 Або повітряний простір було обмежено тільки для Зеленського, або помічник президента говорить неправду, - Ткач оприлюднив дані радарів. СКРІНШОТИ

Про це написав у Facebook журналіст Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.
Він процитував слова Єрмака з інтерв'ю Українській правді: "Президент повернувся настільки швидко, наскільки це можливо було в ситуації, що склалася в регіоні. Щойно був відкритий повітряний коридор, який був обмежений у зв'язку з трагедією, президент вилетів". Журналіст зазначив, що щось не сходиться.
"Ось літак яким користується Віктор Медведчук чомусь спромігся вилетіти того ж дня об 11:53 ранку за місцевим часом з того самого аеропорту Маскат (Оман) вже за кілька годин після трагедії. Ось мій скріншот де видно що о 12:02 за київським часом літак вже перелів Іран.
А ось літак яким повертався президент Зеленський, зміг вилетіти лише ввечері. Додаю скріншот з іншого радару, де видно що о 21 за нашим часом борт летить над Саудівською Аравією.
Тож або повітряний простір був обмежений лише для президента Зеленського і не був обмежений для літака яким скористався президент Зеленський або помічник президента Зеленського каже неправду, щоб виправдати той факт, що президент України повернувся в Україну майже через добу після того як було збито літак української авіакомпанії", - зазначає Ткач.
"Для максимальної об‘єктивності" він розглянув версію, "що президент Зеленський був вимушений чекати доки за ним екстренно прилетить чартер", але чартерний літак прилетів в аеропорт Маскат (Оман) 7 січня.
"Наприклад, президент Порошенко для того щоб мати можливість будь коли вилетіти з Мальдів був вимушений оплатити чартер який постійно чекав в аеропорту столиці Мале. Але то була не перша відпустка президента і він, можливо, зробив так, спираючись на досвід.
Нагадаю, прес-секретар президента повідомила що президент повертається о 8:30 ранку. Літак здійснив посадку о 2:40 ночі наступного дня", - підсумував журналіст.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Висновок- він незалежний від влади. Він за Україну, які більшисть тут на сайті.
п...ть 8%.
https://www.unian.net/sport/othersports/10827272-poedinok-ukrainskogo-borca-na-mezhdunarodnom-turnire-zavershilsya-massovoy-drakoy-video.html
(или этого не было в сценарии...а экспромт не его...)
"Андрію Єрмаку інколи краще було б жувати, ніж говорити. Тому що він наговорив стільки, що починає бути видно нестиковки. Почнімо з коридору, який нібито був закритим. А літак Медведчука пролетів. Як же тоді він був закритий? З іншого боку, коридори різні бувають. Сам Оман, місто Маскат, де перебував Зеленський, знаходиться за кілька сотень кілометрів від повітряного простору найпівденнішої точки Ірану. А від Тегерана, мабуть, за тисячу кілометрів. Зрештою, літак Зеленського міг полетіти просто на захід через Саудівську Аравію та Єгипет і повернутися до України, не залітаючи в повітряний простір ні Ірану, ні Іраку. Тому, будь-які обмеження могли його не стосуватися. Здається, він так і зробив. Але підтверджених даних про те, що він летів літаком Медведчука, у нас немає. Більше того, сам Медведчук сказав, що це було абсолютно збігом обставин, що його літак перебував разом з перебуванням президента Зеленського в Омані. Бо він нібито сім'ю перевозив", - зазначив політтехнолог.
Він також звернув увагу на роль помічника президента Володимира Єрмака, який чомусь поїхав до Оману разом з членами родини Зеленського.
"Другий збіг. Сам готель, у якому перебував Зеленський, був поруч з посольством Росії. Так співпало, що разом з сім'єю Зеленський взяв і Єрмака. Тобто разом з дружиною, дитиною, тещею. Але ж Єрмак не є членом родини. Чому виникла підозра, що там відбувалися переговори з Сурковим? Тому що саме Єрмак відповідальний за переговори з Росією, і він вів переговори з Владиславом Сурковим. Про це було відомо вже напередодні. Якщо це приватна поїздка до Оману, то в якій ролі там був Єрмак? Якщо це приватна поїздка, то чи з'явиться 19 січня, як цього вимагає закон, інформація про зміни до майнового стану в декларації президента Зеленського? Адже якщо він витратив на приватну поїздку більше 100 тисяч гривень, то така інформація має з'явитися до 19 січня, себто протягом десяти днів. Бачите, мовчати залишилось недовго", - відзначив Уколов.
Він також підкреслив що всі конспірологічні теорії з приводу поїздки Зеленського в Оман виникають через відсутність офіційних пояснень.
"Кількість незрозумілих збігів просто зашкалює. Оскільки немає коментарів, офіційних пояснень від Офісу президента, тоді виникають домисли, таємничі теорії, ніби там відбувалися переговори між Зеленським і Сурковим, який спеціально для цього прилетів із Москви за посередництва Медведчука і Єрмака. Чи це є насправді так? Я думаю, що будь-яка інформація з часом стає відомою. Стане відомою і ця", - констатував політтехнолог.
https://prm.ua/vsya-informatsiya-stane-vidomoyu-ukolov-rozpoviv-pro-divni-zbigi-u-poyizdtsi-zelenskogo-v-oman/
Охорона зачистила залу від людей, а от не догледіли що шнурки розв'язані у Зеленського ! Так упасти можна...
А с этим Эрмаком вообще отдельная тема !!!
он проводник уничтожения украины..
и ЭТО ВСЕ по сценарию)))
Уже тогда было понятно что зеля лжец и лицемер. Посмотрите, дальше будет ещё хуже.
Ты самолёты только на картинках видел, хоть в одной аэродромной службе был, знаешь что такое база ЭРТОС?
В кабине твар сидел, подпольное пространство открывал, по фезюляжу прыгал проводя регламент, хвостовой огонь менял?
Кем ты был "слоном" или "спецом"?
Короче заткни рот наземный скот!!!
А БУБОЧКА сидит сложа руки . ПОЗОР