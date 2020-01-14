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Все про:робота (132) заробітчани (268) Милованов Тимофій (130)

 Половина українців працездатного віку працюють нелегально або на заробітках, - Милованов

Майже половина українців працездатного віку працюють легально. Решта — або на заробітках, або працевлаштовані нелегально.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов під час брифінгу.

"Сьогодні лише 12,8 мільйона з 28,5 мільйона українців працездатного віку працюють легально. Половина з нас працездатного віку або працює в іншій країні, або працює неформально", повідомив Милованов.

Він зазначив, що неформальне працевлаштування означає, що більшість українців не захищені трудовим законодавством. Зміни до Трудового кодексу, які пропонує уряд, має сприяти легальному працевлаштуванню та зростанню кількості робочих місць.

Також в уряді планують протягом наступних 5 років вийти на рівень безробіття, властивий європейським країнам. Для цього, за словами міністра, необхідно запровадити максимально гнучке законодавство та дозволити всі види працевлаштування.

Читайте також: Після звільнення не потрібно буде відпрацьовувати два тижні, - Милованов щодо нового законопроєкту про працю

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169860
 
 
 Топ коментарі
 
А що людям залишається робити? Це вони із власної волі позбавляють себе майбутніх пенсій, лікарняних та щорічних оплачуваних відпусток? Гнилий державний апарат ,і влада займається звіздьожем, а не бажанням його вилікувати.
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а вы налоги повысьте !!!
вообще хрен получите ,ворюги !!! Половина украинцев трудоспособного возраста работают нелегально или на заработках, - Милованов - Цензор.НЕТ 187
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Зеленые гадюки обещали вернуть заробитчан, а на деле только повышают себе зарплаты и удивляются чего это люди выезжают или работают нелегально. Нашлись - "слуги народа". Геноцидники.У министров 250 тыс зарплаты, а у пенсионеров 2 тыс. и живите как хотите.
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Економічна спроможність українців суттєво впала у другій половині 2019 року 11.01.2020
Значення Індексу економічної спроможності населення України в грудні 2019 року склало 96, що є найнижчим показником року за винятком зимових місяців. Про це свідчать дані регулярного дослідження Центру Разумкова. Економічна спроможність українців суттєво впала у другій половині 2019 року

Половина украинцев трудоспособного возраста работают нелегально или на заработках, - Милованов - Цензор.НЕТ 7674
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ЭТОМУ подонку МИЛОВАНОВУ ТАКУЮ ГАЛИМАТЬЮ в Синагоге рассказали ну вы и суки а премии в 700 миллионов Колгобову и Витренко за то что Россия выплатила 3 млрд долларов это как а зарплата Начальника Укрпошта который только и делает что УНИЧТОЖАЕТ ПОЧТУ И ВЫСАСЫВАЕТ С БЮДЖЕТА дотации и зарплата равна 2 млн. в месяц???!!!... а безработица благодаря Трудового кодексу имени чтим память об олигархах и жжжжах.. рабство это новое старое забытое открытие Зеподонков... суки у вас на лбах уже места нет для печати подонки мрази дебилы твари воры ублюдки...и вы производные от таких же родителей...
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А - а -а, значит кто то другой их туда загнал, да Лариса? И при других, пенсия была намного выше? А не кажется вам, МАДАМ, что все они на одно лицо, что прошлые, что нынешние?
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Кажется. Я критикую всех, а не выборочно и все власти до сегодняшнего дня заслуживают критики. Меня не прикалывает критиковать надоело уже, но конца и края нет.
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Хрен получат как раз те кто работает на "черно" и когда не смогут зарабатывать из-за возраста или проблем со здоровьем. Будут ходить и орать чтоб им пенсии платили,которых они не заработали, конечно де государство начнет спасать этих зитродопых козлов за счет чесных люлей.
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Половина украинцев трудоспособного возраста работают нелегально или на заработках, - Милованов

