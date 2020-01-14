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 Суспільство
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Все про:адвокат (710) юрист (24)

 Скасування адвокатської монополії збільшить кількість шахраїв, які надаватимуть неякісну юридичну допомогу, - Солодко

Адвокат Євген Солодко впевнений, що скасування адвокатської монополії призведе до збільшення кількості шахраїв, які скористаються ситуацією і надаватимуть неякісні послуги із захисту.

Про це він сказав у коментарі Українським Новинам.

"Я не виключаю, що ймовірність зростання кількості шахраїв і неякісних юрпослуг після скасування так званої адвокатської монополії - висока. Більш того, я впевнений у тому, що так і станеться", - сказав Солодко.

Також він зазначив, що в результаті скасування адвокатської монополії, кримінальний захист не постраждає.

"Інший момент, як все буде відбуватися у судових процесах, в представництві, пов'язаному з некримінальною юстицією. Це може відрізнятися, тому що у адвокатів є дуже важливий документ - правила адвокатської етики. Це ключова позиція у відносинах з клієнтом. Більш того, в Конституції чітко прописано, що надання правової допомоги це прерогатива інституту адвокатури", - підкреслив адвокат.

Також він вважає, що інвестори, які бажають прийти в Україну, в останню чергу думають про суди.

"Інвестори заходять на українські ринки, щоб вкладати гроші, а не судитися. Говорять, що в країну не йдуть інвестиції через нібито недосконалу судову системи, але це - цілковита дурниця. Як правило, якщо підписується певна угода, то може визначатися дещо інша юрисдикція щодо захисту інвестицій. Це можуть бути міжнародні суди, наприклад. Все залежить від напряму бізнесу та інвестицій. Інвестиції до нас не йдуть, бо у нас війна, нестабільна політична обстановка і таке інше", - зазначив Солодко.

Крім того, адвокат підкреслив, що адвокати несуть величезну відповідальність за свої дії, на відміну від звичайних юристів.

"У Конституції написано, що правова допомога в Україні забезпечується адвокатами. Тобто, адвокати - це юристи з відповідною кваліфікацією, з певним досвідом, які дотримуються правил адвокатської етики, прописаних у Конституції. Природно, адвокат, який Конституції не дотримується, перестає бути адвокатом. Тепер, уявіть собі, що якийсь юрист замішаний у рейдерстві. Крім кримінального покарання, його лякати нічим. Він збереже свій бізнес, роботу і може далі поводитися, м'яко кажучи, некоректно. Адвокат, якщо дозволить собі зайве, просто вилітає з адвокатської корпорації, позбавляється права на адвокатську практику. Тому вважаю, ця тема (скасування адвокатської монополії, - ред.) штучно нав'язана особами, які, можливо, не до кінця розібралися в понятті, що таке "правова допомога" і спекулюють поняттям "адвокатська монополія", - упевнений Солодко.

Він назвав парадоксом ситуацію, коли "адвокатів реформують, проте думки самих адвокатів не питають".

Як повідомляли Українськi Новини, в 2016 році Рада ввела можливість захисту громадян у суді виключно адвокатами.

1 листопада КС визнав конституційним законопроєкт Президента Володимира Зеленського про скасування адвокатської монополії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169855
 
