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Все про:заробітна плата (607) Кабмін (3193) Милованов Тимофій (130)

 Заступники міністрів звільняються через низькі зарплати, - Милованов

Деякі заступники міністрів подають заяви про звільнення через низькі заробітні плати.

Про це під час обговорення законопроєкту "Про працю" заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Певні заступники міністрів, хороші, яких я знаю, яких взяли з ринків, не в моєму міністерстві, а в інших міністерствах, вже йдуть у відставку. Саме тому, що у них оклад 18 тисяч гривень, а водій Uber може заробити більше. Якщо ми хочемо, щоб у нас кваліфікація була відповідна, нам потрібно платити відповідні зарплати", - сказав він.

При цьому міністр не уточнив, про яких чиновників ідеться.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169874
 
 
 Топ коментарі
 
Как я люблю зеленых сказочников. С ними не соскучишься. Называется -- не верь цифрам и глазам своим:

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська заробила в грудні 216 тис. 783,36 грн.
Про це йдеться у відповіді відомства на запит «Слово і Діло».
Оклад Соколовської склав 15 тис. 238,10 грн (стільки ж за інтенсивність роботи), за вислугу років - 3 тис. 657,14 грн, за роботу з державною таємницею - 3 тис. 047,62 грн, відпускні - 1 тис. 526,71 грн, премія за жовтень - 26 тис. 182 грн, премія за листопад - 25 тис. 905 грн, премія за грудень - 30 тис. 476 грн, матеріальна допомога на оздоровлення - 47 тис. 394 грн (стільки ж допомога для вирішення соціально-побутових питань), індексація - 724,69 грн.

Заступнику міністра Наталії Ненюченко нарахували 131 тис. 487,45 грн: оклад - 14 тис. грн (стільки ж за інтенсивність), за вислугу років - 7 тис. грн, за роботу з державною таємницею - 1,2 тис. грн, премія - 30,8 тис. грн, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань - 63 тис. 726,53 грн, індексація - 760,92 грн.
Олег Коваль заробив 168 тис. 143,69 грн. Його оклад у грудні склав 12 тис. 666,67 грн (стільки ж за інтенсивність), за вислугу років - 1 тис. 380 грн, премія - 27 тис. 867 грн, відпускні - 3 тис. 759,38 грн, матеріальна допомога на оздоровлення - 53 тис. 181,20 грн (стільки ж допомога для вирішення соціально-побутових питань), на відрядження - 2 тис. 753,12 грн, індексація - 688,45 грн.

