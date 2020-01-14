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Все про:Держдума (314) зима (39) США (5932) Журавльов Олексій (2)

 Тепла зима - це результат застосування США кліматичної зброї, - депутат Держдуми РФ Журавльов

Аномальна тепла зима в Росії може бути наслідком того, що американці атакували світ кліматичною зброєю - заявив депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ru.

За словами члена комітету Держдуми з економічної політики, промисловості, інноваційного розвитку і підприємництва Журавльова, США використовують найпередовіші технології в усіх сферах, і оборона може не бути винятком.

"Але не можна кліматичну зброю застосувати проти, наприклад, Росії, можна застосувати проти всього світу, але ми через це постраждаємо найбільше", - додав парламентарій.

Журавльов також заявив, що Пентагон використовував кліматичну зброю ще під час війни у ​​В'єтнамі. Російський парламентарій вважає, що через таку поведінку влади США можуть почати танути льодовики на полюсах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Візит депутата Держдуми Журавльова на Луганщину - це не якась дріб'язкова подія. У 2014 р. він одночасно з російськими військовими прибув до Криму, - Чубаров

"Я впевнений, що це невипадкові кліматичні зміни. Причому вони це роблять "типу ми дослідження проводимо", тобто не як зброю, а як дослідження. Дослідження - можна, а зброю - не можна", - підсумував депутат.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов 1-2 листопада 2019 р. відвідав колишні позиції терористів "ЛНР" у районі Золотого Луганської області, де "проінспектував" хід розведення сил.

Пізніше Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з незаконним візитом депутата Журавльова в Золоте-5 на окуповану частину Луганської області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169910
 
   
 Топ коментарі
 
Шо урод кацапський, Україна знову не замерзла? А ви так обіцяли!
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Андрофаги - етнічне коріння та вічна жорстокість москвинів
"В. Даль записав розповсюджену в Московщині московську народну пісню, в якій жінка обіцяє забити свого чоловіка, з його кісток зварити холодець, з його печінки - пиріг, з його мозку - юшку"
"За часів т. зв. "смуты" (1607-1611) повсталі московські стрільці виводили на ганок Кремля зв'язаних бояр і питали юрбу: "Иль любо?". Юрба кричала: "Любо, любо!". Тоді бояр кидали на підставлені списи. Потім розтинали їм черева, витягали кишки, відрубували руки, ноги. Юрба (чоловіки, жінки, діти) радісно кричали: "Любо! Любо!""
"По смерті царя Бориса Годунова москвини схопили його вдову, доньку і сина, роздягли їх догола, посадили на віз з-під гною і повезли через пеньки й ями до в'язниці. Там вдову задушили, сина закатували в той спосіб, що розчавили йому статеві органи, дочку не вбили одразу "дабы лепотой ея насладится, еже и быше". Зґвалтованих і закатованих дівчат 1917-1967 рр. в СРСР (а за війни і поза ним) доведеться лічити сотнями тисяч."
"За Лівонських війн (1558 і 1701) московські міщани та селяни захоплювали полонених, відтинали їм носи, вуха, губи, статеві органи, пхаючи їх до рота жертв; здирали з живих всю шкіру, витягали з живих кишки і т. п.96. У 1917-1920-х рр. вирізали у полонених шкіру на плечах і ногах, як офіцерські погони і генеральські лампаси, випікали розпеченим залізом на спинах: більшовикам - п'ятикутну зірку, денікінцям - двоголового орла, петлюрівцям - тризуб, залежно хто і кого полонив."
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Корень цих народів включаючи угорців - це кельтсий етнос, а кельти то по суті сатанинські племена, які до Бога ніколи не тягнулися ..
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Да нет.. Это потому что спортсменам мочу в пробирках поменяли.. это была "последняя капля " терпения природы. ( или высших сил)
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В США продажа сланцевой дорогой нефти тоже большой кусок пирога.
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)). Дивлюсь, маразм кріпшає на росії ))
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а я и поддержу в этой идейе, теперь надо им организовать поиск агентов в рашке, которые этому способствовали.
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Курят нервно КРЕМЛЕБОТИНЫ! Когда на луну, в лифте, дебилы кацапские, полетите?)))
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вот и матушка газ уже нихрена не греет кости разбешивсешься урке под названием рассия.
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Может к Жирику прислушались- сработали на опережение! ох, ну и дебилы мля... Тепла зима - це результат застосування США кліматичної зброї, - депутат Держдуми РФ Журавльов - Цензор.НЕТ 2557
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и это только одна часть, ведь ещё и жижой беда надвигаеться, а мы ведь поможем - нам порты и резервуары да и труба до соседей есть, так что жирные года ждёт рассеян