 
 Топ коментарі
 
лишение монополии уберет заоблачные цены на некачественные услуги.А мошенников среди этой братии не меньше чем везде
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Караул! Хулиганы из Слуги Народа лишили кормушки! Теперь морда лица в 2 раза похудеет... Отмена адвокатской монополии увеличит количество мошенников, которые будут оказывать некачественную юридическую помощь, - Солодко - Цензор.НЕТ 8439
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Вроде мало мошенников и "тупарей" среди людей с "корочкой" адвоката... "Чья б корова мычала, а их - молчала..." Сидел в судах, видел... И документы читал...Особенно среди молодёжи, получившей диплом "правоведа", за "бабки", в "институтах потерянного времени", типа Криворожского, а также среди бывших "ментов"... Сидишь в суде,слушаешь и думаешь: "Ой, ду-ура-ак!..."
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Караул! Хулиганы из Слуги Народа лишили кормушки! Теперь морда лица в 2 раза похудеет... Отмена адвокатской монополии увеличит количество мошенников, которые будут оказывать некачественную юридическую помощь, - Солодко - Цензор.НЕТ 8439
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эта морда лица 5 лет скулила о том как барыга кошмарит бедных и несчастных рыго-бизнесменов за финансирование терроризма.
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И шо, сколько рыго-бизнесменов получили приговоры по 258-5?
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лишение монополии уберет заоблачные цены на некачественные услуги.А мошенников среди этой братии не меньше чем везде
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кокой ужжос...мошенники против одвокатофф...ничья вовеки векофф...
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кстати,бубочка медведчукчу колы щемить начнёт?чы ему насрать на глас народа?
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капец рожа! в экран не влазит) теперь хлеб без масла есть чуваку придется....
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Корыта лишают, хюлиганы!
Тій ще "простигоспод і", насос викачування
бабла...
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Просто тепер замість адвокатів будуть "рєшали" по заносу конвертів. Не треба тратиться на всякі ліцензії - дешево й сердито.
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А чем в настоящее время адвокаты занимаются?
Решаловом с заносом денег, ведь все они в доверии судей, многократно проверены
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ну теперь им не придется тратится даже на лицензию.
А лучшим защитником станет ФОП теща судьи Вовка.
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Когда слышу фразу "ищите хорошего адвоката", то говорю, что самый лучший адвокат тот, у которого сестра -судья, а брат -следователь
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Почему "теперь"? А раньше всё было ок? Все такие профессиональные, зашибись)))
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Вроде мало мошенников и "тупарей" среди людей с "корочкой" адвоката... "Чья б корова мычала, а их - молчала..." Сидел в судах, видел... И документы читал...Особенно среди молодёжи, получившей диплом "правоведа", за "бабки", в "институтах потерянного времени", типа Криворожского, а также среди бывших "ментов"... Сидишь в суде,слушаешь и думаешь: "Ой, ду-ура-ак!..."
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Что же ты урод путаешь монополию на адвокатов с адвокатской монополией.
Что в Мире и Украине больше нету адвокатов кроме твоей адвокатуры
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Это тот, который подрабатывал на телеканалах. Хотелось бы сказать этому коллеге, что кроме тебя есть тысяча дипломированных юристов. Тебя кормушки лишают. Жалею об одном, что новый закон, или проект, не разрешает защищать людей в уголовном производстве. Наверное смог бы на пенсии помочь, не ублюдкам, а по уголовным производствам, где вина подозреваемых шита, в современных условиях не буду говорить какого цвета, нитками.
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И все мошенники будут с юридическим образованием, бо юристов в Украине больше чем зёрен в мешке, капель в море и звёзд на небе.
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Зустрічав таких тупорилих адвокатів,що ганчір'ям сцяним треба таких гнать.(Хоча,можливо ,це спєци порєшать з суддями).
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Или у них родственники среди судей
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А если не отменят монополию, то мошенники останутся квалифицированные???
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В десятку. Белые воротнички хотят монополию. Это устраивает и судей. В узком кругу больше денег
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судячи по трансляціям,серед адвокатів хватає "професіоналів"
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Что эта за сволочь Солодко?, защитники монополии будут любые отговорки приводить что-бы не допускать конкурентов, но ... вам, эту коррупционную кормушку прикроют. А кто зарабатывает сейчас на этим схемах нужно выявлять и привлекать к уголовной ответственности.
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Это зрада-зрадная!Баранов стригут,а тут ещё и свиней решили постричь!Срочно на майдан-свиньям-адвокатское поле!
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Я вважаю,що перш ніж отримати ліцензію на приватну адвокатську практику,кандидат повинен відпрацювати в ДЕРЖАВНІЙ адвокатурі не менше 10-ти років!
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загуглите в нете словосочетание "адвокаты мошенники"
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Обычно адвокат нужен, чтоб передать взятку "судье". Или прокурву. Причем все равно - виновен человек, или нет. Принцип такой: попал в жернова юстицьки - плати. Нет денег - сиди.
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Ну, как-то справлялись раньше и без монополии 25 лет. А потом срочно понадобилась монополия. Идите лесом.Среди адвокатов полно тупарей, несмотря на наличие свидетельства. Поговори ещё про "качество". В основном, решалы и переносчики денег.
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