 Половина українців працездатного віку працюють нелегально або на заробітках, - Милованов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов під час брифінгу.
"Сьогодні лише 12,8 мільйона з 28,5 мільйона українців працездатного віку працюють легально. Половина з нас працездатного віку або працює в іншій країні, або працює неформально", повідомив Милованов.
Він зазначив, що неформальне працевлаштування означає, що більшість українців не захищені трудовим законодавством. Зміни до Трудового кодексу, які пропонує уряд, має сприяти легальному працевлаштуванню та зростанню кількості робочих місць.
Також в уряді планують протягом наступних 5 років вийти на рівень безробіття, властивий європейським країнам. Для цього, за словами міністра, необхідно запровадити максимально гнучке законодавство та дозволити всі види працевлаштування.
вообще хрен получите ,ворюги !!!
Значення Індексу економічної спроможності населення України в грудні 2019 року склало 96, що є найнижчим показником року за винятком зимових місяців. Про це свідчать дані регулярного дослідження Центру Разумкова. Економічна спроможність українців суттєво впала у другій половині 2019 року
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Это Порох виноват-сделал безвиз с Польшей и все туда ломанулись трудоспособные. Зрадныки не хотят работать за 4000 грн ваще обленились! С чьих налогов теперь министрам зарплаты повышать и платить по 200 тыс грн в месяц!
То есть, мало того что миллионы выехали на работу, так еще и безработица зашкаливает.... он просто г
ений
Например при покупке автомобиля ты платишь кучу налогов, при каждой заправке платишь снова, а потом бьешь свою машину на наших ямах и платишь за ее ремонт. Если "повезет", то можешь из-за ям и отсутствия разметки попасть в ДТП. Тогда столкнешься с нашей "бесплатной" медициной и будешь башлять еще и за лечение.
Сомневаюсь, что в Канаде на дорогах есть ямы и нет разметки.
В принципе ситуация в Украине патовая - после того как все ушли в конверты в 90-х платит зарплату, я не знаю смогут ли и как вернуть к нормальной системе налого обложения и доверия к власти. Нет ни того ни другого.
Я думаю нас спасет только либеральная система - когда мы платим минимум налогов, а государство выполняет только базовые функции, вроде обороны или борьбы с преступниками. Все остальное делают частные компании за деньги.
Например я согласен ездить по частным дорогам и платить за них, если отменят поборы при покупке автомобиля и бензина. Согласен покупать медстраховку за свой счет, если из налогов вычтут медицину.
А то сейчас наша недосоциалистическая система устроена так, что государство собирает деньги за кучу услуг, но по факту их не предоставляет. Между прочим в цивилизованных странах это называется "мошенничество" и считается уголовным преступлением. А у нас это государственная политика.
Шарахались люди от пэтиных рэформ, бежали за кордон. Тут работодатели от пэтиных "налоговых каникул" вынуждены были в конвертах платить. Кстати сам сыньоносый своим опричникам на пятом тоже в конверте платил, мож и сейчас платит
или ты своему ЗЕнеЛоху уже не веришь...?
Для этого нужны еврейские корни.
При этом получить гражданство Израиля могут не только евреи, но и многие категории тех, кто евреями не является, но только:
Дети евреев Внуки евреев Супруги евреев Вдовы и вдовцы евреев Супруги детей евреев Вдовы и вдовцы детей евреев Супруги внуков евреев
Вдовы и вдовцы внуков евреев Усыновленные или удочеренные евреями или детьми евреев.
Система выборов в Израиле.
Кто имеет право быть Президентом Израиля?
Любой гражданин Израиля, постоянно проживающий в стране, имеет право выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента.
Кто имеет право принять участие в выборах в Парламент?
Депутатом Кнессета может быть только гражданин Израиля. Депутаты Кнессета избираются посредством партийных списков.
Не могут быть допущены к участию в выборах, граждане, напрямую или косвенно действующие против существования Государства Израиль, как государства еврейского народа, или против его демократического характера.
Так что не нужно звиздежа. Будь ты хоть заробитчанином, хоть нелегалом, а минимум 25% от дохода в закрома Родины все равно положишь в магазине.
Просто ребятишкам наверху мало, они же сверхжадные - хотят чтобы все платили 50-55%, то есть больше половины от зарплаты. Но пока что не способны обеспечить такой уровень собираемости. Только бюджетники, тотально зависимые от государства, платят такой огромный процент. Все остальные сидят на различных схемах и правильно делают.
Потому что ведь дорог нет, медицина фактически платная, пенсия - копейки, коррупция - сумасшедшая. За что отдавать половину дохода?
И государство здесь не исключение. Если налогоплательщики будут молчать, налоговая нагрузка может возрасти и до 90%. Чиновники как всегда скажут: "это для вашего же блага".
Ждемс...