 Військова допомога Україні від США почне надходити в лютому, - посол Єльченко

Про це заявив 14 січня у Вашингтоні посол України в США Володимир Єльченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Фізичне виділення допомоги відбуватиметься вже в лютому. Це буде початок", - зауважив посол.
Він уточнив, що всього на цей рік Україні буде виділено $250 млн з боку Пентагону в якості вже затвердженої допомоги, ще $50 млн виділятиметься за певних умов, також передбачається фінансування залишку з попереднього фінансового року.
Крім того, по лінії Державного департаменту США виділено $448 млн в якості економічної допомоги, з яких $115 охоплюватимуть питання безпеки.
"Отже, цього року загальна допомога США становитиме $698 млн", - підкреслив посол.
Він зауважив, що загалом з початку російської агресії проти України Сполучені Штати виділили Українській стороні в якості допомоги у сфері безпеки $1,6 млрд. "Це становить 92% від усієї допомоги (що надійшла Україні - ред.) від усіх країн світу", - зауважив дипломат.
Український посол назвав це "підтвердженням того, що немає країни, яка більше, ніж Сполучені Штати, нас підтримує саме в секторі безпеки й оборони".
"Головний пріоритет, який був визначений у двосторонніх консультаціях між Міністерством оборони України і Пентагоном - це підсилення українського флоту. Є такий термін як "москітний флот", тобто швидкісні катери, яких не вистачає нашим військовим у Чорному та Азовському морях", - уточнив Єльченко.
У цьому зв’язку він нагадав, що США передали Україні минулого року два катери типу "Айленд". "Цього року передбачається передача ще трьох катерів", - зазначив дипломат.
За словами посла, певна частина коштів з військової допомоги буде спрямована на переоснащення цих кораблів.
Крім того, він нагадав, що Україна за свій кошт закупила у США чергову партію протиракетних систем Javelin.
"Це важливо, оскільки відкриває нам шляхи для реалізації ще деяких інших проєктів, про які зараз ведуться переговори", - зауважив посол України в США.
Британський щоденник The Guardian друкує статтю «Україна прагне впоратися з трагедією, глобальними конфліктами - і своєю репутацією» Це аналіз того, як повелася влада України в ситуації зі збиттям українського літака в Ірані, коли Україну знову втягнуло в конфлікт, спричинений не нею. .
Оригинал здесь, кому интересно.
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/13/ukraine-struggles-with-tragedy-global-conflicts-and-its-reputation
А рассвєта єщьо нєту,
А рассвєт наступіт лєтом,
Всє говорят об етом!
Боюся не дадуть нічого, бо все одно кацапам все дістанеться. Навіщо зброя тим, хто міняє лева на віслюка?
У тебе всього одна звивина в організмі і та пряма, бо ділить дупу навпіл. Тьху!
До чего пали люди и нравственность!
а с точкой сомнадо покупать, но отдел мнение это mind или opinion, или читал по русски и там была сылка на *мнение*
Кондитерская корпорация Roshen выделит 50 млн грн на капремонт отделения онкогематологии и создание отделения аутологичной трансплантации костного мозга в Национальном институте рака.
Согласно пресс-релизу компании, проект продлится почти два года.
"В здании, где расположено отделение онкогематологии, химиотерапии, много лет протекала крыша, под фундамент подтекала вода из канализационной трубы - как результат, почти по всем стенам здания грибок, который просто убийственный для людей с таким заболеванием. В начале осени Roshen начал капитальный ремонт части помещений второго корпуса Национального института рака. Мы планируем завершить работы в августе 2020", - комментирует директор по развитию социальных проектов Кондитерской корпорации Roshen Ирина Пономаренко.
В 2018 году корпорация отремонтировала и оборудовала помещение, предназначенное для афереза (забора) стволовых клеток (для трансплантации костного мозга) и донорских тромбоцитов, на общую суму 2,9 млн грн грн.
Всего в 2017-2018 годах Roshen инвестировала в социальные проекты 357 млн грн.
"Головний пріоритет, який був визначений у двосторонніх консультаціях між Міністерством оборони України і Пентагоном, - це підсилення українського флоту. Є такий термін, як "москитний флот", тобто швидкісні катери, яких дуже не вистачає саме нашим військовим чи морякам на Чорному та Азовському морях. Ми пам'ятаємо, що в минулому році було Україні передано три швидкісних катери типу Island. В цьому році передбачається передача ще трьох катерів. Отже, значна частина цих коштів піде якраз на їх переоснащення і встановлення там ******** зброї та засобів зв'язку", - заявив посол.
Окремо Єльченко нагадав, що Україна вперше напряму закупила у Пентагона чергову партію ПТРК Javelin, і уточнив: "Це кошти, які Україна платить сама. Вони не входять в ту суму допомоги США, але це важливо, оскільки це перший такого роду контракт безпосередніх закупок у Пентагона. Він відкриває нам шляхи для реалізації ще деяких інших проектів, про які зараз ведуться переговори", - зазначив дипломат.
https://prm.ua/pentagon-viznachiv-prioritetom-pidsilennya-viyskovogo-flotu-********-posol/
🤔☹️
2 ракеты с промежутком более пол минуты!
И это называется "ошибочно"???