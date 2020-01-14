 Тепла зима - це результат застосування США кліматичної зброї, - депутат Держдуми РФ Журавльов

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ru.
За словами члена комітету Держдуми з економічної політики, промисловості, інноваційного розвитку і підприємництва Журавльова, США використовують найпередовіші технології в усіх сферах, і оборона може не бути винятком.
"Але не можна кліматичну зброю застосувати проти, наприклад, Росії, можна застосувати проти всього світу, але ми через це постраждаємо найбільше", - додав парламентарій.
Журавльов також заявив, що Пентагон використовував кліматичну зброю ще під час війни у В'єтнамі. Російський парламентарій вважає, що через таку поведінку влади США можуть почати танути льодовики на полюсах.
"Я впевнений, що це невипадкові кліматичні зміни. Причому вони це роблять "типу ми дослідження проводимо", тобто не як зброю, а як дослідження. Дослідження - можна, а зброю - не можна", - підсумував депутат.
Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов 1-2 листопада 2019 р. відвідав колишні позиції терористів "ЛНР" у районі Золотого Луганської області, де "проінспектував" хід розведення сил.
Пізніше Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з незаконним візитом депутата Журавльова в Золоте-5 на окуповану частину Луганської області.
"В. Даль записав розповсюджену в Московщині московську народну пісню, в якій жінка обіцяє забити свого чоловіка, з його кісток зварити холодець, з його печінки - пиріг, з його мозку - юшку"
"За часів т. зв. "смуты" (1607-1611) повсталі московські стрільці виводили на ганок Кремля зв'язаних бояр і питали юрбу: "Иль любо?". Юрба кричала: "Любо, любо!". Тоді бояр кидали на підставлені списи. Потім розтинали їм черева, витягали кишки, відрубували руки, ноги. Юрба (чоловіки, жінки, діти) радісно кричали: "Любо! Любо!""
"По смерті царя Бориса Годунова москвини схопили його вдову, доньку і сина, роздягли їх догола, посадили на віз з-під гною і повезли через пеньки й ями до в'язниці. Там вдову задушили, сина закатували в той спосіб, що розчавили йому статеві органи, дочку не вбили одразу "дабы лепотой ея насладится, еже и быше". Зґвалтованих і закатованих дівчат 1917-1967 рр. в СРСР (а за війни і поза ним) доведеться лічити сотнями тисяч."
"За Лівонських війн (1558 і 1701) московські міщани та селяни захоплювали полонених, відтинали їм носи, вуха, губи, статеві органи, пхаючи їх до рота жертв; здирали з живих всю шкіру, витягали з живих кишки і т. п.96. У 1917-1920-х рр. вирізали у полонених шкіру на плечах і ногах, як офіцерські погони і генеральські лампаси, випікали розпеченим залізом на спинах: більшовикам - п'ятикутну зірку, денікінцям - двоголового орла, петлюрівцям - тризуб, залежно хто і кого полонив."
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Беларусь ищет альтернативу российской нефти. Латвия уже готова обсудить варианты
где Нью-Йорк -Нахічєвань
-Гади фізікі
..............
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...
увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!
)))
Депутат госдумы РФ.
Санитары, на выход.
- От тобі пляшка горілки, пампушки, сало, іди в село, до людей, скажеш Христос народився, і все буде гаразд. Дурні ці твої друзі, що таке тобі розповідали, в нас тут нормальні хлопці, ніхто тебе не чіпатиме, послухаєш як колядують, може й з ними спробуєш!
Наледве відправила. Проходить пів години, той Серожа як вривається до хати як навіжений, двері на замок, очі великі, слина з писка, шапку загубив.
- Та що ж таке сталося, любий, невже вовки знову до села підійшли?
- Да я... к нім.... с откритой душой! Пріхожу, бутилку ставлю на стол, ґоворю ім, как ти учіла. "- Христос нараділся!!!" А оні, всє хором, как заорут "- Славімо його!!!" А хрен ви мєня словіте!...
Выводы довольно шокирующие. Похоже до 19 века зимы (в современном понимании) в Московии и её окрестностях не было. Так что может быть климат просто имеет некий длинный цикл.
А у них день, когда у нас...? А у нас ночь, когда у них день...
Значит, дождаться, когда у нас ночь и у них ночь, и долбануть!"
(Монолог патриота, М.Жванецкий)
Отдаст концы одна восьмая суши,
Что в ужас приводила белый свет.
Всех жертв ее измученные души
"Ну, слава Богу!" - выдохнут в ответ.
Из тлена встанут горы трупов эти,
Пыль лагерная, бывшая людьми…
Нет, не должно быть места на планете
Стране-убийце, прах ее возьми!
Сойдет на Землю чудная отрада.
Терпенья переполнится сосуд…
И под вселенский крик "Так ей и надо!"
Начнется над покойной Страшный Суд.
России отольются крови реки.
Вампирша сгинет в пекле адских кар…
И проклятую Господом навеки
Ее забудут как ночной кошмар.
(29-30 июня 2016 года) ,
Но если он в это верит, то как какая-то рашка может противостоять тем, кто владеет АЖ КЛИМАТИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ?!! Тут только сдаваться и молить о пощаде.
Климатическое оружие США применяет?
Ну понятно, чтоб себе на гадить, арктический шторм на себя принять, считать количество погибших и колоссальные убытки, это так в духе американцев. Наоборот это более похоже на кацапстан, у него такая традиция насрать всем и про себя не забыть.
ИЗ ЛИПОВОЙ КОРЫ, И ВОНЮЧАЯ ПОРТЯНКА--ВОТ И ВСЕ КАЦАПСКИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ!
Первым делом следует отметить, что в отличии от китайского самовара, японской матрёшки, монгольской балалайки или немецкого АК-47, плетённые с веток лапти в сочетании с портянкой являются единственным изобретением, которое можно назвать кацапским, да и то, лишь с учётом того, что сами кацапы являются гадкой сборной солянкой из сотен различных лапотных финно-угорских племён, которые были в хвост в гриву и в бороду очень- очень шибко ассимилированы монголо -татарами. Как подсказывает Википедия, такая обувь была распространена исключительно среди обитателей москалей -кацапов, среди которых особенно выделяются такие народности, как мордва,вепсы, карелы, чуваши, мери, чудь, весь..... словом все те, кто по праву являются этническим ядром того самого лапотного недоразумения, которое само себя гордо именует с 18 века "руцьким народом - вяликороссами" но не славянами а финно - ордынцами. Крайне важно также отметить ещё и то, что плетённые кацапские лапти никогда не были в ходу среди славянских народов, которые издревле использовали исключительно кожаную обувь носившую название "постолы". Сама мысль о том, что уважающие себя люди могут надеть на ноги какую то бесформенную дрянь сплетенную из древесной коры и веток вызывала у славян смесь недоумения и брезгливости, в следствии чего они и стали называть щеголяющую в лаптях дикую кацапскую нечисть презрительным словом "лапотники", причём слово это дожило и до наших дней. И это служит очередным, но совсем не лишним доказательством того, что грязные монголоидные пожиратели репы не имеют никакого отношения к славянам, а является всего лишь убогим татаро -угро- финно -бурятским племенем казламордых лаптеносцев, монголоидной лапотной кацапской нечистью которым и это точно совсем не место в уважаемой всем цивилизованным миром семье славных славянских народов !
Кацап це діагноз
Куди Штатам подяку надсилати ?
Молодцы!
Ну тупые!...