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Все про:заробітна плата (612) держслужбовці (134) Гончарук_Олексій (443)

 Припинивши схематоз і зробивши міністрам білі високі зарплати, ми долаємо корупційну практику у владі, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук виступив за підвищення розміру виплат міністрам його уряду, а також повідомив про введення ключових показників ефективності роботи держслужбовців.

Відповідна публікація з'явилася на facebook-сторінці глави Кабміну, передає Цензор.НЕТ.

"Припинивши схематоз і зробивши міністрам білі високі зарплати, ми долаємо корупційну практику у владі. Міністри - державні топ-менеджери, їхня робота має відповідно винагороджуватися і, безумовно, на них покладено велику відповідальність за результати їхньої роботи", - зазначив він.

У зв'язку з цим Гончарук анонсував впровадження ключових показників ефективності, за якими оцінюватимуться результати роботи топ-чиновників.

Читайте також: У п'ятницю запитаємо Гончарука публічно, чому в найбіднішій країні Європи чиновники отримують такі високі зарплати, - Верещук

"Держслужбовці всіх рівнів мають отримувати гідну зарплату, щоб у них не було спокуси зловживати своїм службовим становищем", - підкреслив глава уряду.

Припинивши схематоз і зробивши міністрам білі високі зарплати, ми долаємо корупційну практику у владі, - Гончарук 01

Також читайте: Абромавичус знизив зарплату Найєма з 310 до 170 тисяч на місяць, заступникам голови Укроборонпрому зменшили зарплати на 40%

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169925
 
   
 Топ коментарі
 
Европейские зарплаты - клоунам и бездарям

За 10 тыс евро в месяц можно найти выпускников Принстонов, Гарвардов, Оксфордов и Кембриджей. А у нас почему-то за такие деньги набираются фейсбучные нарцисы без образования и опыта. Это все равно что купить убитый Запорожец за 100 тыс баксов, когда за них можно купить заряженный Мерседес. Во всем мире такие назначения считаются кумовством и корупцией, но у нас клоуны и бездари у руля государства это именно то что полностью устраивает ЗеРехформатора и его турбо-камарилью в Раде. Отставка, импичмент и перевыборы!
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оклады и зарплаты у ПРОЦВЕТАЮЩИХ соседей - Главы министерств в Польше получают чуть больше 12 тысяч злотых брутто("грязными") около 3 300 долларов в месяц! Средняя зарплата в стране сегодня - 950 долларов "чистыми". в Чехии жалованье у министров обороны, здравоохранения, образования и т.д. составляет 144 600 Крон (5600 Евро) до вычета налогов или 100 000 Крон (3900 Евро) после вычета налогов. средняя зарплата в Чехии составляет 31646 Крон (1232 Евро) до вычета налогов или 23860 Крон (928 Евро) чистыми.
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Странно что в процессе "ликвидации корупции" денег в бюджете стало меньше)
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Все правильно господин Гончарук. Только вы сравниваете зарплаты, а не рабочие кондиции, а там, в ЕС, именно рабочие кондиции - основной критерий оплаты труда. Не то, чей диплом имеет сотрудник, не его послужной список (по которому в Украине можно отслеживать коррупционные связи), а именно ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. Есть претенденты, есть тесты, есть свободные тестовые темы - определяется кандидат, далее по тексту, так у них заведено, а у нас??? Вы все прекрасно знаете, и украинцы вам верят, если уверенны?, не обращайте внимания на "гавкатню", для этого есть специалисты.
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чепуха, в соседней новости налоговичка взятку предлагала 25 000 баксов в месяц.
это 600 000 гривен в месяц.
и это не уровень министра, а областное начальство.
сколько вору не плати, он все равно красть не перестанет
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совершенно прав, уважаемый Пегас: вор красть не перестанет, хоть ты ему 50 тыс. долларов месяц плати. Зарплата госслужащих должна давать нормальный уровень жизни, когда её хватает на всё необходимое для жизни семьи служащего: на оплату жилищных расходов, на питание, на одежду, на отпуска, на культурные нужды:

в Украине на такую обеспеченность вполне достаточно зарплаты в размере 1 тыс 200 евро в месяц. Соответственно, у министров з/плата не должна превышать 3-4 тысяч евро.

Например, в Германии, в самой богатой стране Зап. Европы зарплаты у большинства госслужащих весьма небольшие, но разумно достаточные : 1800-2700 евро. И при этом в стране госслужащие вообще никогда не берут взяток.
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Я не против чтобы у них была такая зарплата. Я против тех нищенских заплат и пенсий у всего народа Украины! Делайте минимальной зарплату 100 тысяч для всех, раз вы на 70 тысяч существовать не можете, какие проблемы? Нет денег? Ну так по одежке, протягивайте ножки. Такие заплаты у народа - как раз результат вашего "труда"! И получать вы должны сроки и минималку! Тогда и минималка будет расти для всех, а кто будет воровать - получит срок. Вот тогда и победите коррупцию, если начнете сажать коррупционеров, а не плодить потешные "антикоррупционные" структуры.
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Согласен, у людей которые влияют на возможность для заработка на сотню миллионов, должны быть доходы на сотню тысяч. Иначе, это рассадник для коррупции. Проблема в отсутствии нормального "среднего класса"- пропастью между богатыми и бедными. Но если чиновники будут стремится на должность только из-за откатов, а не из-за хорошей честной з.п. то стране такой подход куда дороже обходится! Проверено десятками лет в Украине!Нужно понимать, сейчас для них жить без взяток-это ночной кошмар!
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Аппетит растет во время еды, сколько не плати, если есть возможность украсть, будут красть, только прозрачность, невозможность украсть и ответственность остановит преступление, да и ещё люди разные есть, наберите порядочных, но не сволочей. А уровень зарплат должен соответствовать уровню жизни народа Украины.
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Камер понатыкайте и выведите прямо на интерактивные экраны, украл 100 заплати 1000.
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Щедрий на батьківські гроші. Этих министров ( неучей) под пытками заставляли принять должности? Экономика в ступоре и это благодаря "эффективным" топ-менеджерам? Глава правительства - сказка в прямом и переносном смысле. Уж лучше бы молчал.
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На мою думку, жодна людина не здатна побороти корупційну практику в Україні ні у владі, ні на інших рівнях суспільних відносин. Бо корупцією пропитана вся держава.

Лише введення технології розподіленого реєстру у скрізь, де тільки це можливо, може зламати хребет корупції.
Але для цього потрібна політична воля.
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"мы преодолеваем коррупционную практику во власти.", а якщо "непреодолеете"? От що буде, якщо виявиться що ти звичайний брехун? Накрадете мільйони і скажете: "Ну, програв куме, програв" не змогли ми подолати корупцію, всі полягли в бою з нею і наступить "політічєская отвєтствєнность" тобто "нічого за те не буде".
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Зеленые министрики, депутатишки, и остальные присосавшиеся могут постаить себе сейчас зарплату хоть 500000 в месяц, их кто то остановит? переубедит? скажет что так нехорошо? пустит пулю в лоб особо жадным в назиданье остальным? нет! нет! и нет!!!!! так что робята делайте себе зарплаты по полтора млн, гривен, стесняться неяего, все все проглотят!!
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Пожди, пожди новедь есть еще и радники Сивуха, он что горбатится выходит будет за копейки?? С таким опытом?? А?
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Каждому министру по камере на лацкан пиджака, в случае коррупции по камере в тюрьме.
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і яка отвєцвєнность прєдполагайєця за столь високіє оклади???
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поддерживаю гончарука!

если в частном секторе зарплата у управляющих топов по 1-2 млн в месяц, то столько нужно платить и на гос уровне
а иначе будут воровать как юлия тимошенко, которая подписала газовые контракты по которым украина покупала 55 млрд кубов газа в год по 550 долларов, а лишний купленный газ мы просто сжигали
поэтому украина теряла ежегодно по 10 миллиардов долларов через контракт тимошенко

если не сделать адекватные зарплаты у власти, то они будут или воровать, или там будут работать тупые бездари
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Нау**х в часний сєктор гроші заробляти, тільки хрін вас хтось туди візьме.
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Какой ужас , в богатейших США нет министерства спорта , министерства культуры и прочих министерств , которыми изобилует нищая Украина ! Гончарук , ненужные министерства растаскивают бюджет Украины - мы должны кормить украинскую армию , а не армию коррумпированных чиновников !
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які можуть бути "ключеві показатєлі еффєктівності" работи слуг окромя как качєство жизні хазяйєв??? Ото хай роблять собі які завгодно зарплати тільки з дотриманням пропорції мінімалка/максімалка = 1/10
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Рівень аморальності серед чиновників зріс настільки що, вже й хабар не гарантує отримання позиції. Гроші візьмуть і кинуть або одразу, або через пару місяців.
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"Госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением", - подчеркнул глава правительства. Источник: https://censor.net.ua/n3169925
Гончарук, чтобы не было соблазна, существует Криминальный Кодекс Украины! Припинивши схематоз і зробивши міністрам білі високі зарплати, ми долаємо корупційну практику у владі, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1111
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Тім, хто любить проговорити про те, скільки заробляють в "часном секторе" можу сказати що, президент США заробляє більше всіх держслужбовців в США. Аж цілих 33000 на місяць. А мільйони громадян США в "часном секторе" заробляють набагато більше від президента. На державну службу ідуть не гроші заробляти. Якщо людина йде на державну службу щоб розбагатіти то, вона безальтернативно буде красти. Держава це, не приватний сектор, держава це, не бізнес.
Хочеш жити багато і заробляти мільйони- науйх в "часний сектор".
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*******, кому ты чешешь, тварь зеленожопая!
13.01.20. "Главу податкової Одещини спіймали на хабарі в $25 тисяч."

