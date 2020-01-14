 Зеленський доручив зробити доступною для громадян медичну допомогу в лікарні ДУС "Феофанія"

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Кабінету Міністрів України та Державному управлінню справами y тримісячний термін вжити заходів, необхідних для забезпечення доступності для громадян сучасних методів діагностики і лікування, високоспеціалізованої медичної допомоги, що надається клінічною лікарнею "Феофанія" Державного управління справами", - йдеться в тексті документа.
Вот это хорошая мысль насчет людей!
Надо бы прикупить человек 300!
При Порошенко такого не было.
Зачем оно нам?
Колбаса по 2.20
@P22067877
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Есть версия, что настоящий отец ЗЄ - покойный Султан Омана
Не то что праклятый квартал посмел смеяться над самосожжением будки Сатановской под Киевом.
такой вот мозговой штурм Вселенной...
-гугли сам,
-ты шо с луны упал, это ж все знают
- вот на 13 минуте Зеленский кивнул, когда говорили про 4000, значит он обещал!
Отдельные санатории для госслужащих это коррупция.
Отдельные здравницы коррупция.
Отдельные места в театре коррупция.
Персональная охрана, сопровождение, виптранспорт, льготы и так далее это все коррупция.
Все правильно делает
(а то все по закордонами...и за океанами...)