 Заступники міністрів звільняються через низькі зарплати, - Милованов

Про це під час обговорення законопроєкту "Про працю" заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Певні заступники міністрів, хороші, яких я знаю, яких взяли з ринків, не в моєму міністерстві, а в інших міністерствах, вже йдуть у відставку. Саме тому, що у них оклад 18 тисяч гривень, а водій Uber може заробити більше. Якщо ми хочемо, щоб у нас кваліфікація була відповідна, нам потрібно платити відповідні зарплати", - сказав він.

При цьому міністр не уточнив, про яких чиновників ідеться.

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