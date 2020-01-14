EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Суспільство
  917  23
Все про:ВР (5584) КПК (34) судочинство (38)

 Депутати в першому читанні проголосували поправки до КПК, що прискорить розгляд кримінальних проваджень у судах першої інстанції

Верховна Рада збирається внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу, щоб прискорити розгляд кримінальних проваджень у судах першої інстанції.

За відповідний законопроєкт №2456 "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією суддів" у першому читанні проголосували 312 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.

Метою законопроєкту, як зазначено в пояснювальній записці, є прискорення розгляду кримінальних проваджень у судах першої інстанції, зменшення кількості кримінальних проваджень, які передаються з одного суду до іншого у зв'язку з неможливістю сформувати колегію суддів, поліпшення в цілому якості доступу громадян до правосуддя.

Для цього в проєкті пропонується внести зміни до ч. 2 ст. 31 "Склад суду" Кримінально-процесуального кодексу України та встановити, що кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін понад дванадцять років, за клопотанням обвинуваченого здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У КПК Рада залишила частину "поправок Лозового", тому це часткова перемога, - Юрчишин

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169903
 
   
 Топ коментарі
 
Зєбіли запомніть, що Цитрамон- Дарниця це не поїзд.
 показати весь коментар
 
судить малороссов станут быстрее...
это хорошо...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
судить малороссов станут быстрее...
это хорошо...
 показати весь коментар
 
 
Зєбіли запомніть, що Цитрамон- Дарниця це не поїзд.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Коменты на цензоре сплошная помойка как на 112-м, ZIK, NewsOne
 показати весь коментар
 
 
Поржал)
Интересно, а как трое судей, будут судить быстрее, чем один судья?
 показати весь коментар
 
 
Одночасно будуть будуть читати вирок, який розділять на три частини🐸
 показати весь коментар
 
 
Та вводьте вже тройки, як при таварісчу сраліну, чого там вже....
 показати весь коментар
 
 
обвинение, приговор и исполнение приговора должно занимать не более 30 минут...
Чего валять ваньку и терять время...?
Простому нариду нравица, когда вот без этих вот буржуазных проволочек... - адвокатов там всяческих... Депутаты в первом чтении проголосовали поправки в УПК, что ускорит рассмотрение уголовных производств в судах первой инстанции - Цензор.НЕТ 8811
 показати весь коментар
 
 
Так подивіться до чого йде, зє робить касти недоторканних.
 показати весь коментар
 
 
касты это не трагично..., оно диктатурку запиливает.. - с кальки Московии..
а вот это да, проблема может нарисоваться серьезная..(уже в развитии)...
уже оно посылает решение КС нах....
 показати весь коментар
 
 
Голосуй, чи не голосуй.., а судочинства нема.
 показати весь коментар
 
 
Пропоную робити справжню реформу, замість корупційної.
 показати весь коментар
 
 
Боинг 747 взорванный над Локерби был расследован за 20 лет, после 1988 года,когда его якобы взорвал полковник Каддафи,на самом деле его завалил палестинский хмырь.Прошло 32 года,а точно до сих неизвестно кто сбил лайнер.Пинкертоны плин
 показати весь коментар
 
то есть трборежим продолжается. а вам не кажется что и за этого турбо в ВР же ...издец что твориться? основное колличества депутатов понятия не имеют за что голосют. хотите что бы сажали тоде в трборежиме?
 показати весь коментар
 
по ходатайству обвиняемого осуществляется коллегиально судом в составе трех профессиональных судей.

...
Щось ці три судді нагадують. Щоправда, це "по ходатайству обвиняемого" (після посадки обвинувачуваного на пляшку... але то дрібниці).
Залишилось знову відродити принцип "признание - царица доказательств, при наличии признания каких-либо прочих доказательств не требуется".
 показати весь коментар
 
 
Та ні, все добре "за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более двенадцати лет Источник: https://censor.net.ua/n3169903", таких справ одиниці. Було "щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років",https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. В основному такі справи розглядали апеляційні суди (колишні обласні). Прискорить і розвантажить не набагато.
 показати весь коментар
 
Ви почекайте, з'являться статті "критика власти" (12 років) та "оскорбление президента" (від 15 до довічного).
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору