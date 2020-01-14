EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події, Київські новини
  3197  16
Все про:потоп (40) прорив (25) тепломережа (42) ТРЦ (10)

 ТРЦ "Ocean Plaza" майже через добу після потопу не може відновити свою роботу

ТРЦ "Ocean Plaza" повідомляє, що центр закритий для відвідувачів, оскільки там проводять роботи з усунення наслідків аварії тепломереж.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ocean Plaza повідомляє у Фейсбуці.

"14 січня ТРЦ "Ocean Plaza" буде закритий для відвідувачів. Вчора, 13 січня 2020 року, о 20:30 стався прорив міської тепломережі поблизу ТРЦ "Ocean Plaza". Згідно з офіційною заявою представника КМДА, причиною пошкодження тепломережі стала фізична зношеність труби магістрального трубопроводу. Персонал і відвідувачі ТРЦ були екстрено евакуйовані та отримали необхідну допомогу", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що в Ocean Plaza проводяться роботи з усунення наслідків аварії і перевірка комунікацій. Про відновлення роботи ТРЦ буде повідомлено додатково.

Читайте також: КМДА: Комунальники цілодобово працюватимуть над ліквідацією пошкодження тепломережі біля ТРЦ "Оcean Plaza"

Водночас у ТРЦ "Ocean Plaza" у відповідь на запитання агентства Укрінформ щодо суми збитків внаслідок аварії відмовилися від коментарів, а також відмовилися надавати контакти працівників центру для отримання цієї інформації.

Як відомо, в понеділок увечері 13 січня біля станції метро "Либідська" в Голосіївському районі Києва біля торгово-розважального центру "Ocean Plaza" прорвало трубу з гарячою водою, яка затопила проїжджу частину і перший поверх ТРЦ.

Транспортний рух по вулиці Антоновича, де розташований торговий центр, перекрили. У КМДА обіцяють відновити його у другій половині середи, 15 січня.

Під час пориві тепломережі в Голосіївському районі Києва на вул.Антоновича, 174 легких опіків зазнало 9 осіб, яким надається медична допомога

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169875
 
 
 Топ коментарі
 
Ой беда. Что теперь делать?
 показати весь коментар
 
пляжний комплекс сироткам отдайте и всё у вас наладится...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Пипец.....
Да после потопа кипятком надо капитальный делать......
 показати весь коментар
 
И какая температура протекала в тех трубах?:
Конечно не 100, но 85 тоже для строй конструкций, оборудования, проводки не подарок!
 показати весь коментар
 
Прибирати ту срану будівлю,бо наступного разу гірше буде!
 показати весь коментар
 
пляжний комплекс сироткам отдайте и всё у вас наладится...
 показати весь коментар
 
 
новый метод отжима)))
затопить кипятком)))
выживут
 показати весь коментар
 
Нефіг було будувати на колекторі тепломережі ТРЦ "Ocean Plaza" почти через сутки после потопа не может восстановить свою работу - Цензор.НЕТ 960 Уроди Там ще блукаючих токів в поймі ріки неміряно ТРЦ "Ocean Plaza" почти через сутки после потопа не может восстановить свою работу - Цензор.НЕТ 960
 показати весь коментар
 
 
Могут вообще не восстанавливать. Невелика потеря. В Киеве полно подобных "малин" для торговли шматьем и развлечений непонятно после каких забот.
 показати весь коментар
 
делаешь бизнес, а потом бах и тебя из-за коммунальных служб загнали в убытки.....и никто не будет выплачивать компенсацию. Еще один плюс к инвестициям в страну
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору