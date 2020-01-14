 Рада ухвалила постанову про авіакатастрофу рейсу МАУ в Ірані

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За постанову №2726 проголосували 368 народних депутатів.
Зокрема, постанова схвалює заяву Верховної Ради щодо авіакатастрофи в Ірані. У заяві йдеться, що парламент очікує офіційних вибачень Ірану за збиття українського літака і загибель його екіпажу і пасажирів, а також закликає Ісламську Республіку Іран визнати свою повну відповідальність.
Крім того, Верховна Рада "наполягає на необхідності проведення прозорого, незалежного і всебічного розслідування обставин цієї трагедії і закликає керівництво Ісламської Республіки Іран до відкритої співпраці з іноземними державами і міжнародними організаціями, а також надання будь-якого можливого сприяння їхній роботі".
Парламент також "закликає світову спільноту і міжнародні організації підтримати Україну в її прагненні наполягти на проведенні розслідування, встановлення всіх винних, їхньому належному покаранні, поверненні тіл загиблих і здійсненні іранської стороною всіх компенсаційних виплат".
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.
Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".
За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.
Сбили малайзийский боинг при порохе - за 6 лет до сих пор нет ни одного официального решения об установлении виновных.
Сбили украинский боинг при Зеленском - виновный установлен и сознался за 3 дня.
кацапы сбили самолет?
Сказал же: ниже ссылка на полный текст обращения. Пройди по ссылке и прочитай.
На, еще раз:
http://www.president.gov.ua/ru/news/zvernennya-prezidenta-z-privodu-tragediyi-z-litakom-aviakomp-33262
Официальный сайт.
Уважаемые соотечественники!
Сегодня война вышла за территорию Украины. Последствия этой войны уже докатились до всего мира. Трагедия, которая случилась сегодня в небе над Донбассом, - глубоко поражает даже на привычном фоне печальных и потрясающих событий, вызванных действиями агрессоров и боевиков на Донбассе.
Сегодня террористы одним выстрелом убили почти 300 человек. Среди них женщины, дети, граждане многих стран мира.
Они сбили мирный пассажирский самолет авиакомпании «Малайзийские авиалинии», который на высоте десять тысяч сто метров совершал полет по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур.
От имени государства Украина я выражаю глубокие и искренние соболезнования семьям и близким невинных жертв. Украина скорбит вместе с вами...
Я хочу сообщить, что один из лидеров боевиков в беседе со своим зарубежным российским куратором, полковником Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Василием Гераниным хвастался сбитым лайнером.
Очередным трофеем успели похвастаться и другие террористы-диверсанты.
За последние дни это уже третий трагический случай после того, как с российской территории был сбит украинской военные самолеты Ан-26 и Су-25.
Через википедию можешь найти полный текст, если архив открыть не можешь.
Хто зна, якби боінг був не малайзійський, а з росіянами? Може все було б інакше. Але це збіг долі.
А под давлением данных разведки Запада, которые Бубочка упорно не хотел даже озвучить, Тегеран признал вину.
Так вот при порохе-установлен, а при осле оманском сознался.
Позиція Верховної Ради України щодо розслідування трагедії з українським літаком, якого було збито в Ірані, має бути ширшою, аніж ритуальне висловлення співчуття чи констатація явки з повинною з боку іранської влади. Український парламент має наполягати на повномасштабному міжнародному розслідуванні, яке дасть відповіді на всі питання про причини і фігурантів цього злочину. Про це з трибуни Верховної Ради заявив п'ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Саме тому фракція «Європейська Солідарність» запропонувала свій проект Постанови щодо цієї трагедії.
«Предмет нашої заяви ширше ніж розслідування катастрофи. Йдеться про роль і місце України в ********* світі. Про наші стосунки з ключовими західними партнерами. Про наші взаємини з Російською Федерацією. Про те, як вітчизняна дипломатія здатна ці інтереси захищати. Про те, як функціонує система безпеки в країні, і які висновки треба зробити із того збою, який вона продемонструвала останніми тижнями», - наголосив Петро Порошенко.
Він також провів паралель з тим, як повела себе іранська влада - і Кремль після збиття літака малазійських авіаліній МН17.
«Так, Іран повівся порядніше, ніж Москва, яка вбила сотні людей і цинічно заперечує свою відповідальність і свою провину вже шостий рік. Але явка з повинною теж не позбавляє від покарання. Той, хто російською ракетою збив український літак, повинен понести міжнародно-правову відповідальність. Для цього замало визнання з боку Ірану. Для цього треба знайти і довести відповіді на важливі питання. Не лише хто натиснув кнопку "пуск" на ракеті. Хто був в бойовому розрахунку - іранці чи іноземні інструктори? Хто і чому віддав наказ? Чийого виробництва була зброя?», - зазначив Порошенко.
«Зізнання Ірану це не фінал трагічної історії. Це початок тривалого розслідування і відповідальності. Йдеться не лише про грошові компенсації родинам загиблих. Йдеться про честь і гідність нашої з вами держави України. Цей процес, як вчить досвід МН17 - процес важкий і тривалий. Там можуть траплятися прикрі несподіванки: як-от рішення видати Росії ключового свідка у доведенні злочину Російської Федерації. Мова йде про Цемаха», - нагадав Петро Порошенко про видачу нинішньою владою ключового свідка у справі МН17.
Він наголосив, що заява парламенту всім своїм змістом має демонструвати сильну українську позицію - і влади, і опозиції.
Ви мабуть тоді були десь під капельницями
П...ть(врать) не мешки ворочать:
"Сегодня война вышла за территорию Украины. Последствия этой войны уже докатились до всего мира. Трагедия, которая случилась сегодня в небе над Донбассом, - глубоко поражает даже на привычном фоне печальных и потрясающих событий, вызванных действиями агрессоров и боевиков на Донбассе.
Сегодня террористы одним выстрелом убили почти 300 человек. Среди них женщины, дети, граждане многих стран мира".(18.06.2014 г. Обращение Президента по поводу трагедии с самолетом авиакомпании «Малайзийские авиалинии» //http://www.president.gov.ua/ru/news/zvernennya-prezidenta-z-privodu-tragediyi-z-litakom-aviakomp-33262). На официальном сайте вашего Президента до сих пор висит заархивированным).
Но 22 баранам твоя версия, как я погляжу, понравилась.
Минимум на 50 косарей!
Взяли...и так приняли! Хотя еще не вечер Пятницы...
"Семьям погибших в авиакатастрофе выплатят по 200 тысяч гривен".
Это немного больше 8 тысяч долларов США.
Вот же нелюди на самокатах.
Сравните.
Глава "Укрпочты" Смелянский будет зарабатывать почти 1,9 млн.гривен в месяц.
Коршун обороны Наём за ноябрь получил более 310 тысяч грн.
Лещенко-железнодорожник в месяц получает около 588 тысяч гривен.
А за страшную гибель родных, любимых, кормильцев в катастрофе .... оно нашло 200 тысяч гривен. За одну душу".
Думаете, они из-за сопереживания жертвам катастрофы так бесятся? Да ни разу. Это они от злости, что у Зе все получилось.
Займитесь чем то полезным!
Или идите домой...толку с вас как с ЗЕ президент!
трударі...
а хто наказав зробити такий наказ українській владі?
(1) Іран у випадку різкої нашої реакції пустив би ракети по території України;
(2) в Омані Зе зустрічався з емісарами Пу і його залякали.
Обидві версії не взаємовиключні.
Вторник, 14 января 2020, 13:43
Относительно пребывания этого самолета в Омане, то я могу сказать так, действительно, он 7 января был в Омане, а 8-го он вылетел в Москву.
Он в данном случае перевозил семью моей старшей дочери (Ирины - ред.). И больше на борту этого самолета ни на пути в Оман, ни на пути из Омана в Москву, кроме семьи моей дочери, никого не было".https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/14/7237338/
Корреспондент.net, Сегодня, 17:20
По словам Ермака, когда Зеленский во время визита в Оман узнал о катастрофе украинского, он принял решение немедленно возвращаться в Киев. Помощник президента утверждает, что тот вернулся в Украину настолько быстро, насколько это было возможно в сложившейся в регионе ситуации.
"Как только был открыт воздушный коридор, который был ограничен в связи с трагедией, президент вылетел", - говорит Ермак.
https://korrespondent.net/ukraine/politics/4182091-u-zelenskoho-obiasnyly-zaderzhku-s-vozvraschenyem-yz-omana
Чи в беніном Буковелі засумував?
Однако, по информации издания, после консультаций в Буковеле со своим шефом, олигархом Игорем Коломойским, в эти дни Владимир Зеленский собирался инкогнито посетить оффшорную юрисдикцию Оман. В поездке его сопровождал близкий друг и помощник, теневой министр МИД, Андрей Ермак. Султанат находится в черном списке ЕС и финансовых служб США, являясь тихой гаванью для хранения капиталов топ коррупционеров всего мира. Именно туда, на подставные счета, должны быть перечислены несколько миллиардов долларов, для принятия условий Москвы, по урегулированию кризиса в Донбассе, снятия антироссийских санкций, формального признания Крыма российским, и возобновления подачи днепровской воды уже этой весной, о чем свидетельствует начало ремонтных работ на объектах СКК в Крыму.
Так же, 8-9 января, в Турции, планировалась тайная встреча президентов России и Украины, при посредничестве Виктора Медведчука, куда Владимир Путин должен был прибыть на открытие газопровода "Турецкий поток". Для перелета Зеленского, кум президента России предоставил свой самолет.
Уже очевидно, какую то часть этих планов сорвала катастрофа украинского Боинга компании МАУ в Иране. Это не первый случай, когда капитуляцию Украины перед Путиным срывает форс-мажор.
последователи шойгу??))))
И пусть кого-то другого лечат что это случайность ..ошибка..