Беларусь ищет альтернативу российской нефти. Латвия уже готова обсудить варианты
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Спасибо, повеселил! Особенно, про продажу реверсной нефти для Беларуси из Латвии... Тепла зима - це результат застосування США кліматичної зброї, - депутат Держдуми РФ Журавльов - Цензор.НЕТ 4556
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І где полюс бил,- там тропики,
где Нью-Йорк -Нахічєвань
-Гади фізікі
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ну и дура, покупать сладости детьям в сексшопе.
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если ето ножницы то кк интересно тогда выглядит етот самый мужской половой орган? Тепла зима - це результат застосування США кліматичної зброї, - депутат Держдуми РФ Журавльов - Цензор.НЕТ 7640
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Пару лет назад приехали к соседу моего товарища родственники из России... Привезли гостинцев... В том числе и коробку. На ней надпись "Макароны "Сувенирные"... Отложили... Родичи, после праздников, уехали... Люди на работе. Дети - в школе. Приходит мать домой, а дочка ей: "Мама, смотри!!!". Та глядит, а "макароны", сваренные - в виде члена... Только без "мошонки"...
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Не ******* Рошен - хай смокчуть мармеладки Тепла зима - це результат застосування США кліматичної зброї, - депутат Держдуми РФ Журавльов - Цензор.НЕТ 6771
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Памятка народам мира!
..............
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...

увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!
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а ше "омєріка" обікрала ваших пенсіонерів, розчавила бульдозерами вам салямі та пармезан, звалила багато разів вам на самому старті ваші "Протони", сере вам у зашмирганих під'їздах, стирає з "ліца зємлі" ваші "дєрєвні" в глибинці.. Всьо "омєріка" проклята робить.. самі росіяни тут, звісно, ні до чого ))).."праклятий враг нє дрємлєт" ))
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Американский империализм он такой , коварный и беспощадный . И оружие у него бесчеловечное , климатическое .
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дурковня на кацапии прогрессирует, шо не может не радовать...
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В США тратят огромные деньги, чтоб сделать дебилов нормальными людьми. На Московии тратят огромные деньги, чтоб нормальных людей сделать дебилами.
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Снимаю шляпу: на конкурсе идиотов он бы однозначно занял почётное второе место...

Депутат госдумы РФ.

Санитары, на выход.
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Америка розробила кліматичну зброю проти кацапських мутантів, вони скоро стануть хробаками і мох стане їх останнім притулком, слава Трампу.
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Ну шо тут скажешь....дикие люди, дети болот.
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оборзеть. шо они жрут наверно памятник якутского скульптура доедают
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Одружилися Оксана (українка) та Серожа (Росія), живуть в Росії. На різдвяні свята, Оксана вмовила коханого поїхати до свого села, що в Карпатах, відпочити, показати свої традиції, фольклор. Та цей Серожа - боїться відходити далеко від хати. Йому ж на родіне казали, що «бандеровци тібя уб'ют»! Оксана нервує, каже:
- От тобі пляшка горілки, пампушки, сало, іди в село, до людей, скажеш Христос народився, і все буде гаразд. Дурні ці твої друзі, що таке тобі розповідали, в нас тут нормальні хлопці, ніхто тебе не чіпатиме, послухаєш як колядують, може й з ними спробуєш!
Наледве відправила. Проходить пів години, той Серожа як вривається до хати як навіжений, двері на замок, очі великі, слина з писка, шапку загубив.
- Та що ж таке сталося, любий, невже вовки знову до села підійшли?
- Да я... к нім.... с откритой душой! Пріхожу, бутилку ставлю на стол, ґоворю ім, как ти учіла. "- Христос нараділся!!!" А оні, всє хором, как заорут "- Славімо його!!!" А хрен ви мєня словіте!...
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Вроде нормальный чел ,но в данном случае явный бред.
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в житті не бачила нормального кацапа.
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Ксю Вы мене без ножа режете ,а як же я?
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Американцы конечно не при чём (зачем им это?), но зима в этом году забавная.

