, вроде фотографии камня из Чикаго, который лежит на обочине дороги, рассуждающего, как ему хорошо в Америке и как плохо было бы в дикой России. Ещё одним тараном был рисунок с весёлой улиточкой, радостно сообщавшей, что «русские - это не народ, а душегубы и злодеи».
Как уже ранее сообщалось, дна действительно не было. Одноклассники на полном серьёзе вступали в полемику с камнем, доказывая ему что в России трава зеленее и вообще, американцы - идиоты. Улиточке же предлагалось повторить свои слова, «когда Красная Армия войдёт во Львов». Этому народу, действительно, можно было впаривать абсолютно любую чушь.
После столь обескураживающего открытия набег как-то заглох сам собой и к этой теме почему-то больше не возвращались.
И да, в ходе операции погибла порно-актриса Саша Грей, которую аноны выдали за медсестру Александру Серову, выносившую с поля боя раненных ополченцев. Этот фейк получил некоторую известность и даже сама акриса позднее выступила с шуточным опровежением, что слухи о её смерти сильно преувеличены.
БУБОЧКА не способен играть на мировой карте
Короче говоря, вообще прекратят покупать у России нефть, газ и нефтепродукты. Особенно зимой.
Да, и где ж ещё взять такое уникальное пугало для всего Мира, тыкая в которое, можно объяснять все беды, и на этой базе разрабатывать всё новые вооружения?
Словом, такое признание навредит всему "цивилизованному миру". А значит, ещё не время.
Когда нибудь, когда это уже будет не важно.
Эти твари,вопреки санкциям наложенных на Иран,продали им ракеты, из которых последние сбили боинг.
Уже за это их надо признать спонсорами терроризма √1 и наложить санкции,б..,
на всё...
Їм до бариги.
Ее восстановили в правах. Газопровод уже готов. Зеленский у власти как они и хотели. Поэтому ничего от них и не ждите.
І розслідування має проводити Малайзія а не якась там Голландія. Адже цей літак відносився до малайзійських авіаліній.
Сознаться в том, что Боинг сбит рашкой, означает признать своё присутствие на Донбассе. Хотя они могут включить своё дежурное про отпускников , разгуливающим на украденном буке, а Европу это устроит.