 Рада в першому читанні проголосувала за зміни до закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"За" проголосували 340 народних депутатів.
Законопроєкт пропонує врегулювати такі питання:
- впорядкування питань, пов'язаних із наданням відпусток військовослужбовцям;
- уточнення окремих питань реалізації права військовослужбовців на забезпечення житлом;
- приведення термінології Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" у відповідність до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту" та інших законів України;
- уточнення джерел фінансового забезпечення заходів, пов'язаних із реалізацією прав і соціальних гарантій військовослужбовців, передбачених Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".
У спам кожного козлорогого.
Шо, опять нету?
зробили разом...
Юлія Тар( 25%)
@KXnCBbI30tb35z6
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Уряя. Нарешті і до нас зелені реформи прийшли.
В школах позвільняли мед.сестер.
Тепер треба викликати швидку і то, коли поруч будуть батьки.
Велика вимога,коли дитина погано себе почуває, краще залишити її вдома.
Ай маладці,аплодую.
Економія повинна бути економною.
в шоке...
и ты послушай..
https://youtu.be/pky_x69IAvw
ВАНУ бісить не сам "продаж землі", а "продаж землі без її участі"... От і все...
по ходу реально все серьезно плохо...
зная какие шмары без грамма любви к Украине сейчас рулят - поверил...
притопила она было за Беню сразу после выборов.., но ее послали быстро нах без должности..., так же как и Гриценко...
не тех кровей оказались наверное...
Удивлен что Гросю не пристроили....