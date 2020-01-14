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Все про:озброєння (1187) Єльченко (180) США (5932)

 Військова допомога Україні від США почне надходити в лютому, - посол Єльченко

Американська сторона розпочне фінансування затвердженої раніше в бюджеті 2020 року оборонної допомоги Україні вже в лютому, причому основний акцент буде зроблено на посилення Військово-морських сил України.

Про це заявив 14 січня у Вашингтоні посол України в США Володимир Єльченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Фізичне виділення допомоги відбуватиметься вже в лютому. Це буде початок", - зауважив посол.

Він уточнив, що всього на цей рік Україні буде виділено $250 млн з боку Пентагону в якості вже затвердженої допомоги, ще $50 млн виділятиметься за певних умов, також передбачається фінансування залишку з попереднього фінансового року.

Крім того, по лінії Державного департаменту США виділено $448 млн в якості економічної допомоги, з яких $115 охоплюватимуть питання безпеки.

"Отже, цього року загальна допомога США становитиме $698 млн", - підкреслив посол.

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Він зауважив, що загалом з початку російської агресії проти України Сполучені Штати виділили Українській стороні в якості допомоги у сфері безпеки $1,6 млрд. "Це становить 92% від усієї допомоги (що надійшла Україні - ред.) від усіх країн світу", - зауважив дипломат.

Український посол назвав це "підтвердженням того, що немає країни, яка більше, ніж Сполучені Штати, нас підтримує саме в секторі безпеки й оборони".

"Головний пріоритет, який був визначений у двосторонніх консультаціях між Міністерством оборони України і Пентагоном - це підсилення українського флоту. Є такий термін як "москітний флот", тобто швидкісні катери, яких не вистачає нашим військовим у Чорному та Азовському морях", - уточнив Єльченко.

У цьому зв’язку він нагадав, що США передали Україні минулого року два катери типу "Айленд". "Цього року передбачається передача ще трьох катерів", - зазначив дипломат.

За словами посла, певна частина коштів з військової допомоги буде спрямована на переоснащення цих кораблів.

Крім того, він нагадав, що Україна за свій кошт закупила у США чергову партію протиракетних систем Javelin.

"Це важливо, оскільки відкриває нам шляхи для реалізації ще деяких інших проєктів, про які зараз ведуться переговори", - зауважив посол України в США.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169908
 
   
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Roshen выделит 50 млн грн на развитие Национального института рака



Военная помощь Украине от США начнет поступать в феврале, - посол Ельченко - Цензор.НЕТ 9692

Кондитерская корпорация Roshen выделит 50 млн грн на капремонт отделения онкогематологии и создание отделения аутологичной трансплантации костного мозга в Национальном институте рака.
Согласно пресс-релизу компании, проект продлится почти два года.
"В здании, где расположено отделение онкогематологии, химиотерапии, много лет протекала крыша, под фундамент подтекала вода из канализационной трубы - как результат, почти по всем стенам здания грибок, который просто убийственный для людей с таким заболеванием. В начале осени Roshen начал капитальный ремонт части помещений второго корпуса Национального института рака. Мы планируем завершить работы в августе 2020", - комментирует директор по развитию социальных проектов Кондитерской корпорации Roshen Ирина Пономаренко.
В 2018 году корпорация отремонтировала и оборудовала помещение, предназначенное для афереза (забора) стволовых клеток (для трансплантации костного мозга) и донорских тромбоцитов, на общую суму 2,9 млн грн грн.
Всего в 2017-2018 годах Roshen инвестировала в социальные проекты 357 млн грн.
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А 95 квартал выделит 100 млн и даст два концерта бесплатно в Кремлёвском дворце Съездов Військова допомога Україні від США почне надходити в лютому, - посол Єльченко - Цензор.НЕТ 4694
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«Над Україною нависла темна хмара»: ставлення адміністрації Трампа до Зеленського межує з презирством - світова преса ......................https://www.radiosvoboda.org/a/press-review/30376800.html
Британський щоденник The Guardian друкує статтю «Україна прагне впоратися з трагедією, глобальними конфліктами - і своєю репутацією» Це аналіз того, як повелася влада України в ситуації зі збиттям українського літака в Ірані, коли Україну знову втягнуло в конфлікт, спричинений не нею. Военная помощь Украине от США начнет поступать в феврале, - посол Ельченко - Цензор.НЕТ 6215 .
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Выводы: пецик устами Климкина продолжает гадить новому правительству Украины. Особенно "радует" очередная попытка разрушить отношения с нынешней администрацией США, а также неприкрытая надежда, что к власти опять придут пецины подельники демокрысы.

