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Все про:Human Rights Watch (21) Крим (7036) політв'язні (1108)

 З 2015 року щонайменше 63 кримських татар засуджено Росією за сфабрикованими звинуваченнями, - Human Rights Watch

Окупаційна влада Криму продовжує переслідування кримських татар. Зокрема, з 2015 року щонайменше 63 особи було притягнуто до відповідальності за сфабрикованими звинуваченнями.

Про це йдеться в доповіді міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Тільки в березні (2019 року. - Ред.) російська влада заарештувала 24 особи, більшість із яких були членами "Кримської солідарності" - групи правової та соціальної підтримки сімей заарештованих за політичними мотивами. Всі були звинувачені у зв'язку з "Хізб ут-Тахрір", панісламістським рухом, забороненим у Росії, але законним в Україні", - зазначили правозахисники.

Зазначається, що при цьому ніхто із затриманих не був звинувачений у зв'язку з будь-яким актом насильства.

"Російські силовики катували або жорстоко поводилися як мінімум з чотирма людьми. У червні влада заарештувала вісьмох осіб у Криму за аналогічними звинуваченнями", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в списку Кримськотатарського ресурсного центру значаться 86 кримських політв'язнів. Такі ж цифри - у Кримської правозахисної групи.

Вони фігурують у низці кримінальних справ, зокрема у "справах Хізб ут-Тахрір", "Таблігі Джемаат" (організації, заборонені в Росії, але дозволені в Україні). Правозахисники й адвокати називають ці кримінальні справи переслідуванням за релігійною ознакою. Фігуранти цих кримінальних справ - віруючі мусульмани.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169927
 
 
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В Роиссе посадки = клоун в Омане.
Занавес.
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PS. Скоро весна придёт, всех под ноль отпускать, походу, будем.
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Мускорта, ти вже дахом поїхало зі своїм клоуном, тицяєш його де треба й не треба. Побийся чолом об стінку, поплач, може й попустить. З 2015 року щонайменше 63 кримських татар засуджено Росією за сфабрикованими звинуваченнями, - Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 2239
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Human Rights Watch за весь час українсько-російської війни нічого не зробила для визволення українських полонених. Про кримських татар воні тільки почали говорити, але теж нічого не зробили.
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Бубачкє ватные родаки, ленка-сепарша и тьоща сказали, шо те крымские татары -не евреи! Бабо бэня за них денех не дасть! Тож нехай сидять!
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Снова соловьиного помета из сливного бачка обожралось, рюззке?
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