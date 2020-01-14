EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  5441  94
Все про:заробітна плата (612) Найєм (273) Укроборонпром (568) Абромавичус (99)

 Абромавичус знизив зарплату Найєма з 310 до 170 тисяч на місяць, заступникам голови Укроборонпрому зменшили зарплати на 40%

Деяким керівним співробітникам "Укробронпрому" урізали зарплати. Зниження відбулося в середньому на 40%.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать електронні декларації (форма змін) співробітників концерну за грудень 2019 року.

У деяких заступників зарплата знизилася майже вдвічі. Так, 5 з 12 заступників Айвараса задекларували за грудень 2019 року дохід на 40% нижче отриманого від концерну в листопаді.

Зокрема, дохід Мустафи Найєма знизився майже вдвічі - з 310 тисяч до 170. Таке ж зниження відбулося у зама Айвараса з маркетингу Михайла Морозова. Його дохід у грудні минулого року становив 262 тис, а в листопаді - 465.

Абромавичус знизив зарплату Найєма з 310 до 170 тисяч на місяць, заступникам голови Укроборонпрому зменшили зарплати на 40% 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Мільярд гривень. Майже стільки вкрали в Укроборонпрому за останні 10 років", - Найєм. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169898
 
   
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Адам Смит

@_Smithchenko38 мин

Держбюджет-2019 выполнен на 96,6%. Давно такого разгрома не было. Причина - недопоступление 33 млрд от таможни (которая дает треть бюджета), вызванное падением бакса во второй половине года (или чем похуже). При этом с Нафтогаза надоены дивиденды за 7 кварталов (4х2018+3х2019)Срыв бюджета-2019 можно было бы списать на папередников: типа, они там нафантазировали доходов, коварно подняли зарплаты освитянам и т.д. Но январь-2020 пока выглядит еще более разгромным: на 14.01 собрано 13,7% месячного плана!

...Нет, я понимаю что праздники, все дела, и месячный налоговый период заканчивается аж 30 числа. А Кабмин может некоторое время затыкать любые дыры, потихоньку забирая у Нафтогаза российские $2,9 млрд (или сколько там их осталось). Но, блин, всё равно 13,7% - как-то стрёмно!...
 показати весь коментар
 
 
Такий вже багато чого "намовить". Навіщо такий канал ? Питання риторичне.
 показати весь коментар
 
 
Звичайно, шоб бабло, вкрадене в українців відмивати! Шушера квартальна апєтіт вже нагуляла по оманам. Там ще й тьощу зєльоную діктором прилаштують. В парє з юзіком. Їм кушать надо, бо ще схуднуть. Сцукі зелені!
 показати весь коментар
 
 
Ще одне джерело грошей - це зрозуміло, а що вони "навещають" - теж зрозуміло.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Отрабатывал гранты США, критиковал власть - оп, уже и кацапские темники про праклятых пендосов в ход пошли. Ну соусем не палимся
 показати весь коментар
 
 
Югик отгрохал себе дворец 860 квадратов под Киевом. Наверное за зарплату 37000 гривен с твоей агитки.
 показати весь коментар
 
 
Как вопила бабаяга 3-го тысячелетия, когда Югика пропихивали на место Генпрокурора, "хорошие сапоги, надо брать". И вопила она это явно не про 37 тысяч зарплаты.
 показати весь коментар
 
 
отрабатывал гранты США так и запишем шпиен американский -расстрелять Айварас Абромавичус знизив зарплату Найєма з 310 до 170 тисяч на місяць, заступникам Укроборонпрому зменшили зарплати на 40% - Цензор.НЕТ 3062
 показати весь коментар
 
 
Если к члену привязать ручку будет ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ, а если на член одеть гильзу будет ЧЛЕН-ОБОРОНПРОМА М.Наем
 показати весь коментар
 
-Ай вэй,хорошо то как, зебараны и зеовцы,а вам не кажется,что эпоха бедности закончилась не для вас?
- И что же нам делать,как нам быть ,Зе ты же обещаль?
- Купите кипы с приклееными пейсами и попробуйте внедриться в их ряды
 показати весь коментар
 
 
Хватит пургу гнать про благотворительность Президента Порошенко. Жертвовать на собственный благотворительный фонд, не означает заниматься благотворительностьою
 показати весь коментар
 