Оригинал здесь, кому интересно.
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/13/ukraine-struggles-with-tragedy-global-conflicts-and-its-reputation
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Странные у тебя выводы . Гардиан анализирует политические события , а виноват Климкин Військова допомога Україні від США почне надходити в лютому, - посол Єльченко - Цензор.НЕТ 1365 ..?? Его там , только пара цитат ,, всего лишь .
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Гардиан разговаривает с Климкиным о политических событиях. А Климкин, естественно, рассуждает о них с точки зрения своего шоколадного хозяина.
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Ну где ж разговаривает ? Они только процитировали 2 фразы Климкина Військова допомога Україні від США почне надходити в лютому, - посол Єльченко - Цензор.НЕТ 3533 .. И вот ещё не пойму , откуда ты взял что Порошенко хозяин Климкина ? Ну что за бред . ?
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А чукча в чумє ждьот рассвєта,
А рассвєта єщьо нєту,
А рассвєт наступіт лєтом,
Всє говорят об етом!

Боюся не дадуть нічого, бо все одно кацапам все дістанеться. Навіщо зброя тим, хто міняє лева на віслюка?
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Навіщо зброя, якщо воєнного шляху закінчення конфлікту немає?
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Для того, щоб його не було для кацапів, придурок ти з пямолінійно-амебним мисленням!
У тебе всього одна звивина в організмі і та пряма, бо ділить дупу навпіл. Тьху!
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Этот то самый Ельченко шо в одном журнале США описал деятельность одного мастера имитации игры хююм на рояле, а ныне бога ЗеДятлов, как - непревзойденная, восхитительная, несравненная и просто божественная? Военная помощь Украине от США начнет поступать в феврале, - посол Ельченко - Цензор.НЕТ 6372
До чего пали люди и нравственность! Военная помощь Украине от США начнет поступать в феврале, - посол Ельченко - Цензор.НЕТ 6064
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а где можно прочесть, что он хвалит зелемоиского, или я не правильно понел?
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Новый посол Украины в США г-н Ельченко начал свою деятельность с заказной статьи в Washington Post, где в тематическом разделе "Мнения" (3-12 тысяч долларов) можно писать что угодно. В статье Jackson Diehl описаны невиданные успехи президента Зеленского со словами "удивительные, успешные, необычайные". Військова допомога Україні від США почне надходити в лютому, - посол Єльченко - Цензор.НЕТ 799
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тоисть он вославлял и он был упомянут ? (чуть жаль что без силочки, так как по этим данным кроме всякой реклами ничего мне удалось наити.)

а с точкой сомнадо покупать, но отдел мнение это mind или opinion, или читал по русски и там была сылка на *мнение*
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Нужно ещё что то для коррозии и деформации мостов. Военная помощь Украине от США начнет поступать в феврале, - посол Ельченко - Цензор.НЕТ 2570
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да и полу списанную подводную лодку ,чтобы можно было газопроводы просматривать и не только просматривать.
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Roshen выделит 50 млн грн на развитие Национального института рака



Военная помощь Украине от США начнет поступать в феврале, - посол Ельченко - Цензор.НЕТ 9692

