 З'явилося ще одне відео нібито падіння літака МАУ в Ірані - в нього могли влучити дві ракети. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське ТБ.
На відео видно, що це запис камери спостереження.
У повідомленні наголошується, що в літак запустили 6 ракет, однак підтвердження цієї інформації, як й автентичності цього відео, поки немає.
Водночас видання The New York Times на основі оприлюдненого відео стверджує, що в український літак влучило дві ракети з інтервалом у 30 секунд.
Іранськомовний телеканал Manoto оприлюднив ще одне відео, на якому зафіксоване імовірне потрапляння ракети в український літак над Тегераном pic.twitter.com/FO6S2MaTHu— hromadske (@HromadskeUA) January 14, 2020
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Есть это же видео, где сначала вылетает первая ракета, взрыв, потом вторая, взрыв, а потом то, что на этом по-калечно обрезанному видео показано.
PS. Цензор ****** видео под свой ущербный плеер кодировать...
Нечем! Если бы был пассажир, который каким-то волшебным образом проскочил через таможню, то самолёт вернули бы в аэропорт боевой авиацией.
Ну и главное, как пройти через таможню без маски как у Тома Круза? Только так.
канхфетами рошен фабрики липецк
...
Протиріччя виходить. Що, погано платять? Чи лише обіцяють, а не дають?
"Ялини-пиляй, по вусах скло, але на мову не влучило"?
Цитата:
1.«Позвольте ещё раз вспомнить про связь. Тут уже полная ясность? В самых первых сообщениях командования о сбитом самолёте говорилось о том, что какие-то помехи помешали расчёту ЗРК связаться с начальством. А что это могло быть. Что за помехи. Если это средства РЭБ, то почему они не помешали работе радиосвязи аэропорта и летевших самолётов. И с кем держит связь ЗРК находясь на позиции. Могут ли средства РЭБ напрочь заглушить транспондер? Ошибочный выстрел по своим объясняют помехами. Насколько вообще сложно устроить такие вот помехи.»
2. "Помехи или перегруженность каналов связи", насколько я помню.
3. «В любом случае, вы ищете слишком много смысла в утверждениях, делаемых в попытках самооправдания.»
Діапазон, оптимальний спектр завад для певного виду модуляції корисного сигналу, азимути з урахуванням діаграм направленості антен, розрахунок балансу потужностей, заходи з маскування джерела завад від локалізування наземними засобами армії та авіації. . .
Я веду мову зовсім про інше: в кацапському інформаційному полі з'явилися нові фейкові "вкиди" з метою "відбілювання" стрільців та наземних служб. "Кому вигідно"? Чи "на воре шапка горит"?