Гончарук
Первой серьезной работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев). Там он возглавил юридический отдел. Однако продержаться долго не смог, и спустя всего полгода срочно уволился. Это связанно с громким скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом.
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Гончарук, я тоже требую 100 тыщ зарплаты !

Иначе буду грабить ! Припинивши схематоз і зробивши міністрам білі високі зарплати, ми долаємо корупційну практику у владі, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4927
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Максом Вебером ще 1905 році доведено що, рівень заробітної плати взагалі ніяк не впливає на якість виконання роботи. Скільки б ви чиновникам не платили, а красти вони будуть все рівно.
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Разве ж мы всем скопом не прокормим вас, ледаров, досыта?

Рассаживайтесь поудобнее, я вам расскажу, куда именно нам всем следует засунуть предвыборные обещания народных "слуг".
Вы же помните, на чем въехали в Раду все эти парикмахеры, заправщики и двоюродные племянники внучатых собачек?
Я вот - помню:
1) Сначала они посадят всех проклятых барыг. Весной.
2) Потом они отберут у богатых, и раздадут бедным. Всё отберут. Особенно отберут деньги, пианины, богатства вот эти всякие, которые я очень люблю и уважаю.
3) После того, как все бедные разбогатеют, а барыги понесут заслуженную кару, тут же прекратят войну. И засыпят вон ту гигантскую яму, потому что там уже скоро заведутся кашалоты.
И перенесём государство в смартфон. И неприкосновенность ещё снимем.

Посмотри, как я медленно снимаю свою неприкосновенность. Видишь, как хороши заплаканные барыги за решеткой? Зацени, как мощны победы на фронте, и как шикарен мой экономический рост!
Ну, и пока ховрахи пялятся на мурчащее из телевизора говно, пока планируют как потратят богатства на празднование побед, слуги служат. Изо всех сил, конечно.
Вот с первого января, например, закончилась эпоха бедности.
Отметьте себе это в календарике - потом сделаем этот день государственным праздником.
В конце декабря, Давид Арахахамия высказал отличную мысль, что заради выполнения предвыборных обещаний, он пойдёт вот буквально на всё.
Но начнёт с повышения зарплат нардепам. До 100 000 гривен.
Потому что «у нас во фракции есть действительно простые ребята, которым тяжело. Особенно те, кто переехали в Киев из регионов и были вынуждены перевезти сюда семью».

Тут я, конечно, обрыдалась.
Сразу захотелось помочь как-то простым парнягам из регионов. Которые были вынуждены.
Мы-то, упыри донецкие, сами уехали, чё нам дома не сиделось? Какая вам ещё помощь?
Не пи..дят палкой, и на том спасибо.
А тут - погрузили пацанов с эшелоны и увезли в этот….Киев…прости господи.
В пути они плакали, скреблись и просились на волю, но жестокий мир не внял мольбам. И теперь бедолаги заседают, как умеют, в ВР.
Ну как тут не расплакаться? Давид, давай, мож, мы им на карту скинемся? Сто тысяч, право, такая мелочь, как можно прожить на вот эти гнутые копейки?

Ну и пацан сказал - пацан сделалЬ!!
В общем и целом, хочу поздравить депутатов. Теперь вам чутка полегче будет, пацаны. Но, если чё - вы кричите. Мы спасем. Цены ж растут, через пару месяцев палюбому надо будет проиндексировать ваши зарплатки.
Разве ж мы хотим, чтоб вы там в голодные обмороки падали? Разве ж мы всем скопом не прокормим вас, пиворов, досыта?
Учителям велено подождать своих обещанных зарплат? Они подождут.
Армии прикрутили краны финансирования? Ну ниче, у нас территория большая, есть куда отступать.
Младший медперсонал сосёт? Так зато они с гораздо большей любовью и уверенностью будут клизмы пациентам ставить!
Бюджета нет, весной дефолт? Лишь бы вы, простые пацанчики из регионов, хорошо себя чувствовали!
Скоро вот весна. Барыги снова сядут. И войну опять прекратим.
А мы - ничё, потерпим.
Мы - выносливые.
Мы же сами выбрали вот это всё, не так ли?
Хуже ж, млядь, не будет?!
Таня Адамс, https://site.ua/tanyaadams/25165/
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Таких слуг легше прибити ніж прогодувати. Що вони зробили для людей на такі гроші? Нуль. Нічого. Як що найманцю треба переплачувати вдесятеро лише за те щоб він не крав, то на чорта такий потрібен? Уроди моральні.
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Другими словами, власть имущиме продолжат тупой дерибан госсредств, оправдывая узаконенное воровство высокими целями, а народ(медики, учителя и т.д.) естественно опять останется у разбитого корыта.
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