 Цивілізовані нації мають виходити з принципу шанувати всіх загиблих, - в МЗС відповіли на звинувачення Ізраїлю в антисемітизмі

Про це йдеться в заяві, опублікованій пресслужбою Міністерства закордонних справ "щодо безпідставних звинувачень України в антисемітизмі", пише Цензор.НЕТ.
"У зв'язку із заявою МЗС Ізраїлю від 13 січня 2020 року підкреслюємо, що Україна рішуче засуджує будь-які форми нетерпимості та антисемітизму, а органи влади на всіх рівнях докладають зусиль для боротьби з їхніми проявами. Це було також визнано впливовими міжнародними та неурядовими організаціями, а також Міністерством у справах діаспори Ізраїлю. Така оцінка збігається з даними єврейської громади України і національних правозахисних неурядових організацій.
Збереження історичної пам'яті про трагедію Голокосту в Україні, відновлення історичної справедливості, зокрема щодо тих, хто боровся за незалежність нашої держави і чию пам'ять на догоду своїм інтересам зганьбила пропагандистська машина СРСР, і надалі залишатимуться важливими напрямками державної політики України.
Ще раз підкреслюємо, що цивілізовані нації мають виходити з принципу шанувати всіх загиблих, а дискусії у цій сфері повинні тривати на рівні істориків і експертів, а не політиків", - сказано в заяві.
Нагадаємо, 2 січня посли Польщі та Ізраїлю в Україні Бартош Ціхоцький і Джоел Ліон зробили спільну заяву у зв'язку з вшануванням в Україні 1 січня діячів УПА. Посли заявили, що вважають образливим вшанування в Україні людей, які нібито "активно пропагували етнічні чистки", а також сказали, що очікують, що Київська міська державна адміністрація та Львівська обласна рада приєднаються до "пошуку правди" в цьому питанні.
13 січня Міністерство закордонних справ Ізраїлю зробило заяву, в якій засудило вшанування в Україні ідеологів Українського національного руху, які, за їхнім твердженням, відповідальні за вбивство євреїв під час Голокосту.
забывая по Библии что Моисей был убийца ушедший от наказания и Бог его вроде как определил путеводителем и пастухом еврейского народа..... рабов на тот момент Египта... я бы на месте нашего МИД но увы один еврей ********** Зевислюк чего стоит и вся остальная обрезанная банда во власти Украины увы... а послали бы их и на и в... Пустыню..
Кто имеет право быть гражданином Израиля?
Для этого нужны еврейские корни.
При этом получить гражданство Израиля могут не только евреи, но и многие категории тех, кто евреями не является:
Дети евреев Внуки евреев Супруги евреев Вдовы и вдовцы евреев Супруги детей евреев Вдовы и вдовцы детей евреев Супруги внуков евреев
Вдовы и вдовцы внуков евреев Усыновленные или удочеренные евреями или детьми евреев.
Система выборов в Израиле.
Кто имеет право быть Президентом Израиля? Любой гражданин Израиля, постоянно проживающий в стране, имеет право выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента.
Кто имеет право принять участие в выборах в Парламент?
Депутатом Кнессета может быть только гражданин Израиля. Депутаты Кнессета избираются посредством партийных списков.
Не могут быть допущены к участию в выборах, граждане, напрямую или косвенно действующие против существования Государства Израиль, как государства еврейского народа, или против его демократического характера.
И презик в Украине, и вся верхушка рядом с ним иудеи, а они продолжают и продолжают гнать свои наглые и тупые предъявы..
Хотя должны молиться каждый день за простой, мудрый, растерявший свою идентичность, и национальное достоинство украинский нарид...!!!
Вот где бы еще кроме Израиля евреи смогли бы так устроится?
Неблагодарные...!!!!
Фото, которое рвет украинофобские шаблоны
О. Палій: Лев Ребет, ключевой деятель ОУН, еврей, состоял в ОУН практически наравне со С. Бандерой и Я. Стецько, зам Голови Українського державного правління
(C)
@Leusenko_Oleg
🤔
О-ба-НА!!!!!!!!!!!....Таки всех????????Или Лизок в жопу????Вы сами выберете тех кого чтить)))Ну а мы лишь сказали дипломатично)))
Источник: https://censor.net.ua/n3169915
Признайся, что ты больше любишь, то или другое?
8 год ·
Перетворення юдейських громад на політичну націю відбувалося наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. переважно на теренах України.
Таке перетворення для всіх націй супроводжується відштовхуванням сусідів й протиставленням себе тим, хто поруч. Поруч були українці, саме тому українці в єврейській національній свідомості досі мають репутацію найбільших антисемітів, а зовсім не німці, не іспанці, не араби.
Попри те єврей, який актуально усвідомлює приналежність до свого народу, не становить загрози українцям. Загрожує той єврей, який ідентифікує себе як радянську людину, той, який замість Песаха святкує 9 травня.
Занадто багатьох євреїв не хвилює катастрофічне зникнення культури ідиш в Україні, вони переймаються захистом російської мови. Мер Харкова не носить пейси, він ховає у портмоне колорадську стрічку.
Його не цікавить Єрусалим, коли треба демонструвати лояльність Москві.
У Дніпрі поруч з єврейським культурним центром «Менора» не збудовано український культурний центр «Тризуб», бо на відміну від євреїв, українці ні на що не здатні в Україні. Прикро, що євреї не цінують цього.
Українці - толерантний, спокійний, незлостивий, делікатний народ. Народ без претензій.
Ті неукраїнці, які обіймають високі державні посади, можуть дозволити собі на гуманізм щодо своїх українських підданих.
Українців уже не треба шмагати на стайні. Українці мають свою державу й тепер самі себе шмагають.
Бытовой же антисемитизм в расчет не идет, потому что он есть везде, во всем мире, где долго жили евреи и пусть они сами разбираются с этой проблемой, почему их не любят простые люди во всем мире, это их проблемы а не наши. В Израиле много современных, образованных, адекватных людей, пора израильскому народу сковырнуть трухлявого Нетаньяху, он слишком старый герой и уже давно неумный. А еще отключить русскоязычный RTVi где старые КГБ-шники, причем далеко не все евреи, вещают часами всякую бредятину про теории заговора, которые они пачками достают из чекистского нафталина.