 
Опять ты, иканамист? Пруф будет? Только сразу предупреждаю, не путай фонд Президента и Благотворительный Фонд Порошенко. Это два разных фонда. Последний существует уже лет двадцать как, а первый - обычный президентский государственный фонд (ну назвали его просто так). Вот здесь информация о судьбе президентского фонда:
http://kievvlast.com.ua/news/zelenskij-kak-i-poroshenko-budet-ot-svoego-imeni-pooshhryat-molodezh-byudzhetnymi-dengami?noredirect=true
Как видишь, живет и расширяется. Кроме того, распорядителем этого фонда был не президент (он, кстати, его создал в 2018, деньги на него выделили только в 2019, так что расходовало их скорей всего уже новое правительство), а МОН. Так что пургу гнать не надо.
 показати весь коментар
 
А про Петюню отдыхающего на Мальдивах в разгар войны почему не упомянул?
 показати весь коментар
 
Який жах! Як вони на цю зарплату будуть жити?
 показати весь коментар
 
 
А они точно в Укроборонпроме работают?
 показати весь коментар
 
 
Наш Укроборонпром круче чем Lockheed Martin Corporation.
 показати весь коментар
 
 
Ага, прості американці зараз згорають від заздрощів до простого українського наріду. Подумати тільки, звичайний слуга в Україні отримує зарплату як їхній президент. Цеж яким багатим є середньостатистичний українець!?
 показати весь коментар
 
 
Так вже роздали. Он і розпєчатка зверху є.
 показати весь коментар
 
 
Хрены вам,татаромордва падлючая,причем от стратегического партнера Зимбабве- слонячьи,жрите ,причмокивайте,нахваливайте *****...
 показати весь коментар
 
 
пора пуштуну менять контору. он так не договаривался)
 показати весь коментар
 
 
Нічьо, коли зелену чуму попхають нах ростов чи Ізраіль, бородатого сер гея та лисого пуштуна прилаштують до бродячого цирку-95.
 показати весь коментар
 
 
Кабмін знову дозволив гірничорудним підприємствам Кривбасу скидати зворотні води в Інгулець до 1 березня 2020 року



Абромавичюс понизил зарплату Найему с 310 до 170 тысяч в месяц, замам УОП сократили зарплаты на на 40 % - Цензор.НЕТ 6012Абромавичюс понизил зарплату Найему с 310 до 170 тысяч в месяц, замам УОП сократили зарплаты на на 40 % - Цензор.НЕТ 3357
Кабінет Міністрів України знову дозволив гірничорудним підприємствам Криворізького басейну скидати зворотні води з хвостосховищ у р. Інгулець до 1 березня 2020 року "для запобігання виникненню аварійної ситуації на гідротехнічних спорудах".
Відповідні розпорядження уряду №1410-р датовані 27 грудня 2019 року.
Згідно з документом, контроль за дотриманням вимог регламенту покладено на Державну екологічну інспекцію та Державне агентство рибного господарства.
Крім того, Держводгоспу доручено розробити та затвердити на підставі гідрологічного прогнозу весняної повені у 2020 році в басейні р. Інгулець регламент промивання русла та екологічного оздоровлення з визначенням відповідальності за його виконання.
Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в установленому порядку доручено забезпечити взаємодію з гірничорудними підприємствами, згідно з додатком зі здійснення ними заходів щодо розробки регламентів, а також робіт із розведення стічних вод під час їх скидання та з промиванням русла р. Інгулець за рахунок власних коштів залежно від фактичного обсягу скидання.
У додатку до розпорядження уряду містяться фактичні обсяги відкачування зворотних вод у гірничорудних підприємств. Загалом обсяг відкачування у підприємствах визначено в 11746,1 тис. куб. м, зокрема "Криворізький залізорудний комбінат" - 5297,1 тис. куб. м, "Суха Балка" - 1400,8 тис. куб. м, "ArcelorMittal Кривий Ріг" - 2480,4 тис. куб. м, "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" - 2556,8 тис. куб. м.
 показати весь коментар
 
 
И сумочка вместительная, если кто-то чего-то захочет вложить в нардепа, исключительно для правильного голосования.
 показати весь коментар
 
 
А шо ви думаєте, їй важко жити з таким прізвищєм.((( Ну може хочаб ця дешева сумочка компенсує...
 показати весь коментар
 
Таких Пидаласов пора на столбах развешивать, как постиранное белье ... Только за воротники.
 показати весь коментар
 
Между прочим руководитель NACA, получает 185 000 долларов США (в год), так что, от скромности, руководители государственных компаний Украины не умрут.

