 У 2019 під час перетину КПВВ на Донбасі померло 27 осіб, - представник омбудсмена Лисянський

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив представник омбудсмена на Донбасі Павло Лисянський, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними, які зібрали співробітники представництва Офісу Омбудсмена України в Луганській і Донецькій областях, в 2019 році під час перетину КПВВ в Луганській і Донецькій областях померло 27 осіб, в основному це люди похилого віку. Також за 2019 рік, бригади екстреної медичної допомоги здійснили 290 виїздів (тобто раз на два дні) і надали медичну допомогу 301 людині", - написав Лисянський.
Представник Уповноваженого з прав людини звернувся до голів Донецької і Луганської ОблВЦА з проханням розглянути можливість забезпечення постійної присутності бригад екстреної медичної допомоги на КПВВ, що дозволить оперативніше надавати медичну допомогу людям.
один раз и прожить её надо так, чтобы хитрить, лгать и быть обманутым, чтобы обнищать
в злобе и сделать такими других, чтобы беспощадно
коверкать судьбы людей и свою судьбу, чтобы обвинить в чужом горе и в своих бедах - других и чтобы
умирая мог сказать : я бессмысленно мучался и дебильно страдал, зато я не изменился и подох гордо от тяжелых последствий бесполезной борьбы за мнимое существование придуманной кем-то "республики".