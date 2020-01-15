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 Політика України
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Все про:Єльченко (183) імпічмент (184) США (5932) Трамп (2090)

 У Вашингтоні схвалюють позицію Києва не втручатися в справу про імпічмент, - Єльченко

Американська сторона вважає правильною позицію України щодо невтручання в розгляд справи про імпічмент президента США Дональда Трампа попри те, що українське питання є одним з головних у цьому процесі.

Про це сказав у вівторок, 14 січня, у Вашингтоні посол України в США Володимир Єльченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час моїх перших зустрічей (у Вашингтоні. - Ред.) ця тема не приховувалась - не я, звичайно, її порушував, але мої співрозмовники казали відверто, що так, ця тема існує, що це дійсно проблема. Але вони (з американського боку. - Ред.) вважають, що ми взяли абсолютно правильну лінію, коли не втручаємося в ці дискусії", - повідомив посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Статті імпічменту Трампа можуть передати на розгляд Сенату наступного тижня, - спікерка палати представників Пелосі

Він підкреслив, що розгляд справи щодо імпічменту є внутрішньою справою США.

"Думаю, що такого рівня демократії країна розбереться в цьому сама, без нашої чи будь-якої іншої допомоги", - зауважив український дипломат.

Нагадаємо, 19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу на підставі обвинувачень у тиску на Україну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169928
 
 
 Топ коментарі
 
Киев щаз ни во что не вмешивается походу, кроме распродажи нашей с вами земли ворам, которые нас же и ограбили...
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Перекладаю: Monica Zelenski, don't mess with Washington, stupid asshole В Вашингтоне одобряют позицию Киева не вмешиваться в дело об импичменте, - Ельченко - Цензор.НЕТ 6504
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ЗекОМАНде еще этого не хватало...
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Киев щаз ни во что не вмешивается походу, кроме распродажи нашей с вами земли ворам, которые нас же и ограбили...
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PS. Сначала украли и распродали заводы. Государственные. Которые нам с вами принадлежат (и прибыль с них).
Потом продали недра, часть из которых принадлежит каждому украинцу.
Теперь осталась продать землю.
И = вуаля, можно отбывать на Землю Обетованную, как все евреи и делают (коих в нашей власти просто как тараканов. Ну чисто украинцы).
И никто не пикнет.
А если пикнет, то сразу вопли: "еврейские погромы, антисемитизм".
****** короче.
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"Которые нам с вами принадлежат (и прибыль с них)"
😵😵😵
😀😀😀
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Он и в США боятся Черного Бобочки как во что то влезет клоун все беги в больницу морг синагогу,🤭
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У Парижі - горів Нотр-Дам. У Німеччині - стало зуйово Меркель. В Штатах - імпічмент Трампу. В Канаді - 60 жертв через аномальну спеку. В Туреччині - землетрус...

Дзвінок Віслюку від Мендель:
- Да, Юль... Погоди, тут дорожка... вс-с-ссс... хорошо пошла... Говори, чё стряслось?
- Цёмки-шаломки, Вов. У меня в кармане есть пару слов. Ты таки будешь смеяться, но султан Омана всё...
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Перекладаю: Monica Zelenski, don't mess with Washington, stupid asshole В Вашингтоне одобряют позицию Киева не вмешиваться в дело об импичменте, - Ельченко - Цензор.НЕТ 6504
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Скудноватый у тебя словарный запас.
Как у негра.
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Я летом в Одессе с французом общался по-английски.
Язык для него тоже был не родной.
Пояснял ему, куда лучше у нас не ходить, бо ограбят.
Вот ты его напомнил.
Типа "Из кэпитал оф грейт британ".
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How would you like to hear a long sophisticated speech from me now?
Nope. Not the case. Just a bare essence in a nutshell.
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Все простіше. Іноді складні шекспірівські промови зайві, якщо суть можна висловити стисло й лаконічно В Вашингтоне одобряют позицию Киева не вмешиваться в дело об импичменте, - Ельченко - Цензор.НЕТ 5467
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Дык и выражай.
Простiше.
Без претензии на "я знаю иностранный", а вы все меня за это почитайте.
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Не шукай претензії там, де все простіше - Monica Zelenski, don't mess with Washington.
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Перевзутий в зебільні гамаки посол розказує зебілам, що Україна і її владні мужі в американські розборки не втручались ні в часи президенства Петра, ні сьогодні. І що проблеми Трампа - не через Україну, а лише тому, що він сам втянув в скандал власне Україну.
Але зебіли і такому авторитетному свідку фіг повірять...
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У нього в Києві вже свій імпічмент на носі.
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разведка США была "сбита с толку", "американские коллеги были немного озадачены этим визитом"
В округе Колумбия на самом деле возникли вопросы к президенту страны, являющейся одним из ключевых партнеров США вне НАТО. Потому как вряд ли на Банковой не знали о ликвидации генерала Касема Сулеймани и гарантированной эскалации в регионе. И это без учета того, что в Йемене, который сосед Омана, борьба между иранскими прокси и возглавляемой Саудовской Аравией коалицией не утихает. Да и в Ормузском проливе неспокойно по-прежнему. Потому-то в США, крайне пристально следящих за ситуацией в регионе, и озадачились пребыванием там Владимира Зеленского. Тем более что его пресс-служба заявила, что не отдых это, а работа.
Банковая делает то, что она делает. Сделала надпил на суку и не смогла вовремя отложить ножовку. Первая кризисная ситуация такого масштаба во всей красе явила проблемы в организации работы. Как результат - шквал критики не стихает сразу по нескольким направлениям: непонятный формат поездки, способ возвращения, чрезмерная осторожность в реагировании на факт крушения самолета, покуда партнеры сыплют прямыми обвинениями в адрес Тегерана. И эти же партнеры прямо спрашивают: "Мистер президент, если позволите, а что это у вас за странная поездка в Оман была? Ваша пресс-служба говорит, что рабочая, а не отдых. Кто же дал маху-то, собственно говоря?".
На выходе получается, что одна коммуникационная оплошность если не привела, то обусловила дальнейшие "медиаямы" и сложности в диалоге с ключевым союзником. И ведь беда не только в том, что Вашингтон был озадачен таким поведением. Беда в том, что это еще один кирпичик, формирующий в целом отношение и представление о нынешнем президенте Украины и его окружении, об их профессионализме и о способности решать действительно серьезные проблемы. Причем в первую очередь речь о представлении не для электората, а для иностранных коллег и партнеров - то есть, собственно, тех, кто делает международную политику. Все фиксируется. Что важно, потому как война на Донбассе не завершилась, а Крым все еще оккупирован.
https://www.dsnews.ua/politics/pochemu-v-oman-mister-prezident--14012020220000
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Куда дальше зекретину вмешиваться?у него самого уже дупа горит...
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Зарылся страус головой в песок и ни во что не вмешивается.
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І знову віслюче"І-а-а,І-а-а!",як поросенче "Зр-а-а,зр-а-а!" Які вони гидкі,ну,до смішного.
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В зєлєбєнєй вже остаточно дах в мандрах . " Коваль коня кує , а жаба й свою лапу дає" .
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новини дня

В Вашингтоне одобряют позицию Киева не вмешиваться в дело об импичменте,(С)
а свинарчуки продовжують рватися до корита.
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Сначала импичмент спровоцировать, а затем не вмешиваться. Такого в природе не бывает, уже ведь вмешались.
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