 Україна готова відправити 20 військовослужбовців для участі в місії НАТО в Іраку, - віцепрем'єр Кулеба

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я поінформував заступника генсека, що в України є план направити 20 військовослужбовців на підтримку місії НАТО в Іраку після того, як Альянс відновить її роботу. Запрошення стати операційним партнером місії Альянсу в Іраку свідчить про визнання цінності українського військового досвіду та професіоналізму", - сказав Кулеба під час зустрічі із заступником генерального секретаря НАТО з питань операцій Джоном Манзою в штаб-квартирі НАТО у вівторок.
У свою чергу заступник генсека НАТО зазначив, що для Альянсу дуже важливою є участь України в місії в Іраку.
Крім того, сторони узгодили спільні кроки із впровадження нового підходу НАТО "Один партнер - одна програма", обговорили перспективи ухвалення стратегії національної безпеки України та подальшої розробки стратегічних документів на її виконання.
Да налаживать коридор для поставок азиатского героина они будут.
Ты думаешь Ослик зря в оман ездил?))
И вообще, что мог делать **********-наркоман в самом центре героинового трафика?)
А ты говоришь воинов... Взвод простых солдат не пошлют в Ирак.)))
Перед такой разрушительной силой, никакие террористы не устоят!
Капец Ираку, капец ИГИЛ и КСИР!
Еще и ООП достанется - будут умолять Израиль принять Палестину в состав государства Израиль!
головы хлопцы могут подставлять, когда Украина будет в НАТО....
а сейчас нах нужно...
и зачем нам с мусульманами портить отношения...?
Ну еще министров обороны всех после 14 года: пентюха, коваля, гелетея, полторака. Братьев Литвин всех! Ну и пару прапорщиков-аватаров.