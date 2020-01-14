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 Політика України
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Все про:Єльченко (180) Іран (407) Радбез ООН (354)

 Необхідності скликати Радбез ООН з питання збитого в Ірані українського літака немає, - Єльченко

Скликати позачергове засідання Ради безпеки ООН щодо збитого в Ірані українського літака недоцільно, оскільки Тегеран визнав свою провину. Натомість потрібно зосереджуватися на міжнародному розслідуванні й притягненні до відповідальності винних.

Про це на брифінгу у Вашингтоні заявив посол України в США Володимир Єльченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогоднішній день – ні", - відповів посол Єльченко на запитання, чи бачить він необхідність скликати Радбез ООН з питання збитого в Ірані авіалайнера МАУ.

"У ситуації, якби Іран не визнав своєї провини, можливо, нам би довелося звертатися, в тому числі до Ради безпеки ООН. Але оскільки ситуація розвивалася дуже динамічно, я просто не бачу, яку мету ставлять перед собою ті, хто вважає, що потрібно скликати РБ ООН", - сказав посол, який до цього обіймав посаду постійного представника України при ООН.

У цьому зв'язку він нагадав, що 9 січня Україна скористалася можливістю винести у Радбез питання про збитий над Тегераном Boeing. Тоді заступник глави МЗС Сергій Кислиця не тільки звернув увагу на інцидент, але й зачитав під час відкритих дебатів Радбезу ООН спеціальну заяву від імені чотирьох країн – Канади, Німеччини, Швеції та України – громадяни яких загинули в авіакатастрофі.

Також читайте: Рада ухвалила постанову про авіакатастрофу рейсу МАУ в Ірані

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169920
 
 
 Топ коментарі
 
А зайвий раз нагадати про проблеми України, яка потерпає від російської агресії?
Чи вже не актуально для "нових облич"? Необходимости сзывать Совбез ООН по вопросу сбитого в Иране украинского самолета нет, - Ельченко - Цензор.НЕТ 7709
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Порох бы на второй день инициативу проявил,а зебилам сраку оторвать тяжело.Голова,чтобы кушать.
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Какая же тварь эта ватная зелёная гнида !!!
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Рашка заставила Иран взять вину на себя и всеми способами пытается избежать огласки
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А зайвий раз нагадати про проблеми України, яка потерпає від російської агресії?
Чи вже не актуально для "нових облич"? Необходимости сзывать Совбез ООН по вопросу сбитого в Иране украинского самолета нет, - Ельченко - Цензор.НЕТ 7709
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Зеленые какуны что то слышали про гибридные войны?
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Порох бы на второй день инициативу проявил,а зебилам сраку оторвать тяжело.Голова,чтобы кушать.
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И что бы сделал твой Порось, на второй день еще никаких доказательств не было. Смысл было перется в Совбез даже без предварительных итогов следствия.
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В Оман бы уехал бабло считать за газ ..а ты в школьную кассу за 4000 долларов беги...
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Порох его в совбез ООН назначил...так что ты либо трусы одень либо крестик сними
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Вы не правы.При Порохе он работал как часики,а при вислюке оманском можно груши чем-то околачивать.Команда не поступила от вашего нелоха зелёного.Про трусы красиво сострили....
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Літак, яким користується народний депутат Віктор Медведчук, вилетів з Оману через кілька годин після трагедії в Ірані і на 9 годин раніше за президента. У Зеленського ж стверджують, що затримка виникла, бо в той день обмежили повітряний коридор. Радник Єрмак сказав, що «Президент повернувся настільки швидко, наскільки це можливо було в ситуації, що склалася в регіоні. Щойно був відкритий повітряний коридор, який був обмежений у зв'язку з трагедією, президент вилетів».
Президент країни кілька годин (щонайменше 9 годин) був заблокований у країні з якою в України не має дипломатичних стосунків. Оман має найкращі стосунки з Іраном серед країн сусідів Близького сходу. А з точки зору Ірану, Україна є союзник США - головного ворога Ірану.
Янелох Оманський аж занадто довіряє росіянам. Не зайвим буде пам'ятати про Смоленську авіакатастрофу в якій загинуло все керівництво Польщі. А може путін дав гарантії безпеки? Тоді в обмін на що?
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#акакаяразница? Зачем подтирать жопу, когда обосрались... ведь скоро обосрутся ещё раз?
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Потому что торчат уши кремля - потому зе-падаль и говорит что нужно замять побыстрее...
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Какая же тварь эта ватная зелёная гнида !!!
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чего "зеленая"? погугли про него, лапоть дырявый...этот чел много сделал для страны в предыдущие 4 года....
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Созывать внеочередное заседание Совета безопасности ООН относительно сбитому в Иране украинскому самолету нецелесообразно Источник: https://censor.net.ua/n3169920

