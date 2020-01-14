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 Економіка, Фоторепортаж
  2023  6
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Все про:Київ (6785) конвертцентр (206) податкова міліція (1358) Правоохоронні органи (642)

 Конвертцентр з обігом понад 258 млн грн ліквідувала податкова міліція Києва. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва припинили діяльність конвертаційного центру, через який упродовж 2018-2019 рр. було проведено операцій на суму понад 258 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

Конвертцентр з обігом понад 258 млн грн ліквідувала податкова міліція Києва 01

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.205-1 і ч.3 ст. 212 КК України була встановлена ​​група осіб, які надавали послуги підприємствам реального сектора економіки з документального прикриття безтоварних операцій, формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Реально діючі підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних учасникам "конвертаційного центру" транзитних і/або фіктивних СГД за нібито придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги). У свою чергу фігуранти передавали клієнтам згадані кошти готівкою (за винятком 12% від проконвертованої суми, які служили їм "винагородою" за послуги конвертації) разом із підробленими первинними документами.

Конвертцентр з обігом понад 258 млн грн ліквідувала податкова міліція Києва 02

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Конвертцентр з обігом понад 258 млн грн ліквідувала податкова міліція Києва 03
Конвертцентр з обігом понад 258 млн грн ліквідувала податкова міліція Києва 04

За результатами санкціонованих обшуків, проведених за місцем проживання фігурантів, в їхніх автомобілях і банківських скриньках, вилучено 30 тис. доларів США, 862 тис. гривень (всього в еквіваленті понад 1,56 млн грн), ноутбуки, системні блоки, 137 печаток підприємств і документацію, що свідчить про протиправну діяльність.

Конвертцентр з обігом понад 258 млн грн ліквідувала податкова міліція Києва 05

Конвертцентр з обігом понад 258 млн грн ліквідувала податкова міліція Києва 06
Конвертцентр з обігом понад 258 млн грн ліквідувала податкова міліція Києва 07

Триває слідство.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169854
 
 
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каждый день такие фото бабла постят, а дыра так и осталась.
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Просто деньги идут как и раньше в "Москву", а потом раскидывают в зависимости от плотности региона, а там опять их воруют.
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ну да семейные поездки с Ермаком надо кому то оплачивать. Не Богдану же
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пока этот накрывали,рыгло три открыло...
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Может есть какой-то законный способ как безнал в налик перевести? Не подскажите? Или как в фокстроте комфи или розетке по безналу ноутбук купить?
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