 Двоє бійців зазнали поранень від початку доби на Донбасі, ворог застосовував заборонене озброєння калібрів 122, 120 і 82 мм, - пресцентр ОС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Уточнюється, що три обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" - неподалік від Новотроїцького та Мар'їнки (зі стрілецької зброї), а також Невельського (з великокаліберних кулеметів).

П'ять обстрілів противник зробив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": біля Луганського (зі станкових протитанкових гранатометів), тричі - в районі Оріхового (8 снарядів з артилерійських систем 122 калібру, 28 мін з мінометів калібру 120 мм, 8 мін з 82-мм міномета, а також - з автоматичних гранатометів), поблизу Кримського (8 мін із міномета калібру 82 мм і з великокаліберних кулеметів).

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"Сьогодні, 14 січня, у результаті ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 січня озброєні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Втрат у лавах ЗСУ не було.