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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:корупція (2059) ДПСУ (14) Верланов Сергій (28) Гончарук_Олексій (443)

 Доручив у двотижневий термін подати Кабміну план переатестації всіх співробітників ДПС України, - Гончарук

Після виявлення фактів корупції в управлінні ДПС в Одеській області прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив підготувати проведення переатестації всіх співробітників Державної податкової служби України.

Про це глава Кабміну повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не дозволимо нікому в Новій податковій вимагати гроші у підприємців і прикриватися "кришею". Всі корупційні прояви в державних органах будуть знищені в корені. Якщо раніше подібні ситуації були нормою, то зараз цього не буде. Судячи з того, що ця історія трапилася нещодавно - далеко не всі державні службовці усвідомили, що правила змінилися", - написав Гончарук.

Прем'єр пообіцяв, що розслідування таких випадків буде максимально публічним, "люди мають знати в обличчя хабарників і корупціонерів".

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У зв'язку зі сформованою ситуацією, прем'єр-міністр дав низку доручень голові ДПС Сергію Верланову:

"По-перше, прошу керівника Нової податкової Сергія Верланова поїхати на місце події, розібратися в ситуації і доповісти про результати!

По-друге, провести перевірку доброчесності та відповідності антикорупційному законодавству керівників територіальних органів ДПС та її Центрального апарату. А також у двотижневий термін розробити і подати КМУ план переатестації всіх співробітників ДПС України", - сказано в повідомленні.

Нагадуємо, 13 січня НАБУ повідомило про підозру в.о. начальника ГУ ДПС однієї з областей, яка пропонувала співробітнику прокуратури щомісячний хабар у розмірі 25 тис. дол.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169912
 
 
 Топ коментарі
 
Мы не позволим никому в Новой налоговой требовать деньги у предпринимателей и прикрываться "крышей". Все коррупционные проявления в государственных органах будут уничтожены в корне. Если раньше подобные ситуации были нормой, то сейчас этого не будет. Источник: https://censor.net.ua/n3169912
Поручил в двухнедельный срок подать Кабмину план переаттестации всех сотрудников ГНС Украины, - Гончарук - Цензор.НЕТ 676
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и эти нищеброды с США нам еще какую то помощь обещают... Доручив у двотижневий термін подати Кабміну план переатестації всіх співробітників ДПС України, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7453
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Мы не позволим никому в Новой налоговой требовать деньги у предпринимателей и прикрываться "крышей". Все коррупционные проявления в государственных органах будут уничтожены в корне. Если раньше подобные ситуации были нормой, то сейчас этого не будет. Источник: https://censor.net.ua/n3169912
Поручил в двухнедельный срок подать Кабмину план переаттестации всех сотрудников ГНС Украины, - Гончарук - Цензор.НЕТ 676
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Скільки їх на нашій памяті вже було. Бороли і алігархів і корупцію. А вона чомусь лише росте.
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Гончарук! записывай:пукт первый-создать из отставников отдел внутреннего расследования с оперативными возможностями и финансово замкнуть его на результаты работы. с четким планом по минимальным результатам. А менять шило на мыло можно сколько угодно
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із оставніков відділ внутрішнього розслідуваня, цирк. типа титуда не ходи, ми тут на місці порєшаєм.
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Головне, правильно визначити бюджет за допомогою власних "прохфесіоналів"

Доручив у двотижневий термін подати Кабміну план переатестації всіх співробітників ДПС України, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8732
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и эти нищеброды с США нам еще какую то помощь обещают...
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А його батько цього ігорюні, сєпар, топить за рашку і бреше що його ущемляють біндєровці.
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Молодці. Побороли корупцію на митниці. На черзі. ДНС повинна ділитися баблом.
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Яка це маячня. Той премєр не знає,що всі податківці працюють по одній схемі? В одесі прокурор, якось сталось, не взяв. В інших регіонах взяли. А прем'єр атестацією буде боротись з цим?
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Це - зрада! За що тепер люди будуть хатинки утримувати? А вони ж немаленькі! За Петра такого не було!
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Пора по новой "обилечивать" обладателей "хлебных" должностей.
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А де ж головна нагорода "засчитника поцечества" ?

Доручив у двотижневий термін подати Кабміну план переатестації всіх співробітників ДПС України, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4271
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Никакой переаттестации, никакой! Только полная поголовная замена всех! Всех, у кого стаж работы в налоговой более ТРЁХ лет гнать на)(уй!!!
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підтримую на всі 100500% вони чим довше там сидять тим більше різної гидати придумують, яки щімити бізнес, у нас податкова це механізм по знищенню бізнеса.
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Оплачиваем проезд граждане налоговики, покупаем должности билеты!
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Надо реформу ГКЧС провести - поменять им форму.
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Аттестацию не пройдут как всегда рядовые налоговики а поэтому их еще сократят эдак процентов на 30 % а высшие чины пройдут аттестацию и за счет сокращенных получат большую зарплату
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на тестах буде тільки одне питання, скільки % готові давати хабарів, у кого буде більштй той і пройде атестацію. Цирк і годі, ця бабло зажала, прийшла з якимись смішними 25 тисячами, а раніше мабуть сотку носили, от і здали, нафіг такі жлобіхи.
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Крепко в эти дни бабло качнут в обменках. На продажу особо зелени. Та и гонцы что понесут гривну чуть на харчишки наметут. Рыночные же отношения!
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Прокуратура італійського Мілана просить притягнути до відповідальності сина екс-прем'єра Миколи Азарова Олексія за створення фіктивної фірми та відмивання грошей, які родина Азарових отримала як хабар від Андрія Клюєва за призначення його віце-прем'єром.
Про це повідомляє італійська газета Corriere della Sera, передає Нromadske.
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