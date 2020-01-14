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Все про:ВР (5584) житло (205) пільги (84) військовослужбовці (2633)

 Рада в першому читанні проголосувала за зміни до закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 2343 "Про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їхніх сімей".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 340 народних депутатів.

Законопроєкт пропонує врегулювати такі питання:

- впорядкування питань, пов'язаних із наданням відпусток військовослужбовцям;

- уточнення окремих питань реалізації права військовослужбовців на забезпечення житлом;

- приведення термінології Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" у відповідність до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту" та інших законів України;

- уточнення джерел фінансового забезпечення заходів, пов'язаних із реалізацією прав і соціальних гарантій військовослужбовців, передбачених Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169890
 
 
 Топ коментарі
 
мед.сестрам идти на панели отрабатывать тренды Украины... Рада в первом чтении проголосовала за изменения в закон о социальной и правовой защите военнослужащих - Цензор.НЕТ 102
зробили разом...




Рада в первом чтении проголосовала за изменения в закон о социальной и правовой защите военнослужащих - Цензор.НЕТ 6700 Юлія Тар( 25%)

@KXnCBbI30tb35z6

·46 мин

Уряя. Нарешті і до нас зелені реформи прийшли.
В школах позвільняли мед.сестер.
Тепер треба викликати швидку і то, коли поруч будуть батьки.
Велика вимога,коли дитина погано себе почуває, краще залишити її вдома.
Ай маладці,аплодую.
Економія повинна бути економною.
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нє то слово - вєлічайший міровой підєр соврємєнності
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Вам на росії він подобається?
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нє то слово - вєлічайший міровой підєр соврємєнності
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батенька, нет такой страны "Россия". Нет и ни когда не было. Нет ни области "Россия", нет даже района "Россия". Есть Московия, до неё Мокшания. А то недоразумение обозванное полудурками с маньяком Петрухой и страной то ни когда не было. так, подлостью, хитростью, убийствами и оккупацией создали монстра, который с 1905 года всё меньше становится и меньше. И дас Бог скоро совсем сгинет.
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Ляодунский полуостров, Южный Сахалин, Курилы и четыре острова между Сахалином и Хоккайдо, а проливе Лаперуза (Хабомаи, Шикотан и ещё два, помельче ... (правда, Ляодун был в аренде - это китайская территория, как и сейчас...).
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В принципе, как сказал бы нонешний гидрант, повинуясь зову своей крови, - таки да. Рада в першому читанні проголосувала за зміни до закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців - Цензор.НЕТ 1117
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Панове, навіщо ви годуєте кацапського троля?
У спам кожного козлорогого.
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мед.сестрам идти на панели отрабатывать тренды Украины...
зробили разом...




Рада в первом чтении проголосовала за изменения в закон о социальной и правовой защите военнослужащих - Цензор.НЕТ 6700 Юлія Тар( 25%)

@KXnCBbI30tb35z6

·46 мин

Уряя. Нарешті і до нас зелені реформи прийшли.
В школах позвільняли мед.сестер.
Тепер треба викликати швидку і то, коли поруч будуть батьки.
Велика вимога,коли дитина погано себе почуває, краще залишити її вдома.
Ай маладці,аплодую.
Економія повинна бути економною.
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А как же Ленкина идея - завести врачей-диетологов, в украинских школах, по примеру японцев?
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в п-ду Ленку..., вот прямо сейчас слушаю бабу - Юлю....
в шоке...
и ты послушай..
https://youtu.be/pky_x69IAvw
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Ну, послухав... Знаєш, колись поїхав у відпустку, в село. Це було тоді, коли Ющенко, Янукович і ВАНА, "владу ділили"... У тещі троє поросят дрібних. Поставила вона коритце, налила пійло. Щоб один одному не заважали, тесть прибив зверху дві поперечинки... Два кабанчики спокійно їдять по своїх відділеннях, а свинка то до одного рилом ткнеться, то до другого, і верещить невдоволено... Я посидів, подивився, а потім взяв фломастери і намалював одному кабанчику на боках, помаранчевий прапор, іншому - блакитний, а свинці - червоне сердечко... Так сусіди кілька днів реготали, поки фарба не затерлася...
ВАНУ бісить не сам "продаж землі", а "продаж землі без її участі"... От і все...
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а я чет ей поверил....
по ходу реально все серьезно плохо...
зная какие шмары без грамма любви к Украине сейчас рулят - поверил...
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І я вірю... Тільки її "пісні" мають "особистий інтерес" і "образу" - Коломойський "до кормушки" не підпустив... (Він же прекрасно розуміє, що "Ліса Аліса" його "Буратіну" зжере за пару місяців...).
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ну да...
притопила она было за Беню сразу после выборов.., но ее послали быстро нах без должности..., так же как и Гриценко...
не тех кровей оказались наверное...
Удивлен что Гросю не пристроили....
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Закон потрібний, але владі зебрехунів не всі вірять.
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Замкнене коло у зеленому трикутнику 🐸
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а йа бачу противну пику - морда просіт кірпіча
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Главное - не снижать льготы офицерам в отставке, которые с 90-х годов разваливали украинскую армию.
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