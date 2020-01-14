 У 2019 під час перетину КПВВ на Донбасі померло 27 осіб, - представник омбудсмена Лисянський

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив представник омбудсмена на Донбасі Павло Лисянський, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними, які зібрали співробітники представництва Офісу Омбудсмена України в Луганській і Донецькій областях, в 2019 році під час перетину КПВВ в Луганській і Донецькій областях померло 27 осіб, в основному це люди похилого віку. Також за 2019 рік, бригади екстреної медичної допомоги здійснили 290 виїздів (тобто раз на два дні) і надали медичну допомогу 301 людині", - написав Лисянський.

Представник Уповноваженого з прав людини звернувся до голів Донецької і Луганської ОблВЦА з проханням розглянути можливість забезпечення постійної присутності бригад екстреної медичної допомоги на КПВВ, що дозволить оперативніше надавати медичну допомогу людям.

Читайте також: На блокпостах на Донбасі люди змушені ходити в туалет у заміновані лісосмуги, - ОБСЄ