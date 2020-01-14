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Все про:авіакатастрофа (482) Зеленський (4126) Іран (407) МАУ (118) Трюдо Джастін (109)

 Зеленський і Трюдо домовилися про подальші спільні дії у зв'язку з авіакатастрофою в Ірані

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели третю за останній час телефонну розмову, під час якої обговорили катастрофу літака компанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані і прем'єр Канади подякував президенту України за зусилля із забезпечення доступу канадських фахівців до місця трагедії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у вівторок ввечері пресслужба глави Української держави.

"Джастін Трюдо попросив сприяння Володимира Зеленського в діалозі з іранською владою під час ідентифікації тіл загиблих, серед яких є і громадяни Канади", - наголошується в повідомленні.

Президент позитивно оцінив залучення представників Канади до розслідування.

"Українські фахівці і дипломати готові всебічно допомагати в роботі канадським колегам у Тегерані", - підкреслив Зеленський і підтвердив готовність надати логістичне сприяння в поверненні до Канади останків загиблих канадських громадян після завершення необхідних формальних процедур в Ірані.

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Співрозмовники підтримали подальшу координацію зусиль для забезпечення належної міжнародно-правової відповідальності винних у збитті літака.

"Володимир Зеленський і Джастін Трюдо сподіваються на конструктивну роботу групи координації та реагування на чолі з міністрами закордонних справ країн, громадяни яких загинули в катастрофі. Засідання групи відбудеться 16 січня в Лондоні. У цьому контексті сторони відзначили важливість розробки алгоритму недопущення подібних трагедій у майбутньому", - сказано в інформації.

Президент України і прем'єр-міністр Канади висловили сподівання на подальшу співпрацю та обмін інформацією з розслідування катастрофи, зокрема у взаємодії з Іраном.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169914
 
 
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ЭТО ? ХОРОШЕНЬКАЯ.... БЕЗ 2Х ДОРОЖЕК НЕ ВСТАНЕТ.


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бот .. позно лопатить камменты в поддержку политического трупа .. харе пинать пинать мертвого ростовского осленка .. львом он не был и никогда не станет
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он тебя переживет
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Почему ты в Украину не возращаешься дезертир? Твой кловун всех призывал возвращаца.
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да очень, особенно на этом фото к статье, автору респект, у если не обосра.... он выглядит, то очень вдруг заболевшим. Зеленский и Трюдо договорились о дальнейших совместных действиях в связи с авиакатастрофой в Иране - Цензор.НЕТ 6864
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Зеля не выглядит заболевшим. Оно и есть заболевшее. Оно - наркоман.
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Нехай віддасть чорні скриньки Канаді для аналізу
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"Украинские специалисты и дипломаты готовы всесторонне помогать в работе канадским коллегам в Тегеране", - подчеркнул Зеленский.

Цілком зрозуміло, що якісне розслідування зробить саме Канада.
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Падла оманская и тут хочет выехать на чужом горбу.
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ну фото подискали такое, что, договорились так, что бубочка ещё не отошёл от переговоров, будет мамочке звонить, мол все его не любит, не понимает, не ну вофку кремлвского не считаем, тот друг.
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лицо.., как будто у него запор уже несколько дней..
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Напоминаю политическим трупам, как они уже однажды вписались за одну из сторон, и что из этого вышло. До сих пор Украина разгребает.

https://www.politico.com/story/2017/01/ukraine-sabotage-trump-backfire-233446
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ЗЕбил а какая связь между выборами и сбитым самолётом, не пояснишь ЗЕбилятник??
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Почему же, объясню. Иногда нужно включать мозги и просчитывать политическую обстановку, чтобы потом не было мучительно стыдно за принятые в спешке неправильные решения.
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Так все мировые лидеры сразу сказали что ракета. Это только ЗЕкловун ждал прекрасно зная что кацапы против такой версии.
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Во-первых, они это сказали далеко не сразу, а во-вторых, у них были данные радаров с военных баз США в этом регионе. А что было у Украины?

И вам уже сто раз объяснили, что не делали резких заявлений из-за того, что специалистам нужно было дать спокойно работать на месте происшествия. Но не доходит. А может быть, 8% это не рейтинг партии, а ее IQ?
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Что было у Украины? Оманский Ишак, который влез в хозяйское кресло, и его шобла тупых ублюдков. Быдлу73 это недоступно для понимания! Пять лет украинцы, граждане, гордились своей страной, ее руководством, ее статусом на политической карте мира. Теперь на сцене клоуны, дегенераты, тупое криворожское лошье, а украинца не смешно, нам стыдно.
"Как жалок шут на троне короля! Как глуп народ, который то позволил!"
Зеленський і Трюдо домовилися про подальші спільні дії у зв'язку з авіакатастрофою в Ірані - Цензор.НЕТ 1962

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русская, так ты уже выучила, шо такое паляниця? Зеленський і Трюдо домовилися про подальші спільні дії у зв'язку з авіакатастрофою в Ірані - Цензор.НЕТ 4482
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А вам не здається, коли ви дивитесь на СН і що смороду роблять, що годинники випробовувати гіркі борошна сорому настали ще восени, коли жовті аркуші полетіли з дерев? От тільки серйозно - чи це неправда?...
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Щас ботва прибежит зраду разгонять. А про то что, как сказано в другой статье, канадской делегации только 13-го числа выдали иранские визы, и ЧТО бы они там застали на месте происшествия после всех бульдозеров, если бы не Украина, пецики скромно промолчат.
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Почему тут большая часть ЗЕбильнутых под любыми флажками только не под украинским? КОгда назад в Украину дезертир?? Или ты пока с Америки понаблюдаешь за концом эпохи бедности.
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Это чудо писало, шо оно родом из Украины, и шо паляниця - невкусный серый хлеб Зеленський і Трюдо домовилися про подальші спільні дії у зв'язку з авіакатастрофою в Ірані - Цензор.НЕТ 1913
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По-моему, оно писало: мерзкий серый хлеб. Представляете, какие у неё воспоминания про Украину и про самый вкусный хлеб. А оно ещё здесь пасётся и ц.у. нам раздаёт. Повбивала бы таких патриотов-адийотов.
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"Украинские специалисты и дипломаты готовы всесторонне помогать в работе канадским коллегам в Тегеране", - подчеркнул Зеленский

А что ж ты брехал до последнего, пока тебя не ткнули носом, как кота в лужу? Кого выгораживал?
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Вот сейчас повылазят гнойные %у@ло-порошенковцы и закукарекают с ватным акцентом: "Трюдо- зебил, пачиму не обявил войну Ирану, пачиму не слушаешь саветов Парашенки"
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Рогатым %у^ло-порохоботам - никакой, главное высратся на форуме по методичке от ФСБ.
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Это тебе стоя на коленках с Зелей перед куйло так мерещится?)
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В советское время вышел фильм "Добро пожаловать или посторонним вход запрещён.",кто помнит. Там был мальчик с сачком весь фильм с одной фразой ходил-"а чего это вы здесь делаете?".Вот копия Зеля сегодня...
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Трюдо позвонил Зеленскому и сообщил, что он уже не в Буковеле.
Даже дякую, ответил Зеленский и снова отрубился.
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Потому интересно наблюдать, что зебы что-то ещё заявляют про лукашистов...
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Співпраця ця з проросійськими жабоїдами тобі теж зарахується як мінус зеленомордий
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