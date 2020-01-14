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Все про:Зеленський (4126) Ткач Михайло (15) Єрмак Андрій (65)

 Або повітряний простір було обмежено тільки для Зеленського, або помічник президента говорить неправду, - Ткач оприлюднив дані радарів. СКРІНШОТИ

Помічник президента Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський повернувся настільки швидко, наскільки це було можливо, але ця інформація викликає сумніви.

Про це написав у Facebook журналіст Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.

Він процитував слова Єрмака з інтерв'ю Українській правді: "Президент повернувся настільки швидко, наскільки це можливо було в ситуації, що склалася в регіоні. Щойно був відкритий повітряний коридор, який був обмежений у зв'язку з трагедією, президент вилетів". Журналіст зазначив, що щось не сходиться.

"Ось літак яким користується Віктор Медведчук чомусь спромігся вилетіти того ж дня об 11:53 ранку за місцевим часом з того самого аеропорту Маскат (Оман) вже за кілька годин після трагедії. Ось мій скріншот де видно що о 12:02 за київським часом літак вже перелів Іран.

Або повітряний простір було обмежено тільки для Зеленського, або помічник президента говорить неправду, - Ткач оприлюднив дані радарів 01
Або повітряний простір було обмежено тільки для Зеленського, або помічник президента говорить неправду, - Ткач оприлюднив дані радарів 02

А ось літак яким повертався президент Зеленський, зміг вилетіти лише ввечері. Додаю скріншот з іншого радару, де видно що о 21 за нашим часом борт летить над Саудівською Аравією.

Або повітряний простір було обмежено тільки для Зеленського, або помічник президента говорить неправду, - Ткач оприлюднив дані радарів 03
Або повітряний простір було обмежено тільки для Зеленського, або помічник президента говорить неправду, - Ткач оприлюднив дані радарів 04

Тож або повітряний простір був обмежений лише для президента Зеленського і не був обмежений для літака яким скористався президент Зеленський або помічник президента Зеленського каже неправду, щоб виправдати той факт, що президент України повернувся в Україну майже через добу після того як було збито літак української авіакомпанії", - зазначає Ткач.

"Для максимальної об‘єктивності" він розглянув версію, "що президент Зеленський був вимушений чекати доки за ним екстренно прилетить чартер", але чартерний літак прилетів в аеропорт Маскат (Оман) 7 січня.

"Наприклад, президент Порошенко для того щоб мати можливість будь коли вилетіти з Мальдів був вимушений оплатити чартер який постійно чекав в аеропорту столиці Мале. Але то була не перша відпустка президента і він, можливо, зробив так, спираючись на досвід.

Нагадаю, прес-секретар президента повідомила що президент повертається о 8:30 ранку. Літак здійснив посадку о 2:40 ночі наступного дня", - підсумував журналіст.

Або повітряний простір було обмежено тільки для Зеленського, або помічник президента говорить неправду, - Ткач оприлюднив дані радарів 05

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169901
 
   
 Топ коментарі
 
Что-то перетирал под одеялом с путинскими пацанами наш попугайчик. Плюс обосрался и обсыхал целые сутки.
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Тобто? У Медведчука літак свій. На кого розрахована ця дурня.
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Вплоть до вчерашнего дня соевые здесь взвывали, что Зе вернулся чартерным рейсом на самолёте мертветчука. А тепеть версия изменилась. соевые такие же брехуны, как их пэдрот.
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_Ай да Юра! Да неужели у Бутусова яйца отросли? А ведь как под предателя зеленского ковром стелился!
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стелился- стелился, но ожидания не оправдались - нифига Зе не позолотил ручку.
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Фікаво- весь час зе-люби кричали,що Бутусов-"порохобот". А тепер - що " під Зе стелився".
Висновок- він незалежний від влади. Він за Україну, які більшисть тут на сайті.
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ЭТО ЗЕЛЕНОЕ ОСМАНСКОЕ ЧУДО ДО ТОГО ОБНАГЛЕЛО,что думает ,что все УКРАИНЦЫ бараны,как его избиратели !!!! ЛЖЕТ И СМЕЕТСЯ,ну-ну-- готовь заранее самокат до кацапского ростова !!!!
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Епать все же дебил ты зеля! Нихрена тебя петин опыт не научил! Видать твоя судьба будет как у пети, только похуже))
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Говорить нужно прямо - помощьник президента лжёт украинскому народу. Ну с кем ведёшься того и наберёшься - начал заискивать с ******, начал лгать. Но ***** ещё и бедоносец и у зё будут большие проблемы - овощ в пример.
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шо, зебільний провокатор, не вдасться вам заховати кінці в воду? Будете, врешті, визнавати зраду свого бубочки?
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рве, і, як бачиш, не тоільки його одного...
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Украинские и грузинские борцы устроили массовую драку в Турции.