Курва у дусі Януковоща ...
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Воно просто син свого батька - 1-го секретаря Київського міському Компартії УРСР.
Той теж на другий день після Чорнобиля казав, що є справи важливіші, а саме: чи продавати горілку на травневі свята.
Від осинки не родяться апельсинки.
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Без підтримки США і західних партнерів сенсу ніякого. А для підтримки треба мати довіру і повагу. Президент якої демократичної країни, що поважає себе і для якого важлива його особиста репутація і репутація його країни поїхав би, нехай навіть на відпочинок, у країну яка має дурну славу чорного офшору та водить дружбу з країною, яка фінансує тероризм?

Хто високо літає, той низько падає! Янелох так високо злетів, і так швидко обісрався.

«Якщо є якесь слово, яке може описати комунікації влади у перші дні "іранської кризи", то це слово дезорганізація.
9 січня Зеленський провів телефонні розмови з прем'єр-міністрами Канади, Швеції, Великої Британії. За їхніми підсумками ОПУ випустила сухі повідомлення про "спільну роботу".
Але того ж дня, буквально за кілька годин після розмов із Зеленським президент США недвозначно натякнув, а прем'єри Канади і Британії прямим текстом заявили: є достовірні докази збиття літака іранською ракетою.
І що робить український президент після цього? Просить партнерів "надати дані, які підтвердили б цю версію".
У перекладі з дипломатичної на людську це означає, що в ході прямих переговорів з першими особами Україні згаданих даних не надали! Ще раз: стратегічні партнери України, чиї громадяни загинули на борту збитого українського літака, в ході перемовин з президентом не надали жодних доказів.
Чому?
Відповідей може бути кілька: або цих даних не було (а вони були!), або офіційному Києву не довіряють, або не вважають за потрібне з ним чимось ділитись. Навіть складно сказати, який варіант гірший.
Зеленський не захотів вірити на слово партнерам. 10 січня у нього відбулася розмова з держсекретарем США Майклом Помпео. Здавалося, що от зараз уже точно докази будуть у Києва. Але ні…»
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/01/14/7237267/
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ТОР был родан в 2007, до введение эмбарго.
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Нужно было созывать ООН в первый же день трагедии, а не "ездить Зе и Ко писдой по стекловате" и выходить как на заказчика , так и на исполнителя - там уши кацапов 100% торчат Необхідності скликати Радбез ООН з питання збитого в Ірані українського літака немає, - Єльченко - Цензор.НЕТ 9474
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От я дивлюся на того єльченка. Старе, малорухливе. Але як жеж воно в польотє перевзуваєцця! Ну так, втрачати вже нема що. А беня одслюнявив на бєзбєдну старість. Фу, яка мерзота!
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да и вообще, зачем нам то расследование. И так все ясно. Да, и какая разница.....
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Син комсомольського, згодом партійного фукнціонера і досить одіозної вчительки. Вміє пробігти "через крапельки".
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О, набежали. Пецик сказал ООН, значит ООН, да ботва? А то, что от всей этой говорильни толку никакого, кроме глубокой обеспокоенности, так вам это неинтересно.

Вон недавно очередную резолюцию по Крыму приняли, и что? Что-нибудь изменилось?
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