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Все про:Казахстан (106) Конгрес США (358) екстрадиція (251)

 Україна має підтримати захист прав людини, – конгресмен США Гастінгс закликав надати притулок опозиціонерці з Казахстану Ахметовій

Голова Гельсінської комісії США конгресмен Елсі Гастінгс виступив із заявою на підтримку надання статусу біженки для блогерки та опозиціонерки з Казахстану Жанари Ахметової.

Гастінгс зауважив, що надання притулку Ахметовій свідчило б про підтримку Україною основоположних свобод і захисту прав людини, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Надавши притулок Жанарі Ахметовій, уряд України може продемонструвати відданість захисту основоположних свобод тих, хто мирно висловлює політичне невдоволення.

ЇЇ прохання про притулок очевидно вмотивоване справжнім та небезпечним політичним переслідуванням у її власній країні. Україна має чітко підтримати захист прав людини і дозволити пані Ахметовій перебувати в безпеці в своїй країні", - заявив Гастінгс.

Також читайте: "Вибачте за нього", - казахстанський художник Ахмедьяров прийшов до посольства України в Нур-Султані просити вибачення за слова Токаєва про Крим. ВIДЕО

Апеляційний суд мав розглянути справу Ахметової 14 січня, але переніс розгляд на 28 січня, зважаючи на те, що Державна міграційна служба надала нові документи у справі, повідомляють українські ЗМІ з посиланням на інформацію суду.

Міграційні служби України вже двічі відмовляли Ахметовій у проханні про надання притулку, але Верховний суд відправив справу на перегляд, відзначивши політичне переслідування Ахметової в Казахстані. В Казахстані їй висунуто необґрунтоване звинувачення у шахрайстві, написала Ахметова у Facebook.

Ахметова прибула до України в 2017 році, після того, як зазнала переслідувань від влади Казахстану за те, що вона мирним чином висловлювала свою політичну позицію в рамках руху Демократичний вибір Казахстану, йдеться у заяві Гельсінської комісії.

В 2019 році Україна затримала Ахметову на запит, який Казахстан розмістив у Інтерпол. В повідомленні Гельсінської комісії також вказується, що Казахстан і раніше зловживав механізмами Інтерполу з метою переслідування опозиціонерів.

Нагадаємо, акція із закликом до України не видавати Жанару Ахметову пройшла в Алмати 8 січня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169893
 
 
 Топ коментарі
 
Упаси Бог женщину попросить у нас убежища. Сейчас у нас у руля одно политическое уёб..ще. ЗЕлёное такое. Выдаст. непременно выдаст. Как в Азербайджан недавно выдал.
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А ООН - має захистити Україну від російської агресії... Украина должна поддержать защиту прав человека, - конгрессмен США Хастингс призвал предоставить убежище оппозиционерке из Казахстана Ахметовой - Цензор.НЕТ 4510
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А ООН - має захистити Україну від російської агресії...
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Она же не какой то там Лазаренко, с которого можно стрясти 100 млн$ в бюджет США. Поэтому пусть Украина её поит, кормит и обслуживает.
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Тут вопрос в другом...На Украину смотрят как на страну четвертого **** мира!!!!!Говорят с ней вроде ласково но экономические и политические шаги к Украине враждебны!!!!!!!!!!
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Красиво отвечаешь))Таких же ответов и в свой адрес ждешь?Или хочешь хамить в одностороннем порядке))))))))))?
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Кому то не повезло быть твоим папой...Такого придурка может воспитать только колония строгого режима!
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_Ган Дон Жуван - тебе виднее. С мамашей тебе тоже не повезло? Ну не горюй уж так. Украина должна поддержать защиту прав человека, - конгрессмен США Хастингс призвал предоставить убежище оппозиционерке из Казахстана Ахметовой - Цензор.НЕТ 8290 Просто удавись. И всё наладится.
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Иди набей свою морду перед зеркалом...Ведь реальных мужиков ты боишься...Ну на сайте облить говном людей это высшая мера твоего щенячьего кумара))Дешевый ты...А значит тупорылый пистапол))))))Иди спать придурок
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Упаси Бог женщину попросить у нас убежища. Сейчас у нас у руля одно политическое ***..ще. ЗЕлёное такое. Выдаст. непременно выдаст. Как в Азербайджан недавно выдал.
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неа,задарма не выдаст...только за вкв и другие приятные шняги...
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Кто говорит задарма? Украина должна поддержать защиту прав человека, - конгрессмен США Хастингс призвал предоставить убежище оппозиционерке из Казахстана Ахметовой - Цензор.НЕТ 2301
Шаурму метровую подкатят и выдаст. Украина должна поддержать защиту прав человека, - конгрессмен США Хастингс призвал предоставить убежище оппозиционерке из Казахстана Ахметовой - Цензор.НЕТ 9671
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того выдали правильно...- топил за Лугандонию...
надеюсь его уже расстреляли в бакинской тюрьме... Украина должна поддержать защиту прав человека, - конгрессмен США Хастингс призвал предоставить убежище оппозиционерке из Казахстана Ахметовой - Цензор.НЕТ 4364
Сначала сам возмутился...
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прошлый брехунець так и в Мордор и в Азербайджан включая АТОвцев сдавал по запросу.
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а если другу с кремля это не понравиться, ну нельзя же так на бубочку давить, ведь уже злой Помпео о Омане спрашивал, вы что хотите, чтоб бубочка заикаться начал, нельзя так его пугать.
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Кто знает , а вдруг Жанаре Ахметова причастна к убийству Шеремета ?
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Ну вот опять, Украина "должна". Со всех сторон смотрят на нас как на должников, всем мы что то "должны", всем. Все нас поучают и принуждают к чему то. И видимо нам это нравится, раз в тяжелое время избрали себе безхребетного паяца в вожди.
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ахметка уже оппозиционер как рошенко
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Альо, омерика! Предоставьте ей своё убежище? Фули вы трепитесь языком, балаболы?
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Я все розумію, але притулок з колишнього СРСР нехай дають інші країни.
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https://www.delfi.lv/news/national/politics/latvija-pieskirusi-politisko-patverumu-krievijas-zurnalistam-svarjovam.d?id=51789957
Латвія надала політичний притулок російському журналісту "Росбалту" Олександру Шварієву, який видав міжнародний ордер на розшук за звинуваченням у дифамації проти російського мільярдера Алія Усманова та вимагання.
Притулок було також надано родині Шварйових.https://www.delfi.lv/news/arzemes/********-pieskirusi-politisko-patverumu-krievijas-demokratijas-aktivistam.d?id=49910833

Естонія надала політичний притулок російському активісту демократії Костянтину Чадліну, члену башкортостанської гілки руху "Відкрита Росія", засудженому до Росії на десять років в'язниці.

..............
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Хастинг, так забери эту даму к себе в Америку, будет у тебя пресс-секретарем, ну как мендельша у зельца... мы ее тебе отдадим!
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ну конечно! нам ничего не надо! мы еще и богдана с мендельшей в придачу безплатно отдадим, только заберите.... я еще и 10 гривен конгрессмену приплачу! а если еще и зельца заберет на йух - то я вообще и 50 не пожалею!!!!!
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Похоже некоторым даже нравится внешнее управление.
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А чого їі ми маємо віддавати азійському сатрапу союзнику Кацапії і комуняцькій КНР.
Пішли вони за обрії!
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Не сци, вона себе прогодує.
Від тебе ватанчік ніхто нічого не просить.
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к себе на рефию забери, в Украине и таких как ты хватает, пригрелись сепары.
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Затухни, вбоге створіння, бо з Лахти в Кащенко завезуть
Що людину на смерть посилати?
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То не створіння , то кацапи лахтинські скавулять під різними прапорцями .
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Ей нужно голову лечить. Нашла где просить убежища. Украина если не выдаст ее то поможет уничтожить. Пускай США предоставит ей убежище.
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Почему сралин отпустил ГИТЛЕРА в Аргентину в апреле 1945 года.ютуб.Версия очень точная.и все совпадает по времени.
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