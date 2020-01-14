 Заступники міністрів звільняються через низькі зарплати, - Милованов

Про це під час обговорення законопроєкту "Про працю" заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Певні заступники міністрів, хороші, яких я знаю, яких взяли з ринків, не в моєму міністерстві, а в інших міністерствах, вже йдуть у відставку. Саме тому, що у них оклад 18 тисяч гривень, а водій Uber може заробити більше. Якщо ми хочемо, щоб у нас кваліфікація була відповідна, нам потрібно платити відповідні зарплати", - сказав він.
При цьому міністр не уточнив, про яких чиновників ідеться.
Я не такой капризный, да и зарплата меня полностью устраивает.
Так, зарплата Смелянского в 2020 году будет составлять почти 1,9 млн гривен в месяц или же 22,8 в год, что по текущему курсу НБУ составляет 951,2 тысяч долларов.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные первым секретарем Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Линой Кущ в соцсети Facebook.
Учитывая, что согласно данным свободной энциклопедии Википедия годовая зарплата президента США составляет 400 тыс. долларов в год, Смелянский получит в 2,37 раза больше.
"Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в этом году существенно улучшит свое благосостояние. Глава почты получать зарплату в размере 1 886 808 гривен 30 копеек в месяц. Из них 716 463 гривен 30 копеек - должностной оклад, 693 843 гривны 00 копеек - ежемесячная премия, 456 502 гривны 00 копеек - другие выплаты, предусмотренные законодательством", - говорится в сообщении Кущ.
Кущ также привела данные о росте зарплаты Смелянского:
2018 - 571 966 гривен 70 копеек в месяц,
2019 - 1 427 666 гривен 70 копеек в месяц,
2020 - 1 886 808 гривен 30 копеек в месяц.
К примеру, 700 000 000 грн, которые получит кобеляка, поделить на 20 000 грн = 35 000 зарплат!
А это будет проблема покруче.
Получить ту же "карту поляка", сравнительно просто, а украинская власть, просто таки мотивирует граждан Украины, свалить за бугор.
Три высших образования ,владею тремя иностранными, кроме украинского и русского
Если мы хотим, чтобы у нас квалификация была соответствующая, нам нужно платить соответствующие зарплаты", - сказал он.""
А не наоборот должно быть?
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