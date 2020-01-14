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Все про:Беркут (354) Крим (7036) Правоохоронні органи (649) Севастополь (210) ДБР (771)

 Справу проти командира роти севастопольського "Беркута", обвинуваченого в державній зраді, передано до суду, - ДБР

14 січня скеровано до суду обвинувальний акт відносно заступника командира роти міліції особливого призначення "Беркут" УМВС України в м. Севастополі. Його обвинувачують у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України)

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Встановлено, що з 27 лютого 2014 року до 20 березня 2014 року правоохоронець, спільно із озброєним підпорядкованим йому особовим складом роти "Беркуту", організував перевірку документів громадян та їх транспортних засобів на КПВВ "Чонгар" для недопущення на територію АР Крим представників міжнародних організацій (ООН, ОБСЄ), працівників державних та правоохоронних органів України. Метою таких дій було забезпечення безперешкодного проведення нелегітимного референдуму в Криму щодо його відокремлення від України", - говориться в повідомленні.

Після окупації території Криму і Севастополя вказану особу було призначено в. о. командира незаконно створеного спеціального муніципального підрозділу міліції "Беркут" в м. Севастополі.

У ДБР зазначають, що дії правоохоронця спричинили тяжкі наслідки у вигляді втрати частини території держави. У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169878
 
 
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Можно замом к авакову, как аброськина
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Чем он отличается от Аброськина: все данные один к одному.
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После приговора категорически потребовать от Путина, чтоб выдал "правоохранителя" для отсидки в Украине!
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Да на хрен требовать , сразу обменять и в нагрузку еще пару убийц и насильников отдать .
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на данном фигуранте суд даст - много даст ( минимум лет 100 ) , но заочно
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