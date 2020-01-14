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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:авіакатастрофа (482) Іран (407) Порошенко (8043) Європейська Солідарність (212)

 Визнання Ірану недостатньо, потрібно наполягати на повномасштабному міжнародному розслідуванні причин трагедії, - Порошенко

Позиція Верховної Ради України щодо розслідування трагедії з українським літаком, якого було збито в Ірані, має бути ширшою, аніж ритуальне висловлення співчуття чи констатація явки з повинною з боку іранської влади. Український парламент має наполягати на повномасштабному міжнародному розслідуванні, яке дасть відповіді на всі питання про причини і фігурантів цього злочину.

Про це з трибуни Верховної Ради заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС". Саме тому фракція "Європейська Солідарність" запропонувала свій проєкт постанови щодо цієї трагедії.

"Предмет нашої заяви ширше ніж розслідування катастрофи. Йдеться про роль і місце України в сучасному світі. Про наші стосунки з ключовими західними партнерами. Про наші взаємини з Російською Федерацією. Про те, як вітчизняна дипломатія здатна ці інтереси захищати. Про те, як функціонує система безпеки в країні, і які висновки треба зробити із того збою, який вона продемонструвала останніми тижнями", – наголосив Петро Порошенко.

Він також провів паралель з тим, як повела себе іранська влада – і Кремль після збиття літака малазійських авіаліній МН17.

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"Так, Іран повівся порядніше, ніж Москва, яка вбила сотні людей і цинічно заперечує свою відповідальність і свою провину вже шостий рік. Але явка з повинною теж не позбавляє від покарання. Той, хто російською ракетою збив український літак, повинен понести міжнародно-правову відповідальність. Для цього замало визнання з боку Ірану. Для цього треба знайти і довести відповіді на важливі питання. Не лише хто натиснув кнопку "пуск" на ракеті. Хто був в бойовому розрахунку – іранці чи іноземні інструктори? Хто і чому віддав наказ? Чийого виробництва була зброя?", – зазначив Порошенко.

"Зізнання Ірану це не фінал трагічної історії. Це початок тривалого розслідування і відповідальності. Йдеться не лише про грошові компенсації родинам загиблих. Йдеться про честь і гідність нашої з вами держави України. Цей процес, як вчить досвід МН17 – процес важкий і тривалий. Там можуть траплятися прикрі несподіванки: як-от рішення видати Росії ключового свідка у доведенні злочину Російської Федерації. Мова йде про Цемаха", – нагадав Петро Порошенко про видачу нинішньою владою ключового свідка у справі МН17.

Він наголосив, що заява парламенту всім своїм змістом має демонструвати сильну українську позицію – і влади, і опозиції.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

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За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169870
 
   
 Топ коментарі
 
Кто был в боевом расчете - иранцы или иностранные инструкторы?
Кто и почему отдал приказ?
Чьего производства было оружие?
от главное что замылюют бобики - вину кацапнив трагедии.
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Читаешь и понимаешь,Это каким надо быть безмозглым,чтобы такого умницу Президента Боинга на это ничтожество поменять.Выбрали преза-монитора. Зебилы,не подеритесь в школьной кассе в очереди за 4 000 долларов...
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Попиарится на смерти пассажиров это самое для потроха то.
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Порношенко давай допобачення жаба стара
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Рано чи пізно все одно комусь прийдеться повідомити Петру Олексійовичу, що у нас вже є президент.
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