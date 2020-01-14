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Все про:Іран (407) катастрофа (40)

 Рада ухвалила постанову про авіакатастрофу рейсу МАУ в Ірані

Верховна Рада ухвалила постанову про авіакатастрофу українського літака в Ірані.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За постанову №2726 проголосували 368 народних депутатів.

Зокрема, постанова схвалює заяву Верховної Ради щодо авіакатастрофи в Ірані. У заяві йдеться, що парламент очікує офіційних вибачень Ірану за збиття українського літака і загибель його екіпажу і пасажирів, а також закликає Ісламську Республіку Іран визнати свою повну відповідальність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила заяву з вимогою прозорого розслідування авіакатастрофи під Тегераном і офіційних вибачень Ірану

Крім того, Верховна Рада "наполягає на необхідності проведення прозорого, незалежного і всебічного розслідування обставин цієї трагедії і закликає керівництво Ісламської Республіки Іран до відкритої співпраці з іноземними державами і міжнародними організаціями, а також надання будь-якого можливого сприяння їхній роботі".

Парламент також "закликає світову спільноту і міжнародні організації підтримати Україну в її прагненні наполягти на проведенні розслідування, встановлення всіх винних, їхньому належному покаранні, поверненні тіл загиблих і здійсненні іранської стороною всіх компенсаційних виплат".

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

Також читайте: Випадкові люди гинуть через російську зброю, що поставляється різним виродкам у всьому світі, - авіаексперт Лукашевич

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169861
 
 
 Топ коментарі
 
завдяки віслюку? протри очі від сечі, ідіот..... Іран визнав свою вину після заяви США, Канади і Великобританії..... а, в цей час, твій віслюк попивав віскі і нюхав кокс на пляжі
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Помним, да.
Сбили малайзийский боинг при порохе - за 6 лет до сих пор нет ни одного официального решения об установлении виновных.
Сбили украинский боинг при Зеленском - виновный установлен и сознался за 3 дня.
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завдяки віслюку? протри очі від сечі, ідіот..... Іран визнав свою вину після заяви США, Канади і Великобританії..... а, в цей час, твій віслюк попивав віскі і нюхав кокс на пляжі
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А шо там заявляли США, Канада и Великобритания по малайзийскому боингу и почему нет виновных через 6 лет после катастрофы?
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Потому что рашка не иран. Даже обстоятельва сбития другие.
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запитай в товарісча ЗЕ, який віддав Цемаха в парашу
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Ааа, так все следствие зависело не от США, Канады и Великобритании, а от алкаша Цемаха, который к тому же уже дал показания? Ну тогда фсе ясно.
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Я б тобі дав подорожника, але зараз він не росте. Рада приняла постановление об авиакатастрофе рейса МАУ в Иране - Цензор.НЕТ 3679
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Дал показания? Да ну! А когда , где и кому?. Ты поди и не догадываешься, что показания даются только в суде и не где либо ещё. До суда это вовсе и не показания и не имеют под собой никакой юридической силы.
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Запитай у мародера навіщо він віддав Дебальцево та випустив Гіркіна…
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Чуєш,шваль,а в 14-му році батальйон кацапських беркутят хто із Ірпеня випустив? Теж Зе?
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Ве Зе ліновий, не встрявай в чужу дискусію
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Ти взагалі колись адекватним буваєш? Рада приняла постановление об авиакатастрофе рейса МАУ в Иране - Цензор.НЕТ 3085
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Ваша лошадь тихо ходит: предварительное расследование завершено, на днях суд начинается.
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При питре вообще никаких заяв небыло.Все молчали в тяпочку,як и твий петро.
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Не свисти: в тот же день было записано, на следующий опубликовано. Я там ниже, такому же клоуну, ссылочку кинул на официальный источник.
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Шо,п'єтро на следующий день заявил,шо
кацапы сбили самолет?
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Не читатель? Писатель?
Сказал же: ниже ссылка на полный текст обращения. Пройди по ссылке и прочитай.
На, еще раз:
http://www.president.gov.ua/ru/news/zvernennya-prezidenta-z-privodu-tragediyi-z-litakom-aviakomp-33262

