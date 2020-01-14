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 Україна готова відправити 20 військовослужбовців для участі в місії НАТО в Іраку, - віцепрем'єр Кулеба

Україна повідомила НАТО про готовність стати операційним партнером Альянсу в Іраку.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я поінформував заступника генсека, що в України є план направити 20 військовослужбовців на підтримку місії НАТО в Іраку після того, як Альянс відновить її роботу. Запрошення стати операційним партнером місії Альянсу в Іраку свідчить про визнання цінності українського військового досвіду та професіоналізму", - сказав Кулеба під час зустрічі із заступником генерального секретаря НАТО з питань операцій Джоном Манзою в штаб-квартирі НАТО у вівторок.

У свою чергу заступник генсека НАТО зазначив, що для Альянсу дуже важливою є участь України в місії в Іраку.

Крім того, сторони узгодили спільні кроки із впровадження нового підходу НАТО "Один партнер - одна програма", обговорили перспективи ухвалення стратегії національної безпеки України та подальшої розробки стратегічних документів на її виконання.

Дивіться також: Хомчак взяв участь у засіданнях Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169906
 
 
 Топ коментарі
 
кулеба, мы надеемся что все эти военнослужащие будут из слуг каломыйского! а я омандиров этого взвода будешь ты кулеба!
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А на фронте 20 парней заменят сыновьями кулебы и прочей Зеленой шоблы?
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Отряд мажоров во главе с Петей поедет.
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Яку таксу для воїнів хєнєрали влуплять?
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Так туда поедут одни генералы, типа советы давать америкосам...)( Бред настоящего идиота Ослика Оманского...
Да налаживать коридор для поставок азиатского героина они будут.
Ты думаешь Ослик зря в оман ездил?))
И вообще, что мог делать **********-наркоман в самом центре героинового трафика?)
А ты говоришь воинов... Взвод простых солдат не пошлют в Ирак.)))
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кулеба, мы надеемся что все эти военнослужащие будут из слуг каломыйского! а я омандиров этого взвода будешь ты кулеба!
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Ето страна уставшая от войны желает воевать где угодно только не за Украину?
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А на фронте 20 парней заменят сыновьями кулебы и прочей Зеленой шоблы?
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В Ираке парням проще будет, там им не будет никакой дезертир рассказывать "нада проста пиристать стрилять"
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И первыми едут дети Дмитрия Кулебы, и его соратников по правительству! Верно?
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А чого ви нікуди не їдете? Ні на донбас звільнять ні в решту місій, ви здатні тріпаться тільки на диванах? Кажи зєбіл?
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Ты прав, к тебе на рашку мне далеко ехать.
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Малорос, ти дебільно пишеш, тобі за це грошей не дадуть, іди в військомат убогий, воєвати під керівництвом віслючари оманської.
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А ты почему при порохе 5 лет протирал штаны на диване, а сейчас смотрите какой он герой.
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Я з 2014 года був там де ти ****** черкаське носа не показувало, зрозумів сцикопіхота зєлєпупська?
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Если ты был на передовой, то почему ты тогда за пороха, за этого мародера, который на армии 5 лет наживался.
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Хоменка 19, там тебе чекають, і все розкажуть.
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Виноват, а кто в ОПГ "Слуга народа" Петя? Лень знаете ли гуглить.
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Давайте лучше 248 "слуг народа" отправим!
Перед такой разрушительной силой, никакие террористы не устоят!
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Це дорогі вояки будуть вони собі сто штук зарплату зробили нічого не роблячи у раді а у Іраку це вже буде сто штук баксів, МВФ збанкрутіє...
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Так в том то и суть!
Капец Ираку, капец ИГИЛ и КСИР!
Україна готова відправити 20 військовослужбовців для участі в місії НАТО в Іраку, - віцепрем'єр Кулеба - Цензор.НЕТ 878

Еще и ООП достанется - будут умолять Израиль принять Палестину в состав государства Израиль!
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ООН переказує Україні 5000 доларів в місяць за кожного військового що там служить, Україна платить їм кошти на відрядження не більше 1.5 тисячі доларів, з цих перерахованих коштів, арифметика Вам зрозуміла. Солдати нато ці 5000 віддають на благодійність. А наші їдуть заробити хоч щось.
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Ну, тут одного провианта на Юзика в сутки как на роту надо. А ежели со Стефанчуком и Сивохо, то харчей на батальон. В сутки. Три таких кнура прокормить, знаете ли, не шутка.
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Є думка, що цих трьох потужно розхарчованих свинарчуків не можна фотографувати разом. Бо лусне будь-який монітор.
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Мабуть бубочка з сурковим у Омані вже домовився мир раз вони вже готові прийняти учисть у Іраку
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пускай тогда в штабе сидят или возле кухни опыта набираются...
головы хлопцы могут подставлять, когда Украина будет в НАТО....
а сейчас нах нужно...
и зачем нам с мусульманами портить отношения...?
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Европейскую солидарность отправить в полном составе .И будет мир !
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Розумна дівчинка чи цицьки такі розумні..?

Україна готова відправити 20 військовослужбовців для участі в місії НАТО в Іраку, - віцепрем'єр Кулеба - Цензор.НЕТ 4053
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Це ботоксне чмо заробило за ГРУДЕНЬ! Тобто, українці проплатили ці унылые цыцькі?!
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А на дамбасі вояків вже вистачає. Родичі кулєби та дебілів з 95-го кварталу ******** в черзі до військоматів. Незабаром хабарі даватимуть, шоб дали повоювати проти *уйла!)
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То то би Д'артаньян охренів , як би їх запхали в Ірак.
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Гадю с сеструхой. Уже двое будет. И полковника лысенка. И мужеложенка обов'язково!
Ну еще министров обороны всех после 14 года: пентюха, коваля, гелетея, полторака. Братьев Литвин всех! Ну и пару прапорщиков-аватаров.
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Хорватія, Німеччина, Україна, дві країни своїх забирають, одна посилає, хто з цих країн член НАТО?
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при том, что Германия заблокировала нам ПДЧ и рвется достроить СП-2)
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оклемался уже горе-водитель? своих сыновей чуть не угробил, так теперь чужих можно на смерть посылать?
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20 солдат? Щось малувато буде. 20000 - оце вже інша розмова!
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Количество необычное. Уже б 30 человек говорил, чтобы взвод получился.
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