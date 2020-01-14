 Доручив у двотижневий термін подати Кабміну план переатестації всіх співробітників ДПС України, - Гончарук

Про це глава Кабміну повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не дозволимо нікому в Новій податковій вимагати гроші у підприємців і прикриватися "кришею". Всі корупційні прояви в державних органах будуть знищені в корені. Якщо раніше подібні ситуації були нормою, то зараз цього не буде. Судячи з того, що ця історія трапилася нещодавно - далеко не всі державні службовці усвідомили, що правила змінилися", - написав Гончарук.

Прем'єр пообіцяв, що розслідування таких випадків буде максимально публічним, "люди мають знати в обличчя хабарників і корупціонерів".

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У зв'язку зі сформованою ситуацією, прем'єр-міністр дав низку доручень голові ДПС Сергію Верланову:

"По-перше, прошу керівника Нової податкової Сергія Верланова поїхати на місце події, розібратися в ситуації і доповісти про результати!

По-друге, провести перевірку доброчесності та відповідності антикорупційному законодавству керівників територіальних органів ДПС та її Центрального апарату. А також у двотижневий термін розробити і подати КМУ план переатестації всіх співробітників ДПС України", - сказано в повідомленні.

Нагадуємо, 13 січня НАБУ повідомило про підозру в.о. начальника ГУ ДПС однієї з областей, яка пропонувала співробітнику прокуратури щомісячний хабар у розмірі 25 тис. дол.