 У Вашингтоні схвалюють позицію Києва не втручатися в справу про імпічмент, - Єльченко

Про це сказав у вівторок, 14 січня, у Вашингтоні посол України в США Володимир Єльченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Під час моїх перших зустрічей (у Вашингтоні. - Ред.) ця тема не приховувалась - не я, звичайно, її порушував, але мої співрозмовники казали відверто, що так, ця тема існує, що це дійсно проблема. Але вони (з американського боку. - Ред.) вважають, що ми взяли абсолютно правильну лінію, коли не втручаємося в ці дискусії", - повідомив посол.
Він підкреслив, що розгляд справи щодо імпічменту є внутрішньою справою США.
"Думаю, що такого рівня демократії країна розбереться в цьому сама, без нашої чи будь-якої іншої допомоги", - зауважив український дипломат.
Нагадаємо, 19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу на підставі обвинувачень у тиску на Україну.
Потом продали недра, часть из которых принадлежит каждому украинцу.
Теперь осталась продать землю.
И = вуаля, можно отбывать на Землю Обетованную, как все евреи и делают (коих в нашей власти просто как тараканов. Ну чисто украинцы).
И никто не пикнет.
А если пикнет, то сразу вопли: "еврейские погромы, антисемитизм".
****** короче.
😵😵😵
😀😀😀
Дзвінок Віслюку від Мендель:
- Да, Юль... Погоди, тут дорожка... вс-с-ссс... хорошо пошла... Говори, чё стряслось?
- Цёмки-шаломки, Вов. У меня в кармане есть пару слов. Ты таки будешь смеяться, но султан Омана всё...
Как у негра.
Язык для него тоже был не родной.
Пояснял ему, куда лучше у нас не ходить, бо ограбят.
Вот ты его напомнил.
Типа "Из кэпитал оф грейт британ".
Nope. Not the case. Just a bare essence in a nutshell.
Простiше.
Без претензии на "я знаю иностранный", а вы все меня за это почитайте.
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https://www.youtube.com/watch?v=4ZI9bJJ2wXg
Але зебіли і такому авторитетному свідку фіг повірять...
В округе Колумбия на самом деле возникли вопросы к президенту страны, являющейся одним из ключевых партнеров США вне НАТО. Потому как вряд ли на Банковой не знали о ликвидации генерала Касема Сулеймани и гарантированной эскалации в регионе. И это без учета того, что в Йемене, который сосед Омана, борьба между иранскими прокси и возглавляемой Саудовской Аравией коалицией не утихает. Да и в Ормузском проливе неспокойно по-прежнему. Потому-то в США, крайне пристально следящих за ситуацией в регионе, и озадачились пребыванием там Владимира Зеленского. Тем более что его пресс-служба заявила, что не отдых это, а работа.
Банковая делает то, что она делает. Сделала надпил на суку и не смогла вовремя отложить ножовку. Первая кризисная ситуация такого масштаба во всей красе явила проблемы в организации работы. Как результат - шквал критики не стихает сразу по нескольким направлениям: непонятный формат поездки, способ возвращения, чрезмерная осторожность в реагировании на факт крушения самолета, покуда партнеры сыплют прямыми обвинениями в адрес Тегерана. И эти же партнеры прямо спрашивают: "Мистер президент, если позволите, а что это у вас за странная поездка в Оман была? Ваша пресс-служба говорит, что рабочая, а не отдых. Кто же дал маху-то, собственно говоря?".
На выходе получается, что одна коммуникационная оплошность если не привела, то обусловила дальнейшие "медиаямы" и сложности в диалоге с ключевым союзником. И ведь беда не только в том, что Вашингтон был озадачен таким поведением. Беда в том, что это еще один кирпичик, формирующий в целом отношение и представление о нынешнем президенте Украины и его окружении, об их профессионализме и о способности решать действительно серьезные проблемы. Причем в первую очередь речь о представлении не для электората, а для иностранных коллег и партнеров - то есть, собственно, тех, кто делает международную политику. Все фиксируется. Что важно, потому как война на Донбассе не завершилась, а Крым все еще оккупирован.
https://www.dsnews.ua/politics/pochemu-v-oman-mister-prezident--14012020220000
В Вашингтоне одобряют позицию Киева не вмешиваться в дело об импичменте,(С)
а свинарчуки продовжують рватися до корита.