Официальный сайт.
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Не открылось что ли? Написал же: архивированное.
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Ладно, на часть текста:

Уважаемые соотечественники!
Сегодня война вышла за территорию Украины. Последствия этой войны уже докатились до всего мира. Трагедия, которая случилась сегодня в небе над Донбассом, - глубоко поражает даже на привычном фоне печальных и потрясающих событий, вызванных действиями агрессоров и боевиков на Донбассе.
Сегодня террористы одним выстрелом убили почти 300 человек. Среди них женщины, дети, граждане многих стран мира.
Они сбили мирный пассажирский самолет авиакомпании «Малайзийские авиалинии», который на высоте десять тысяч сто метров совершал полет по маршруту Амстердам - ​​Куала-Лумпур.
От имени государства Украина я выражаю глубокие и искренние соболезнования семьям и близким невинных жертв. Украина скорбит вместе с вами...
Я хочу сообщить, что один из лидеров боевиков в беседе со своим зарубежным российским куратором, полковником Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Василием Гераниным хвастался сбитым лайнером.
Очередным трофеем успели похвастаться и другие террористы-диверсанты.
За последние дни это уже третий трагический случай после того, как с российской территории был сбит украинской военные самолеты Ан-26 и Су-25.
Через википедию можешь найти полный текст, если архив открыть не можешь.
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Після малайзійського боінгу теж весь світ репетував, а толку нуль. Тому що Іран вбив своїх людей. Навіть ті, що були канадцями по паспорту, були все ж іранцями-експатами за національністю. Це їх люди, вони їх вбили, і у них зрештою є традиції.

