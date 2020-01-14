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Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5877) поранення (1609) Донбас (12940) Об'єднані сили (422)

 Двоє бійців зазнали поранень від початку доби на Донбасі, ворог застосовував заборонене озброєння калібрів 122, 120 і 82 мм, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Уточнюється, що три обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" - неподалік від Новотроїцького та Мар'їнки (зі стрілецької зброї), а також Невельського (з великокаліберних кулеметів).

П'ять обстрілів противник зробив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": біля Луганського (зі станкових протитанкових гранатометів), тричі - в районі Оріхового (8 снарядів з артилерійських систем 122 калібру, 28 мін з мінометів калібру 120 мм, 8 мін з 82-мм міномета, а також - з автоматичних гранатометів), поблизу Кримського (8 мін із міномета калібру 82 мм і з великокаліберних кулеметів).

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"Сьогодні, 14 січня, у результаті ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 січня озброєні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Втрат у лавах ЗСУ не було.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169880
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання хлопцям!
Хоча, з досвіду попередніх інф - пораннення там, як правило, важкі...
Перестали стріляти... матьйогорімму...
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Война на Донбассе это первый военный конфликт где используется термин *не боевые потери* для более красивой статистики... а сколько таких погибших которых списали на пропавших без вести и дезертиров?
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Есть и как минимум один погибший которого списали на *не боевые потери* https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2020-01-14/stalo-izvestno-o-tragicheskoy-gibeli-boytsa-vsu-na-donbasse/185454..
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Война на Донбассе это первый военный конфликт где используется термин *не боевые потери* для более красивой статистики... а сколько таких погибших которых списали на пропавших без вести и дезертиров?
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Одужання хлопцям!
Хоча, з досвіду попередніх інф - пораннення там, як правило, важкі...
Перестали стріляти... матьйогорімму...
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Что там клован подавал как офигенную победу в нормандском формате? Всеобъемлющее и полное, реальное, приращения огня на Донбассе, начиная с 31.12.2019 года?
Напомните мне зебилы, какое сегодня число? Ваш бубочка опять соврал?
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Дык бубочка оманская думает что сегодня 45 декабря . Это лохочмо укуреное каждый день .
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Одужання нашим героям. Бережи вас Господь, рідненькі
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Украинским воинам полного выздоровления. Народ Украины.
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патамушта бубочка банкоматы не заряжает...
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и токо своим скалозубам...лыбу с богдана не сотрёшь шваброй...
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Хрєн тобі Україно від СННН ! Якщо гарант впершись проти всього світу , до останнього відстоював позицію кремля , то тут де ніхто не заважає він ніколи не повірить в те що на Сході гинуть воїни та стогнуть поранені . Куди ідемо зєбіли ? В Новий Ієрусалим ?
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і де підвизгуючі тічні сссучки, що тявкали про "торгівлю на крові"??? нудить від тих, що вили на Пороха аж до всир*ачки, а тепер язики свої в дупи запхали, мовчки спостерігаючи за тим, як ця команда "слуг" штовхає Україну в прірву, не забуваючи хапнути з неї якнайшвидше і якнайбільше!!!
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