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Это Порох виноват-сделал безвиз с Польшей и все туда ломанулись трудоспособные. Зрадныки не хотят работать за 4000 грн ваще обленились! С чьих налогов теперь министрам зарплаты повышать и платить по 200 тыс грн в месяц! Половина українців працездатного віку працюють нелегально або на заробітках, - Милованов - Цензор.НЕТ 7758
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А що людям залишається робити? Це вони із власної волі позбавляють себе майбутніх пенсій, лікарняних та щорічних оплачуваних відпусток? Гнилий державний апарат ,і влада займається звіздьожем, а не бажанням його вилікувати.
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Нынешняя власть занимается тупо набиванием своих карманов и карманов своего папика Беня. Под популистские тупые мантры.
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Не треба ляля, зумисно ухиляються від легалізації своїх доходів, знаю таких що заробляють луже навіть європейські гроші, але субсидії+ соцдопоги+ жінці мать-одіночку, ще й клянуть що лержава їх обікрала, хоч в житті копійки податків не платили.
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ты откуда пишешь такой умный ? у меня в городе практически несколько предприятий которые устраивают на работу официально. все остальные не оформляют или плати сам налоги со своей зарплаты если хочешь официальное трудоустройство . по одной только причине -вылетят в трубу с такими налогами . и субсидии и соцдопомоги уже давно считают по новому с учётом минималки без разницы работаешь или нет
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Если работал или не работал , а все получают почти одинаковую пенсию, то чего ждать ? И повышают (хоть незначительно ). все время минимальную . Ведь выгодней получать зарплату в конверте и субсидию, что многие и делают . То же самое и с заробитчанами . Пока они работают и платят налоги в другой стране ( или вообще не платят ), их дети бесплатно обучаются в школах, посещают поликлинику, родители получают пенсии и субсидии . А кто должен наполнить бюджет ?
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Октябрь-декабрь очередь на бирже занятости росла в среднем по 25 тыс.человек в месяц. Идет сокращение рабочих мест и массовое закрытие ФОПов. А они все сказки для лохов рассказывают.
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а что им от ваших зарплат в 4000 долларов.Они оказались для них виртуальными.
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ну не все считают счастьем горбатиться на беню с ахметкой...
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не хотят вас даунов содержать, противные....
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Также в правительстве планируют в течении следующих 5 лет выйти на уровень безработицы, присущий европейским странам Источник: https://censor.net.ua/n3169860\\\\\\\\

