 Припинивши схематоз і зробивши міністрам білі високі зарплати, ми долаємо корупційну практику у владі, - Гончарук

Відповідна публікація з'явилася на facebook-сторінці глави Кабміну, передає Цензор.НЕТ.
"Припинивши схематоз і зробивши міністрам білі високі зарплати, ми долаємо корупційну практику у владі. Міністри - державні топ-менеджери, їхня робота має відповідно винагороджуватися і, безумовно, на них покладено велику відповідальність за результати їхньої роботи", - зазначив він.
У зв'язку з цим Гончарук анонсував впровадження ключових показників ефективності, за якими оцінюватимуться результати роботи топ-чиновників.
"Держслужбовці всіх рівнів мають отримувати гідну зарплату, щоб у них не було спокуси зловживати своїм службовим становищем", - підкреслив глава уряду.
это 600 000 гривен в месяц.
и это не уровень министра, а областное начальство.
сколько вору не плати, он все равно красть не перестанет
в Украине на такую обеспеченность вполне достаточно зарплаты в размере 1 тыс 200 евро в месяц. Соответственно, у министров з/плата не должна превышать 3-4 тысяч евро.
Например, в Германии, в самой богатой стране Зап. Европы зарплаты у большинства госслужащих весьма небольшие, но разумно достаточные : 1800-2700 евро. И при этом в стране госслужащие вообще никогда не берут взяток.
Звучит!😉
Лише введення технології розподіленого реєстру у скрізь, де тільки це можливо, може зламати хребет корупції.
Але для цього потрібна політична воля.
Пишємося, Панство!!
если в частном секторе зарплата у управляющих топов по 1-2 млн в месяц, то столько нужно платить и на гос уровне
а иначе будут воровать как юлия тимошенко, которая подписала газовые контракты по которым украина покупала 55 млрд кубов газа в год по 550 долларов, а лишний купленный газ мы просто сжигали
поэтому украина теряла ежегодно по 10 миллиардов долларов через контракт тимошенко
если не сделать адекватные зарплаты у власти, то они будут или воровать, или там будут работать тупые бездари
Гончарук, чтобы не было соблазна, существует Криминальный Кодекс Украины!
Хочеш жити багато і заробляти мільйони- науйх в "часний сектор".
13.01.20. "Главу податкової Одещини спіймали на хабарі в $25 тисяч."
Гончарук
Первой серьезной работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев). Там он возглавил юридический отдел. Однако продержаться долго не смог, и спустя всего полгода срочно уволился. Это связанно с громким скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом.
Иначе буду грабить !
Рассаживайтесь поудобнее, я вам расскажу, куда именно нам всем следует засунуть предвыборные обещания народных "слуг".
Вы же помните, на чем въехали в Раду все эти парикмахеры, заправщики и двоюродные племянники внучатых собачек?
Я вот - помню:
1) Сначала они посадят всех проклятых барыг. Весной.
2) Потом они отберут у богатых, и раздадут бедным. Всё отберут. Особенно отберут деньги, пианины, богатства вот эти всякие, которые я очень люблю и уважаю.
3) После того, как все бедные разбогатеют, а барыги понесут заслуженную кару, тут же прекратят войну. И засыпят вон ту гигантскую яму, потому что там уже скоро заведутся кашалоты.
И перенесём государство в смартфон. И неприкосновенность ещё снимем.
Посмотри, как я медленно снимаю свою неприкосновенность. Видишь, как хороши заплаканные барыги за решеткой? Зацени, как мощны победы на фронте, и как шикарен мой экономический рост!
Ну, и пока ховрахи пялятся на мурчащее из телевизора говно, пока планируют как потратят богатства на празднование побед, слуги служат. Изо всех сил, конечно.
Вот с первого января, например, закончилась эпоха бедности.
Отметьте себе это в календарике - потом сделаем этот день государственным праздником.
В конце декабря, Давид Арахахамия высказал отличную мысль, что заради выполнения предвыборных обещаний, он пойдёт вот буквально на всё.
Но начнёт с повышения зарплат нардепам. До 100 000 гривен.
Потому что «у нас во фракции есть действительно простые ребята, которым тяжело. Особенно те, кто переехали в Киев из регионов и были вынуждены перевезти сюда семью».
Тут я, конечно, обрыдалась.
Сразу захотелось помочь как-то простым парнягам из регионов. Которые были вынуждены.
Мы-то, упыри донецкие, сами уехали, чё нам дома не сиделось? Какая вам ещё помощь?
Не пи..дят палкой, и на том спасибо.
А тут - погрузили пацанов с эшелоны и увезли в этот….Киев…прости господи.
В пути они плакали, скреблись и просились на волю, но жестокий мир не внял мольбам. И теперь бедолаги заседают, как умеют, в ВР.
Ну как тут не расплакаться? Давид, давай, мож, мы им на карту скинемся? Сто тысяч, право, такая мелочь, как можно прожить на вот эти гнутые копейки?
Ну и пацан сказал - пацан сделалЬ!!
В общем и целом, хочу поздравить депутатов. Теперь вам чутка полегче будет, пацаны. Но, если чё - вы кричите. Мы спасем. Цены ж растут, через пару месяцев палюбому надо будет проиндексировать ваши зарплатки.
Разве ж мы хотим, чтоб вы там в голодные обмороки падали? Разве ж мы всем скопом не прокормим вас, пиворов, досыта?
Учителям велено подождать своих обещанных зарплат? Они подождут.
Армии прикрутили краны финансирования? Ну ниче, у нас территория большая, есть куда отступать.
Младший медперсонал сосёт? Так зато они с гораздо большей любовью и уверенностью будут клизмы пациентам ставить!
Бюджета нет, весной дефолт? Лишь бы вы, простые пацанчики из регионов, хорошо себя чувствовали!
Скоро вот весна. Барыги снова сядут. И войну опять прекратим.
А мы - ничё, потерпим.
Мы - выносливые.
Мы же сами выбрали вот это всё, не так ли?
Хуже ж, млядь, не будет?!
Таня Адамс, https://site.ua/tanyaadams/25165/