Хто зна, якби боінг був не малайзійський, а з росіянами? Може все було б інакше. Але це збіг долі.
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...типа, оманский нелох бармалеев так напугал, что они сами признались, бяшка? Рада приняла постановление об авиакатастрофе рейса МАУ в Иране - Цензор.НЕТ 9408 Кто твой дилер, вася? Знатную дурь тебе толкает Рада приняла постановление об авиакатастрофе рейса МАУ в Иране - Цензор.НЕТ 3376
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Да Бубочка почти быстро прилетел то ли с отдыха то ли с открытия и пополнения офшорных счетов, то ли с сепаратных переговоров с Россией. И так разволновался, что направил наших специалистов без необходимых документов, за что их и выдворили из Ирана. Забыл, бедняга, что он юрист по образованию.
А под давлением данных разведки Запада, которые Бубочка упорно не хотел даже озвучить, Тегеран признал вину.
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Установлен и сознался-это , как говорят в Одессе две большие разницы!
Так вот при порохе-установлен, а при осле оманском сознался.
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Петро Порошенко: розслідування авіакатастрофи - це не тільки про відповідальність Ірану, а й про рівень вітчизняної дипломатії та системи безпеки, який ми всі побачили
Позиція Верховної Ради України щодо розслідування трагедії з українським літаком, якого було збито в Ірані, має бути ширшою, аніж ритуальне висловлення співчуття чи констатація явки з повинною з боку іранської влади. Український парламент має наполягати на повномасштабному міжнародному розслідуванні, яке дасть відповіді на всі питання про причини і фігурантів цього злочину. Про це з трибуни Верховної Ради заявив п'ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Саме тому фракція «Європейська Солідарність» запропонувала свій проект Постанови щодо цієї трагедії.
«Предмет нашої заяви ширше ніж розслідування катастрофи. Йдеться про роль і місце України в ********* світі. Про наші стосунки з ключовими західними партнерами. Про наші взаємини з Російською Федерацією. Про те, як вітчизняна дипломатія здатна ці інтереси захищати. Про те, як функціонує система безпеки в країні, і які висновки треба зробити із того збою, який вона продемонструвала останніми тижнями», - наголосив Петро Порошенко.
Він також провів паралель з тим, як повела себе іранська влада - і Кремль після збиття літака малазійських авіаліній МН17.
«Так, Іран повівся порядніше, ніж Москва, яка вбила сотні людей і цинічно заперечує свою відповідальність і свою провину вже шостий рік. Але явка з повинною теж не позбавляє від покарання. Той, хто російською ракетою збив український літак, повинен понести міжнародно-правову відповідальність. Для цього замало визнання з боку Ірану. Для цього треба знайти і довести відповіді на важливі питання. Не лише хто натиснув кнопку "пуск" на ракеті. Хто був в бойовому розрахунку - іранці чи іноземні інструктори? Хто і чому віддав наказ? Чийого виробництва була зброя?», - зазначив Порошенко.
«Зізнання Ірану це не фінал трагічної історії. Це початок тривалого розслідування і відповідальності. Йдеться не лише про грошові компенсації родинам загиблих. Йдеться про честь і гідність нашої з вами держави України. Цей процес, як вчить досвід МН17 - процес важкий і тривалий. Там можуть траплятися прикрі несподіванки: як-от рішення видати Росії ключового свідка у доведенні злочину Російської Федерації. Мова йде про Цемаха», - нагадав Петро Порошенко про видачу нинішньою владою ключового свідка у справі МН17.
Він наголосив, що заява парламенту всім своїм змістом має демонструвати сильну українську позицію - і влади, і опозиції.
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Не пам'ятаєм. Пане у вас хвороблива фантазія.
Ви мабуть тоді були десь під капельницями
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А пам'ятаєш як ЗЄшмаркля віддав єдиного цінного свідка кацапам, котрого добули дорогою ціною.?
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Усохни падоль. Скоро твой зе с слугами пойдут на....,потому что это не расея. Это УКРАИНА.!
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П...ть (врать) не мешки ворочать:
"Сегодня война вышла за территорию Украины. Последствия этой войны уже докатились до всего мира. Трагедия, которая случилась сегодня в небе над Донбассом, - глубоко поражает даже на привычном фоне печальных и потрясающих событий, вызванных действиями агрессоров и боевиков на Донбассе.
Сегодня террористы одним выстрелом убили почти 300 человек. Среди них женщины, дети, граждане многих стран мира".(18.06.2014 г. Обращение Президента по поводу трагедии с самолетом авиакомпании «Малайзийские авиалинии» //http://www.president.gov.ua/ru/news/zvernennya-prezidenta-z-privodu-tragediyi-z-litakom-aviakomp-33262). На официальном сайте вашего Президента до сих пор висит заархивированным).
Но 22 баранам твоя версия, как я погляжу, понравилась.
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Называется - обосрался, пошел на базар, купил новые штаны, там же их сменил и призвал все вокруг поверить что это обосралась Зинка.
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зачем немцев или канадцев призывать. Они то знают, что делать и как реагировать
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Да кто вообще в мире думает об Украине?Украина по сути сама за себя...
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бесполезный высер... и за это получат зп....
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В Иране власти арестовали человека снявшего то самое известное видео поражения ракетой ПВО самолёта МАУ. Там Зеленский уверял что власти Ирана гарантировали ему честное расследование, неужели обманули бубочку?
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Поднять зп этим смелым парням!))))
Минимум на 50 косарей!
Взяли...и так приняли! Хотя еще не вечер Пятницы...
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Разродились наконец-то призывами и воззваниями.
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"Заявление премьер-министра Украины Гончарука:

"Семьям погибших в авиакатастрофе выплатят по 200 тысяч гривен".

Это немного больше 8 тысяч долларов США.

Вот же нелюди на самокатах.

Сравните.