Ще один заступник міністра - Сергій Ніжинський - заробив минулого місяця 166 тис. 842,15 грн. Його оклад - 14 тис. грн (стільки ж за інтенсивність), за вислугу років - 3 тис. 360 грн, за роботу з державною таємницею - 1,2 тис. грн, премія - 30,8 тис. грн, відпускні - 3 тис. 792,82 грн, перерахунок зарплати за листопад - мінус 5 тис. 722,85 грн, на відрядження за листопад - 3 тис. 898,48 грн, допомога на оздоровлення - 50 тис. 376,39 грн (стільки ж допомога для вирішення соціально-побутових питань), індексація - 760,92 грн.
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Милованов нашел причину для повышения. Нахрен таких заместителей, которые нагло требуют себе повышение зарплат, и им пох, что страна в нищете и войне и люди не живут , а выживают. Они что золотые? Незаменимые? У врачей , учителей зарплаты по 8 тыс. и никто не увольняется, работают.У пенсионеров 2 тыс и живут как-то. Повышайте всем зарплаты пропорционально, а не только высоким чиновникам. Вы, Милованов, пришли к власти на лозунге - конец эпохи бедности. Но этот лозунг применяете только к себе. Брехливые скоты.
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Возьмите меня на их место. Уверяю, результат моей работы будет не хуже чем ихний.
Я не такой капризный, да и зарплата меня полностью устраивает.
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Ежемесячная зарплата генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского в 2,37 раза больше, чем годовая зарплата президента США.
Так, зарплата Смелянского в 2020 году будет составлять почти 1,9 млн гривен в месяц или же 22,8 в год, что по текущему курсу НБУ составляет 951,2 тысяч долларов.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные первым секретарем Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Линой Кущ в соцсети Facebook.
Учитывая, что согласно данным свободной энциклопедии Википедия годовая зарплата президента США составляет 400 тыс. долларов в год, Смелянский получит в 2,37 раза больше.
"Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в этом году существенно улучшит свое благосостояние. Глава почты получать зарплату в размере 1 886 808 гривен 30 копеек в месяц. Из них 716 463 гривен 30 копеек - должностной оклад, 693 843 гривны 00 копеек - ежемесячная премия, 456 502 гривны 00 копеек - другие выплаты, предусмотренные законодательством", - говорится в сообщении Кущ.
Кущ также привела данные о росте зарплаты Смелянского:
2018 - 571 966 гривен 70 копеек в месяц,
2019 - 1 427 666 гривен 70 копеек в месяц,
2020 - 1 886 808 гривен 30 копеек в месяц.
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Это все из-за таких кобеляк как Кобелев
К примеру, 700 000 000 грн, которые получит кобеляка, поделить на 20 000 грн = 35 000 зарплат! Заступники міністрів звільняються через низькі зарплати, - Милованов - Цензор.НЕТ 5182
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Скоро начнут увольняться граждане...
А это будет проблема покруче.
Получить ту же "карту поляка", сравнительно просто, а украинская власть, просто таки мотивирует граждан Украины, свалить за бугор.
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А там гляди земельку распродадут и сами свалят!
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ну гад порох, борига, країну розвалює і далі
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Парахаботы не дают работать ЗЕкоманде! А так бы они всем показали!!
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а водитель Uber может заработать больше... Мабуть після звільнення всі водіЄлямі работать пАйдутЬ, млять....
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100 тис. грн на місяць мало?)))) Насмішили! Нормальний міністр би набрав на ці зарплати кращих професорів економічних вузів і за пару років вони б провели справжні реформи. За 100 тис. грн в місяць вони б пахали як воли! Але ж для цього політична воля треба...
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Я готов занять место зам. министра , дайте адрес куда прислать резюме Заступники міністрів звільняються через низькі зарплати, - Милованов - Цензор.НЕТ 806
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Мілованов, що там де совість була пеніс виріс?
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Три высших образования ,владею тремя иностранными, кроме украинского и русского Заступники міністрів звільняються через низькі зарплати, - Милованов - Цензор.НЕТ 7539
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теперь средняя зарплата по стране увеличится в разы
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Это да. Прокурорам уже подняли в 4 раза, министрам подняли от 3 до 5 раз, в Охвисе *********** подняли в несколько раз...Самое время отчитаца о росте средней зарплаты в Украине под радостные визги ЗЕбильного стада.
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А почему его не беспокоит, что в детсадах увольняются помощники воспитателей (нянечки), работающие на минималку? Как они вообще там работают? Одень-раздень ребенка 2-3 раза в день, покорми несколько раз, помой посуду, уложи спать, своди в туалет, подмой (разное случается), убери в комнатах, вытри сопли/слезы, попробуй не сойти с ума от криков. И таких ребенков - 25-30. И их не выключишь, не отмахнешься. А, не дай Бог, кто-то из коллег заболеет, уволится - нагрузка вдвое. И получить в конце месяца минималку и минус налоги. Государство не интересуют дети, их развитие, воспитание?
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которых я знаю, которых взяли с рынков, ""???
Если мы хотим, чтобы у нас квалификация была соответствующая, нам нужно платить соответствующие зарплаты", - сказал он.""
А не наоборот должно быть?
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"А водитель Uber может заработать большие " Вот именно ЗАРАБОТАТЬ , а не получить оклад нехрена не делая. Эти уроды пусть поседят за баранкой целый день в киевских пробках, и так каждый день.
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миловаанов йди на хутір бабочок ловити ..з тими замами разом ...СКАЗОЧНІК
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"а водитель Uber может заработать больше"__________тогда пусть "специалисты" идут таксистами работать - больше пользы будет. p.s. а когда шли работать, что не знали уровень своих зарплат или им тимоша, что то наобещал???
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18 000 грн - это почти 4 минимальных зарплаты!
Этот типок живет в 4 раза лучше, чем 5 млн украинцев! И чем он недоволен?
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18000 это только оклад. Есть ещё куча надбавок. Они по 50-100к получают, если не больше.
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милованов! середина месяца - где деньги на субсидии и льготы?????
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Дуже добре-дайте клич і підуть волонтери (без зарплат розумні,самовіддані)тільки щоб підняти України і таких тисячі-вони боронили Україну,вони відродили армію...вони здатні на самопожертву на благо України-це їх найкраща якість-результат.
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Пусть в армию идут! У меня бойцы по 10000 грн получают!
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Что мелочиться? Дайте им безлимитные зарплатные карточки. Утрём нос всему миру! Заступники міністрів звільняються через низькі зарплати, - Милованов - Цензор.НЕТ 2678А простая челядь и на 4700 проживёт.
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