 ТРЦ "Ocean Plaza" майже через добу після потопу не може відновити свою роботу

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ocean Plaza повідомляє у Фейсбуці.

"14 січня ТРЦ "Ocean Plaza" буде закритий для відвідувачів. Вчора, 13 січня 2020 року, о 20:30 стався прорив міської тепломережі поблизу ТРЦ "Ocean Plaza". Згідно з офіційною заявою представника КМДА, причиною пошкодження тепломережі стала фізична зношеність труби магістрального трубопроводу. Персонал і відвідувачі ТРЦ були екстрено евакуйовані та отримали необхідну допомогу", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що в Ocean Plaza проводяться роботи з усунення наслідків аварії і перевірка комунікацій. Про відновлення роботи ТРЦ буде повідомлено додатково.

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Водночас у ТРЦ "Ocean Plaza" у відповідь на запитання агентства Укрінформ щодо суми збитків внаслідок аварії відмовилися від коментарів, а також відмовилися надавати контакти працівників центру для отримання цієї інформації.

Як відомо, в понеділок увечері 13 січня біля станції метро "Либідська" в Голосіївському районі Києва біля торгово-розважального центру "Ocean Plaza" прорвало трубу з гарячою водою, яка затопила проїжджу частину і перший поверх ТРЦ.

Транспортний рух по вулиці Антоновича, де розташований торговий центр, перекрили. У КМДА обіцяють відновити його у другій половині середи, 15 січня.

Під час пориві тепломережі в Голосіївському районі Києва на вул.Антоновича, 174 легких опіків зазнало 9 осіб, яким надається медична допомога