Глава "Укрпочты" Смелянский будет зарабатывать почти 1,9 млн.гривен в месяц.

Коршун обороны Наём за ноябрь получил более 310 тысяч грн.

Лещенко-железнодорожник в месяц получает около 588 тысяч гривен.

А за страшную гибель родных, любимых, кормильцев в катастрофе .... оно нашло 200 тысяч гривен. За одну душу".
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От 110 до 500 тысяч. Руководство Минкульта выписало себе огромные зарплаты за прошлый месяц, https://uc.ink/1ipQdt?pub=link [От 110 до 500 тысяч. Руководство Минкульта выписало себе огромные зарплаты за прошлый месяц - Экономика от Пророка]: Посмотри!
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Ну дебилы. Нет, пецики, конечно так бы и сделали. В результате, в Иране украинским экспертам тупо не дали бы работать и искать доказательства ракетного удара. На что, собственно и надеялись папередники со своими "полезными советами".

Думаете, они из-за сопереживания жертвам катастрофы так бесятся? Да ни разу. Это они от злости, что у Зе все получилось.
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Идиоты...
Займитесь чем то полезным!
Или идите домой...толку с вас как с ЗЕ президент!
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Да ты же вопил, никаких действий, а теперь шо? Вы там, как то определитесь, а то похожи на птичку ..........
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эти их действия сейчас напоминают стирку обосраных штанов
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Сейчас, а раньше? Ты ответь, кто виноват в трагедии? Ну, не президент, так какого х...... нести вонь. Критикуй за реальные дела, но не воняй по напрасно. Пиши прямо, 6 год прошлых и нынешних напоминает ........................
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а зебилам кругом все петя,даже уже неинтересно отвечать
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без постановления рады мычтать и трубить потом о пэрэмогах сложно...
трударі...
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Глава РНБО визнав, що українська влада наказала посольству в Ірані заявити про технічні причини падіння літака "МАУ".

а хто наказав зробити такий наказ українській владі?
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в контексті питання цікаво як іслам, як релігія, відноситься до брехні?
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Ндя... а з Г+Г не звільнився жоден. Може іслам не такий вже й поганий
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До брехни ислам относится очень негативно. Одна из причин что признали сбитие борта -аятоллы не должны врать, в отличии от главы сопредельной страны
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Я не мусульманин, але чув від наших дівчат, що виходили заміж за арабів, що мусульмани - суцільні лицеміри. На показ для гостей цілковита повага, а всередині - зміїне гніздо.
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Любая религия построена на лжи и обмане. Ислам здесь не исключение.
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Ну, если приняли, то теперь можно выписать себе по премии - и на Оманщину в отпуск, чем они хуже нашего осла? Рада приняла постановление об авиакатастрофе рейса МАУ в Иране - Цензор.НЕТ 4595
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цікаво було б глянути на реакцію рухані на цю постанову,якби депутати до неї копії своїх хайфопаспортів долучили...добра половина.
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Данілов ляпнув, що влада в Києві цілеспрямовано наказала посольству в Ірані брехати. Буцімто це в наших національних інтересах. Тут у мене два варіанти:
(1) Іран у випадку різкої нашої реакції пустив би ракети по території України;
(2) в Омані Зе зустрічався з емісарами Пу і його залякали.
Обидві версії не взаємовиключні.
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То им не так, долго не было никаких действий, теперь кудахтают, что эти заявления НИЧТО, ИДИОТАМ главное пи.......... ть, вот такая у них была 5 лет власть и такую же на плечах притащили еще на 5 лет. Один грамотнее другого.
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Медведчук рассказал, кто летел в его самолете из Омана, пока там был Зеленский

Вторник, 14 января 2020, 13:43

Относительно пребывания этого самолета в Омане, то я могу сказать так, действительно, он 7 января был в Омане, а 8-го он вылетел в Москву.
Он в данном случае перевозил семью моей старшей дочери (Ирины - ред.). И больше на борту этого самолета ни на пути в Оман, ни на пути из Омана в Москву, кроме семьи моей дочери, никого не было".https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/14/7237338/
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Ведмедчук дуже чесна і порядна людина - тому нема приводу не вірити цій високоморальній людині.
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він себе на кацапський манєр обізвав мєдвєдь-чук
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Брэххххняяяя.Порохоботы сказали "там був выслюк",значит так и есть.
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Льйоня, зачем ты постишь под тремя никами? -вас же 73%! Не должно ж быть дефицита в поддержки действий власти! Шо за дела, Льйоня?!
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Ну нарешті все прояснилось - сімейство медеведчука залетіло на пару годин в Оман по дорозі з Києва в Москву.
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очевидно що це найкоротший маршрут. Як би кляті порохоботи не ізголялись
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Медведчук говорит, что его дочь энд компани с тремя детьми отдыхали там с конца декабря). Откройте ссылку - почитайте). Очень интересно)
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У Зеленского объяснили задержку с возвращением из Омана
Корреспондент.net, Сегодня, 17:20

По словам Ермака, когда Зеленский во время визита в Оман узнал о катастрофе украинского, он принял решение немедленно возвращаться в Киев. Помощник президента утверждает, что тот вернулся в Украину настолько быстро, насколько это было возможно в сложившейся в регионе ситуации.
"Как только был открыт воздушный коридор, который был ограничен в связи с трагедией, президент вылетел", - говорит Ермак.
https://korrespondent.net/ukraine/politics/4182091-u-zelenskoho-obiasnyly-zaderzhku-s-vozvraschenyem-yz-omana
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А якого біса він туди полетів?
Чи в беніном Буковелі засумував?
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5 января, пресс служба президента Украины сообщила, что Владимир Зеленский, после отдыха на горнолыжном курорте, планирует пробыть в госрезиденции Синегора как минимум до 9 января : "Не исключено, что глава государства продлит отдых до 10, 11 или 12 января".
Однако, по информации издания, после консультаций в Буковеле со своим шефом, олигархом Игорем Коломойским, в эти дни Владимир Зеленский собирался инкогнито посетить оффшорную юрисдикцию Оман. В поездке его сопровождал близкий друг и помощник, теневой министр МИД, Андрей Ермак. Султанат находится в черном списке ЕС и финансовых служб США, являясь тихой гаванью для хранения капиталов топ коррупционеров всего мира. Именно туда, на подставные счета, должны быть перечислены несколько миллиардов долларов, для принятия условий Москвы, по урегулированию кризиса в Донбассе, снятия антироссийских санкций, формального признания Крыма российским, и возобновления подачи днепровской воды уже этой весной, о чем свидетельствует начало ремонтных работ на объектах СКК в Крыму.
Так же, 8-9 января, в Турции, планировалась тайная встреча президентов России и Украины, при посредничестве Виктора Медведчука, куда Владимир Путин должен был прибыть на открытие газопровода "Турецкий поток". Для перелета Зеленского, кум президента России предоставил свой самолет.
Уже очевидно, какую то часть этих планов сорвала катастрофа украинского Боинга компании МАУ в Иране. Это не первый случай, когда капитуляцию Украины перед Путиным срывает форс-мажор.
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только мне режет "извинения за сбивание" ?
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йа вже писав про це. Сбітійє, сбіванійє - ніхто йєзика не зна
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йєсть достаточно сінонімов: напрашиваєца "ґібєль" ілі "ґібєль в рєзультатє ракєтной атаки"
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"крушенійє в рєзультатє атакі ракєтамі ЗРК Тор"
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постановлєнійєм постановілі одобріть постановлєнійє
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пятно от боинга и пятно от ракеты??
последователи шойгу??))))
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Какая авиакатастрофа? Если его сбили..это военное преступление!
И пусть кого-то другого лечат что это случайность ..ошибка..
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