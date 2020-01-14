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 Політика України
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Все про:Зеленський (4126) суддя (1004) наказ (217)

 Зеленський своїм указом призначив 53 суддів у місцевих судах

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив 53 суддів у місцевих судах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

Зеленський призначив 52 суддів першої інстанції в Житомирі, Кривому Розі, Маріуполі, Запоріжжі, у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській та низці інших областей.

Також президент призначив на посаду суддю Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169924
 
 
 Топ коментарі
 
полностью своии люди, как и прокурор, так что всё пучком.
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Зате тепер зебіли не будуть на чергову судову вакханалію волати, що то петя таку рехворму зробив. Хоча в них завжди буде петя винен.
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Как уже достала эта борьба между петей и вовой.Да вы сеамские близнецы,вы уже достали оба эту Украину,от вас обоих уже тошнит,вы два чмошника,продажных и воровитых,вы два брехуна.Вы две гниды.
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Готуються для переселення

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https://www.youtube.com/watch?v=4ZI9bJJ2wXg
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полностью своии люди, как и прокурор, так что всё пучком.
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Не, надо было людей Потроха назначить?
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это то да, а вот где взять нормальных, если 72 проценто зебилов.
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петроша взял с них за пожизненное а тут зрада
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пацак 00-Bhakti Yoga

А тут десь написано що цих взяли на місце старих? Зеленський своїм указом призначив 53 суддів у місцевих судах - Цензор.НЕТ 9833
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Не людей Пороха не надо. Надо свеженьких, голодненьких потому что у них ещё нет домов квартир и яхт.
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а госдепу, что с госдепом а то о температуру планеты беспокоюсь.
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Сколько уже говорилось и обещалось что ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ реформа должна быть СУДЕБНАЯ где первым пунктом стоит выборность судей громадами и т.д... Но что пЭтру что этому Зеленому чучелу все до оппы - им нужно одного - подмять судебную власть под себя...
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Оно то так. Только президента уже выбрали еще судей выберут
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оно то так.. Зеленський своїм указом призначив 53 суддів у місцевих судах - Цензор.НЕТ 9487 .. только там совсем другая процедура для судей - малейший "бок" и их не допустят даже до регистрации к выборам - а тупо нах с пляжа без права на него возвращаться..
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на місцевих виборах реєструють такі ж самі юристи, а то й юристи-аматори. Вони їх, ті вибори, і проводять.

І, взагалі, навіщо вигадувати велосипед? Чому ви, зебіли, не бажаєте звернутися до досвіду цивілізованих країн по проблемі кадрів в суддівській системі?
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а кто будет решать "бок" или нет? Выборность судей в ситуации 73% тупого быдла... только хуже будет.
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Игорь я хочу тебя сильно огорчить. Написал ты всё правильно, но судя по выборам в 19 году представь себе каких судей понавибирают граждане. Представил? Жуть! И второй вопрос: а что есть из кого выбирать?
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Эта идея очень правильная (про выборность судей, ведь сработала она в ЕС, США) но тут главный вопрос ты мне поставил - а с кого выбирать!?!? .. Отвечу- как я говорил уже 7-10 лет что судебная система, мвд, сбу, гпу - реформированию НЕ ПОДЛЕЖАТ - их нужно сносить вместе с фундаментом нах и строить совершенно что-то новое и с новыми людьми...
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кстати этот кочегар 2 (два) раза голосовал за Зе...
а теперь строчит такие посты один за другим...

Зеленський своїм указом призначив 53 суддів у місцевих судах - Цензор.НЕТ 6301 K04EGAR IV

@K04EGR

·1 ч

Министр юстиции Малюська, чтобы не выглядеть лохом на фоне Коболева, в декабре сам себе начислил премий на 12 окладов.

Я так понимаю, что бы выплатить зарплату и премии зеленым ******* за январь, Украине придется срочно занять пару траншей у МВФ и отменить пенсии нищим старикам.

Зеленський своїм указом призначив 53 суддів у місцевих судах - Цензор.НЕТ 7316
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Зе заробитчане, возвращайтесь, в Украине уже зарплаты больше чем в Польше.
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и пускай поторопятся - скоро не куда будет...

Дмитрий Корнейчук
11 год ·

Похоже, миллионы украинцев так и не поняли до конца, какая беда пришла в страну под «ширмой» молодых «зеленых» политиков. И что Украине сейчас, по воле исключительно президента Зеленского и стоящих за ним «кукловодов», находится на грани потери национального суверенитета. На грани еще большей бедности и вымирания. Что непременно последует, если власть сможет протащить через парламент дерибан украинской земли в угоду международным корпорациям и крупным аграрным монополиям. Име...Читати далі
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Ірина Оснач - Хочу додати. Не місто, а саме село зберегло українську мову, пісню, народні традиції та знання про правдиву історію, глибине поняття про національну ідентичність. Все це зараз під загрозою знищення.
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Тому, що всі виїхали на заробітки і не збираються повертатись.
Хто буде боронити Україну, голодрань чи що, за свій кошт?
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Поздно. Уже навалило, теперь Ишак Оманский на очереди.
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Все идет к тому, что будет вне очереди.
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Дойдет дело и до завсегдатаев кацапских,сайта ЦЕНЗОР.
Хватит вести анти украинскую политику на сайте, пора уже тех, кто против Украины, просто заблокировать.
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не перевариваю порошенко.., но против фактов не пойдешь однако... Зеленський своїм указом призначив 53 суддів у місцевих судах - Цензор.НЕТ 2471

Зеленський своїм указом призначив 53 суддів у місцевих судах - Цензор.НЕТ 8755
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