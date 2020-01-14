 Необхідності скликати Радбез ООН з питання збитого в Ірані українського літака немає, - Єльченко

Про це на брифінгу у Вашингтоні заявив посол України в США Володимир Єльченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На сьогоднішній день – ні", - відповів посол Єльченко на запитання, чи бачить він необхідність скликати Радбез ООН з питання збитого в Ірані авіалайнера МАУ.
"У ситуації, якби Іран не визнав своєї провини, можливо, нам би довелося звертатися, в тому числі до Ради безпеки ООН. Але оскільки ситуація розвивалася дуже динамічно, я просто не бачу, яку мету ставлять перед собою ті, хто вважає, що потрібно скликати РБ ООН", - сказав посол, який до цього обіймав посаду постійного представника України при ООН.
У цьому зв'язку він нагадав, що 9 січня Україна скористалася можливістю винести у Радбез питання про збитий над Тегераном Boeing. Тоді заступник глави МЗС Сергій Кислиця не тільки звернув увагу на інцидент, але й зачитав під час відкритих дебатів Радбезу ООН спеціальну заяву від імені чотирьох країн – Канади, Німеччини, Швеції та України – громадяни яких загинули в авіакатастрофі.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Чи вже не актуально для "нових облич"?
Президент країни кілька годин (щонайменше 9 годин) був заблокований у країні з якою в України не має дипломатичних стосунків. Оман має найкращі стосунки з Іраном серед країн сусідів Близького сходу. А з точки зору Ірану, Україна є союзник США - головного ворога Ірану.
Янелох Оманський аж занадто довіряє росіянам. Не зайвим буде пам'ятати про Смоленську авіакатастрофу в якій загинуло все керівництво Польщі. А може путін дав гарантії безпеки? Тоді в обмін на що?
Курва у дусі Януковоща ...
Той теж на другий день після Чорнобиля казав, що є справи важливіші, а саме: чи продавати горілку на травневі свята.
Від осинки не родяться апельсинки.
Хто високо літає, той низько падає! Янелох так високо злетів, і так швидко обісрався.
«Якщо є якесь слово, яке може описати комунікації влади у перші дні "іранської кризи", то це слово дезорганізація.
9 січня Зеленський провів телефонні розмови з прем'єр-міністрами Канади, Швеції, Великої Британії. За їхніми підсумками ОПУ випустила сухі повідомлення про "спільну роботу".
Але того ж дня, буквально за кілька годин після розмов із Зеленським президент США недвозначно натякнув, а прем'єри Канади і Британії прямим текстом заявили: є достовірні докази збиття літака іранською ракетою.
І що робить український президент після цього? Просить партнерів "надати дані, які підтвердили б цю версію".
У перекладі з дипломатичної на людську це означає, що в ході прямих переговорів з першими особами Україні згаданих даних не надали! Ще раз: стратегічні партнери України, чиї громадяни загинули на борту збитого українського літака, в ході перемовин з президентом не надали жодних доказів.
Чому?
Відповідей може бути кілька: або цих даних не було (а вони були!), або офіційному Києву не довіряють, або не вважають за потрібне з ним чимось ділитись. Навіть складно сказати, який варіант гірший.
Зеленський не захотів вірити на слово партнерам. 10 січня у нього відбулася розмова з держсекретарем США Майклом Помпео. Здавалося, що от зараз уже точно докази будуть у Києва. Але ні…»
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/01/14/7237267/
Вон недавно очередную резолюцию по Крыму приняли, и что? Что-нибудь изменилось?