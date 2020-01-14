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Все про:антисемітизм (51) заява (117) Ізраїль (345) МЗС (2003)

 Цивілізовані нації мають виходити з принципу шанувати всіх загиблих, - в МЗС відповіли на звинувачення Ізраїлю в антисемітизмі

Україна рішуче засуджує будь-які форми нетерпимості та антисемітизму, а органи влади на всіх рівнях докладають зусиль для боротьби з їхніми проявами.

Про це йдеться в заяві, опублікованій пресслужбою Міністерства закордонних справ "щодо безпідставних звинувачень України в антисемітизмі", пише Цензор.НЕТ.

"У зв'язку із заявою МЗС Ізраїлю від 13 січня 2020 року підкреслюємо, що Україна рішуче засуджує будь-які форми нетерпимості та антисемітизму, а органи влади на всіх рівнях докладають зусиль для боротьби з їхніми проявами. Це було також визнано впливовими міжнародними та неурядовими організаціями, а також Міністерством у справах діаспори Ізраїлю. Така оцінка збігається з даними єврейської громади України і національних правозахисних неурядових організацій.

Збереження історичної пам'яті про трагедію Голокосту в Україні, відновлення історичної справедливості, зокрема щодо тих, хто боровся за незалежність нашої держави і чию пам'ять на догоду своїм інтересам зганьбила пропагандистська машина СРСР, і надалі залишатимуться важливими напрямками державної політики України.

Читайте також: Посли Польщі та Ізраїлю ображені вшануванням діячів ОУН-УПА в Києві і Львові

Ще раз підкреслюємо, що цивілізовані нації мають виходити з принципу шанувати всіх загиблих, а дискусії у цій сфері повинні тривати на рівні істориків і експертів, а не політиків", - сказано в заяві.

Нагадаємо, 2 січня посли Польщі та Ізраїлю в Україні Бартош Ціхоцький і Джоел Ліон зробили спільну заяву у зв'язку з вшануванням в Україні 1 січня діячів УПА. Посли заявили, що вважають образливим вшанування в Україні людей, які нібито "активно пропагували етнічні чистки", а також сказали, що очікують, що Київська міська державна адміністрація та Львівська обласна рада приєднаються до "пошуку правди" в цьому питанні.

13 січня Міністерство закордонних справ Ізраїлю зробило заяву, в якій засудило вшанування в Україні ідеологів Українського національного руху, які, за їхнім твердженням, відповідальні за вбивство євреїв під час Голокосту.

Також читайте: Головний рабин Польщі відповів Путіну на слова про "антисемітську свиню"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169915
 
   
 Топ коментарі
 
ну, хоть тут не облажались - зачот МИДу
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достал уже Израиль...
И презик в Украине, и вся верхушка рядом с ним иудеи, а они продолжают и продолжают гнать свои наглые и тупые предъявы..
Хотя должны молиться каждый день за простой, мудрый, растерявший свою идентичность, и национальное достоинство украинский нарид...!!!
Вот где бы еще кроме Израиля евреи смогли бы так устроится?
Неблагодарные...!!!!
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Коли іудеї визнають Голодомор геноцидом українців? Вшанування дня народження Бандери наша особиста справа і ідуть вони по відомому адресу. Цивилизованные нации должны исходить из принципа чтить всех погибших, - в МИД ответили на обвинения Израиля в антисемитизме - Цензор.НЕТ 1049Цивилизованные нации должны исходить из принципа чтить всех погибших, - в МИД ответили на обвинения Израиля в антисемитизме - Цензор.НЕТ 81
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Верю что случись в Израиле выбрать на место Премьер Министра типа как наш Зе вислюк клован я не лох... то там через неделю все бы вмняемые еври кричали бы на весь мир и откуда это Жжжжж....ое недоумок то вылупился... а так ну да евреи длают по всему миру ГЕНОЦИД творят беспредел строят по сути Новую Арийско еврейску рассу... а если про них шо то сказали не так то все конец свету... нижтежество двуличные бесприципные РАБЫ ЕГИПТА..да Бог им даровал свободу ( о чем и пожалел и наказал)- тем что 53 года водил по пустыне не дав им дойти до обозначенной для грешных- Земли Израилевой , а остатки разметал по свету в качестве рабов... и смешав их с иными народами... а по сути они евреи и не стали свободными.... а трусливыми шакалами пустыни...но с большим апломбом получив наконец то свою землю и государство они не угомонились.. и все время колотят весь земнойшарик вбив себе в своих Талмудах и Торе мнение что они избранны Богом а по сути Договр заключидли с Дьволом.. и им по право надлежит каждому иметь по 3 тысячи с чем то рабов когда на землю прийдет второй раз Моиисей...
забывая по Библии что Моисей был убийца ушедший от наказания и Бог его вроде как определил путеводителем и пастухом еврейского народа..... рабов на тот момент Египта... я бы на месте нашего МИД но увы один еврей ********** Зевислюк чего стоит и вся остальная обрезанная банда во власти Украины увы... а послали бы их и на и в... Пустыню..
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Цивілізовані нації мають виходити з принципу шанувати всіх загиблих, - в МЗС відповіли на звинувачення Ізраїлю в антисемітизмі - Цензор.НЕТ 5486

Кто имеет право быть гражданином Израиля?
Для этого нужны еврейские корни.
При этом получить гражданство Израиля могут не только евреи, но и многие категории тех, кто евреями не является:
Дети евреев Внуки евреев Супруги евреев Вдовы и вдовцы евреев Супруги детей евреев Вдовы и вдовцы детей евреев Супруги внуков евреев
Вдовы и вдовцы внуков евреев Усыновленные или удочеренные евреями или детьми евреев.

Система выборов в Израиле.
Кто имеет право быть Президентом Израиля? Любой гражданин Израиля, постоянно проживающий в стране, имеет право выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента.

Кто имеет право принять участие в выборах в Парламент?
Депутатом Кнессета может быть только гражданин Израиля. Депутаты Кнессета избираются посредством партийных списков.
Не могут быть допущены к участию в выборах, граждане, напрямую или косвенно действующие против существования Государства Израиль, как государства еврейского народа, или против его демократического характера.
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Начинаем собирать средства на памятник Гиви с Моторолой в руках?
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ну, хоть тут не облажались - зачот МИДу
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пьяные хасиды напали на охранника , так как тот отказался открывать двери перед хасидами, в связи с тем,что у них шабат и даже двери открывать для них есть грех
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Вся правящая верхушка порхатые поголовно, а они обвиняют Украину в антисемитизме...На самом деле срут на голову тупым малороссам..прекрасно зная ситуацию..но лишний раз попинать гоя -- почему бы и нет...Тем более что гои сами не против. Обтекайте
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Тут очень скользкая ситуация! Мы то пообтекаем, пока что! А потом психонем и позапихиваем этих скотов в печки, а потом они опять будут рассказывать что их не любят!
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достал уже Израиль...
И презик в Украине, и вся верхушка рядом с ним иудеи, а они продолжают и продолжают гнать свои наглые и тупые предъявы..
Хотя должны молиться каждый день за простой, мудрый, растерявший свою идентичность, и национальное достоинство украинский нарид...!!!
Вот где бы еще кроме Израиля евреи смогли бы так устроится?
Неблагодарные...!!!!
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Ответ израильским шовинистам на их призыв забыть Бандеру
Фото, которое рвет украинофобские шаблоны
О. Палій: Лев Ребет, ключевой деятель ОУН, еврей, состоял в ОУН практически наравне со С. Бандерой и Я. Стецько, зам Голови Українського державного правління

Цивілізовані нації мають виходити з принципу шанувати всіх загиблих, - в МЗС відповіли на звинувачення Ізраїлю в антисемітизмі - Цензор.НЕТ 9245

(C)
@Leusenko_Oleg
Цивілізовані нації мають виходити з принципу шанувати всіх загиблих, - в МЗС відповіли на звинувачення Ізраїлю в антисемітизмі - Цензор.НЕТ 7127


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Показать евреев нацистов которые служили рейху? Или сам найдёшь
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А тобі до вподоби Сталін та комуністи? Можливо тобі показати фотками жертв Голодомору, чи ти «сам найдёшь»?
🤔
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Коммуняка, ты ещё лопухом жопу подтирал, когда в Европе уже были биде и в ту же Азиопу паРаша затянула Литву и Русь, но и здесь унитазы до сих пор ворует.
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Так эти же пейсатые и устроили украинцам голодомор!
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"Еще раз подчеркиваем, что цивилизованные нации должны исходить из принципа чтить всех погибших"
О-ба-НА!!!!!!!!!!!....Таки всех????????Или Лизок в жопу????Вы сами выберете тех кого чтить)))Ну а мы лишь сказали дипломатично)))

Источник: https://censor.net.ua/n3169915
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ну да запутались уже так снимать крест или трусы или все скопом
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Коли іудеї визнають Голодомор геноцидом українців? Вшанування дня народження Бандери наша особиста справа і ідуть вони по відомому адресу. Цивилизованные нации должны исходить из принципа чтить всех погибших, - в МИД ответили на обвинения Израиля в антисемитизме - Цензор.НЕТ 1049Цивилизованные нации должны исходить из принципа чтить всех погибших, - в МИД ответили на обвинения Израиля в антисемитизме - Цензор.НЕТ 81
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А що ще не визнали євреї Голодомор? Я якось про це ніде не читав.
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Не тупее тебя молокосос или чего другого, бояры например.
Признайся, что ты больше любишь, то или другое?
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Это не Украина, а евреи. В Украине антисемитизма уже давно не было. А вот антиукраинизм процветает. Не тем занимаетесь.
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у нас только политики этим и занимаются на самом деле а не эксперты, если всех чтить то пусть почтят и погибших нквдистов которые с бандеровцами воевали - так по логике мида?
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Цивилизованные нации должны исходить из принципа чтить всех погибших, - в МИД ответили на обвинения Израиля в антисемитизме - Цензор.НЕТ 5761Дмитро Корчинський
8 год ·

Перетворення юдейських громад на політичну націю відбувалося наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. переважно на теренах України.
Таке перетворення для всіх націй супроводжується відштовхуванням сусідів й протиставленням себе тим, хто поруч. Поруч були українці, саме тому українці в єврейській національній свідомості досі мають репутацію найбільших антисемітів, а зовсім не німці, не іспанці, не араби.
Попри те єврей, який актуально усвідомлює приналежність до свого народу, не становить загрози українцям. Загрожує той єврей, який ідентифікує себе як радянську людину, той, який замість Песаха святкує 9 травня.

