 Тепла зима - це результат застосування США кліматичної зброї, - депутат Держдуми РФ Журавльов

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ru.

За словами члена комітету Держдуми з економічної політики, промисловості, інноваційного розвитку і підприємництва Журавльова, США використовують найпередовіші технології в усіх сферах, і оборона може не бути винятком.

"Але не можна кліматичну зброю застосувати проти, наприклад, Росії, можна застосувати проти всього світу, але ми через це постраждаємо найбільше", - додав парламентарій.

Журавльов також заявив, що Пентагон використовував кліматичну зброю ще під час війни у ​​В'єтнамі. Російський парламентарій вважає, що через таку поведінку влади США можуть почати танути льодовики на полюсах.

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"Я впевнений, що це невипадкові кліматичні зміни. Причому вони це роблять "типу ми дослідження проводимо", тобто не як зброю, а як дослідження. Дослідження - можна, а зброю - не можна", - підсумував депутат.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов 1-2 листопада 2019 р. відвідав колишні позиції терористів "ЛНР" у районі Золотого Луганської області, де "проінспектував" хід розведення сил.

Пізніше Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з незаконним візитом депутата Журавльова в Золоте-5 на окуповану частину Луганської області.