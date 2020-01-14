 Або повітряний простір було обмежено тільки для Зеленського, або помічник президента говорить неправду, - Ткач оприлюднив дані радарів. СКРІНШОТИ

Про це написав у Facebook журналіст Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.

Він процитував слова Єрмака з інтерв'ю Українській правді: "Президент повернувся настільки швидко, наскільки це можливо було в ситуації, що склалася в регіоні. Щойно був відкритий повітряний коридор, який був обмежений у зв'язку з трагедією, президент вилетів". Журналіст зазначив, що щось не сходиться.



"Ось літак яким користується Віктор Медведчук чомусь спромігся вилетіти того ж дня об 11:53 ранку за місцевим часом з того самого аеропорту Маскат (Оман) вже за кілька годин після трагедії. Ось мій скріншот де видно що о 12:02 за київським часом літак вже перелів Іран.







А ось літак яким повертався президент Зеленський, зміг вилетіти лише ввечері. Додаю скріншот з іншого радару, де видно що о 21 за нашим часом борт летить над Саудівською Аравією.







Тож або повітряний простір був обмежений лише для президента Зеленського і не був обмежений для літака яким скористався президент Зеленський або помічник президента Зеленського каже неправду, щоб виправдати той факт, що президент України повернувся в Україну майже через добу після того як було збито літак української авіакомпанії", - зазначає Ткач.

"Для максимальної об‘єктивності" він розглянув версію, "що президент Зеленський був вимушений чекати доки за ним екстренно прилетить чартер", але чартерний літак прилетів в аеропорт Маскат (Оман) 7 січня.



"Наприклад, президент Порошенко для того щоб мати можливість будь коли вилетіти з Мальдів був вимушений оплатити чартер який постійно чекав в аеропорту столиці Мале. Але то була не перша відпустка президента і він, можливо, зробив так, спираючись на досвід.



Нагадаю, прес-секретар президента повідомила що президент повертається о 8:30 ранку. Літак здійснив посадку о 2:40 ночі наступного дня", - підсумував журналіст.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.