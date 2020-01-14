 Верховна Рада ухвалила закон про єдину юрособу для Державної митної служби

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Законопроєкт передбачає перехід Державної митної служби у формат єдиної юридичної особи. За проголосували 275 народних депутатів.
Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, документ передбачає новий формат роботи Держмитної і Держподаткової служб як єдиних юросіб, у зв'язку з чим їхні територіальні органи здійснюватимуть діяльність не як юрособи, а як окремі підрозділи. Крім цього, проєкт закону пропонує визначити порядок нарахування зарплат співробітникам служб.
Законопроєкт також встановлює особливий статус співробітників митниці, їх призначення та звільнення.
Як повідомлялося, переведення новостворених служб у формат єдиних юросіб є однією з умов реформування і реорганізації Державної фіскальної служби, на якому раніше наполягали бізнес і експерти.
С учетом того, что в "новую таможню" реорганизовали сАмых зашкваренных, а порядка 40% инспекторов ( особенно тех, кто воевал с запредельными тарифами , да, такие были, УВЫ, уже только БЫЛИ) - остались за бортом(((
отдайте мешок рабиновичу и все будут довольны...