https://www.unian.net/sport/othersports/10827272-poedinok-ukrainskogo-borca-na-mezhdunarodnom-turnire-zavershilsya-massovoy-drakoy-video.html


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Заврались зебуины окончательно. Все зебуины
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як же дістала ця постійна брехня від зеленого зброду... цікаво чи буде розслідування цієї поїздки в оман...
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а что нашефсё молчит? чего оно так... дохло... добиралось...на перекладных и попутках?
(или этого не было в сценарии...а экспромт не его...)
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Як заявив політтехнолог Віктор Уколов в ефірі "Прямого" "У поїздці президента України Володимира Зеленського до Оману є багато дивних обставин, які свідчать про можливу зустріч українського лідера з представником Росії Владиславом Сурковим за посередництва Андрія Єрмака і Віктора Медведчука".
"Андрію Єрмаку інколи краще було б жувати, ніж говорити. Тому що він наговорив стільки, що починає бути видно нестиковки. Почнімо з коридору, який нібито був закритим. А літак Медведчука пролетів. Як же тоді він був закритий? З іншого боку, коридори різні бувають. Сам Оман, місто Маскат, де перебував Зеленський, знаходиться за кілька сотень кілометрів від повітряного простору найпівденнішої точки Ірану. А від Тегерана, мабуть, за тисячу кілометрів. Зрештою, літак Зеленського міг полетіти просто на захід через Саудівську Аравію та Єгипет і повернутися до України, не залітаючи в повітряний простір ні Ірану, ні Іраку. Тому, будь-які обмеження могли його не стосуватися. Здається, він так і зробив. Але підтверджених даних про те, що він летів літаком Медведчука, у нас немає. Більше того, сам Медведчук сказав, що це було абсолютно збігом обставин, що його літак перебував разом з перебуванням президента Зеленського в Омані. Бо він нібито сім'ю перевозив", - зазначив політтехнолог.
Він також звернув увагу на роль помічника президента Володимира Єрмака, який чомусь поїхав до Оману разом з членами родини Зеленського.
"Другий збіг. Сам готель, у якому перебував Зеленський, був поруч з посольством Росії. Так співпало, що разом з сім'єю Зеленський взяв і Єрмака. Тобто разом з дружиною, дитиною, тещею. Але ж Єрмак не є членом родини. Чому виникла підозра, що там відбувалися переговори з Сурковим? Тому що саме Єрмак відповідальний за переговори з Росією, і він вів переговори з Владиславом Сурковим. Про це було відомо вже напередодні. Якщо це приватна поїздка до Оману, то в якій ролі там був Єрмак? Якщо це приватна поїздка, то чи з'явиться 19 січня, як цього вимагає закон, інформація про зміни до майнового стану в декларації президента Зеленського? Адже якщо він витратив на приватну поїздку більше 100 тисяч гривень, то така інформація має з'явитися до 19 січня, себто протягом десяти днів. Бачите, мовчати залишилось недовго", - відзначив Уколов.
Він також підкреслив що всі конспірологічні теорії з приводу поїздки Зеленського в Оман виникають через відсутність офіційних пояснень.
"Кількість незрозумілих збігів просто зашкалює. Оскільки немає коментарів, офіційних пояснень від Офісу президента, тоді виникають домисли, таємничі теорії, ніби там відбувалися переговори між Зеленським і Сурковим, який спеціально для цього прилетів із Москви за посередництва Медведчука і Єрмака. Чи це є насправді так? Я думаю, що будь-яка інформація з часом стає відомою. Стане відомою і ця", - констатував політтехнолог.
https://prm.ua/vsya-informatsiya-stane-vidomoyu-ukolov-rozpoviv-pro-divni-zbigi-u-poyizdtsi-zelenskogo-v-oman/
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Доречі, що до Медведчука та його літака. Медведчук пояснює усе простим збігом. Він заявив, що на літаку з Оману летіла сім'я його доньки
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соевые уже зраду из пальца высасывают. а выходит пшик.
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не выходит. пшиком здесь скоморох не отделается.
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соевые, порохоботы, 25%... Это хорошо, что ты умеешь различать разницу между здравомыслящими людьми государства и 73% быдлом. Або повітряний простір було обмежено тільки для Зеленського, або помічник президента говорить неправду, - Ткач оприлюднив дані радарів - Цензор.НЕТ 6082
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Забрехались вкрай. Одна ложь наматывается на другую, уже огромный ком лжи. И к власти пришел на одурачивании масс.
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Это тебе так гебнявый куратор нашептал чучело
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Идет бесконечный поток лжи, причем они, зеленые, и не заботятся о том, чтобы их информация была хоть относительно похожа на правду. По их логике они правы - у нас в стране за брехню ответственности никто никогда не нес. И на их электорат это пока мало действует. Зебилов слишком много...
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Ситуация с Оманом становится просто смешной.Где то я уже видел нечто похожее?Вспомнил."Эпопея" с анализами перед вторым туром.Кстати,что там анализы показали?Есть у Пеци диабет или нет?
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Dzyndzia Andriy‏ @dzyndzia 9 янв.



