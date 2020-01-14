 Цивілізовані нації мають виходити з принципу шанувати всіх загиблих, - в МЗС відповіли на звинувачення Ізраїлю в антисемітизмі

Про це йдеться в заяві, опублікованій пресслужбою Міністерства закордонних справ "щодо безпідставних звинувачень України в антисемітизмі", пише Цензор.НЕТ.

"У зв'язку із заявою МЗС Ізраїлю від 13 січня 2020 року підкреслюємо, що Україна рішуче засуджує будь-які форми нетерпимості та антисемітизму, а органи влади на всіх рівнях докладають зусиль для боротьби з їхніми проявами. Це було також визнано впливовими міжнародними та неурядовими організаціями, а також Міністерством у справах діаспори Ізраїлю. Така оцінка збігається з даними єврейської громади України і національних правозахисних неурядових організацій.

Збереження історичної пам'яті про трагедію Голокосту в Україні, відновлення історичної справедливості, зокрема щодо тих, хто боровся за незалежність нашої держави і чию пам'ять на догоду своїм інтересам зганьбила пропагандистська машина СРСР, і надалі залишатимуться важливими напрямками державної політики України.

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Ще раз підкреслюємо, що цивілізовані нації мають виходити з принципу шанувати всіх загиблих, а дискусії у цій сфері повинні тривати на рівні істориків і експертів, а не політиків", - сказано в заяві.

Нагадаємо, 2 січня посли Польщі та Ізраїлю в Україні Бартош Ціхоцький і Джоел Ліон зробили спільну заяву у зв'язку з вшануванням в Україні 1 січня діячів УПА. Посли заявили, що вважають образливим вшанування в Україні людей, які нібито "активно пропагували етнічні чистки", а також сказали, що очікують, що Київська міська державна адміністрація та Львівська обласна рада приєднаються до "пошуку правди" в цьому питанні.

13 січня Міністерство закордонних справ Ізраїлю зробило заяву, в якій засудило вшанування в Україні ідеологів Українського національного руху, які, за їхнім твердженням, відповідальні за вбивство євреїв під час Голокосту.

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