Кондитерская корпорация Roshen выделит 50 млн грн на капремонт отделения онкогематологии и создание отделения аутологичной трансплантации костного мозга в Национальном институте рака.
Согласно пресс-релизу компании, проект продлится почти два года.
"В здании, где расположено отделение онкогематологии, химиотерапии, много лет протекала крыша, под фундамент подтекала вода из канализационной трубы - как результат, почти по всем стенам здания грибок, который просто убийственный для людей с таким заболеванием. В начале осени Roshen начал капитальный ремонт части помещений второго корпуса Национального института рака. Мы планируем завершить работы в августе 2020", - комментирует директор по развитию социальных проектов Кондитерской корпорации Roshen Ирина Пономаренко.
В 2018 году корпорация отремонтировала и оборудовала помещение, предназначенное для афереза (забора) стволовых клеток (для трансплантации костного мозга) и донорских тромбоцитов, на общую суму 2,9 млн грн грн.
Всего в 2017-2018 годах Roshen инвестировала в социальные проекты 357 млн грн.
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И шо? Поблагодарим слепой траст?
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А 95 квартал выделит 100 млн и даст два концерта бесплатно в Кремлёвском дворце Съездов Військова допомога Україні від США почне надходити в лютому, - посол Єльченко - Цензор.НЕТ 4694
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А квартал -95 з бенєй видєлять кілька тон зеленого гімна, шоб потопити Пороха! Але самі в тому гімні захлинуцця!))) Удачі їм!)
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Нас чекаэ.. ЗУБОЖИННЯ!! Военная помощь Украине от США начнет поступать в феврале, - посол Ельченко - Цензор.НЕТ 2284 Военная помощь Украине от США начнет поступать в феврале, - посол Ельченко - Цензор.НЕТ 2284 Военная помощь Украине от США начнет поступать в феврале, - посол Ельченко - Цензор.НЕТ 2284
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Мариуполь и Одесса могут спать спокойно . Интересно , через какую территорию снабжается пмр , непонятно , кто-нибудь может объяснить ? Просто вопрос , без политики .
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А от як побачили і що виокремили редактори сайту "Прямий" частину промови Єльченка про створення ВМФ України за допомогою США:

"Головний пріоритет, який був визначений у двосторонніх консультаціях між Міністерством оборони України і Пентагоном, - це підсилення українського флоту. Є такий термін, як "москитний флот", тобто швидкісні катери, яких дуже не вистачає саме нашим військовим чи морякам на Чорному та Азовському морях. Ми пам'ятаємо, що в минулому році було Україні передано три швидкісних катери типу Island. В цьому році передбачається передача ще трьох катерів. Отже, значна частина цих коштів піде якраз на їх переоснащення і встановлення там ******** зброї та засобів зв'язку", - заявив посол.

Окремо Єльченко нагадав, що Україна вперше напряму закупила у Пентагона чергову партію ПТРК Javelin, і уточнив: "Це кошти, які Україна платить сама. Вони не входять в ту суму допомоги США, але це важливо, оскільки це перший такого роду контракт безпосередніх закупок у Пентагона. Він відкриває нам шляхи для реалізації ще деяких інших проектів, про які зараз ведуться переговори", - зазначив дипломат.

https://prm.ua/pentagon-viznachiv-prioritetom-pidsilennya-viyskovogo-flotu-********-posol/
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Супер! Мамо Рімма і папо Шуро уже переписали на листочке из тетрадки в линейку и понесли по соседям по крыворожскому кварталу! Пока их там бить не начали! Зенелох, эвакуируй своих ватных родаков! Мы, порохоботы, жалостливые такие...)))
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Ні. Воно так думає, як і багато інших виборців Зе
🤔☹️
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Как то гадко и стыдно за страну с самой мощной экономикой в Европе каких то двадцать лет тому назад.
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.. Не вешай нос и вытри сопли , пригожинец .
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