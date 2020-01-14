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 Політика України, Події
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 Утікач Курченко оскаржує у Верховному Суді введення персональних санкцій проти себе

Верховний Суд залучив Службу безпеки України до участі в справі щодо застосування персональних санкцій щодо бізнесмена Сергія Курченка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховного Суду.

На судовому засіданні в понеділок, 13 січня, під час розгляду справи за позовом Курченка до п'ятого президента України Петра Порошенка про визнання протиправним та скасування частини указу президента від 14 травня 2018 року про введення Радою національної безпеки та оборони (РНБО) персональних санкцій, ухвалено рішення про залучення до участі СБУ. Додатком 1 до рішення РНБО Курченка було включено в список фізичних осіб, проти яких застосовуються санкції.

"Цим рішенням Верховний Суд задовольнив клопотання представника відповідача, який просив залучити Службу безпеки України як третьої особи, оскільки Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про застосування санкцій саме за пропозицією СБУ", - йдеться в повідомленні.

Наступне судове засідання у справі призначено на 10 лютого 2020 року.

Нагадаємо, українського бізнесмена Сергія Курченка підозрюють у заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїх повноважень та службового підроблення документів чужим майном - скрапленим газом, що належить ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укргазвидобування", у співучасті з посадовими особами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства економіки Україна, Аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України", чиновниками облдержадміністрацій та іншими особами, чим завдано збитків на загальну суму 2 млрд 196 млн грн із подальшим відмиванням злочинних доходів та ухиленням від сплати податків.

Він також підозрюється у двох епізодах заволодіння грошовими коштами НАК "Нафтогаз України" в сумі 449,9 млн грн та 5,1 млрд грн.

Крім того, бізнесмен часів президентства В.Януковича підозрюється в заволодінні коштами НБУ на загальну суму 787 млн ​​396 тис. грн, які були надані у вигляді стабілізаційного кредиту ПАТ "Реал Банк", а також у заволодінні коштами цього ж банку на загальну суму 4 млрд 707,2 млн грн під час видачі кредитів підконтрольним С.Курченку підприємствам з ознаками фіктивності, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів.

Читайте також: Справа Курченка - це такий величезний чорний ящик, з якого ще років 5 будуть у суд передавати різні епізоди, - Луценко

Генпрокуратура також підозрює С.Курченка в двох епізодах заволодіння коштами ПАТ "Брокбізнесбанк": на суму 865 млн 879 тис. грн шляхом протиправного надання банком міжбанківських кредитів на користь "Реал Банку" і незаконного розміщення "Брокбізнесбанком" коштів на коррахунку в "Реал Банку" і на суму 1 млрд 436,7 грн шляхом видачі кредитів підприємствам з ознаками фіктивності в порушення вимог чинного законодавства України.

Крім того, за інформацією Ю.Луценка, бізнесмен звинувачується у заволодінні коштами ПАТ "Аграрний фонд" на загальну суму 2 млрд 069 млн грн шляхом укладення ПАТ "Брокбізнесбанк" фіктивних договорів купівлі-продажу ОВДП з "Аграрним фондом" і договорів прямого РЕПО з Нацбанком України.

С.Курченка також звинувачують у заволодінні коштами ПАТ АБ "Укргазбанк" на загальну суму 502 млн 311 тис. грн шляхом укладення фіктивних договорів купівлі-продажу цінних паперів - облігацій ДІУ.

Крім того, бізнесмена звинувачують у фіктивному підприємництві, тобто у створенні та придбанні суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало великих матеріальних збитків.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169921
 
 
 Топ коментарі
 
Ну Курченко наш человек. Апалченец.
А скока денег вбухал на свержение бариги, Саака не даст соврать.
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Зеля, вот еще одно новое лицо нарисовалось, смотри не прощелкай Беглый Курченко оспаривает в Верховном Суде введение персональных санкций против себя - Цензор.НЕТ 141
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Ну Курченко наш человек. Апалченец.
А скока денег вбухал на свержение бариги, Саака не даст соврать.
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А шо так курченку на московії вже надоїло вештатися? Там же його старі друзаки тусуються Беглый Курченко оспаривает в Верховном Суде введение персональных санкций против себя - Цензор.НЕТ 5751
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Видать бабки заканчиваются,и в ********* отсиживается отнюдь не бесплатно,х..ло их там постриг нехило
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У нас теперь всех жуликов бизнесменами называют...!?
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Зеля, вот еще одно новое лицо нарисовалось, смотри не прощелкай
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вроде скоро должна быть аппеляция на приговор - а там и "здраствуйте зебилы"
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То ли в Королевстве кривых зеркал очутились, то ли на "Скотном дворе" Оруэлла.
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В Москве выбросился из окна сотрудник роспропаганды - падение попало на видео

В столице РФ произошло ЧП с сотрудником российского агентства Sputnik (РИА Новости). Речь идет о зарубежном корреспонденте из Испании Антонио Регаладо.

Он выпрыгнул из окна вечером в понедельник, его падение попало на видео.

Кадры опубликовал канал в Твиттере A.C.A.B.

Журналист жил в съёмной квартире на юго-западе Москвы, сообщает источник. Супруга журналиста рассказала, что Антонио в последнее время страдал от затяжной депрессии.
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Говорят, Курченко через окружение Зеленского предложил 10 млн. дол. США за "позитивное решение своего вопроса". Вот так, по-тихоньку, по-одному, чтобы не "взбурлила" общественность, возвращаются в Украину беглые приспешники диктатора Януковича..
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"через окружение Зеленского" - небось, Баканова?
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О, то тепер Ваня Баканов порішає... Недарма він стільки в Куршавелі ошивався! Тепер знамо, з яким агентом він там тер!
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Його треба пустити в Україну і потримаги декілька годин на митному сканері. Утікач Курченко оскаржує у Верховному Суді введення персональних санкцій проти себе - Цензор.НЕТ 35
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А курченко хоть подали в розыск интерполом?Я думаю,что нет!Я думаю,что даже уголовного дела толком нет!Его активы все арестованы в Украине?Коннечно же нет!Я думаю,что его весь бизнес так и процветает в Украине, а беглый курченко так и качает миллиарды с украинской экономики.Вот и сказочки конец!
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