Тепла зима - це результат застосування США кліматичної зброї, - депутат Держдуми РФ Журавльов - Цензор.НЕТ 1500
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Люблю всякую альтернативщину. Недавно посмотрел ролики одного кацапа из Твери. Он тупо ездит по разной глухомани вокруг Москвы и снимает заброшенные церкви, полуразрушенные дворянские усадьбы и т.п. Знаете что его интересует? Как это всё отапливалось в 18-19 веках. Ну то есть тупо ищет печи и дымоходы.
Выводы довольно шокирующие. Похоже до 19 века зимы (в современном понимании) в Московии и её окрестностях не было. Так что может быть климат просто имеет некий длинный цикл.
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В Украине "зелюкам" в штаны, постоянно Порошенко с "порохоботами", срёт, а рассеянам, во всём мире - американцы...
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пиндоси шо ж ви делаете, скульптурь вождя тают Тепла зима - це результат застосування США кліматичної зброї, - депутат Держдуми РФ Журавльов - Цензор.НЕТ 7773
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"- А шо? Шо Америка? Ночью подкрасться и долбануть!
А у них день, когда у нас...? А у нас ночь, когда у них день...
Значит, дождаться, когда у нас ночь и у них ночь, и долбануть!"

(Монолог патриота, М.Жванецкий)
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горящей несколько месяцев на миллионах гектаров тайгой в Сибири кацапы сами выстрелили "американским оружием" себе же в ногу.. и забыли потому, что мозг кацапа-советикуса расположен ниже пляса..
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Рад за кацапов! А то я за них уже переживать начал. Дошел-таки аргентинский кокс!
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Все смеются, а зима то в натуре очень не обычная! Тепла зима - це результат застосування США кліматичної зброї, - депутат Держдуми РФ Журавльов - Цензор.НЕТ 7966


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Российский поэт Александр Бывшев, приговоренный Кромским районным судом Орловской области к исправительным работам за стихотворение об Украине, прислал изданию ГОРДОН свое новое произведение под названием "Эпитафия России".

Отдаст концы одна восьмая суши,
Что в ужас приводила белый свет.
Всех жертв ее измученные души
"Ну, слава Богу!" - выдохнут в ответ.

Из тлена встанут горы трупов эти,
Пыль лагерная, бывшая людьми…
Нет, не должно быть места на планете
Стране-убийце, прах ее возьми!

Сойдет на Землю чудная отрада.
Терпенья переполнится сосуд…
И под вселенский крик "Так ей и надо!"
Начнется над покойной Страшный Суд.

России отольются крови реки.
Вампирша сгинет в пекле адских кар…
И проклятую Господом навеки
Ее забудут как ночной кошмар.