Возможно единственный выход, это приватизация абсолютно всех госпредприятий.
 показати весь коментар
 
 
Я прочитала "какикастрация", непогано б застосувати до депутатів: може думали б виключно за роботу.
 показати весь коментар
 
 
некрасиво сироток обижать...а у пуштуна отобрать то вообще антисемитизм во всей красе...
 показати весь коментар
 
 
Хм, как только сообщил о хищениях на миллиард, так сразу и зарплату урезали.
 показати весь коментар
 
 
как же он бедолага, на 170.000 жить будет??????
 показати весь коментар
 
 
не оставим в беде . поможем кто сколько может Айварас Абромавичус знизив зарплату Найєма з 310 до 170 тисяч на місяць, заступникам Укроборонпрому зменшили зарплати на 40% - Цензор.НЕТ 6378
 показати весь коментар
 
 
Да будет как-то перебиваться с черной икры на красную.
 показати весь коментар
 
 
Пуштун на виправдав високої довіри.
Просто національністю не вийшов. От був би богообраним, як сєрлєщ, зарплату б не урізали! Айварас Абромавичус знизив зарплату Найєма з 310 до 170 тисяч на місяць, заступникам Укроборонпрому зменшили зарплати на 40% - Цензор.НЕТ 5704
 показати весь коментар
 
 
Главный почтмейстер США получает на $24 тысячи меньше, чем директор «Укрпочты» Январь 14, 2020Без рубрикиКомментарии

Зарплата генерального почтмейстера США Меган Дж. Бреннан с доплатами и пенсией на 23,3 тысячи долларов ниже, чем зарплата с премиями и доплатами у гендиректора «Укрпочты» Игоря Смелянского.

Айварас Абромавичус знизив зарплату Найєма з 310 до 170 тисяч на місяць, заступникам Укроборонпрому зменшили зарплати на 40% - Цензор.НЕТ 6510

Об этом сообщает сайт Latest Stamp News со ссылкой на финансовую отчетность USPS, передает сегодня издание «Українські Новини».
Так, зарплата главного почтмейстера США за 2018 год составила $290,566, ($24 214 в месяц) без доплат, в то время, как должностной оклад Смелянского составит $29 853 в месяц (по курсу НБУ).
С учетом пенсий и других пособий общая сумма выплат Меган Дж. Бреннан составила 662 804 долл. США ($55 234 в месяц), в то время, как сумма зарплаты Смелянского с учетом премии и дополнительных выплат составит $79 167 в месяц (1,867 млн гривен).
В тему:
Глава «Укрпочты» Смелянский в 2020 году будет получать почти 2 млн грн в месяц
Таким образом месячная разница в полученных деньгах составила 24 тысячи долларов.
При этом 57-летняя Меган Дж. Бреннан имеет опыт работы 33 года, она является уроженкой Пенсильвании, первой женщиной, возглавившей Почтовую службу.
Женщина была назначена 74-м генеральным почтмейстером страны 5 лет назад, а 31 января 2020 года выходит на пенсию. объявила о своем выходе на пенсию досрочно, чтобы дать совету время для поиска ей замены.
Бреннан имеет степень магистра делового администрирования Массачусетского технологического института и выпускник Университета Иммакулата в Пенсильвании.
До избрания на должность генерального почтмейстера Бреннан четыре года работала главным операционным директором USPS и была вице-президентом по операциям в восточной и северо-восточной областях.
 показати весь коментар
 
 
ой паказуха....
им потом премиями-доплатами-бонусами и фокусами все вернут...
а нарид в восторге!
 показати весь коментар
 
 
в общем теперь пахать будет за гроши . за миску супа
 показати весь коментар
 
 



Отрицание отрицания

@NwNxQCqHjfa4Fwg

·3 ч
Забываем про продажу земли.Переключаемся на ярость президента.Сейчас вам накидают на вентилятор всякого,лишь бы отвлечь от продажи земли.
 показати весь коментар
 
 
Жмотье, денег жалко для Прометея революции? Если бы не Найем, вы бы сейчас все в Сибири нефть копали.
 показати весь коментар
 
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал, паскуда!
 показати весь коментар
 
