 Кабмін створив два нові урядові комітети

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з постановою №1152 від 11 грудня 2019 року, створено урядовий комітет з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва, безпеки, оборони і регіонального розвитку, а також урядовий комітет з питань формування державної політики.

Головою комітету з питань європейської та євроатлантичної інтеграції є віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, а заступниками голови міністр оборони і міністр розвитку громад і територій. Також до складу входить міністр закордонних справ і деякі заступники інших міністрів.

Співголовами комітету з питань формування державної політики є міністр Кабміну, міністр юстиції, міністр фінансів, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. Також до складу входять віце-прем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації, міністр внутрішніх справ, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища, міністр інфраструктури, міністр культури, молоді і спорту, міністр освіти і науки, міністр охорони здоров'я, міністр соціальної політики, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб і деякі заступники міністрів.

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