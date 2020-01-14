 Кабмін створив два нові урядові комітети

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Згідно з постановою №1152 від 11 грудня 2019 року, створено урядовий комітет з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва, безпеки, оборони і регіонального розвитку, а також урядовий комітет з питань формування державної політики.
Головою комітету з питань європейської та євроатлантичної інтеграції є віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, а заступниками голови міністр оборони і міністр розвитку громад і територій. Також до складу входить міністр закордонних справ і деякі заступники інших міністрів.
Співголовами комітету з питань формування державної політики є міністр Кабміну, міністр юстиції, міністр фінансів, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. Також до складу входять віце-прем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації, міністр внутрішніх справ, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища, міністр інфраструктури, міністр культури, молоді і спорту, міністр освіти і науки, міністр охорони здоров'я, міністр соціальної політики, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб і деякі заступники міністрів.
Від 17 до 234 тисяч гривень: оприлюднено інформацію про зарплати міністрів за грудень
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Перед новим роком міністри різко підняли собі заробітні плати через премії, надбавки, допомогу на оздоровлення.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив політолог і телеведучий Тарас Березовець з посиланням на "Українські новини".
Так, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заробив за грудень 76 тис. гривень.
Міністр з питань ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда заробила 159 тис. гривень, її заступники - від 55 тис. до 205 тис. гривень, держсекретар - 151 тис. гривень.
Заробітна плата міністра закордонних справ Вадима Пристайка становила 234 тис. гривень, його заступників - від 45 тис. гривень до 96 тис. гривень, держсекретаря - 128 тис. гривень.
Зарплата міністра Кабінету Міністрів Дмитра Дубілета становила 17,5 тис. гривень.
Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заробив 85 тис. гривень.
Зарплата міністра юстиції Дениса Малюськи становила 226 тис. гривень, його заступників - від 90 тис. до 153 тис. гривень.
Міністр оборони Андрій Завгороднюк отримав 97,2 тис. гривень, його заступники - від 120,6 тис. гривень, а держсекретар - 214,5 тис. гривень.
Зарплата міністра соцполітики Юлії Соколовської склала - 217 тис. гривень, її заступників -від 65,4 тис. до 168 тис. гривень, держсекретаря - 60,3 тис. гривень.
Міністр культури Володимир Бородянський заробив 112,9 тис. гривень, його заступники від 139 до 405 тис. гривень, держсекретар - 497,7 тис. гривень.
Віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заробив 87 тис. гривень.
Нагадаємо, з 1 січня 2020 року зарплата народного депутата становитиме понад 100 тисяч гривень.
Раніше у "Слузі народу" виступили за підвищення зарплат нардепам до 100 тисяч гривень.
Раніше міністр економіки Тимофій Милованов поскаржився журналістам, що його зарплата у міністерстві "неприйнятно маленька", а топ-керівник у Мінекономіки має отримувати від 5 до 10 тисяч доларів.
https://prm.ua/vid-17-do-234-tisyach-griven-oprilyudneno-informatsiyu-pro-zarplati-ministriv-za-gruden/