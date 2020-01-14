 Зеленський доручив зробити доступною для громадян медичну допомогу в лікарні ДУС "Феофанія"

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабінету Міністрів України та Державному управлінню справами y тримісячний термін вжити заходів, необхідних для забезпечення доступності для громадян сучасних методів діагностики і лікування, високоспеціалізованої медичної допомоги, що надається клінічною лікарнею "Феофанія" Державного управління справами", - йдеться в тексті документа.

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