 
Устроили себе хорошую жизнь, а где результаты?
 показати весь коментар
 
 
Сбежит. Ей-богу, сбежит. Кто ж проживет на такую зарплату?
 показати весь коментар
 
 
этот продажный узбек давно должен культивировать мак в афганистане
 показати весь коментар
 
 
Напёрсточники херовы, уж все поняли ваши махинации...премии, надбавки, выслуги, прогресивки, оздоровительные, командировочные и ХЗ что ещё. Там ЗП нах не нужна, сумма всех премий и надбавок в разы больше. Зато лохторату лапшу вешаете что мол зарплата маленькая нужно поднимать..
 показати весь коментар
 
 
Бль!!!... Пидсы!!! Кто -нить может объяснить за какие заслуги ЗП у бюджетного гндна, больше чем средняя ЗП по Украине в 20 !!! раз??? Бюджетный чиновник должен получать минимальную ЗП , без всяких льгот!!! Точка!!! И это не обсуждается, это мнение народа!!!
 показати весь коментар
 
 
Поближче до народу давайте слуги. Велосипедики на вас чекають.
 показати весь коментар
 
 
А какже марадеры? Доказательства уже нашли?
 показати весь коментар
 
 
Народ масово втікає на заробітки , багато хто там залишаються на постійно , от і зменшується кормова база чинуш . Ніхто не хоче працювати на злодіїв .
 показати весь коментар
 
 
Для этого есть МВФ - чуткий и добрый партнер...
 показати весь коментар
 
Не можуть за рік два танки зліпити, але зарплати на півляма. 170 тис. це десять фрезерувальників.
 показати весь коментар
 
 
Кто умней-хитрее,кто хитрей тот вор,выбрали еврея? Кончен разговор!
 показати весь коментар
 
 
Зелёный недоразвитый как то забыл, что периодически наступает 1917, дождется и утро....
 показати весь коментар
 
 
Сущие гроши оставил Наему... Токо на хлебушек и водичку.
******** цЫрк продолжается.
 показати весь коментар
 
 
КАРАУЛ!
На что же теперь шариков, пардон, ПЛЕШИВЫЙ ПУШТУН, будет жировать?
 показати весь коментар
 
 
А чего не на минималку понизили? Предприяте убыточное, с каких х***ев платить такие зарплаты?
 показати весь коментар
 
 
Высокие зарплаты руководящего персонала таких монополистов как Укрзализныця и Укроборонпром-это нормально.Главное результат.А результат есть.За четыре месяца 12 БТР-4 в войска поставлено,из тех 45,что Буков-Свынарчук два года выпустить не могли.Лучше платить 100-200 тысяч гривен зарплаты,чем считать миллионы долларов убытков,выведенных через прокладки в офшоры.
 показати весь коментар
 
какой из наема-лещенко руководящий персонал? Не смешите.
Хоть один из них руководил заводом или бизнесом с много тысячным коллективом ?
Они такие же топ менеджеры, как из Зеленского Президент Украины (((
 показати весь коментар
 
 
"Где ж я теперь столоваться буду? - Наем
 показати весь коментар
 
 
Деятелям, которые давно и успешно научились воровать и не попадаться, официальные зарплаты были урезаны в знак признания мастерства.
 показати весь коментар
 
я не понимаю, почему чиновники в теплых кабинетах получают зарплаты в разы большие, чем бойцы и офицеры на войне. В воюющей стране.
Мне бы в западло было получать зарплату с 5 нулями в Украине в это время за такую работу.
Тем более , мы прекрасно знаем, какой Наем специалист в Укроборонпроме. ))
(Такой же, как Лещенко спец в жезнодорожном транспорте )

Складывается впечатление, что Зе отблагодарил НаемаЛещенко высокими должностями за то, что они работали против Пороха....
 показати весь коментар
 
 
12 замов!!!у прибалта-рехформатора. Охренеть. Тока вопросец: а нахрена тогда он сам нужен?
 показати весь коментар
 
 
Да, так и будет. А остальное выдадут премией, чтобы афганцу было на что харчеваться.
 показати весь коментар
 
 
разбегутся теперь..., бедные, интересно, куда...
 показати весь коментар
 
буде в АТБ по акции скупляться. перебьется.
 показати весь коментар
 
 
Паразитуючі бариги на тлі злиденного українського суспільства ((
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору