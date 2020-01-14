 Зеленський і Трюдо домовилися про подальші спільні дії у зв'язку з авіакатастрофою в Ірані

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у вівторок ввечері пресслужба глави Української держави.
"Джастін Трюдо попросив сприяння Володимира Зеленського в діалозі з іранською владою під час ідентифікації тіл загиблих, серед яких є і громадяни Канади", - наголошується в повідомленні.
Президент позитивно оцінив залучення представників Канади до розслідування.
"Українські фахівці і дипломати готові всебічно допомагати в роботі канадським колегам у Тегерані", - підкреслив Зеленський і підтвердив готовність надати логістичне сприяння в поверненні до Канади останків загиблих канадських громадян після завершення необхідних формальних процедур в Ірані.
Співрозмовники підтримали подальшу координацію зусиль для забезпечення належної міжнародно-правової відповідальності винних у збитті літака.
"Володимир Зеленський і Джастін Трюдо сподіваються на конструктивну роботу групи координації та реагування на чолі з міністрами закордонних справ країн, громадяни яких загинули в катастрофі. Засідання групи відбудеться 16 січня в Лондоні. У цьому контексті сторони відзначили важливість розробки алгоритму недопущення подібних трагедій у майбутньому", - сказано в інформації.
Президент України і прем'єр-міністр Канади висловили сподівання на подальшу співпрацю та обмін інформацією з розслідування катастрофи, зокрема у взаємодії з Іраном.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Цілком зрозуміло, що якісне розслідування зробить саме Канада.
https://www.politico.com/story/2017/01/ukraine-sabotage-trump-backfire-233446
И вам уже сто раз объяснили, что не делали резких заявлений из-за того, что специалистам нужно было дать спокойно работать на месте происшествия. Но не доходит. А может быть, 8% это не рейтинг партии, а ее IQ?
"Как жалок шут на троне короля! Как глуп народ, который то позволил!"
Новое видео. 2 ракеты с более чем пол минутной задержкой. Это не случайность!
А что ж ты брехал до последнего, пока тебя не ткнули носом, как кота в лужу? Кого выгораживал?
Даже дякую, ответил Зеленский и снова отрубился.