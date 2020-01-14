 Антикорупційний суд почав розгляд справи ексміністра енергетики, обвинуваченого в подачі недостовірної декларації, - САП

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.
На засіданні колегія суддів розглянула і відмовила в задоволенні клопотання сторони захисту про повернення обвинувального акта прокурору і закриття справи. Після розгляду згаданих клопотань, підтримавши позицію державного обвинувачення, суд постановив призначити вказане провадження до розгляду по суті.
Розгляд обвинувального акта заплановано на 12:00 год. 23 січня 2020 року.
Нагадаємо, за версією слідства в 2014 році чиновник отримав позику 1,249 млн доларів від фізичної особи. Однак у порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", чиновник не відобразив зазначену інформацію в щорічних деклараціях.
Посадовцю інкримінується вчинення злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України.
В России считают, что деятельность шоумена Владимира Зеленского, который заявил о своих президентских амбициях и у которого обнаружили бизнес в РФ, следует отметить «орденом дружбы». В РФ не видят причин для прекращения финансирования фильмов, которые снимают связанные с шоуменом фирмы.
Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил заместитель председателя общественного совета Министерства культуры РФ Павел Пожигайло. «Если человек ничего плохого для России не сделал, что позволило бы включить его в санкционный список, то пусть снимает», - заявил он. Пожигайло не связывает «конкретно фигуру Зеленского» и снимаемые фильмы. «Если к нему есть вопросы, то их надо задать и принять меры», - отметил он.
По словам зампредседателя общественного совета, Владимира Зеленского стоило бы отметить за его деятельность в Украине. «Я видел его ролик про похороны Порошенко. По-моему, ему, наоборот, надо дать орден дружбы. Понятно, что они все там меняют свои позиции, но, мне кажется, на сегодняшний момент деятельность Зеленского полезна для России, потому что он топит Порошенко, который действительно русофоб», - заявил Пожигайло и добавил, что если Зеленский выиграет президентские выборы в Украине, то это будет «хорошо».
https://fakty.ua/293366-emu-nado-dat-orden-v-minkulte-rossii-vyskazalis-o-finansirovanii-filmov-zelenskogo-iz-byudzheta-rf
Зелемойский это задекларировал, а то если не стали рассматривать дело о том, что Порошенко вор и мародёр, то и дело Зелемойского не станут рассматривать?