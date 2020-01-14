 Зеленський своїм указом призначив 53 суддів у місцевих судах

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

Зеленський призначив 52 суддів першої інстанції в Житомирі, Кривому Розі, Маріуполі, Запоріжжі, у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській та низці інших областей.

Також президент призначив на посаду суддю Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області.

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