Охорона зачистила залу від людей, а от не догледіли що шнурки розв'язані у Зеленського ! Так упасти можна...

Або повітряний простір було обмежено тільки для Зеленського, або помічник президента говорить неправду, - Ткач оприлюднив дані радарів - Цензор.НЕТ 9895
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Уровень ЗЕбилов даже ниже уровня кацапов, именно поэтому ЗЕсепар шобла даже не утруждает себя придумыванием правдоподобной брехни. Зачем напрягаца если ЗЕбильное стадо и так схавает..
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Так шо, присуждаем награду "Зрада дня" ?
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Вместо президента у нас придурковатый наркоман.Такое впечатление, что придурку дали порулить авиалайнером
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Зеленський і його слуги уродів такіж брехливі як і їх куратори з Росії! Зеленський ми тебе просимо: Чемодан, вркзал, росія... Вали брехло, до своїх ординських окупантів лизати їх зад!
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ВОТ СКОЛЬКО МОЖНО ВРАТЬ И ОТМАЗЫВАТЬСЯ ??!!! ИЛИ ОНИ ДУМАЛИ ЧТО НИКТО НЕ ПРОВЕРИТ ?? СКОЛЬКО МОЖНО ЛЮДЕЙ ЗА ИДИОТОВ СЧИТАТЬ ?! Або повітряний простір було обмежено тільки для Зеленського, або помічник президента говорить неправду, - Ткач оприлюднив дані радарів - Цензор.НЕТ 676
А с этим Эрмаком вообще отдельная тема !!!
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монике на все ваши переживания наплевать.
он проводник уничтожения украины..
и ЭТО ВСЕ по сценарию)))
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То, что зеля будет говорить неправду было понятно после проверки крови на предмет наличия наркотиков во время президентской гонки. Помните как он жопой вилял на предложение Порошенко пройти независимое обследование и сдать кровь одновременно!? По гигиене как на пробирках даты совпадали после забора крови!?
Уже тогда было понятно что зеля лжец и лицемер. Посмотрите, дальше будет ещё хуже.
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Уж я не знаю за каким х. Зеленский поехал отдыхать. Что 5 лет нельзя продержаться без пляжей- можно! Тем более,что такой кипишь был с предыдущим гарантом. Но уж кому упрекать- только не порохоботам. Mr Petro Incognito не только оплатил чартер из-за страха, он ещё зашифровался весь до нельзя- паспорта, имена, пароли,явки... и этот курорт был во время, куда более серьёзных баталий на фронте.
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Artur Komarovskiy
Ты самолёты только на картинках видел, хоть в одной аэродромной службе был, знаешь что такое база ЭРТОС?
В кабине твар сидел, подпольное пространство открывал, по фезюляжу прыгал проводя регламент, хвостовой огонь менял?
Кем ты был "слоном" или "спецом"?
Короче заткни рот наземный скот!!!
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И сколько еще этого Ермака украинцы будут терпеть? Они его выбирали?
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У нас в новостях выступал министр иностранных дел Словакии и сказал, что они не могут сидеть сложа руки , ПОКА ИРАН СБИВАЕТ САМОЛЕТЫ И НАДО ОБЪЯВЛЯТЬ САНКЦИИ.

А БУБОЧКА сидит сложа руки . ПОЗОР
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