То есть, мало того что миллионы выехали на работу, так еще и безработица зашкаливает.... он просто гений
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Защита от государства это фикция. Просто повод, чтобы драть побольше налогов.
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Налоги на работяг снизьте и будут вам места, и легальное трудоустройство! А то налог 42,5% за рабочего заплати, можно сказать, практически еще одного по минималке оплатил работодатель! В Канаде к примеру, что бы заплатить 42% налогов с зарплаты, работник должен получить 22 т.дол - это заоблочная зарплата для Канады!....... А что бы запалатить 8,5 т. грн нужно иметь работодателю иметь 12500 в кассе грубо говоря! Вы не охренели!?
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На самом деле в Канаде вы легко будете платить куда больше 42.5%, просто налоги эти называются по другому - отчиления в фонд социального страхования или пенсионный фонд это не налог, но платить то надо. Налог на большинство товаров и услуг (13%) налог на недвижимость (пару процентов в год от стоимости жилья, причем платить их надо уже с чистой зарплаты, т.е. налог платиться дважды).
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Да, но в Канаде за эти налоги ты получаешь кучу всяких социальных благ и услуг, а в Украине х*й.
Например при покупке автомобиля ты платишь кучу налогов, при каждой заправке платишь снова, а потом бьешь свою машину на наших ямах и платишь за ее ремонт. Если "повезет", то можешь из-за ям и отсутствия разметки попасть в ДТП. Тогда столкнешься с нашей "бесплатной" медициной и будешь башлять еще и за лечение.
Сомневаюсь, что в Канаде на дорогах есть ямы и нет разметки.
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я не спорю что получаю за свои налоги больше, но и налогов я плачу гораздо больше чем в Украине. Мы платим и при покупке авто и при покупке бензина. Платим так много, что народ живущий вдоль границы таки ездит заправляться в штаты. Дороги у нас значительно лучше Украины, но хуже чем в Нидерландах. Я бы сказал что в целом дороги лучше чем США, по крайней мере на востоке. Разметка на дорогах есть и красивая, но это вещь условная - у нас зима очень длинная, и дороги хоть и убирают от снега быстро, но разметок часто не видно из-за соли и т.п. по несколько месяцев.
В принципе ситуация в Украине патовая - после того как все ушли в конверты в 90-х платит зарплату, я не знаю смогут ли и как вернуть к нормальной системе налого обложения и доверия к власти. Нет ни того ни другого.
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Ни о каком доверии не может быть и речи. Здесь, в постсовке, слишком много жуликов и воров. И они очень любят руководящие должности на госслужбе, где можно много и совершенно безнаказанно красть.
Я думаю нас спасет только либеральная система - когда мы платим минимум налогов, а государство выполняет только базовые функции, вроде обороны или борьбы с преступниками. Все остальное делают частные компании за деньги.
Например я согласен ездить по частным дорогам и платить за них, если отменят поборы при покупке автомобиля и бензина. Согласен покупать медстраховку за свой счет, если из налогов вычтут медицину.
А то сейчас наша недосоциалистическая система устроена так, что государство собирает деньги за кучу услуг, но по факту их не предоставляет. Между прочим в цивилизованных странах это называется "мошенничество" и считается уголовным преступлением. А у нас это государственная политика.
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я могу лишь порадоваться вашему желанию справедливой налоговой системы, но тут мы имеем и налог на машины, и на бензин, и транспортный сбор и... самый дорогой в мире платный хайвей, который был построен за государственные деньги. В целом все гораздо лучше, но мир далек от идеального.
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Я говорил про зарплату и сравнивал именно ее! А если перечислять все , то не 13 % а 20 вы не хотели, платят в Украине, и налог на недвижимость , по моему не пару процентов! и налог на землю, тоже не пару процентов! Да много можно перечислять! Но я сравнил налогобложение именно фонда заработной платы! А если все включить, что имеете вы ввиду, то поверьте гораздо больше будет платить человек в Украине, нежели в Канаде!) как то так)))
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Если не больше.
Шарахались люди от пэтиных рэформ, бежали за кордон. Тут работодатели от пэтиных "налоговых каникул" вынуждены были в конвертах платить. Кстати сам сыньоносый своим опричникам на пятом тоже в конверте платил, мож и сейчас платит
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сейчас ваш Осёл Оманский всё для вас порешает - что у тебя за кипиш ЗЕбуин...?
или ты своему ЗЕнеЛоху уже не веришь...?
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Ты в Петю влюбилась? Напиши, может уделить время. Запомни зубожилое-в конвертах всегда платили, все 30 лет, и сегодня Слугам Уродов по 5$ в месяц. А пока ты считало дни пэтиныхреформ, чМоника с хозяином кинули лохов на 20 млрд$ из Привата.
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Милованов, тебя не для того назначили, что бы ты пузыри пускал. Экономику развивай! Половина украинцев трудоспособного возраста работают нелегально или на заработках, - Милованов - Цензор.НЕТ 2724
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Ты на рожу его посмотри и поймёшь, шо развитие то не про него.
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Получается что бюджет страны недополучает миллиарды долларов...Активные украинцы противостоят России..А не активные зарабатывают ...Это есть развитие страны?
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Нефёдов точно работает за бугром раз посягнул, на распродажу украинской земли. У власти не украинцы - пора понять, не по национальности не украинцы, а по нутру. Они все служат Западу чи *****, а не Украине вот в чём ответ.
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Кто имеет право быть гражданином Израиля?
Для этого нужны еврейские корни.
При этом получить гражданство Израиля могут не только евреи, но и многие категории тех, кто евреями не является, но только:
Дети евреев Внуки евреев Супруги евреев Вдовы и вдовцы евреев Супруги детей евреев Вдовы и вдовцы детей евреев Супруги внуков евреев
Вдовы и вдовцы внуков евреев Усыновленные или удочеренные евреями или детьми евреев.
Система выборов в Израиле.
Кто имеет право быть Президентом Израиля?
Любой гражданин Израиля, постоянно проживающий в стране, имеет право выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента.
Кто имеет право принять участие в выборах в Парламент?
Депутатом Кнессета может быть только гражданин Израиля. Депутаты Кнессета избираются посредством партийных списков.
Не могут быть допущены к участию в выборах, граждане, напрямую или косвенно действующие против существования Государства Израиль, как государства еврейского народа, или против его демократического характера.
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Наши εβρεи служат Западу? Они служат на свой карман и на пуйла, чтобы законсервировать олигархическое устройство страны.
