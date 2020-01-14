 Конвертцентр з обігом понад 258 млн грн ліквідувала податкова міліція Києва. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.205-1 і ч.3 ст. 212 КК України була встановлена ​​група осіб, які надавали послуги підприємствам реального сектора економіки з документального прикриття безтоварних операцій, формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Реально діючі підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних учасникам "конвертаційного центру" транзитних і/або фіктивних СГД за нібито придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги). У свою чергу фігуранти передавали клієнтам згадані кошти готівкою (за винятком 12% від проконвертованої суми, які служили їм "винагородою" за послуги конвертації) разом із підробленими первинними документами.

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За результатами санкціонованих обшуків, проведених за місцем проживання фігурантів, в їхніх автомобілях і банківських скриньках, вилучено 30 тис. доларів США, 862 тис. гривень (всього в еквіваленті понад 1,56 млн грн), ноутбуки, системні блоки, 137 печаток підприємств і документацію, що свідчить про протиправну діяльність.





Триває слідство.

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