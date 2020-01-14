 Україна готова відправити 20 військовослужбовців для участі в місії НАТО в Іраку, - віцепрем'єр Кулеба

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я поінформував заступника генсека, що в України є план направити 20 військовослужбовців на підтримку місії НАТО в Іраку після того, як Альянс відновить її роботу. Запрошення стати операційним партнером місії Альянсу в Іраку свідчить про визнання цінності українського військового досвіду та професіоналізму", - сказав Кулеба під час зустрічі із заступником генерального секретаря НАТО з питань операцій Джоном Манзою в штаб-квартирі НАТО у вівторок.

У свою чергу заступник генсека НАТО зазначив, що для Альянсу дуже важливою є участь України в місії в Іраку.

Крім того, сторони узгодили спільні кроки із впровадження нового підходу НАТО "Один партнер - одна програма", обговорили перспективи ухвалення стратегії національної безпеки України та подальшої розробки стратегічних документів на її виконання.

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