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Верно,как и то,что украинцы платят налоги там,где работают,но государство им не отдает возврат налогов за пользование их всеобщими надрами,землёй и трудовыми ресурсами.Коррумпированая страна с кланово-олигархической системой из совкового ворья барыг-мародёров.
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Нашими недрами нынче пользуются Коломойский, Шуфрич...
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Первой по величине частной нефтегазодобывающей компанией Украины была «Нефтегаздобыча», и она была основана ни кем иным, как Петром Порошенко.
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ТАК ЧЕМ ВАШУ МАТЬ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ В ЭТОМ ГОСУДАРСТВЕ ???????
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Пан міністр, швидше за все, добре розуміє, що це тільки початок. Далі буде більше, бо, хто в здоровому глузді згодиться годувати нероб з 100 тис, отримуючи при цьому мінімалку?
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Нет лять, надо сидеть на бобах и наблюдать, как вы себе зарплаты подымаете)))
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А какой дурак будет платить налоги ворам!!
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Ну чтобы официально трудоустраивали нужно делать реформу не трудового кодекса а налоговой. Чтобы работодателю было выгодней оформлять сотрудников и платить зарплату в белую.
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В магазине в цене почти каждого товара 16,6% НДС. Алкоголь, сигареты, бензин - кроме того облагаются акцизами. А в стоимости всех импортных товаров есть пошлины. При крупных покупках, типа квартиры или автомобиля, тоже есть различные поборы.
Так что не нужно звиздежа. Будь ты хоть заробитчанином, хоть нелегалом, а минимум 25% от дохода в закрома Родины все равно положишь в магазине.
Просто ребятишкам наверху мало, они же сверхжадные - хотят чтобы все платили 50-55%, то есть больше половины от зарплаты. Но пока что не способны обеспечить такой уровень собираемости. Только бюджетники, тотально зависимые от государства, платят такой огромный процент. Все остальные сидят на различных схемах и правильно делают.
Потому что ведь дорог нет, медицина фактически платная, пенсия - копейки, коррупция - сумасшедшая. За что отдавать половину дохода?
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так вот поэтому они и повышают цены, пошлины, акцизы и т.д. чтобы возместить "убытки" понесённые от зарплат в конвертах
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Нет, даже если бы все платили те 50% от дохода, что они от нас хотят, они все равно повышали бы налоги. Такова логика развития любой бюрократической структуры. Она всегда стремиться к расширению, раздуванию штата, получению новых функций и освоению новых бюджетов.
И государство здесь не исключение. Если налогоплательщики будут молчать, налоговая нагрузка может возрасти и до 90%. Чиновники как всегда скажут: "это для вашего же блага".
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зебилы в Украине падает пром производство - вы думали в сказку попали
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зебилы вам веры нет и не будет - вы не выполняете то шо обещаете - обещали не трогать малый бизнес и - полупуста и так во всем - хрен вам теперь ,а не налоги - все сами
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Начинать следовало с прокуратуры и правохранительной системы
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_Чтобы-то ни было начинать след с судебной системы! Если начинают не с этого - это пшик и разводняк!
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"28,5 млн украинцев трудоспособного возраста" - ну это какие то уж очень оптимистичные у него цифры
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Нелегально працюють в керівних структурах України клоуни, фотографи, тамади, *******, психи та кацапські прокладки!
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Для начала начните минимально уважать людей. Дайте привезти машины, на которых люди будут работать. У меня руки отсохнут платить 42 процента с заработанного, чтобы такие чмыри получали по 120 тысяч гривен и плакали что мало.
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Ето еще херня. Люди уже начинают и семьи свои забирать с Украины. С такими налогами и ценами как в Украине уже лучше жить в Европе.
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Это тот который дебил по бениной классификации?потому что дебил он точно,с таким налогом как ЕСВ и такими взяточниками как в держпраци,вообще удивительно,что у нас ещё существуют рабочие места.
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ну так у нас и презедент постоянно где-то не на работе .
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Так нету смысла работать легально и платить налоги .Чтобы кормить морды чиновников с миллионными зарплатами , которые они сами себе начисляют
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Работают нелегально? Это утверждение вы относите к работадателям или к наемным работникам?
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Не хотят платить налоги сволочи, хотя эти налоги выше чем к примеру в рашке )))))))
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Вкотре пересвідчуюсь, що бородата бабуся дала Милованову вірну характеристику.
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То вы еще трудовой кодекс не приняли.
Ждемс...
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Чего хорошего могут принять эти уроды, которые ни одной книги за свою жизнь не прочли.
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Ні, шановні, це - ви на заробітках, а вся Україна для вас нелегальна. Ви зробили це гнд разом, що все населення країни працює аби вижити. Брехуняки, ви паршиві!!!
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Князья народа первыми должны показывать пример честности, верности, патриотичности,бескорыстия, чтобы потом ожидать от народа повторения ...Но, у нас же "слуги", из грязи в князи....
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князья из грязи ))) 73 выбрали .... таких )))
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Я думаю , что половина трудоспособных украинцев , да - работают в Украине легально . Остальные работают за границей : молодежь большей частью в ЕС , а люди предпенсионного возраста в росии ( это специалисты рабочих заводских специальностей , которые в Украине после развала ссср остались невостребованными ) . С остальным утверждением " работают не легально " - не соглашусь , никакой нормальный работодатель сейчас не возьмёт себе работника не оформив его официально . Другой вопрос в том , что в Украине не осталось квалифицированных рабочих , а " принеси , подай , иди на ... , не мешай " , - да , таких много , и всех официально не устроишь . Тут был провал в профтехобразовании , когда его сняли с госфинансирования и перевели на местные бюджеты .
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Вот это жесть: терпилы не хотят платить налоги для царского отдыха ишака оманского. Кто ж теперь будет оплачивать миллиардные госдотации бизнеса каломойши?!
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