(29-30 июня 2016 года) ,
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"Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами." - Иван Петрович Павлов.
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100% Америкосы вылетели в космос, и сдвинули нашу планету с орбиты вокруг солнца к нему по ближе) Ахаха, ой не могу) Я вам ща больше скажу, с каждым годом мировой % производства растет в геометрической прогресии как и выбросы углекислого газа. Углекислый газ разогревает амосферу, озоновый слой рушится, а планету и все живое начинают убивать гамма лучи длиной в 1000нм. Хотел бы, я посмотреть на эту огромную микроволновку, которая способна разогреть почву и вызвать потепление.
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Оджеж придурок ватяний! То не гамериканці! То в мольфарів-бандерівців терпець урвався! Ой не знаю навідь, шо воно буде...
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А я верю! Американцы они такие...ихние шпиёны в подъездах гадять. Но, скрепная расея .туды её в качель, непременно найдет противоядие. Тамошние витязи устроят пресный ход и божьей помощью одолеют чудище. Гундяй на мерседесе объедит города и веси с иконой преподобного владимира -заступника земли мокшан ,а верные нукеры сожгут в полночь навозное изваяние. И разверзнутся хляби небесные...и польется живительный холод на святую мацкву...
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Конечно, он дурак.
Но если он в это верит, то как какая-то рашка может противостоять тем, кто владеет АЖ КЛИМАТИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ?!! Тут только сдаваться и молить о пощаде.
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Ох хромосомы, что вы делаете с кацапами, одна только лишняя, а поди ты какие вывороты делает.
Климатическое оружие США применяет?
Ну понятно, чтоб себе на гадить, арктический шторм на себя принять, считать количество погибших и колоссальные убытки, это так в духе американцев. Наоборот это более похоже на кацапстан, у него такая традиция насрать всем и про себя не забыть.
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Скоро идиоты с козлостана победят мерикосов, и их климатическое оружие. Тепла зима - це результат застосування США кліматичної зброї, - депутат Держдуми РФ Журавльов - Цензор.НЕТ 4952 Тепла зима - це результат застосування США кліматичної зброї, - депутат Держдуми РФ Журавльов - Цензор.НЕТ 5916
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я знову ж, в 3317-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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ПРИДУМАННАЯ МОСКАЛЯМИ ЛАПОТНИКАМИ ЛИПОВАЯ ИСТОРИЯ ИХ ОРДЫ, ЛАПТИ
ИЗ ЛИПОВОЙ КОРЫ, И ВОНЮЧАЯ ПОРТЯНКА--ВОТ И ВСЕ КАЦАПСКИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ!
Первым делом следует отметить, что в отличии от китайского самовара, японской матрёшки, монгольской балалайки или немецкого АК-47, плетённые с веток лапти в сочетании с портянкой являются единственным изобретением, которое можно назвать кацапским, да и то, лишь с учётом того, что сами кацапы являются гадкой сборной солянкой из сотен различных лапотных финно-угорских племён, которые были в хвост в гриву и в бороду очень- очень шибко ассимилированы монголо -татарами. Как подсказывает Википедия, такая обувь была распространена исключительно среди обитателей москалей -кацапов, среди которых особенно выделяются такие народности, как мордва,вепсы, карелы, чуваши, мери, чудь, весь..... словом все те, кто по праву являются этническим ядром того самого лапотного недоразумения, которое само себя гордо именует с 18 века "руцьким народом - вяликороссами" но не славянами а финно - ордынцами. Крайне важно также отметить ещё и то, что плетённые кацапские лапти никогда не были в ходу среди славянских народов, которые издревле использовали исключительно кожаную обувь носившую название "постолы". Сама мысль о том, что уважающие себя люди могут надеть на ноги какую то бесформенную дрянь сплетенную из древесной коры и веток вызывала у славян смесь недоумения и брезгливости, в следствии чего они и стали называть щеголяющую в лаптях дикую кацапскую нечисть презрительным словом "лапотники", причём слово это дожило и до наших дней. И это служит очередным, но совсем не лишним доказательством того, что грязные монголоидные пожиратели репы не имеют никакого отношения к славянам, а является всего лишь убогим татаро -угро- финно -бурятским племенем казламордых лаптеносцев, монголоидной лапотной кацапской нечистью которым и это точно совсем не место в уважаемой всем цивилизованным миром семье славных славянских народов !
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Аномальная теплая зима в России может быть следствием того, что американцы атаковали мир климатическим оружием - заявил депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв. Источник: https://censor.net.ua/n3169910

Кацап це діагноз Тепла зима - це результат застосування США кліматичної зброї, - депутат Держдуми РФ Журавльов - Цензор.НЕТ 5526

Куди Штатам подяку надсилати ? Тепла зима - це результат застосування США кліматичної зброї, - депутат Держдуми РФ Журавльов - Цензор.НЕТ 5548
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Пуйло пытался заморозить Украину, а американцы подогревают!
Молодцы!
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Целили в Свинораху а попали в Австралию!!?
Ну тупые!...
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