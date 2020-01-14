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 Політика України, Економіка
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Все про:ВР (5584) законопроект (902) металобрухт (84)

 Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про детінізацію ринку металобрухту

Верховна Рада на своєму засіданні 14 січня цього року схвалила в першому читанні законопроєкт №2426 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом)".

На підтримку законопроєкту проголосували 313 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Законопроєкт передбачає усунення надлишкових бюрократичних процедур і вимог до пунктів прийому металобрухту, зокрема. Обов'язкової наявності переробної промисловості, актів обстеження, розрахунку тільки в безготівковій формі, розділ на промисловий і побутовий брухт.

"Ринок металобрухту, як і бурштиновий, і гральний бізнес, став традиційною годівницею для корумпованих чиновників і силовиків. Всі ці сфери ми маємо виводити з тіні на світло. Тіньовий оборот ринку металобрухту становить близько 16 млрд грн на рік, і цим законопроєктом ми створюємо передумови для виведення його з тіні", - зазначив у своєму виступі один з авторів законопроєкту, заступник голови парламентського комітету з економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Законопроєкт також передбачає скасування кримінальної відповідальності за відсутність суб'єктів господарювання, які займаються операціями з металобрухтом, у відповідному держреєстрі, якого вже не існує.

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"Бачиться, що українське законодавство спеціально виписано так, що його не можна виконати. Своєю чергою, від виведення ринку металобрухту з тіні держава отримає додатково близько 900 млн грн податкових надходжень на рік. Крім того, цей закон потрібен українській промисловості, для якої металобрухт є стратегічною сировиною для металургійних заводів, які страждають від тіньового ринку", - підкреслив народний депутат, представляючи законопроєкт.

Кисилевський також зазначив, що законопроєкт сприятиме зменшенню кількості крадіжок металу.

"Зараз ті, хто має боротися проти крадіжок металу, кришують цей нелегальний бізнес. Якщо ми усунемо ці штучні правові колізії, то все повернеться на круги своя: заготівельники почнуть заготовляти лом, а силовики реально контролюватимуть цю сферу на предмет некупівлі краденого", - констатував автор законопроєкту.

Раніше заступник голови парламентського комітету з економічного розвитку повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що він очікує ухвалення цього закону до літа 2020 року.

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"Законопроєкт №2426 про детінізацію ринку металобрухту затверджено комітетом з питань економічного розвитку та рекомендовано до ухвалення в першому читанні. Зараз ми маємо отримати висновок антикорупційного комітету, після чого цей законопроєкт буде винесено на розгляд парламенту в першому читанні. Я очікую, що ми встигнемо його проголосувати впродовж цієї сесії, тобто до кінця січня. Потім упродовж двох тижнів депутати подаватимуть свої поправки, і на друге читання законопроєкт вийде в лютому-березні-квітні, залежно від того, чи будуть інші невідкладні законопроєкти", - пояснював депутат агентству в середині грудня 2019 року.

При цьому Кисилевський зазначив, що в разі прийняття закон набуде чинності негайно, після чого пункти прийому металобрухту зможуть легалізуватися. Як очікує парламент, процес легалізації розтягнеться на 3-5 років.

Кисилевський додав, що співавторами законопроєкту є 22 представники різних фракцій і груп, що демонструє його актуальність і надію на швидке ухвалення.

Як повідомлялося, законопроєкт №2426 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо детінізації ринку металургійної сировини і операцій з металобрухтом)" зареєстровано в парламенті 12 листопада 2019 року. Разом з Кисилевським співавторами законопроєкту стали 22 народних депутатів. Розробкою законопроєкту займалася робоча група, до якої увійшли представники ломозаготівельників, металургів і Мінекономіки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169919
 