Занадто багатьох євреїв не хвилює катастрофічне зникнення культури ідиш в Україні, вони переймаються захистом російської мови. Мер Харкова не носить пейси, він ховає у портмоне колорадську стрічку.
Його не цікавить Єрусалим, коли треба демонструвати лояльність Москві.
У Дніпрі поруч з єврейським культурним центром «Менора» не збудовано український культурний центр «Тризуб», бо на відміну від євреїв, українці ні на що не здатні в Україні. Прикро, що євреї не цінують цього.
Українці - толерантний, спокійний, незлостивий, делікатний народ. Народ без претензій.
Ті неукраїнці, які обіймають високі державні посади, можуть дозволити собі на гуманізм щодо своїх українських підданих.
Українців уже не треба шмагати на стайні. Українці мають свою державу й тепер самі себе шмагають.
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Вот вот хер бы такой пост написал в просветленной Европе зассал бы
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Срочно назначить вадика-гадика на должность главного по институту национальной памяти Украины. С окладом в шекелях. Назначить по факту даты данного приказа. Нач. страны, по кадрам. Г. Геринг.
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Ну а че? Ривлин приезжал - обосрал - утерлись. нетанияху приезжал - вообще потопталась корова по хлебу - сглотнули. Все логично. Плюс еще и тут 80% верят в их божка Цивілізовані нації мають виходити з принципу шанувати всіх загиблих, - в МЗС відповіли на звинувачення Ізраїлю в антисемітизмі - Цензор.НЕТ 7813
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и какого хрена поляки лезут к нам со всякой херней? а они сами ,что чисток не проводили?
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То есть вы признаете что украинцы производили чистки?
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Тоесть поляки к нему лезут, а жидов он не заметил...
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Та нечего перед израилем и польшей оправдываться. Нам своє робить!
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Да, мокша, придется тебе по прежнему брюквой боярку запивать
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Но деньги пан любит получать с обоих.)
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Парадокс! Поляки, в период с 1920 по 39-й, устраивали еврейские погромы, после оккупации Польши немцами "вспомогательная полиция", из поляков, отлавливала евреев, убивала часть на месте, часть передавала немцам - сначала в гетто, а потом в лагеря уничтожения. Там же несла охрану... А резня в Едвабно?! Их руками было уничтожено в десятки раз больше евреев, чем в Украине - руками украинцев... А послы Польши и Израиля обвиняют украинцев в антисемитизме, в связи с чествованием нами деятелей УПА...
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Ты че поляки европейцы как ты мог, а по сути спросить тех украинцев что батрачат в Польше таки они скажут
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завтра они,топая ногами,будут требовать звания героя менделю марковичу хатаевичу за голодомор...
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Все ж Бандера был прав на 100%..Москаль .жид и пшек нам не попутчики.Спираль по - жизни,или жизнь по -спирали.
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100% погоджуюсь . Дуже розумна і правильна відповідь на тупі провокативні заяви .
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Украинці не вчать жидів яку політику стосовно пограбованих ними палестинців проводити. Сіонізм назавжди прирівняний до фашизму ООН. Тому ідуть жиди на фуй з своїми "повчаннями" і своїх зелених чортів нехай забирають поки їх ногами вперед не винесли... Скільки українців в кнессеті? А скільки кацапів? А палестинців? Чи є в Ізраїлі хоч одна єдина не націоналістична партія? - не має і бути не може, бо всі жиди в Ізраїлі ультра-радикальні нацисти. Чи був колись якийсь не-жид президентом Ізраїлю? І тут наступає сороміцька тиша...
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Євреї тільки завдяки США можуть протистояти арабам.. Так саме і в 1948 лише завдяки Європі їи було створено державу... І тому вони ніколи не відкриють рота проти політики США чм ЄС... А Україну вани бачать лише як територію звідки Зеленський і КО хочуть заховати гроші в офшорах Оману... Тому в угоду росіянам (які вкладають гроші в економіку іудеїв), вони і відкрили рота проти політики України... Але якщо в нас при владі будуть патріоти,а не прислужники єврея коломойського, то ми і далі будемо шанувати своїх героїв!
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Визнання Бандери - свідчення зрілості України як держави, що сама вирішує, яких героїв їй шанувати і яке майбутнє будувати!
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Официальный Израиль лжет. С тех пор как Украина стала Независимой никогда и нигде официальная власть в Украине не руководствовалась антисемитизмом, всегда евреи пристутствовали во власти, никто никогда системно с трибуны Рады не ругал евреев и не критиковал Израиль (а жаль), официальная Украина подчеркнуто дружественна к Израилю и Холокосту, даже Бабий Яр вылизали и правильно оформили

Бытовой же антисемитизм в расчет не идет, потому что он есть везде, во всем мире, где долго жили евреи и пусть они сами разбираются с этой проблемой, почему их не любят простые люди во всем мире, это их проблемы а не наши. В Израиле много современных, образованных, адекватных людей, пора израильскому народу сковырнуть трухлявого Нетаньяху, он слишком старый герой и уже давно неумный. А еще отключить русскоязычный RTVi где старые КГБ-шники, причем далеко не все евреи, вещают часами всякую бредятину про теории заговора, которые они пачками достают из чекистского нафталина.
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