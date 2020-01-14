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 У 2019 під час перетину КПВВ на Донбасі померло 27 осіб, - представник омбудсмена Лисянський

У 2019 під час перетину КПВВ у Луганській і Донецькій областях померло 27 осіб.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив представник омбудсмена на Донбасі Павло Лисянський, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними, які зібрали співробітники представництва Офісу Омбудсмена України в Луганській і Донецькій областях, в 2019 році під час перетину КПВВ в Луганській і Донецькій областях померло 27 осіб, в основному це люди похилого віку. Також за 2019 рік, бригади екстреної медичної допомоги здійснили 290 виїздів (тобто раз на два дні) і надали медичну допомогу 301 людині", - написав Лисянський.

Представник Уповноваженого з прав людини звернувся до голів Донецької і Луганської ОблВЦА з проханням розглянути можливість забезпечення постійної присутності бригад екстреної медичної допомоги на КПВВ, що дозволить оперативніше надавати медичну допомогу людям.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169926
 
 
 Топ коментарі
 
Треба закрити ці КПВВ,щоб там ніхто не вмирав.
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Парадокс, большинство этих горлопанов ненавидят Украину, но бандеровской пенсией не брезгуют. Чтобы что-то получить надо что-то положить. Наши пенсионеры загибаются, а эти черти сепарские по две пенсии получают.
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Не пережили "воздуха свободьі"?
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Треба закрити ці КПВВ,щоб там ніхто не вмирав.
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Горілка з льодом шкодить ниркам, ром з льодом - печінці, джин з льодом - серцю, віскі з льодом - мозгу.****, цей лід - страшна річ! .. У 2019 під час перетину КПВВ на Донбасі померло 27 осіб, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 3310
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Парадокс, большинство этих горлопанов ненавидят Украину, но бандеровской пенсией не брезгуют. Чтобы что-то получить надо что-то положить. Наши пенсионеры загибаются, а эти черти сепарские по две пенсии получают.
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Знать бы сколько погибло и как на подвалах на той стороне за эти почти уже 6 лет? Сколько судеб поломалось? Сколько молодых никуда не поступило после школы? Те кто умер на переходах, ведь звали другую страну, туда бы и переходили, к тем кого звали. Теперь никому не нужны.
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Царствие Небесное, бо там наши тоже. Всё будет Украина, держитесь.
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Жизнь даётся сепаратисту
один раз и прожить её надо так, чтобы хитрить, лгать и быть обманутым, чтобы обнищать
в злобе и сделать такими других, чтобы беспощадно
коверкать судьбы людей и свою судьбу, чтобы обвинить в чужом горе и в своих бедах - других и чтобы
умирая мог сказать : я бессмысленно мучался и дебильно страдал, зато я не изменился и подох гордо от тяжелых последствий бесполезной борьбы за мнимое существование придуманной кем-то "республики".
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