 
 Топ коментарі
 
Со времени обретения независимости молодые республики днр и лнр воспитали огромное
множество мастеров по работе с металлоломом.
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Сегодня форум в целом адекватный - нет Абу и тупой курки (Oksana ТП).
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он нечаянно..Сходил в баню на новый год. Не в тот самолёт сел. В Омане двое суток родную ОПу искал.
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Надо ж как то дипутанам на водку деньги зарабатывать - металлолом собирать - самое то.
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А там я знаю, что крутятся бабки бандюковича-Ахметки. Это депутаны себе бабло зарабатывают, лоббируя интересы бандитов. ЗРада сегодня глубоко и очень сильно АНТИНАРОДНАЯ И ПРОКАЦАПСКАЯ. Ещё хуже, чем при Вальцмане и Баньдюковиче.
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Со времени обретения независимости молодые республики днр и лнр воспитали огромное
множество мастеров по работе с металлоломом.
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Все чудесатее и чудесатее. И узнаём мы об этом снова нет от Зеленского. Оказывается, госсекретарь США Майкл Помпео звонил в Оман Зеленскому, чтобы выяснить, что он там делал! Американская разведка была сбита с толку, ведь на Ближнем Востоке могла начаться война, а Зеленский полетел в самое неудачное время. Комментарий Константина Елисеева.
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он нечаянно..Сходил в баню на новый год. Не в тот самолёт сел. В Омане двое суток родную ОПу искал.
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Тут главное, с кем ездил Зеленский, а он взял тещу и тут разные версии - может хотел женить на султане и там ее оставить, просто ее забыть в Омане, отправить в самолете ее вместо себя, так сказать на живца, как видели мы, наши не могли поверить, что Иран сбил самолет МАУ, а не бизнес-джет Медведчука.
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Сегодня форум в целом адекватный - нет Абу и тупой курки (Oksana ТП).
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дай Бог! А может забастовку устроили? Или у них отпуск перед принятием рынка Земли - там же круглосуточно надо волать про Зраду
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Каким образом зеленое стадо собирается получить эти 900 лимонов?
Не перестанут они платить ментам...потому что там половина метала краденные..
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Ну збс, тепер всім кодлом 🐒можна спокійно їхати в Оман.
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не знают где уже деньги найти...
что там насчет строительства Фабрик, Заводов и другой капитализации? Привлечения инвестиций в производство короче..
Помню нас в 8-ых классах школ учили по экономике, что это типа важно развивать капитализацию....., а метал пилить на втор-сырье важно, но не очень... Рада поддержала в первом чтении законопроект о детенизации рынка металлолома - Цензор.НЕТ 1690
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Вы бы с растаможкой автомобилей разобрались. Пиз***ц что сейчас на таможнях творится. За одну и ту же машину таможенники выставляют сумму в 50% разницы в зависимости сколько занесешь таможеннику взятки через брокера.
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А металл стало трудней искать, причем любой.
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я видел, что у нас на районе челы уже ходят с миноискателями по полям, и штырями как минеры - под землей железки ищут себе на еду...
Зе-диджитализация им пока хреново заходит...
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Я бы этим челам головы отрывал...уже не знаешь из чего столбик или арку в саду-огороде сделать...
Металл украдут в раз...
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Молись на соевых, они довели украинцев до металлодетектора.
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При зеленом стаде...они еще больше активизировались...с голодухи наверное...
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Привет - нет.., я думаю эти челы честные старатели - не мародеры...

Тяжелый труд - банки всякие и тракторные траки из под земли выковыривать... - наследие совка..
Я беседовал с ними пару раз из за интереса..
А вот те о ком ты написал это да... - отстой полный.., в основном наркуши за дозу..
Режут и тащат все что видят...
Про канализационные лючки не пишу - о них все знают..., кабеля, провода, кладбищные ограды... - жуть..
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Ворота твари воруют по ночам...каркасы теплиц...бочки...если собаки у кого нет...
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Хватаются за все, как мы раньше то выжили что все оказывается менять надо.
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"...этот закон нужен украинской промышленности, для которой металлолом является стратегическим сырьем для металлургических заводов, которые страдают от теневого рынка"
И при этом запрещают ввоз подержанных автомобилей, которые по сути являются источником металлолома высокого качества.
Невольно подумаешь, что в Верховной Раде сидят тронутые умом субъекты. Рада поддержала в первом чтении законопроект о детенизации рынка металлолома - Цензор.НЕТ 154 Источник: https://censor.net.ua/n3169919
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Нюню..Рядышком бывший мент-участковый
металлолом и принимает..
В 80-х ко Мне приходил-вы не работаете
уже полгода и живете-бухаете на широкую ногу.. Обьяснил, шо рылом не вышел оно..))
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18 ноября 2019 Как депутаты из "Слуги народа" решали вопросы с полицией в Кривом Роге. (Расшифровка аудиозаписи)

Беседа проходила 25 сентября в криворожском ресторане "Околица".Со стороны "Слуги народа" присутствовали нардепы Владимир Захарченко, Владлен Неклюдов, Юрий Кисель, Елена Криворучкина, Вячеслав Медяник, Юрий Корявченков "Юзик" и его жена Татьяна.

Юзик: Я хочу представиться, я Юрий Корявченков, представитель Зеленского в Кривом Роге.

Юзик: И пускай тебе кто-то предъявит предъяву в Киеве. В прокурутуру, в ГБР. Пускай они скажут, чо ты что-то незаконное. Делай это по моей команде.

Юзик: Ты не должен ничего бояться. Вот это что вы нам сказали, и мы вам говорим, поверьте мне. У нас за спиной, я еще раз говорю, стоит президент... Кто будет из прокурорских мешать, Труба будет вносить по ним.
Юзик: Щекотливые вопросы, по поводу металлолома ... мы с вами посоветуемся.
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