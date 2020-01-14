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Все про:замовне вбивство (76) Окуєва Аміна (116)

 Суд відправив підозрюваного в організації вбивства Окуєвої під арешт

14 січня Святошинський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для підозрюваного в організації вбивства українського добровольця Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.

Як передає Цензор.НЕТ, трансляцію судового засідання вело "Радіо Свобода".

Суддя Ярослава Марко відправила підозрюваного під арешт на 60 діб, до 11 березня.

Адвокат заявив, що оскаржуватиме рішення.

Прокуратура просила заарештувати Редькіна на 60 діб, припускаючи, що той впливатиме на розслідування.

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Захист спростовувала таке припущення, акцентуючи увагу на стан здоров'я підозрюваного.

Звинувачення на свою адресу Редькін відкидає. Він заявив, що про вбивство Окуєвої дізнався після затримання.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.

12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169881
 
 
 Топ коментарі
 
Организатор и заказчик - РАЗНЫЕ СМЫСЛОВЫЕ НАГРУЗКИ
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Більше того,РІЗНІ юридичні поняття,відповідно-і кваліфікація злочину.
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Та не! Ермак это пароход, сам видел. Вот фотоСуд отправил подозреваемого в организации убийства Окуевой под арест - Цензор.НЕТ 2664
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Кто заказчик? Неужели до сих пор полиция не знает?
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Организатор и заказчик - РАЗНЫЕ СМЫСЛОВЫЕ НАГРУЗКИ
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Більше того,РІЗНІ юридичні поняття,відповідно-і кваліфікація злочину.
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хто слідкував, наскільки докази ментів реальні стосовно того, що саме він стріляв?
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Сам Редькін, до слова, людина вельми не бідна і займався бізнесом. Що, можливо, і могло вплинути на те, що суд у вересні випустив його, підозрюваного у вбивствах, на волю.
Причому, він був партнером досить відомих людей.
Крім іншого, Редькін заснував фірми "Голден-ФІШ" і "Блек Шрімп", власником яких є Юрій Аристов.
Аристов - великий підприємець, один з провідних імпортерів риби і морепродуктів в Україні. У 2019 став депутатом за списком партії "Слуга народу".
До слова, Аристов був партнером не тільки Редькіна, а й Лариси Шефір (дружини помічника Зеленського) і Олени Зеленської (дружини президента України). Разом з ним він в своее брешемо заснував компанію "Норин Плюс" (раніше називалося "Зеларі Фіш").
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а шо так скромно?где про связи шефир,зеленской?
некрасиво...
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причину назовете или нет? причину убийства нит не бизнес нит не ато причину и кто заказчик
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То как полиция расследует , может делать любой.
Вот Вам версия от потолка - Ермак под прикрытием якобы работы в 95 квартале , выполнял заказы по дестабилизации в стране . КАК ВАМ ВЕРСИЯ 😀😀😀???
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ермак кремлёвский...и то аксиома,не версия.
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То есть Ермак- резидент хремля? 😎😎😎
Интресно девки пляшут
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намекаешь шо сибирь с бубочкой вкупе осваивать поедут?
юрту им с бюджета на всю родыну?
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Та не! Ермак это пароход, сам видел. Вот фотоСуд отправил подозреваемого в организации убийства Окуевой под арест - Цензор.НЕТ 2664
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будут смешить якутских скульпторов
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Замовника не буде викрито, бо це дуже велика рыба ! А замовляють через десяте коліно ,и хто може показати на замовника, щоб зразу пришили.
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