 Суд відправив підозрюваного в організації вбивства Окуєвої під арешт

Як передає Цензор.НЕТ, трансляцію судового засідання вело "Радіо Свобода".
Суддя Ярослава Марко відправила підозрюваного під арешт на 60 діб, до 11 березня.
Адвокат заявив, що оскаржуватиме рішення.
Прокуратура просила заарештувати Редькіна на 60 діб, припускаючи, що той впливатиме на розслідування.
Захист спростовувала таке припущення, акцентуючи увагу на стан здоров'я підозрюваного.
Звинувачення на свою адресу Редькін відкидає. Він заявив, що про вбивство Окуєвої дізнався після затримання.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.
12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.
Причому, він був партнером досить відомих людей.
Крім іншого, Редькін заснував фірми "Голден-ФІШ" і "Блек Шрімп", власником яких є Юрій Аристов.
Аристов - великий підприємець, один з провідних імпортерів риби і морепродуктів в Україні. У 2019 став депутатом за списком партії "Слуга народу".
До слова, Аристов був партнером не тільки Редькіна, а й Лариси Шефір (дружини помічника Зеленського) і Олени Зеленської (дружини президента України). Разом з ним він в своее брешемо заснував компанію "Норин Плюс" (раніше називалося "Зеларі Фіш").
некрасиво...
Вот Вам версия от потолка - Ермак под прикрытием якобы работы в 95 квартале , выполнял заказы по дестабилизации в стране . КАК ВАМ ВЕРСИЯ 😀😀😀???
Интресно девки пляшут
юрту им с бюджета на всю родыну?
заработал-палучи)